TJ сделал обзор на чехол-клавиатуру — потому что мы можем и потому что в ней немало любопытного.

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Фото здесь и далее — TJ

18 марта Apple представила новый iPad Pro и клавиатуру Magic Keyboard. Планшет получил не самое значительное обновление: в него добавили LiDAR-датчик, обновили камеры и установили чуть более новый процессор A12Z.

Куда более интересной оказалась новая клавиатура Magic Keyboard, продавать которую начали только в мае. Apple уже выпускала Smart Keyboard Folio для iPad Pro, да и у других производителей давно есть похожие решения. Но только в этот раз в клавиатуру встроили трекпад, а к началу её продаж выпустили обновление iPadOS, с которым айпады впервые получили поддержку трекпада и мыши на системном уровне.

TJ изучил Magic Keyboard и рассказывает, как выбрать между MacBook и iPad Pro с клавиатурой, что в ней действительно «волшебного» и почему этого оказалось недостаточно для превращения планшета в ноутбук.

Трекпад, подсветка, «настольный» опыт — особенности Magic Keyboard

До выхода Magic Keyboard для iPad Pro выпускали Smart Keyboard Folio. Она тоже была полноразмерной клавиатурой и справлялась с главной функцией — позволяла удобно печатать на планшете.

Я провёл с Smart Keyboard Folio около полугода и написал многие тексты для TJ с её помощью, а в поездках iPad Pro с клавиатурой заменял мне макбук, который не хотелось доставать из сумки лишний раз. Но с выходом Magic Keyboard, разумеется, случилась «магия Apple» — прошлая сразу же начала казаться неудобной и устаревшей.

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Но Apple не снизила цену на Smart Keyboard Folio (16 тысяч рублей) и не вывела из продажи — просто она стала базовой версией чехла-клавиатуры. Magic Keyboard стоит 27 тысяч рублей и теперь занимает место флагмана в этом сегменте.

Magic Keyboard просто стала флагманом в линейке клавиатур Apple. Теперь у компании есть чехлы-клавиатуры с базовым функционалом и продвинутая версия для тех, кому нужно больше.



Главным нововведением новой клавиатуры стал трекпад. Раньше приходилось постоянно отрывать руки от клавиш, чтобы пролистать страницу или что-то выделить в тексте. Было не очень удобно, но в какой-то момент я просто привык к этому настолько, что потом интуитивно пытался тыкать пальцем в макбук.

С трекпадом всё изменилось: теперь работать с текстом и сидеть в интернете на iPad Pro так же просто, как на макбуке или любом другом ноутбуке. Несмотря на небольшие размеры, трекпада легко хватает для скроллинга, выделения текста и выбора объектов.

За время тестирования я ни разу не испытал проблем из-за его компактности. Кроме того, нажимать на него можно по всей области, а не только в центре или снизу.

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Кроме того, с выходом iPadOS 13.4 планшет начал поддерживать жесты для трекпада, некоторые из которых позаимствовали из macOS. Среди них переключение между приложениями, выход из приложения, зум, имитация правой кнопки мыши и не только.

Фрагмент из видео Apple

С переходом на Magic Keyboard я почти перестал касаться экрана iPad Pro из-за отсутствия необходимости: почти всё настолько же удобнее сделать трекпадом. И это решило другую давнюю проблему с прошлой клавиатурой — жирные разводы на экране, которые появлялись из-за постоянного сенсорного управления.

Следы оставляла и сама Smart Keyboard Folio — в сложенном виде клавиши плотно прилегали к экрану. С Magic Keyboard такого не будет: её клавиши не выпирают из корпуса, а немного «утоплены» в него.

Другое важное нововведение — iPad Pro теперь не нужна точка опоры, потому что он «парит» в воздухе. Это стало возможным благодаря появлению шарнира, который жёстко фиксирует устройство в двух положениях — закрытом и открытом.

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В клавиатуре также есть вспомогательные фиксаторы, которые позволяют менять угол наклона устройства: раньше можно было выбрать лишь между двумя вариантами. Но планшет отклоняется назад не так уж сильно, в промежутке от 90 до 130 градусов — это даже меньше, чем со старой клавиатурой.

Из-за этого возможность самому выбирать угол наклона кажется немного бесполезной, хотя это всё же удобнее фиксированных уровней. Благодаря этой особенности Magic Keyboard планшет с ней лучше всего подходит для использования на столе или на уровне чуть ниже глаз.

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При этом угла наклона хватает для работы на коленях, но планшет приходится отодвигать дальше обычного, чтобы было удобно. Причём сначала кажется, что предел у конструкции один, но со временем она как будто «разнашивается» и начинает отклоняться на более комфортный угол.

Magic Keyboard для iPad Pro в рентгене. Небольшие квадраты в верхней части — магниты, которые держат айпад Фото iFixit

Вероятно, ограничения по наклону обусловлены центром массы Magic Keyboard. Из-за массивного шарнира основной вес и так смещён в заднюю часть, и если бы планшет отклонялся сильнее — существовал бы серьёзный риск, что кейс опрокинется даже на ровной поверхности.

Сам планшет держится на весу благодаря очень мощным магнитам, расположенным по периметру задней части Magic Keyboard. Они настолько сильно держат устройство, что его сложно оторвать от кейса одной рукой, как Apple показывала в своей рекламе.

Вот так подцепить планшет сбоку не выйдет — он обязательно проедется левой частью по клавиатуре Из видео Apple

Планшет ничего не заденет, только если подхватывать его снизу или снимать с клавиатуры обеими руками

Другая неприятная мелочь — открыть Magic Keyboard как MacBook одной рукой, не придерживая снизу, тоже нельзя. Apple почему-то несколько раз показала это в рекламных роликах, но на самом деле это просто физически невозможно.

Причина всё та же — конструкция и распределение массы. В сложенном виде сверху клавиатуры находится планшет, и она, может, и открывалась бы так же просто, как макбук, но верхнюю часть жёстко фиксирует шарнир.

В роликах Apple планшет легко можно открыть, не придерживая снизу

На самом деле чаще всего проще сначала отогнуть нижнюю часть, а потом её придерживать, поднимая верх

С весом связан связана и редкая особенность клавиатуры, которую можно назвать недостатком. Magic Keyboard вместе с 12,9-дюймовой версией iPad Pro весит 1362 грамма — это даже чуть больше, чем MacBook Air 2020 года (1290 грамм). С новой клавиатурой iPad Pro также становится ощутимо толще, примерно в два-три раза.

Как и предыдущая клавиатура, Magic Keyboard соединяется с iPad через три коннектора на задней стороне планшета. Через них же клавиатура получает питание для подсветки и трекпада.

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При этом появление подсветки и трекпада несильно отразилось на автономности iPad Pro: я вообще не заметил разницы по сравнению с использованием старой клавиатуры. Вероятно, планшет дольше проработает от одного заряда, если обходиться вообще без клавиатуры, но если держать его в кейсе всегда, то разница незаметна.

Другая небольшая, но важная и приятная мелочь в Magic Keyboard — разъём USB-С в левой стороне шарнира. Он позволяет удобно заряжать планшет, когда тот стоит на столе — не нужно тянуть провод к самому устройству. Кроме того, разъём на iPad освобождается для других целей, например, если нужно подключить флешки или SD-карты.

Разъём в клавиатуре также впервые демонстрирует технологию зарядки, которая, по слухам заменит разъём Lightning в iPhone 2021 года. Оказывается, коннекторы на задней стороне планшета могут не только передавать энергию, но и получать её извне. Такие же коннекторы могут добавить и в айфоны.

Magic Keyboard также серьёзно отличается от предшественников принципом устройства самих клавиш. В клавиатуру внедрили точь-в-точь ту же клавиатуру-«ножницы», как и в макбуках, и это одновременно и плюс, и минус.

Клавиатура MacBook Air 2020, Magic Keyboard и Smart Keyboard Folio

Печатать на Magic Keyboard стало намного удобнее — физический отклик, как от настольной клавиатуры, cильно упрощает набор текста, да и ложных нажатий меньше, клавиша срабатывает, даже если нажать на самый край. Даже при скоростной печати сложно пропустить буквы, проще напечатать лишние.

Печать на старой и на новой клавиатуре

Но у Smart Keyboard Folio был серьёзный плюс в тканевом «антивандальном» материале, который делал её практически неубиваемой. Можно было легко пролить на неё кофе, воду или другие напитки. Клавиатура просто высыхала и продолжала работать, потому что клавиши со всех сторон прикрывались материалом — жидкости некуда было проникнуть.

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С Magic Keyboard на такое вряд ли можно рассчитывать — устройство клавиш не предполагает какие-то жёсткие условия. Вряд ли она сломается от пыли и грязи: после жалоб на недолговечность «бабочки» Apple вернулась к истокам и перешла на зарекомендовавшую себя конструкцию. Но пролитая жидкость, скорее всего, выведет клавиатуру из строя.

Один из недостатков прошлой клавиатуры, который перешёл и в Magic Keyboard — неоднородный размер некоторых клавиш. Большинство клавиш по размеру такие же, как на клавиатуре макбуков, но некоторые уменьшили наполовину из-за размеров iPad Pro.

В русской раскладке это коснулось букв «х, ъ, э, ё», а также символа квадратных скобок и знаки «+, -». Эта особенность клавиатуры усложняет слепой набор — с непривычки легко перепутать буквы, тактильно палец привыкает к одному размеру клавиши, а тут внезапно они оказываются разными. C 12,9-дюймовой версией iPad Pro такой проблемы нет — там практически все клавиши одинаковые.

В 12,9-дюймовой версии клавиатуры компромиссов почти нет Фото Macstories.net

Также не хватает кнопки Escape и функционального ряда клавиш для управления яркостью или музыкой. Но без этого на самом деле можно обойтись: пункт управления вызывается одним свайпом трекпада в угол экрана, а выйти из любого приложения можно с помощью жеста.

Magic Keyboard также получила редкую для Apple совместимость с устройствами прошлых поколений. Клавиатура работает не только с iPad Pro 2020, но и с предыдущими поколениями iPad Pro 2018 года выпуска, хотя из-за изменений в блоке камер прошлые модели сидят в кейсе не так изящно, как новые.

Новая клавиатура — самая серьёзная попытка сделать из iPad Pro ноутбук

С выпуском iPad Pro Apple перестала позиционировать планшеты как «айфоны с большим экраном». С каждой новой итерацией устройства всё больше превращали в инструмент для профессионалов, который по возможностям не будет уступать компьютерам.

К 2020 году, граница, похоже, размылась окончательно. С выходом iPadOS с переработанной многозадачностью и «настольной» Safari, а также новой клавиатуры, iPad Pro и MacBook Air начали казаться взаимозаменяемыми устройствами, но на самом деле это не так.

iPad Pro с клавиатурой и последний MacBook Air даже стоят сопоставимых денег. Цена на планшет стартует от 70 тысяч рублей, а Magic Keyboard для 11-дюймовой версии стоит ещё 27 тысяч рублей, а базовая версия макбука обойдётся в 90 тысяч рублей.

Как и во всех подобных случаях, выбор устройства зависит от конкретных задач пользователя. iPad Pro с Magic Keyboard — в первую очередь портативность, компактность и скорость, а MacBook — полноценный компьютер со всеми его возможностями и недостатками.

Более оптимизированная iPadOS даже на прошлогодних процессорах A12 работает шустрее macOS на последних MacBook Air. Но есть и свои недостатки — спустя два месяца после внедрения поддержки трекпадов лишь немногие разработчики адаптировали приложения. Интерфейс многих ежедневно используемых программ так и остался заточен под сенсорный ввод.

Magic Keyboard, как и Smart Keyboard Folio, поддерживает быстрые команды через клавишу Cmd — как и на макбуке. Но никогда не угадаешь, добавили ли в то или иное приложение поддержку шорткатов, а проверить это можно, только если запустить программу и зажать клавишу — чтобы появилась подсказка.

Многих «настольных» приложений на iPad до сих пор попросту нет или они работают в ограниченном режиме. Например, Photoshop на планшете вышел без поддержки выбора кистей и масок, а Illustrator пообещали выпустить в 2020 году. Не получится и поработать над motion-графикой в After Effects или смонтировать видео в Premiere (хотя Adobe выпускала версию Rush с ограниченным функционалом).

При этом даже десктопная версия Safari на iPad Pro поддерживает не все возможности, которые есть в macOS. Лично мне, например, очень не хватает расширений, которые я использую для работы с текстом и блокировки рекламы — мелочь, а неприятно.

Если круг задач ограничивается набором текста, офисной работой, просмотром фильмов, рисованием и редкими сессиями в играх, то iPad Pro с новой клавиатурой хватит с лихвой. Кроме того, на него можно что-то сфотографировать, а фронтальная камера с Face ID во время видеоконференций в Zoom показывает себя куда лучше, чем веб-камеры макбуков.

При желании на iPad Pro всё же можно смонтировать видео или написать симфонию, но скорее всего это будет не так удобно, как на компьютере. Если нужны какие-то узкопрофессиональные вещи, то для них всё ещё нужно устройство с полноценной настольной системой.

iPad Pro — это всё ещё сверхмобильное устройство, которое отлично справляется с базовыми задачами вроде интернет-сёрфинга или набора текста. Во многих других случаях он может оказаться не настолько же удобным, как макбук.

В чём «волшебство»

Особенности Magic Keyboard делают её не просто «клавиатурой». Фактически, это нижняя часть от MacBook, которую выпустили отдельно для iPad Pro. Она максимально приближает планшет к ноутбукам и «настольному» опыту, но для полноценной конкуренции ему всё же не хватает десктопных возможностей.

Apple тоже это понимает. Поэтому прямо продвигает iPad Pro как «ваш будущий компьютер, который не компьютер» — нечто такое же функциональное, но более мобильное и простое.

Как Apple видит iPad Pro лучше всего видно в этом ролике

iPad Pro действительно удобнее носить с собой где угодно, и его всегда можно открепить от клавиатуры, получив ещё больше портативности — с макбуком такого не сделаешь. В отрыве от аналогий Magic Keyboard просто делает iPad Pro ещё лучше — она серьёзно расширяет возможности планшета и не только в плане набора текста.

Работа редактором в TJ не требует специального софта, но даже я иногда сталкиваюсь со множеством мелких неудобств из-за ограничений iPadOS. Например, отсутствия полноценной «правой кнопки» мыши в интерфейсе.

Вероятно, на WWDC 2020 iPadOS ждёт крупное обновление, в котором систему доработают. Но пока для меня iPad Pro даже с клавиатурой Magic Keyboard остаётся скорее не главным, а сопутствующим рабочим инструментом.

Удобнее всего планшет с клавиатурой показывает себя в путешествиях или в дороге. Он одновременно объединяет центр развлечений и работу, но если нужно решить какие-то «тяжёлые» задачи вроде работы с видео или графикой, то я, скорее, воспользуюсь макбуком.