Прямой эфир
что происходит в интернете
За распознавание речи отвечает новая нейросеть, созданная командой соцсети.
«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений. Для этого команда соцсети создала нейросеть. Отмечается, что она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.
Нейросеть может расшифровать полученные и отправленные аудиозаписи длительностью до 30 секунд. По данным компании, это 90% от всех аудио, которые записывают «ВКонтакте». Благодаря новой технологии также можно будет находить голосовые сообщения при помощи поиска по тексту.
Сейчас функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей. У всех она появится в ближайшую неделю. Позже функция появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.
«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте 2020 года. Изначально она работала на базе сторонней технологии.
Кто о чём, атланты о работе
Крепкий турник
Распознаю твои голосовые сообщения об атлантах из тысячи
Предельный будильник
бабушка Сирануш
В пиджаке на собеседовании
Единственный утюг
Зубенко Михаил Петрович
Мафиооози
Примитивный коктейль
Они ещё и шмотками меняются
Может это кодовое слово, розового привезти ему размером с белку. Ничто не так как кажется.
Заключенный парфюмер
розовую белку
это котик
шутка про майора
Вполне себе не шутка.
Ну а живой пример-то че-где?
на скринах.
И Павел Калайдин, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта ВКонтакте, навострил лыжи из вк:
Меня позвали на собеседование в крутую [в которой можно заработать на пиджак] компанию! Одолжи пиджак, умоляю, надо выглядеть прилично.
Помнится одна контора предлагала эту технологию для Телеграмма.
Вот только вопрос, кто будет потом переслушивать голосовое?)
А зачем, для сверки разве что. Голосовые шлют часто те, кому это проще и быстрее, чем писать (о чем прямой намек в скрине с примером). Бывают и дисклектики, которые пишут криво, но говорят норм.
Ну для этого ведь уже есть функция голосового ввода :) Только она бывает не точна, как скорее всего и данный вариант.
В вк есть функция голосового ввода? Ты наверно от функции в винде. Там разве есть русский? https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4468250/windows-10-speech-voice-activation-inking-typing-privacy отсылает к языкам для кортаны, https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4026948/cortanas-regions-and-languages русского нет.
А тут явно заморочились побольше, с четом шумов и быстрой речи, т.е. не нужно (или нужно в меньшей мере) чле-но-раз-дель-но и медленно говорить слова.
Отображение распознанных голосовых сообщений для поиска по ключевым словам для спецслужб, не массовая слежка, а фича, смотри не перепутай.
1. Выгоните всех шпиков из под кровати
2. Не забудьте таблетки от паранойи
3. Распознавание звуков по ключевым словам - оно уже давно, не зря анекдоту про "повышение качества связи" уже лет 20
Культурный Мика
Никто не говорит, что эти данные не собирались раньше, просто теперь они созрели показывать текст непосредственно пользователям
Интересно, тестировали ли они эту технологию на таксистах с сильным акцентом, которые пытаются записать родичам в родных краях голосовуху посреди бибикающе-грохочущей дороги
на скриншотах всегда так мило всё обставлено, но как будто в действительности кто-то спрашивает перед тем как отправить это мудацкое голосовое!
Конфиденциальным данным пиздец. Профили голоса - биометрия... Что искусственный интеллект будет думать - никто не знает.
Жду регистрацию человека с именем Секс-Игрушка WeVibe
www.alta.ru