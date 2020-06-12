Больше не похожа на видеомагнитофон.

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Sony провела онлайн-мероприятие Future of Gaming, на котором впервые показала дизайн PlayStation 5. Приставка лишилась ровных линий, вместо них теперь волнистые края и скругление между ними.

Компания ещё в марте раскрыла технические характеристики консоли. Она получила встроенный сверхбыстрый SSD на 825 Гб — скорость обмена данными составит 5,5 Гб/c. Кроме того, в устройство встроили восьмиядерный процессор, видеокарту мощностью 10,28 терафлопс, «быструю» оперативную память GDDR6 и слот для расширения памяти с помощью дополнительного SSD. Приставка выйдет в двух версиях — с дисководом и без.

Sony также показала аксессуары к PlayStation 5 — геймпад Dualsense, пульт, наушники, камеру и док-станцию для геймпадов. Про Dualsense компания подробно рассказывала в октябре 2019 года — геймпады получат новую тактильную виброотдачу Haptic Feedback и адаптивные триггеры, которые смогут «сопротивляться» нажатию.

Запуск PlayStation 5 запланирован на 2020 год. Цена консоли и конкретная дата выхода пока неизвестны.

Большую часть презентации уделили играм. Sony целый час подряд показывала трейлеры будущих проектов — как крупных эксклюзивов, так и игр независимых разработчиков.

Новая часть Spider-Man с приставкой Miles Morales

Новая часть Resident Evil с приставкой Village

Продолжение Horizon с приставкой Forbidden West

Игра от Bethesda про бесконечные убийства во временной петле

Третья часть Hitman

Ремейк Demon's Souls

Stray — игра про котов в сеттинге киберпанка

Solar Ash — инди-проект от разработчиков Hyper Light Drifter

Pragmata — игра про постапокалипсис, которая выйдет в 2022 году

NBA 2k21, которая выйдет в 2020 году

Седьмая часть Gran Turismo

Новая игра Ratchet & Clank с приставкой Rift Apart

GTA Online для PS5 будет бесплатной