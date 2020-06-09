Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Ольга Щербинина
3630

«ВКонтакте» добавила распознавание голосовых сообщений в мобильное приложение Материал редакции

За распознавание речи отвечает новая нейросеть, созданная командой соцсети.

41 комментарий
В закладки

«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений. Для этого команда соцсети создала нейросеть. Отмечается, что она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.

Нейросеть может расшифровать полученные и отправленные аудиозаписи длительностью до 30 секунд. По данным компании, это 90% от всех аудио, которые записывают «ВКонтакте». Благодаря новой технологии также можно будет находить голосовые сообщения при помощи поиска по тексту.

Сейчас функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей. У всех она появится в ближайшую неделю. Позже функция появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте 2020 года. Изначально она работала на базе сторонней технологии.

Спектр: Голосовые сообщения — Технологии на TJ
Читатели TJ спорят: одни говорят, что отправлять аудио глупо и неэтично, другие заступаются за…
tjournal.ru

#новости #вконтакте

Ольга Щербинина PLUS
+10 928
но есть и хорошие новости
3
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 41, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 176778, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Jun 2020 13:22:23 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Купить
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
41 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stanley H. Tweedle

3

Кто о чём, атланты о работе

Ответить

Крепкий турник

Stanley
2

Распознаю твои голосовые сообщения об атлантах из тысячи

Ответить

Предельный будильник

Крепкий
0

бабушка Сирануш

Ответить

Крепкий турник

Предельный
0

Не понял :(
 
Но этот номер в КВН помню.

Ответить

Адекватный самолет

–3

Ну и картинке в рекламе. Парень отправляет стикер розовую белку (или што это) другому парню. 

Ясно, вк для дыркина.

Ответить

rossoshmap

Адекватный
4

В пиджаке на собеседовании 

Ответить

Единственный утюг

rossoshmap
3

Зубенко Михаил Петрович

Мафиооози

Ответить

Предельный будильник

Единственный
1

воо бля

Ответить

Адекватный самолет

Единственный
0

Написано Павел Калайдин.

Ответить

Альтернативный украинец

Адекватный
2

Маленький Тимур Петров пришёл в шок от этого

Ответить

Примитивный коктейль

Адекватный
1

Они ещё и шмотками меняются

Ответить

Адекватный самолет

Примитивный
0

Новый uber в сфере одежды.

Ответить

Yuri Miller

Адекватный
0

Может это кодовое слово, розового привезти ему размером с белку. Ничто не так как кажется.

Ответить

Заключенный парфюмер

Адекватный
0

розовую белку

это котик

Ответить

Котик Ботик

Заключенный
0
Ответить

Максим Шпилёв

1

шутка про майора 

Ответить

Михаил Чуриков

Максим
1

Вполне себе не шутка.

Ответить

Yuri Miller

Михаил
1

Первый в мире цифровой майор.

Ответить

Сергей Сергеев

1

Программисты молодцы.

Ответить

Без Имени

0

Ну а живой пример-то че-где?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Без
0

на скринах.

Ответить

Без Имени

Дмитрий
1

Это не пример, это пресс-булщит

Ответить

Александр Мирошников

0

Наконец то

Ответить

Структурный Слава

0

Можно голосовым?

12:22
Белка

12:23
У тебя 30 секунд

12:21

Ответить

Посторонний

0

И Павел Калайдин, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта ВКонтакте, навострил лыжи из вк:
Меня позвали на собеседование в крутую [в которой можно заработать на пиджак] компанию! Одолжи пиджак, умоляю, надо выглядеть прилично.

Ответить

Kirill Tokarev

0

Помнится одна контора предлагала эту технологию для Телеграмма.
Вот только вопрос, кто будет потом переслушивать голосовое?)

Ответить

Посторонний

Kirill
0

А зачем, для сверки разве что. Голосовые шлют часто те, кому это проще и быстрее, чем писать (о чем прямой намек в скрине с примером). Бывают и дисклектики, которые пишут криво, но говорят норм.

Ответить

Kirill Tokarev

Посторонний
0

Ну для этого ведь уже есть функция голосового ввода :) Только она бывает не точна, как скорее всего и данный вариант.

Ответить

Посторонний

Kirill
0

В вк есть функция голосового ввода? Ты наверно от функции в винде. Там разве есть русский? https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4468250/windows-10-speech-voice-activation-inking-typing-privacy отсылает к языкам для кортаны, https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4026948/cortanas-regions-and-languages русского нет.
А тут явно заморочились побольше, с четом шумов и быстрой речи, т.е. не нужно (или нужно в меньшей мере) чле-но-раз-дель-но и медленно говорить слова.

Ответить

Mikhail Kuropatkin

0

Отображение распознанных голосовых сообщений для поиска по ключевым словам для спецслужб, не массовая слежка, а фича, смотри не перепутай.

Ответить

Евгений Клочков

Mikhail
0

1. Выгоните всех шпиков из под кровати
2. Не забудьте таблетки от паранойи
3. Распознавание звуков по ключевым словам - оно уже давно, не зря анекдоту про "повышение качества связи" уже лет 20

Ответить

Культурный Мика

Mikhail
0

Никто не говорит, что эти данные не собирались раньше, просто теперь они созрели показывать текст непосредственно пользователям

Ответить

Евгений Клочков

0

Интересно, тестировали ли они эту технологию на таксистах с сильным акцентом, которые пытаются записать родичам в родных краях голосовуху посреди бибикающе-грохочущей дороги

Ответить

Илья Пономарев

0

вкжорнал

Ответить

# realfiddy

0

But I’m used this function(bot) in 2k18😦

Ответить

Reggae Addict

0

на скриншотах всегда так мило всё обставлено, но как будто в действительности кто-то спрашивает перед тем как отправить это мудацкое голосовое!

Ответить

Женя Ивлеев

0

Когда уже обновят приложение на iPad

Ответить

Усталый кофе

0

Не работает ничего. 

Ответить

Yuri Miller

–1

Конфиденциальным данным пиздец. Профили голоса - биометрия... Что искусственный интеллект будет думать - никто не знает.

Ответить

Yuri Miller

Yuri
0

Жду регистрацию человека с именем Секс-Игрушка WeVibe

Ответить

Жилищный Даниль

Yuri
0

@Вибромассажер MAGIC WAND же есть

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Прокуратура Нур-Султана закрыла дело об изнасиловании девочки-инвалида за отсутствием состава преступления
В августе 2019 года четверо мужчин поочередно изнасиловали 17-летнюю девушку с отставанием в развитии.
154
Новости
Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, умер в больнице
Он получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму.
488
Новости
Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США — тоже под песню «Гудбай Америка»
Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.
159
Популярное за три дня
Новости
Фото: Протесты в Мексике из-за гибели жителя в отделе полиции после задержания за отсутствие маски
Митингующие даже ворвались в дворец правительства Гвадалахары.
35
Интернет
«Надеюсь, „Мам, купи!“ загнётся»: в Твиттере раскритиковали владелицу интернет-магазина за оскорбления сотрудников
После утёкшей переписки, где Дарья Зарыковская грубит своей подчинённой, в соцсети вспомнили и о низких зарплатах в компании.
265
Новости
Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США — тоже под песню «Гудбай Америка»
Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.
159
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Nikita

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Ded Pihto

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Виталий Иванович…

Был ли нужен Сталин для…

Александра Утёнкова

«ВКонтакте» добавила…

Настя Иванова

Запись в подсайте Twitter

Константин Курасов

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Masha Kovalyova

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Семен Семеныч

Полиция приехала за Михаилом…

Nikolay Kapustin

Курьерские компании сообщили о…

Андрей Королёв

«ВКонтакте» добавила…

Евгений Клочков

Водитель, пострадавший в ДТП с…

Степан Маслов

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Алексеевич

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Satokoi

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Яня

СМИ сообщили о признании…

Тимур Петров

Курьерские компании сообщили о…

Константин Курасов

Водитель, пострадавший в ДТП с…

Виталий Иванович…

«Серебряный дождь» запустил…

ＫＩＢØＵＮＥ

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Карина Мирзаева

Прокуратура Нур-Султана закрыла…