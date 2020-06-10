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Технологии
Алексей Боржонов
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Хакеры похитили больше 300 тысяч учётных записей пользователей Nintendo Материал редакции

В апреле компания сообщала, что утечка затронула в два раза меньшее число пользователей.

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Nintendo сообщила, что хакеры похитили учётные записи более 300 тысяч пользователей в результате утечки, произошедшей весной.

Об атаке стало известно в апреле, тогда компания отчиталась, что злоумышленники получили доступ к 160 тысячам идентификаторам Nintendo Network ID. NNID — это уникальные коды, которые дают доступ к сервисам компании. Теперь Nintendo сообщила о результатах расследования, которое показало, что число пострадавших пользователей минимум на 140 тысяч больше.

Основное число похищенных аккаунтов принадлежит пользователям консоли Nintendo Switch. В некоторых случаях злоумышленники получали доступ к счетам клиентов и могли тратить средства на покупку товаров на платформе Nintendo.

Компания отключила возможность входа в основную учётную запись через NNID, сбросила пароли и пообещала вернуть деньги тем, кто пострадал от действий хакеров. Также Nintendo рекомендовала клиентам использовать только двухфакторную аутентификацию для входа в учётные записи.

#новости #кибербезопасность #nintendo

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