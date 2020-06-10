После этого в приложение добавили специальную страницу, на которой можно пожаловаться на видео.

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Google после обвинений в плагиате удалил из Play Store приложение Zynn. Об этом сообщает Financial Times. 9 июня несколько инфлюенсеров рассказали Wired, что в сервис без разрешения загрузили их видео, опубликованные в TikTok.

Польский танцор Макс Мазурек, у которого 189 тысяч подписчиков в TikTok, рассказал, что не создавал аккаунт в Zynn, но кто-то использует его имя и размещает видео.

Поддельный аккаунт Мазурека в Zynn

Zynn от китайского стартапа Kuaishou запустился в начале мая и стал самым популярным приложением в США на iPhone и телефонах с Android (рейтинг теперь недоступен из-за удаления приложения). Wired отмечает, что на многих из скопированных видео были даты, их опубликовали на несколько месяцев раньше, чем вышло приложение.

«Мы признаём, что у нас были некоторые ошибки в этой области», — сказали владельцы Zynn FT. Они отметили, что у приложения нет технологических возможностей определить, были ли видео скопировано из других источников. Сейчас в приложение добавили специальную страницу, на которой пользователи могут пожаловаться на видео, но в компании не знают, поможет ли это снять претензии Google.

Zynn — почти полная копия TikTok, но его пользователи получают деньги за просмотры и приглашение друзей. За регистрацию в приложении сервис платит доллар. За каждого приведённого человека пользователи получают по 20 долларов, а когда их становится набирается пять — ещё 10 долларов, но только если те регулярно пользуются приложением.

В мае Kuaishou подала в суд на ByteDance (владельца TikTok) из-за недобросовестной конкуренции и нарушения прав на товарный знак. Компания потребовала компенсацию 5 миллионов юаней (708 тысяч долларов). ByteDance в ответ сообщил китайским СМИ, что у него в процессе три дела против Kuaishou по аналогичным претензиям с требованием компенсации в 15 миллионов юаней (2,1 миллиона долларов).