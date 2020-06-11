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Технологии
Женя Кузьмин
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«Я ничего не знал о проблеме, у меня айфон»: журналисты нашли автора снимка, «ломающего» Android-смартфоны Материал редакции

Житель Сан-Диего сделал фото красивого заката, обработал — а потом оказалось, что установка кадра в качестве обоев приводит к серьёзным сбоям системы.

8 комментариев
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Обрезанное фото, которое приводило к сбоям. Журналисты Gizmodo отредактировали снимок, чтобы он не вредил телефонам

В начале июня в соцсетях разошлись предупреждения о фотографии, установка которой в качестве обоев приводила к серьёзным сбоям на Android-смартфонах. Это вроде бы обычный снимок заката, но если поставить его на главный экран, то дисплей начинал моргать, а затем телефон уходил в бесконечную перезагрузку.

Решить проблему можно было только сменой обоев, чего можно было достичь только сбросом до заводских настроек. Сбои коснулись моделей Google Pixel, Samsung и других производителей, на которых установлена система Android 10. Samsung в итоге пришлось выпускать фикс, чтобы предотвратить сбои: к тому времени снимок уже рассылали людям в качестве розыгрыша, а другие пользователи устанавливали его в качестве обоев из интереса.

В смартфонах на Android заметили сбой, если на…
Проблемы возникают не у всех, но проверять лучше не стоит.
tjournal.ru

10 июня журналисты Би-би-си поговорили с автором снимка, жителем Сан-Диего по Гаурав Агравал (Gaurav Agrawal). Тот рассказал историю фотографии и подчеркнул, что не ожидал таких последствий — она была вызвана не самим кадром, а его обработкой.

Агравал сфотографировал закат в августе 2019 года у озера Святой Марии в штате Монтана. Он поехал туда со своей женой на отдых: «Это был волшебный вечер. Сначала было облачно и пасмурно, и мы уже собирались уезжать, когда погода начала меняться». Агравал сделал снимок на камеру Nikon, а затем немного подкорректировал цвета в Lightroom. Именно это и привело к проблеме.

Lightroom предлагает три варианта цветовых режимов для экспорта фото — и автор снимка выбрал тот, который, судя по всему, «ломает» некоторые Android-смартфоны. Техноблогеры тоже указывали именно на цветовую кодировку и некорректное отображение цветовой гаммы sRGB: само изображение выполнено в RGB, но встроенная в Android 10 система цветопередачи не может корректно отобразить его, из-за чего и возникает ошибка.

Sebastian @seb3153
@UniverseIce @UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well https://t.co/HZTtogLfwB
Learning 2.1 @vamsiexplores
@UniverseIce What the hell bro , It is frozen

How to get back to normal ?

#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 https://t.co/GZfCfPY7vO

«Я не знал, что фото приводит к таким последствиям. У меня у самого айфон, а на обоях рабочего стола — изображение жены», — отметил Агравал. Но он ведёт страницу на фотосервисе Flickr с 10 тысячами подписчиков, и автор опубликовал там снимок заката. Судя по всему, кто-то решил взять оттуда кадр и поставить себе на рабочий стол Android-смартфона — так и выяснилась проблема.

Я не сделал это намеренно, я не знал о проблемах. И мне жаль, что из-за этого изображения у людей возникли сбои. Конечно, я надеялся, что мои фото будут известны по более приятной причине. Но, видимо, не в этот раз. Теперь я буду сохранять свои работы в другом формате.

Гаурав Агравал
фотограф-любитель

#технологии #смартфоны #баги

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8 комментариев
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Олег Ивахнов

3

Ха ха бомжи должны страдать

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Ян Жабин

Олег
1

Лайк от бомжа!

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FOX

Олег
0

ты стоимость последней версии шайоми видал?

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Благоприятный вентилятор

FOX
1

Это лишь подтверждает мнение Олега.

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FOX

Благоприятный
2

@Вахтёр  меня травят 😒

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Олег Ивахнов

FOX
0

Бомжи платят дохуя за шайоми. Еще и тупые

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Женя Кузьмин

Олег
0

я путаюсь в слоях иронии, Ивахнов, какой у тебя телефон!

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Олег Ивахнов

Женя
0

Черный.

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