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Число контактов между посетителями и работниками заведения сведут к минимуму.
KFC анонсировал открытие «ресторана будущего» в Москве, где число контактов между посетителями и сотрудниками сведено к минимуму. Об этом TJ сообщили в компании.
Заведение откроют для посетителей в июне, оно находится около станции метро «Бутырская». Компания объявила, что в ресторане не будет касс — вместо них установят терминалы, а для ускорения процесса оформления заказов и их выдачи гостям предложат пройти биометрическую идентификацию.
Система преобразует снимок лица в цифровой код, который можно использовать при оплате. Технология способна «запомнить» этот код, чтобы в будущем посетителю не приходилось снова проходить идентификацию.
С кухни заказы попадают в зал по конвейеру, затем роборука перемещает их в специальные ячейки, где они хранятся не более 10 минут. Оттуда гости могут забрать заказы. Дверца открывается автоматически — с помощью системы распознавания лиц. Та же технология установлена в автоматы для розлива горячих напитков.
В ресторане будет дежурить хостес и менеджер — клиент сможет обратиться к ним, если у него возникнут проблемы.
В KFC заявили, что ресторан станет «инкубатором инновационных идей», которые в будущем могут внедрить и в другие заведения сети.
Теремок может роболопату замутить
Единственная более-менее полезная роборука, которую я видел:
Актуальный Мурод
Очень полезно для взбивания сливок.
Зингер лучше верните, мудилы
Раз комитет копирует свои статьи, я скопирую свой комментарий:
С одной стороны молодцы - нет обосраных касс, намножили много киосков - за это прямо респект. С другой стороны - а где улучшение? Киоски самообслуживания уже давно успешно существуют. Роборука никакой задачи не выполняет: заказ уже приезжает из кухни собранным гостями из СНГ - теми самыми, медленными ребятами, которых либо постоянно нет, или они не могут подойти и взять картошку, которая уже пять минут лежит и ждет тебя на полке. Рука даже замедляет процесс, быстрее сразу конвеером вывозить на выдачу без этих понтов с кручением-верчением.
В статье не раскрыты нюансы - а что делать если заказ очень большой? Рука догадается выдавать несколько подносов одному? А как быть если заказ по-мудацки собрали и твоя еда упадет во внутреннем помещении пока рука крутит вертит там все? Идти к красному ящичку и ждать менеджера еще триста лет, пока все вручную тебе пересоберут?
И это при том, что у них сейчас постоянно косяк на косяке, при живых людях везде...
Постоянно в заказе забывают какую-нибудь позицию. Один раз ведро забыли выдать. ВЕДРО, это не соус маленький, который можно не заметить.
Чет ору
Я не то, чтобы юнлинг на tj, но почему тут всеми новостями о событиях в России недовольны? Это ж обалденно, если окажется правдой
Потому что обычно не оказывается :c
Мы тут ноем и рвёмся, и может где-то в глубине души скрещиваем пальцы, "шоб в этот раз было тупо харашо"
Полезный велосипед
Привыкли к плохим новостям и уже даже хорошее воспринимают в штыки потому, что может оказаться с существенными минусами. И Максим прав, это такой принцип ментальный «вот поругаю и дай Бог будет всё хорошо».
А кожаные ублюдки ничего не подозревают, ха-ха
Набъётся толпа людей, чтобы посмотреть на чудо-чудное. И общее число контактов стабилизируется
Могут ли роботы плотить нологи?..
Могут. Компании. Поставил на учёт робота (на место вместо человека), заплати. Кажется это конечно диким, но это компенсирует людям потерю работы.
Молочный кот
Зачем ждать будущего, когда можно прямо сейчас обложить налогами тех, кто потерял работу или в будущем потеряет работу.
А когда откроют?
Полезный велосипед
Когда снимут ограничения на общепит. Вроде это 16-е или 23-е, хз.