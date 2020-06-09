За распознавание речи отвечает новая нейросеть, созданная командой соцсети.

В закладки

«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений. Для этого команда соцсети создала нейросеть. Отмечается, что она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.

Нейросеть может расшифровать полученные и отправленные аудиозаписи длительностью до 30 секунд. По данным компании, это 90% от всех аудио, которые записывают «ВКонтакте». Благодаря новой технологии также можно будет находить голосовые сообщения при помощи поиска по тексту.

Сейчас функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей. У всех она появится в ближайшую неделю. Позже функция появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте 2020 года. Изначально она работала на базе сторонней технологии.