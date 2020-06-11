Устройство также получило магнитную зарядку и увеличенный экран.

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Xiaomi представила в Китае новую версию фитнес-браслета Mi Band. Пятое поколение получило поддержку пяти новых видов активности, новый экран, магнитную зарядку, улучшенный трекинг сна, отслеживание кислорода в крови и цену, как у предшественника.

Теперь устройство может фиксировать активность при занятиях на эллипсоиде, гребном тренажёре, скакалке, велотренажёре и во время йоги. Таким образом браслет теперь поддерживает 11 видов активности.

Mi Band 5 оснастили AMOLED-экраном диагональю 1,1 дюйма с разрешением 126 на 294 пикселя против 0,95 дюйма у прошлого поколения. Благодаря уменьшению рамок он теперь может выводить больше информации по сравнению с Mi Band 4. Дисплей также поддерживает цветовую палитру P3 и защищён закалённым 2,5D-стеклом.

Новый браслет получил улучшенный трекинг сна — теперь он непрерывно отслеживает сердцебиение во время сна. Как утверждают в Xiaomi, это позволит распознать проблемы со сном такие как нерегулярность сна и быстрое движение глаз. На основе этих данных браслет может предложить советы по улучшению качества сна.

В Mi Band 5 также впервые в истории бренда встроили SpO2-датчик, который может фиксировать уровень кислорода в крови. Сенсор способен отслеживать насыщенность кислородом каждую секунду на протяжении восьми часов подряд.

Среди других новых функций браслета отслеживание менструальных циклов, тренировка дыхания, удалённый контроль камеры смартфона и индекс персональной активности (PAI). Теперь устройство сможет оценивать здоровье по шкале от одного до ста в зависимости от активности пользователя за день и его сердечного ритма.

Помимо новых функций, Mi Band 5 получил серьёзное конструктивное улучшение — теперь его не надо доставать из кейса для зарядки. Браслет вперые оснастили магнитным коннектором, который присоединяется к задней стороне устройства. Устройство получило аккумулятор на 100 мА•ч, в Xiaomi утверждают, что этого хватит на две недели работы.

Mi Band 5 для Китая также поддерживает NFC и голосовой ассистент XiaoAI. Неизвестно, будет ли версия для других стран поддерживать эти функции, однако согласно слухам, браслет выпустят в мире с NFC и голосовым ассистентом Alexa.

Продажи Mi Band 5 в Китае стартуют с 18 июня по цене от 26 долларов (около 1800 рублей) за версию без NFC и около 32 долларов (около 2221 рублей) за версию с NFC.