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Технологии
Алексей Боржонов
2624

KFC откроет в Москве «ресторан будущего» с роборукой для выдачи заказов Материал редакции

Число контактов между посетителями и работниками заведения сведут к минимуму.

42 комментария
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Изображение KFC

KFC анонсировал открытие «ресторана будущего» в Москве, где число контактов между посетителями и сотрудниками сведено к минимуму. Об этом TJ сообщили в компании.

Заведение откроют для посетителей в июне, оно находится около станции метро «Бутырская». Компания объявила, что в ресторане не будет касс — вместо них установят терминалы, а для ускорения процесса оформления заказов и их выдачи гостям предложат пройти биометрическую идентификацию.

Система преобразует снимок лица в цифровой код, который можно использовать при оплате. Технология способна «запомнить» этот код, чтобы в будущем посетителю не приходилось снова проходить идентификацию.

Изображение KFC

С кухни заказы попадают в зал по конвейеру, затем роборука перемещает их в специальные ячейки, где они хранятся не более 10 минут. Оттуда гости могут забрать заказы. Дверца открывается автоматически — с помощью системы распознавания лиц. Та же технология установлена в автоматы для розлива горячих напитков.

В ресторане будет дежурить хостес и менеджер — клиент сможет обратиться к ним, если у него возникнут проблемы.

В KFC заявили, что ресторан станет «инкубатором инновационных идей», которые в будущем могут внедрить и в другие заведения сети.

#новости #kfc #технологии

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42 комментария
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Alex Fielding

40

Теремок может роболопату замутить

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Darya Timofeeva

Alex
4

сука

Ответить

Pavel Gusar

Alex
2

и раздавать блины с нее
мем смешной а ситуация страшная

Ответить

TT90

15

Наконец-то появились вакансии для робототехников  

Ответить

Ваня Погост

10

Единственная более-менее полезная роборука, которую я видел: 

Ответить

Актуальный Мурод

Ваня
0

Очень полезно для взбивания сливок.

Ответить

alex twit

Актуальный
0

Или дрочки!

Ответить

alex twit

Актуальный
0

Ударная рука BOSCH

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

8

Была б у меня такая рука я б и не женился никогда

Ответить

Важный историк

3

Йеее замена человеков роботами

Ответить

Полезный велосипед

Важный
0

!!!!!!!!! ПОМЯНЕМ )))))))

Ответить

Владимир Филатов

2

И потом будет так

Ответить

Александр Кувайцев

2

Зингер лучше верните, мудилы

Ответить

Vitaly FlieTantie

Александр
0

Вот да! 

Ответить

Леонид Федотов

1

Раз комитет копирует свои статьи, я скопирую свой комментарий:

С одной стороны молодцы - нет обосраных касс, намножили много киосков - за это прямо респект. С другой стороны - а где улучшение? Киоски самообслуживания уже давно успешно существуют. Роборука никакой задачи не выполняет: заказ уже приезжает из кухни собранным гостями из СНГ - теми самыми, медленными ребятами, которых либо постоянно нет, или они не могут подойти и взять картошку, которая уже пять минут лежит и ждет тебя на полке. Рука даже замедляет процесс, быстрее сразу конвеером вывозить на выдачу без этих понтов с кручением-верчением.

В статье не раскрыты нюансы - а что делать если заказ очень большой? Рука догадается выдавать несколько подносов одному? А как быть если заказ по-мудацки собрали и твоя еда упадет во внутреннем помещении пока рука крутит вертит там все? Идти к красному ящичку и ждать менеджера еще триста лет, пока все вручную тебе пересоберут?

Ответить

Виталий Захаров

Леонид
0

И это при том, что у них сейчас постоянно косяк на косяке, при живых людях везде...
Постоянно в заказе забывают какую-нибудь позицию. Один раз ведро забыли выдать. ВЕДРО, это не соус маленький, который можно не заметить.

Ответить

Полезный велосипед

Леонид
0

Русский человек везде найдёт, как доебаться.

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Чет ору

Ответить

Просто Тимуррр

Marhal_New
1

Когда официантка начала заигрывать с тобой

Ответить

Лев Бабенко

1

Я не то, чтобы юнлинг на tj, но почему тут всеми новостями о событиях в России недовольны? Это ж обалденно, если окажется правдой

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Лев
1

Потому что обычно не оказывается :c
Мы тут ноем и рвёмся, и может где-то в глубине души скрещиваем пальцы, "шоб в этот раз было тупо харашо"

Ответить

Полезный велосипед

Лев
1

Привыкли к плохим новостям и уже даже хорошее воспринимают в штыки потому, что может оказаться с существенными минусами. И Максим прав, это такой принцип ментальный «вот поругаю и дай Бог будет всё хорошо».

Ответить

Dmitresso

1

А кожаные ублюдки ничего не подозревают, ха-ха

Носимую гидравлическую роборуку научили бить и…
Ей управляет оператор, а не сам носитель
nplus1.ru
Ответить

Евгений Зубков

1

Пророчество сбылось 

Ответить

Полезный велосипед

1

Почалосб!
 
Хоть одна приятная новость в этом идиотском году.

Ответить

alex twit

1

Можно мне такую роборуку... для исследования

Ответить

Eduard Novikov

0

Набъётся толпа людей, чтобы посмотреть на чудо-чудное. И общее число контактов стабилизируется

Ответить

Степан Маслов

Eduard
2
Ответить

Крайний яд

0

Подозреваю что в будущем роботов обложат большим налогом в пользу тех кто потерял работу.

Ответить

Полезный велосипед

Крайний
1

Могут ли роботы плотить нологи?..

Ответить

Крайний яд

Полезный
1

Могут. Компании. Поставил на учёт робота (на место вместо человека), заплати. Кажется это конечно диким, но это компенсирует людям потерю работы.

Ответить

Полезный велосипед

Крайний
0

Доверяю бухгалтеру.
 
Кстати, ты сейчас в чёрных кружевных?

Ответить

Крайний яд

Полезный
1

Подглядываешь?😏

Ответить

Молочный кот

Крайний
1

Зачем ждать будущего, когда можно прямо сейчас обложить налогами тех, кто потерял работу или в будущем потеряет работу.

Ответить

Andre Macareno

Крайний
0
Ответить

Евгений Майоров

0

А когда откроют?

Ответить

Алексей Боржонов

Евгений
0

июнь

Ответить

Полезный велосипед

Евгений
0

Когда снимут ограничения на общепит. Вроде это 16-е или 23-е, хз.

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boro

0
Ответить

Artem Kondratev

0

Кормушка как в коровнике короче.

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Непростой велосипед

0

напомнило

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Илья Барышников

0
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