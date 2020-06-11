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В компании надеятся, что американские власти за это время успеют разработать новые правила использования таких систем.
Amazon на год запретила использовать свою технологию распознавания лиц полиции США. Об этом говорится в блоге компании.
В заявлении утверждается, что Amazon всегда выступала за ужесточение правил использования подобных систем. В компании надеятся, что конгрессу США хватит года для разработки новых норм: «Мы готовы помочь, если нас попросят».
Речь идёт о программном обеспечении Amazon Rekognition. Компания подчеркнула, что технологию по-прежнему могут использовать организации, которые занимаются поиском пропавших детей, помогают жертвам торговли людьми и воссоединению семей.
Ну давайте вообще ментов отменим, зачем они нужны - на колени перед неграми вставать? Чем хуже, тем лучше
Но проблемы у Флойда начались когда распознали его поддельный чек, а не лицо. Какая связь?
Движение BLM началось до Флойда и распознование лиц всегда было одной из их проблем с системой правопорядка.
Здорово, что частная контора может показать фигу государству и в любом случае будет право.
Хреново, что таким образом (может, и невольно) они усложняют поиск и наказание мародеров и преступников, избивающих людей в рамках "мирного протеста".
В любом случае, их дело.
Такие новости следует воспринимать с точностью наоборот. Если система есть, то она давно уже используется. А весь этот показной спектакль просто пыль в глаза либералам.