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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Xiaomi представила Mi Band 5 с отслеживанием кислорода в крови и поддержкой новых видов активности Материал редакции

Устройство также получило магнитную зарядку и увеличенный экран.

39 комментариев
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Xiaomi представила в Китае новую версию фитнес-браслета Mi Band. Пятое поколение получило поддержку пяти новых видов активности, новый экран, магнитную зарядку, улучшенный трекинг сна, отслеживание кислорода в крови и цену, как у предшественника.

Теперь устройство может фиксировать активность при занятиях на эллипсоиде, гребном тренажёре, скакалке, велотренажёре и во время йоги. Таким образом браслет теперь поддерживает 11 видов активности.

Mi Band 5 оснастили AMOLED-экраном диагональю 1,1 дюйма с разрешением 126 на 294 пикселя против 0,95 дюйма у прошлого поколения. Благодаря уменьшению рамок он теперь может выводить больше информации по сравнению с Mi Band 4. Дисплей также поддерживает цветовую палитру P3 и защищён закалённым 2,5D-стеклом.

Новый браслет получил улучшенный трекинг сна — теперь он непрерывно отслеживает сердцебиение во время сна. Как утверждают в Xiaomi, это позволит распознать проблемы со сном такие как нерегулярность сна и быстрое движение глаз. На основе этих данных браслет может предложить советы по улучшению качества сна.

В Mi Band 5 также впервые в истории бренда встроили SpO2-датчик, который может фиксировать уровень кислорода в крови. Сенсор способен отслеживать насыщенность кислородом каждую секунду на протяжении восьми часов подряд.

Среди других новых функций браслета отслеживание менструальных циклов, тренировка дыхания, удалённый контроль камеры смартфона и индекс персональной активности (PAI). Теперь устройство сможет оценивать здоровье по шкале от одного до ста в зависимости от активности пользователя за день и его сердечного ритма.

Помимо новых функций, Mi Band 5 получил серьёзное конструктивное улучшение — теперь его не надо доставать из кейса для зарядки. Браслет вперые оснастили магнитным коннектором, который присоединяется к задней стороне устройства. Устройство получило аккумулятор на 100 мА•ч, в Xiaomi утверждают, что этого хватит на две недели работы.

Mi Band 5 для Китая также поддерживает NFC и голосовой ассистент XiaoAI. Неизвестно, будет ли версия для других стран поддерживать эти функции, однако согласно слухам, браслет выпустят в мире с NFC и голосовым ассистентом Alexa.

Продажи Mi Band 5 в Китае стартуют с 18 июня по цене от 26 долларов (около 1800 рублей) за версию без NFC и около 32 долларов (около 2221 рублей) за версию с NFC.

#xiaomi #новости

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39 комментариев
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Указанный бокал

9

объясните мне
нахуй вам эти браслеты?

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Жесткий холод

Указанный
6

1. Универсальный подарок, вроде бы и гаджет с множеством возможностей, а вроде и стоит копейки.
2. Стартовый гаджет для вступления в сяоми клуб, всегда можно будет выебнуться и сказать "Мои умеют тоже самое, что и эплвотчи, только стоит в десять раз дешевле и я не переплачиваю за бред".
3. Выглядит лучше, чем 99% браслетов.
4. Ну наверное есть и правда спортсмены, которые по этим браслетам отслеживают свои результаты.

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Немыслимый шмель

Жесткий
9

я в зале с ним занимаюсь, таймер, пульс, каллории и т.д.
Реально удобная штука - заряжаешь 1-2 раза в месяц, удобный будильник, уведомления, управление музыкой.
За эти копейки - охуенное приобретение

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Указанный бокал

Немыслимый
5

покажи бицу

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ouxen

Указанный
0

и

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Указанный бокал

Жесткий
1

так они же нихуя не умеют. Хотя может сейчас умеют
хз, у меня был. С ними даже в бессейен не сгонять. Они в воде глючат
Теперь валяются 
А еще я как-то раз видел такой браслет на дороге потеренный, но я настолько не понимаю нахуй они, что даже поднимать не стал

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Регулярный корабль

Указанный
3

Купил четвёртый ровно год назад, с тех пор пользовался в бассейне регулярно — замеряет хорошо, с небольшой погрешностью. Как-то раз они сломали прошивку, и браслет перестал считать плавание вообще, пофиксили только через месяц, но в остальном претензий не было.

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Указанный бокал

Регулярный
0

Ну значит уже прокачались. У меня ми бенд 2 были еще

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Немыслимый шмель

Указанн…
10

У меня были все, начиная с первого.
первый потерял на даче.

Через 2 года нашел в земле и песке.
Зарядил - он заработал.

Второй у меня выпал в очко сортира, сразу после того, как я туда опорожнил весь кишечник. Было охуенно - я напоследок соединился с ним через приложение, выкачал оттуда данные по шагам, мысленно попрощался и смыл

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Немыслимый шмель

Немысли…
1

В последнем ремешок сделали нормальный, больше не выпадал ни разу из него

Ответить

Регулярный

Немысли…
1

Это самое смешное, что я читал за последнее время, аж чаем поперхнулся.

Ответить

ouxen

Немысли…
0

ну ты и говноед

Ответить

Регулярный

Указанн…
1

У меня был первый (без дисплея), потом перешёл сразу на четвёртый. Вроде только в нём добавили плавание.

Ответить

Немыслимый шмель

Регулярный
0

Соглашусь. Но до сих пор есть баг в прошивке при включенном русском языке - при достижении 15% заряда он пытается завибрировать и уходит в ребут. Показывает 16%. Опять доходит до 15 и все повторяется. Бесконечный двигатель

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Регулярный

Немысли…
1

У меня на английском, таких багов не наблюдаю. Вчера утром сообщил о 15% заряда, сейчас 13%. Обычно разряжаю до конца, раньше времени ни разу за год не вырубился, в день съедат 2-5%. Подбешивает межбуквенное расстояние в кириллических символах, когда оповещения приходят.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Немысли…
0

Зачем на подобные вещи ставить русский язык? =\

Ответить

Немыслимый шмель

Dmitry
1

он автоматом ставит на основе языка приложения/телефона

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Сертификат

Dmitry
0

+, надо начинать китайский учить по этим гаджетам. И лес по дешёвке отдавать Китаю

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Dmitry Shiryaev

Жесткий
1

насколько я помню, их чувствительность (до этой модели, по крайней мере) оставляет желать лучшего, а подарок за 3к - такое себе студенческое.

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# realfiddy

Указанный
–2

U wrong 
They use on hands 🤗

Ответить

Указанный бокал

#
3

Well, let's analyze piecemeal the written)) It seems that you really shell-shocked, offended life imbitsil)) Can you in the eye and say, ready to come to listen?) All that garbage is a simple written thee pizdabolstvo, Rambo you room)) on you wrote a lot, your life becomes better not)) do not complain tossing bags, a lot of you in the spring thawed)) About like you say, Mom did not want dad did not try) Take heed to my message to you <try to analyze and draw conclusions for yourself)

Ответить

# realfiddy

Указанный
4
Ответить

Экспертный мангал

Указанный
1

Это хороший вопрос

Ответить

Предварительный кот

Указанный
1

"Сяоми топ за свои деньги"

Ответить

Предварительный кот

1

@Дамир Камалетдинов напишешь про Сяоми?) 😏

Ответить

Жесткий холод

Предварительный
4

Дамир не обсуждает то, что дешевле 30к. 

Ответить

Предварительный кот

Жесткий
1

И если это не Хуавей и Апл 

Ответить

Жесткий холод

Предварительный
3

Да, и то, после статей про Хуавей Дамир быстро идёт мыть руки с антисептиком. 

Ответить

ouxen

Жесткий
0

и правильно делает, не на помойке себя нашёл

Ответить

Пожилой Мартингал

Жесткий
1

А часик за 5к он обсуждать тоже не будет?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Предварительный
1

Готово

Ответить

Alexander Petcoglo

2

Главный подвох с этими трекерами Xiaomi в их софте. Он кривой и нефункциональный, и никто ничего фиксить не собирается. Разработчики обо всём знают и им похуй.

Я в итоге решил не морочить себе голову и взял бюджетный Garmin.

Ответить

Жесткий холод

0

229 юаней (~2200 рублей)

Вангую оптовые закупки населением на дни рождения всех друзей и близких.

Ответить

ouxen

Жесткий
0

такое только врагу можно подкинуть

Ответить

# realfiddy

Жесткий
–1

All my friends use only Apple or Samsung😪

Ответить

Юрий Камерер

0

Хочу такие купить детям, у кого-нибудь есть опыт использования подобного?

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убер павукан

0

Хуета эти ваши умные часы и браслеты

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Преступный холод

0

Норм, обновлюсь

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Боевой дым

0

У моей тян третья версия этих браслетов. У меня сяоми амазфит. Ну и телефон старый валяется сяоми. Короч, говно. Ими можно пользоваться, например, чтобы количество шагов посчитало. Или время посмотреть. Ну и так, по мелочам. Реально заморачиваться и вполную использовать технику сяоми - ну такое - только нервы себе потрепишь. Например, на моём самсунге их приложение тупо не запускается. А на телефоне сяоми запускается, но обновление ПО часов по блютусу может идти порядка часа. При этом часы превращаются в тыкву на время процесса и требуют наличия прошивающего телефона рядом всё это время. Я так попадал один раз. Само ПО тоже тот ещё отстой. У часов плюс то, что они простые и держат батарею стопятьсот дней, больше плюсов нет. Техника для нищуков, которые хотят прикоснуться к прекрасному, но не имеют денег на айвотч.

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