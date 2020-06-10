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В апреле компания сообщала, что утечка затронула в два раза меньшее число пользователей.
Nintendo сообщила, что хакеры похитили учётные записи более 300 тысяч пользователей в результате утечки, произошедшей весной.
Об атаке стало известно в апреле, тогда компания отчиталась, что злоумышленники получили доступ к 160 тысячам идентификаторам Nintendo Network ID. NNID — это уникальные коды, которые дают доступ к сервисам компании. Теперь Nintendo сообщила о результатах расследования, которое показало, что число пострадавших пользователей минимум на 140 тысяч больше.
Основное число похищенных аккаунтов принадлежит пользователям консоли Nintendo Switch. В некоторых случаях злоумышленники получали доступ к счетам клиентов и могли тратить средства на покупку товаров на платформе Nintendo.
Компания отключила возможность входа в основную учётную запись через NNID, сбросила пароли и пообещала вернуть деньги тем, кто пострадал от действий хакеров. Также Nintendo рекомендовала клиентам использовать только двухфакторную аутентификацию для входа в учётные записи.