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Технологии
Алексей Боржонов
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Amazon на год запретила полицейским в США использовать её технологию распознавания лиц Материал редакции

В компании надеятся, что американские власти за это время успеют разработать новые правила использования таких систем.

8 комментариев
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Amazon на год запретила использовать свою технологию распознавания лиц полиции США. Об этом говорится в блоге компании.

В заявлении утверждается, что Amazon всегда выступала за ужесточение правил использования подобных систем. В компании надеятся, что конгрессу США хватит года для разработки новых норм: «Мы готовы помочь, если нас попросят».

Речь идёт о программном обеспечении Amazon Rekognition. Компания подчеркнула, что технологию по-прежнему могут использовать организации, которые занимаются поиском пропавших детей, помогают жертвам торговли людьми и воссоединению семей.

  • Заявление последовало на фоне обсуждения реформы полиции в США, которое началось после смерти Джорджа Флойда;
  • The Wall Street Journal отмечает, что программное обеспечение для распознавания лиц неоднократно критиковалось в США, поскольку оно неточно распознаёт лица темнокожих людей;
  • О прекращении разработки такой технологии заявила и IBM. Компания призвала «начать общенациональный диалог» о том, стоит ли вообще применять систему в полиции.

#новости #amazon #icantbreathe #сша

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8 комментариев
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alex twit

2

Ну давайте вообще ментов отменим, зачем они нужны - на колени перед неграми вставать? Чем хуже, тем лучше

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Anton Gostev

alex
1
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CitrusAlex

alex
0

В Минниаполисе это и собираются сделать.

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Просто Тимуррр

0

Но проблемы у Флойда начались когда распознали его поддельный чек, а не лицо. Какая связь?

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Rayslava

Просто
3

Надо отрабатывать повесточку и показывать, какие они хорошие, пока бунтующие не вспомнили, что Безос - самый богатый и неплохо бы его раскулачить.

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CitrusAlex

Просто
0

Движение BLM началось до Флойда и распознование лиц всегда было одной из их проблем с системой правопорядка.

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Anton Gostev

0

Здорово, что частная контора может показать фигу государству и в любом случае будет право.
Хреново, что таким образом (может, и невольно) они усложняют поиск и наказание мародеров и преступников, избивающих людей в рамках "мирного протеста".
В любом случае, их дело.

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Konstantin Koremin

0

Такие новости следует воспринимать с точностью наоборот. Если система есть, то она давно уже используется. А весь этот показной спектакль просто пыль в глаза либералам.

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