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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple запатентовала технологию дистанционных групповых селфи. Она объединяет несколько снимков в один Материал редакции

Безопасный способ сделать фото с друзьями в 2020 году.

4 комментария
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Apple оформила патент на технологию «синтетических групповых селфи». Она позволяет делать снимки с несколькими людьми удалённо, даже если все находятся в разных местах.

Судя по патентной заявке Apple, пользователи смогут пригласить друзей на селфи. Если те откликнутся, то приложение разместит их в одном кадре.

В документах отдельно описан интерфейс приглашения с возможностью принять или отказаться от группового селфи. При этом каждый участник снимка сможет сам выбрать расположение пользователей на изображении.

Технология позволит делать не только статичные снимки, но и сохранять видео, а также передавать потоковое видео в реальном времени. Выбрать нужный режим можно будет после того, как все пользователи примут приглашения и расположатся в кадре.

Обработка селфи будет осуществляться на каждом устройстве отдельно: смартфоны уберут фон, а после этого все «очищенные» изображения будут передаваться на одно устройство, чтобы собрать групповое селфи на одном фоне. Для аккуратных вырезов и лучшего слияния с фоном устройства будут измерять глубину — вероятно, речь о той же технологии, по которой работают «Портреты».

Если пользователи будут находиться неподалёку (в пределах одного Wi-Fi), то технология будет использовать AirDrop для обмена данными. Но «групповые селфи» можно будет снимать и полностью удалённо.

Несмотря на то, что виртуальные групповые селфи кажутся крайне актуальными на фоне пандемии, Apple подала заявку на патент ещё в 2018 году. Однако Бюро по патентам США только сейчас смогло её одобрить. Как и в случае с другими патентами Apple, это не означает, что технология в ближайшее время появится в iOS, но увеличивает вероятность этого в будущем.

#новости #apple #айфоны #ios

Дамир Камалетдинов PLUS
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4 комментария
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умный человек

2

дети 404

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Ze Katze

0

Эпл изобрела групповуху. Браво. 

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Без Имени

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Только зачем...?

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

И конечно же доступна эта фича будет только в афонь 13👌

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