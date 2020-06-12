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Технологии
Дамир Камалетдинов
5787

Sony показала PlayStation 5. Приставка получила футуристичный дизайн Материал редакции

Больше не похожа на видеомагнитофон.

165 комментариев
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Sony провела онлайн-мероприятие Future of Gaming, на котором впервые показала дизайн PlayStation 5. Приставка лишилась ровных линий, вместо них теперь волнистые края и скругление между ними.

Компания ещё в марте раскрыла технические характеристики консоли. Она получила встроенный сверхбыстрый SSD на 825 Гб — скорость обмена данными составит 5,5 Гб/c. Кроме того, в устройство встроили восьмиядерный процессор, видеокарту мощностью 10,28 терафлопс, «быструю» оперативную память GDDR6 и слот для расширения памяти с помощью дополнительного SSD. Приставка выйдет в двух версиях — с дисководом и без.

Sony также показала аксессуары к PlayStation 5 — геймпад Dualsense, пульт, наушники, камеру и док-станцию для геймпадов. Про Dualsense компания подробно рассказывала в октябре 2019 года — геймпады получат новую тактильную виброотдачу Haptic Feedback и адаптивные триггеры, которые смогут «сопротивляться» нажатию.

Запуск PlayStation 5 запланирован на 2020 год. Цена консоли и конкретная дата выхода пока неизвестны.

Большую часть презентации уделили играм. Sony целый час подряд показывала трейлеры будущих проектов — как крупных эксклюзивов, так и игр независимых разработчиков.

Новая часть Spider-Man с приставкой Miles Morales

Новая часть Resident Evil с приставкой Village

Продолжение Horizon с приставкой Forbidden West

Игра от Bethesda про бесконечные убийства во временной петле

Третья часть Hitman

Ремейк Demon's Souls

Stray — игра про котов в сеттинге киберпанка

Solar Ash — инди-проект от разработчиков Hyper Light Drifter

Pragmata — игра про постапокалипсис, которая выйдет в 2022 году

NBA 2k21, которая выйдет в 2020 году

Седьмая часть Gran Turismo

Новая игра Ratchet & Clank с приставкой Rift Apart

GTA Online для PS5 будет бесплатной

#новости #игры #консоли #sony #playstation5

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165 комментариев
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Zero Tolerance

29
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Гибкий клуб

Zero
10
Ответить

Пальто в коне

Zero
2

на 4пда модер уже обсирает портки, мол вообще не похоже, а дизайн консоли суперский.

Ответить

Евгений Лисовский

Zero
1

Хоронили Иксбокс, порвали два вентилятора колонных.

Ответить

Природный бас

Zero
0

И без дисковода!

Ответить

Природный бас

25

Презентация — просто адовый пиздец. Одно наркоманское «стильно-высокодуховное» инди-говнище и два с половиной нормальных тайтла и те — с графикой 2013 года.

Ответить

Больной томагавк_два

Природный
5

Не пизди. Ребята много раз обращались за вдохновением.

Ответить

Природный бас

Больной
1

К джа?

Ответить

Больной томагавк_два

Природный
3

К C9H13N

Ко мне, короче.

Ответить

Природный бас

Больной
2

Сложная шутка, лукос.

Ответить

Больной

Природн…
2

Как и дизайн PS5

Ответить

Lofoten Forsake

Природный
1

Какую игру ждал, которую не показали? Кожимба в этом году ничего не будет показывать. 

Ответить

умный человек

Lofoten
0

Кожимба гений?

Ответить

Glan

Lofoten
0

Я не он, но я ждал Elden Ring и меня обломали. Это, по сути, единственная анонсированная  игра, которая меня хоть как-то интересует. 
Может быть ещё ремейк первого нира и лабиринт галерии, но это не считается. 

Ответить

Dmitry Sursin

Природный
0

Ну иди собери человек 500 самого разного персонала и создай что то новое, пополнив коллекцию нормальных тайтлов.
Только рады все будут.

Ответить

Инженерный блик

Природный
0

Ratchet and Clank, Horizon 2, Demon's Souls, Resident Evil 8, Spiderman.
Чет вы, батенька, зажрались уже совсем.

Ответить

Jesus Surfer

16
Ответить

Kolowas

Jesus
11
Ответить

Экспертный мангал

Kolowas
2

За 911 долларов.

Ответить

Лаванда

17

Ооо 😊 ловить плотненький кумар 💨 под фифу 🏀 с пацаными 👨 теперь еще удобнее! Японцы 🇨🇳 красавчики 😛

Ответить

Больной томагавк_два

Лаванда
3

Хватит ко мне обращаться!

Ответить

Лаванда

Больной
1

Не жалеет нос
Жадный Лавандос 

Ответить

Больной томагавк_два

Лаванда
0

Сильный занос — мой Лавандос.

Ответить

Легкий диод

Больной
1

Напас лавандос Пачка папирос

Ответить

Больной

Легкий
1

И тут пришёл — владосмирос

Ответить

Посторонний

Больной
2

Я вспомнил Гамаза с его коронным "ты видеосос!"

Ответить

Больной

Посторо…
1

Мой друг

Ответить

Природный бас

Больной
2
Ответить

Посторонний

Больной
1

А Гамаз оказывается не нищеброд.

Ответить

Больной

Посторо…
1

Должен и должен. А он все танцует и танцует :(

Ответить

Roman Sapon

Лаванда
0

Китайцы уже не спят

Ответить

Roman Sapon

9

Насколько они далеки от текущей мысли об утилитарности и практичности, я охуел. 

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

А ведь мысль о тишине Хбоксов, за счёт одного большого вентилятора не поняли они!

Ответить

умный человек

Roman
4
Ответить

Пальто в коне

Roman
0

лишь бы сами Майкрософт не обосрались как с One S и его подшипниками вентилятора. а так какая цаца... PS4 такой даже не снился.

Ответить

Roman Sapon

Пальто
0

я ошибся, имел ввиду тишину будущей консоли Хбокса из-за единственного большого вентилятора и его тихости

Ответить

Пальто в коне

Roman
1

ну суть не важна, на One тоже один брльшой вентилятор, но его прекрасную идею (работают на выдув с радиатора, бесшумные, не сильно оборотистые) убили ужасные копеечные подшипники на S версии (на фатке реже).

и вот главное, чтобы этого не повторилось на новой консоли.

Ответить

nonsense

Пальто
0

Уже же вроде парни из Digital Foundry подрочили на тишину нового series x (она на уровне one x). Впрочем это были не серийные образцы, так что шанс обосраться с производством всегда есть.

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Плавные формы придают консоле элитности, где-то там такая и цена, а мне нужно поставить на полку и любоваться играми, а не формами консоли

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Не, ребятушки, форм-фактор ПС5 опять повторяет прошлые недостатки - это отвод тепла, это ведёт к гулу, а всё потому, как мне показалось, из-за формы устройства, строением напоминающее предыдущие формы, ну там ведь посмотрим =)

Ответить

Sergiy Sev

Roman
1

А вы не хотели бы к нам устроиться на работу? как раз ищем спецов, умеющих по одной фотографии определять теплоотвод и потенциальный шум?
Мы как раз кондиционеры разрабатываем

Ответить

Боковой блик

Sergiy
0

у меня тоже вопрос, у меня вентилятор напольный греется и воняет пластиком это норм?

Ответить

Экспертный мангал

Боковой
0

Нет

Ответить

Roman Sapon

Sergiy
0

Я уже работаю диванным обдувателем, с удовольствием перейду на работу в ПС5 отдел, когда они перестанут ставить форму консоли превыше потребностям

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Я думаю, что Сириес корпус - прототип для будущих солид-ПК  компов

Ответить

Евгений Клочков

8

О, уже и мемасы пошли

Ответить

Легкий диод

Евгений
5
Ответить

Владимир Земсков

3

Вот это провал будет.
Больше похоже на фанатский макет.
Дизайн пс4 выглядит более футуристичнее, нежели это.

Ответить

Космический калькулятор

2

Дыра дисковода просто угрёбище
Её нельзя положить на бок
Подставка тоже странная

Ответить

Илья Горячев

Космический
10

А если так?

Ответить

Glan

Илья
18

Выглядит как потрёпанный справочник.

Ответить

Легкий диод

Glan
1

Как роутер

Ответить

Jesus Surfer

Илья
4

Выглядит как пизда растерзанная

Ответить

Защитный меч

Jesus
0
Ответить

Космический калькулятор

Илья
0

Не сексуально

Ответить

Санитарный Даниль

Космический
1

Давно не играл, а что в современных консолях ещё используют дисководы?

Ответить

Evgenii Evgenii

Санитарный
1

Игры по 80GB очень "удобно" качать, особенно с сони русервами. Плюс 500гб хватало на 6-7 игр.

Ответить

Санитарный Даниль

Evgenii
0

Я думал игры можно продавать на флешках например

Ответить

Evgenii Evgenii

Санитарный
0

Себестоимость диска vs флешки для нескольких миллионов копий.

Ответить

Санитарный

Evgenii
0

Короче со времён psone не много что поменялось

Ответить

Alex Macher

Evgenii
0

Флешки легче пиратить, у дисков проприетарная защита, которую надо спец. резаком обходить

Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
0

А смысол если патч первого дня и все перекачивать?

Ответить

Алексей Селезнев

Evgenii
0

Да не, за последние два года я не видел какого то пиздеца какого то, час, максимум два качается 

Ответить

Василий Лебедев

Evgenii
0

На дисках 80 гигов типа удобно?

Ответить

Jesus Surfer

Санитарный
–6

Там до сих пор и игры в 30 кадров, у меня пк 7 лет назад выдывал уже за сотню. Некстген будет как мой комп трехлетней давности

Ответить

Evgenii Evgenii

Jesus
0

Так не все игры в 30 же. На про получше.

Ответить

Jesus Surfer

Evgenii
0

Ну 60 это предел верхний что тоже смешно

Ответить

Evgenii Evgenii

Jesus
0

ну не знаю, самые жесткие фризы встречал в Just Cause последнем на обычной ps4, с этого прям удивился(около 20 -25 фпс почти всегда было, но я только часик поиграл). А все остальное +- приемлимо для меня.

Ответить

Илья Горячев

Санитарный
1

Есть версия без, и, кмк, она будет популярнее (так дешевле)

Ответить

Glan

Илья
0

 она будет популярнее (так дешевле)

Не будет. Рынок б/у игр только через диски работает. 

Ответить

Космический калькулятор

Glan
0

а почему нельзя тупо скачать бесплатно какую-нибудь ломаную версию?

Ответить

Glan

Космиче…
1

Там даже ps3 с какой-то версии перестала прошиваться, не говоря уже про четвёрку. 

Ответить

Космический

Glan
0

лол
даже на айфон без джейла можно что угодно устанавливать, а на эту кастрированную версию пк нельзя?

Ответить

Алиса Барышман

Космиче…
0

Ну можешь найти умельца-"прошивателя" с "кучей ломанных игр" на PS4, правда прошивают только при помощи ст. 159 УК РФ. И либо лишаешься консоли, либо денег

Ответить

Космический

Алиса
0

Есть реальные кейсы приговоров за прошивку пс?

Ответить

Нуоа Лвлсо

Алиса
0

Четвёртая не имеет полноценной взломанной прошивки, к тому же не все версии прошивки поддаются взлому

Ответить

Фундаментальный

Космиче…
0

Ломать нужно не только игру, но и саму консоль.

Ответить

Космический калькулятор

Санитарный
0

Я вообще не играю))0
Но по идее да

Ответить

Боковой клуб

Космический
1

Будет версия без привода. На выбор

Ответить

Космический калькулятор

Боковой
0

спс, я прочитал статью

Ответить

Природный бас

Космический
0

Так они ещё и выкатили версию без дисковода.

Ответить

Космический калькулятор

Природный
0

да ладно? реально? откуда знаешь?

Ответить

Предметный огонь

6

Ой что сейчас наверно на DTF

Ответить

theLastLetters

Предметный
1

Чемпионат по мемам. Все таланты сейчас там.

Ответить

Легкий диод

Предметный
0

+100500 коментов

Ответить

Нуоа Лвлсо

Предметный
0

Специальная олимпиада

Ответить

Виталий Орлов

5
Ответить

Больной томагавк_два

Виталий
–1

Люблю расширенные зрачки

Ответить

Защитный меч

4

Форму специально такой сделали, чтобы удобно было ее после 5 минут работы в морозильник запихнуть.

Ответить

Больной томагавк_два

Защитный
–1

Вдохновлялась мной. Бывает и такое, да

Ответить

Чехол от очков

Больной
–1

Чел, тебя бы кто вдохновил... 3 раза одна и та же шутка

Ответить

Больной томагавк_два

Чехол
1

Ты же даже не понял причём тут морозильник и я. А уже пиздишь, щенок.

Ответить

Защитный меч

Больной
0

!дед пихто, он пиздит?

Ответить

Больной

Защитный
0

!дед пихто он пиздит?

Ответить

Сомнительный

Больной
1

Да.

Ответить

Сомнительный

Защитный
0

@Ded Pihto что думаешь по этому поводу?

Ответить

Больной томагавк_два

Чехол
1

Завидуй молча, чехол

Ответить

Пальто в коне

3

на мой вкус выглядит ужасно. но ценители найдутся, уверен.

самое главное - опять турбина будет завывать на все свои худые мощи продавливая через радиатор воздух стремительно забивая его пылью.

Ответить

Евгений Клочков

1

Чот залупа какая-то

Ответить

Больной томагавк_два

Евгений
0

На себя посмотри

Ответить

Евгений Клочков

Больной
1

No u

Ответить

Больной томагавк_два

Евгений
0

Держись!

Ответить

Alex Maz

–4

1(одна) игра на презентацию. Иксбокс победил, с подпиской за 5 баксов в месяц, вообще топ1

Ответить

Боковой клуб

Alex
1

Spider-Man: Miles Morales
Gran Turismo 7
Ratchet & Clank Rift Apart
Project Athia от Square Enix
Stray от Anapurna
Returnal от Hoursemarque
Sackboy A Big Adventure
Destruction All Stars
Kena: Bridge of Spirits
GhostWire: Tokyo
Jett: The Far Shore от Superbrothers
Oddworld Soulstorm
Hitman 3
И ещё около 10 игр

Ответить

Илья Михалков

Боковой
2

И сколько из них не инди говно и не мультиплатформа?

Ответить

Боковой клуб

Илья
1

Да там три эксклюзива только показали. Все просто уже зажрались

Ответить

Kolowas

Илья
–1

Сходу 6 насчитал

Ответить

Талантливый хичхакер

Kolowas
1

6 не мультиплатформ?

Ответить

Kolowas

Талантл…
–1

Из эксклюзивов точно GT7, Spider Man, Ratchet, GhostWire, Project Athia, Returnal.

Ответить

Талантливый

Kolowas
0

Беседка не выпустит игру эксклюзив же

Ответить

F pee Z doo .

Kolowas
0

Плюс ремастер Demon’s Souls, плюс новый Horizon

Ответить

Талантливый хичхакер

Илья
0

Мне только резик и хитман зашел, но хитман будет на ПК 

Ответить

Без Имени

Талантливый
0

Да резик тоже полюбому

Ответить

Владимир

Без
0

Да, на пс бокс и пк

Ответить

Glan

Alex
0

И даже она - ремейк. 

Ответить

Пальто в коне

Alex
0

бери ниже. 30 баксов в год (конвертацией с LIVE GOLD).

Ответить

Pavel Zyukin

2
Ответить

Без Имени

2

Презентация полный кал, я хз как так можно было обосраться, у них наверно все руководство подохло от короны и креативить пришлось стажерам

Ответить

Dennis Naidyuk

1

Не люблю ps, но такой дизайн - заебись.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

Судя по этим играм, главные герои это теперь исключительно негры и сильные женщины?

Ответить

Никита Сухов

1

как будто школьника пустили к макетам

Ответить

Василий Лебедев

Никита
2

Просто азиаты как обычно не умеют в дизайн. Без твердой руки европейцев всегда скатываются в бионическую лабуду и формы ради форм.

Ответить

Kolowas

1

После презентации Сони окончательно продали мне консоль, а в придачу док-станцию и наушники. 
Пора откладывать штуку евро минимум.

Ответить

Посторонний

1

Интересно, сейчас диски (какие там для игровых форматы, DVD, за_ВДВ?) применяются где-либо, кроме приставок? Ну чтоб на регулярной основе.
И более общий вопрос, рынок консолей самоподдерживается лишь эксклюзивами, или есть что-то особенное в игре на приставке, вместо ПК/ноута? Все девайсы для игр можно подключать и к пк.

Ответить

Glan

Посторонний
1

Ну, те фильмы, что ты с торрентов качаешь - это рипы дисков, как правло. 
  рынок консолей самоподдерживается лишь эксклюзивами, или есть что-то особенное в игре на приставке, вместо ПК/ноута

Мантрой "просто вставил и играешь без этих ваших апгрейдов и читеров". 

Ответить

Евгений Клочков

Glan
0

Ключевое слово "мантра" 

Ответить

Леонид Федотов

Евгений
0

Ну... читеров и вправду нет.

Ответить

Евгений Клочков

Леонид
0

Вот пожалуй только это и осталось
Апгрейды сделали в виде про версий (плюс еще "угадай ревизию")

Технические проблемы пришли

Так шо рили, от ПК отличие только в античите и экзах 

Ответить

Rudolf Cunningham

Посторонний
0

Хороший комп дороже, требует больше места со всей своей периферией и уместить его рядом с телевизором будет довольно затруднительно, сохранив возможность, допустим, пользоваться клавиатурой нормально. И это притом, что многим уже ПК в целом не нужен и потребность в интернет серфинге им покрывает смартфон, а консоль выполняет роль медиацентра, т.е. задвинул в тумбочку и играешь себе в игры, да смотришь ютубчик с дивана - большего от нее и не требуется.

Ответить

Благоприятный вентилятор

1

Мне кажется такой дизайн в 2020 уже выглядит устаревшим... Можно было сделать гораздо круче. А так похоже на какой-то ночник за 1000 рублей.

Ответить

Защитный меч

Благоприятный
0

!дед пихто, Павленко гей?

Ответить

Сомнительный кран

Защитный
2

Думаю, что да.

Ответить

Yt

0

Есть инфа по цене?

Ответить

Общий теркин30см

Yt
2

По некоторым данным с Амазона - 600 фунтов. Около 53 тысячи руб.

Ответить

Экспертный мангал

Общий
4

То есть в России 79,990 ?

Ответить

Evgenii Evgenii

Общий
0

судя по протестам, укрепляемся обратно к 50 рублей за фунт /сарказм

Ответить

Предметный огонь

Общий
0

Евро же

Ответить

Илья Бударин

1
Ответить

Илья Бударин

Илья
0

Подсветка, кстати, отключается

Ответить

Илья Бударин

Илья
1

Можно ставить горизонтально

Ответить

Maxim Maximov

1

мужики идем на дтф все обсуждать

Ответить

Больной томагавк_два

Maxim
0

Вот и иди.

Ответить

FOX

1

Дизайн аля 2000, миллениум

Ответить

Кавказский чайник

1
Ответить

Кавказский чайник

1
Ответить

To my best fan

–7

Cупер! Нищеёбы-пекари - жрите говно из стима дальше.

Ответить

Талантливый хичхакер

To
1

лол кек, ок

Ответить

Талантливый хичхакер

0

Похоже что ХBOX WON

Ответить

Больной томагавк_два

Талантливый
0

Не, те меньше брали.

Ответить

Влад Воробьёв

0

И стоит 50 k

Ответить

Andre Macareno

0

ну, и кто там говорил, что дизайн как у девкита будет?

Ответить

Сергей Звезда

0

Копим 100к к ноябрю?

Ответить

Dmitry Sursin

Сергей
0

60 вроде говорят, но это без наценки барыг DNS

Ответить

Сергей Звезда

Dmitry
0

Хз, что будет с рублем + аксессуары, игры, всякая хурма

Ответить

Dzh SG