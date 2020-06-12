Прямой эфир
Больше не похожа на видеомагнитофон.
Sony провела онлайн-мероприятие Future of Gaming, на котором впервые показала дизайн PlayStation 5. Приставка лишилась ровных линий, вместо них теперь волнистые края и скругление между ними.
Компания ещё в марте раскрыла технические характеристики консоли. Она получила встроенный сверхбыстрый SSD на 825 Гб — скорость обмена данными составит 5,5 Гб/c. Кроме того, в устройство встроили восьмиядерный процессор, видеокарту мощностью 10,28 терафлопс, «быструю» оперативную память GDDR6 и слот для расширения памяти с помощью дополнительного SSD. Приставка выйдет в двух версиях — с дисководом и без.
Sony также показала аксессуары к PlayStation 5 — геймпад Dualsense, пульт, наушники, камеру и док-станцию для геймпадов. Про Dualsense компания подробно рассказывала в октябре 2019 года — геймпады получат новую тактильную виброотдачу Haptic Feedback и адаптивные триггеры, которые смогут «сопротивляться» нажатию.
Запуск PlayStation 5 запланирован на 2020 год. Цена консоли и конкретная дата выхода пока неизвестны.
Большую часть презентации уделили играм. Sony целый час подряд показывала трейлеры будущих проектов — как крупных эксклюзивов, так и игр независимых разработчиков.
на 4пда модер уже обсирает портки, мол вообще не похоже, а дизайн консоли суперский.
Не пизди. Ребята много раз обращались за вдохновением.
Какую игру ждал, которую не показали? Кожимба в этом году ничего не будет показывать.
Ну иди собери человек 500 самого разного персонала и создай что то новое, пополнив коллекцию нормальных тайтлов.
Только рады все будут.
Инженерный блик
Ratchet and Clank, Horizon 2, Demon's Souls, Resident Evil 8, Spiderman.
Чет вы, батенька, зажрались уже совсем.
Ооо 😊 ловить плотненький кумар 💨 под фифу 🏀 с пацаными 👨 теперь еще удобнее! Японцы 🇨🇳 красавчики 😛
Хватит ко мне обращаться!
Сильный занос — мой Лавандос.
Легкий диод
Напас лавандос Пачка папирос
Больной
И тут пришёл — владосмирос
Я вспомнил Гамаза с его коронным "ты видеосос!"
Мой друг
А Гамаз оказывается не нищеброд.
Насколько они далеки от текущей мысли об утилитарности и практичности, я охуел.
А ведь мысль о тишине Хбоксов, за счёт одного большого вентилятора не поняли они!
лишь бы сами Майкрософт не обосрались как с One S и его подшипниками вентилятора. а так какая цаца... PS4 такой даже не снился.
я ошибся, имел ввиду тишину будущей консоли Хбокса из-за единственного большого вентилятора и его тихости
ну суть не важна, на One тоже один брльшой вентилятор, но его прекрасную идею (работают на выдув с радиатора, бесшумные, не сильно оборотистые) убили ужасные копеечные подшипники на S версии (на фатке реже).
и вот главное, чтобы этого не повторилось на новой консоли.
Плавные формы придают консоле элитности, где-то там такая и цена, а мне нужно поставить на полку и любоваться играми, а не формами консоли
Не, ребятушки, форм-фактор ПС5 опять повторяет прошлые недостатки - это отвод тепла, это ведёт к гулу, а всё потому, как мне показалось, из-за формы устройства, строением напоминающее предыдущие формы, ну там ведь посмотрим =)
А вы не хотели бы к нам устроиться на работу? как раз ищем спецов, умеющих по одной фотографии определять теплоотвод и потенциальный шум?
Мы как раз кондиционеры разрабатываем
Боковой блик
у меня тоже вопрос, у меня вентилятор напольный греется и воняет пластиком это норм?
Я уже работаю диванным обдувателем, с удовольствием перейду на работу в ПС5 отдел, когда они перестанут ставить форму консоли превыше потребностям
О, уже и мемасы пошли
Вот это провал будет.
Больше похоже на фанатский макет.
Дизайн пс4 выглядит более футуристичнее, нежели это.
А если так?
Санитарный Даниль
Давно не играл, а что в современных консолях ещё используют дисководы?
Игры по 80GB очень "удобно" качать, особенно с сони русервами. Плюс 500гб хватало на 6-7 игр.
Санитарный Даниль
Я думал игры можно продавать на флешках например
Себестоимость диска vs флешки для нескольких миллионов копий.
Флешки легче пиратить, у дисков проприетарная защита, которую надо спец. резаком обходить
Да не, за последние два года я не видел какого то пиздеца какого то, час, максимум два качается
Там до сих пор и игры в 30 кадров, у меня пк 7 лет назад выдывал уже за сотню. Некстген будет как мой комп трехлетней давности
Так не все игры в 30 же. На про получше.
Ну 60 это предел верхний что тоже смешно
ну не знаю, самые жесткие фризы встречал в Just Cause последнем на обычной ps4, с этого прям удивился(около 20 -25 фпс почти всегда было, но я только часик поиграл). А все остальное +- приемлимо для меня.
Есть версия без, и, кмк, она будет популярнее (так дешевле)
Космический калькулятор
а почему нельзя тупо скачать бесплатно какую-нибудь ломаную версию?
Космический
лол
даже на айфон без джейла можно что угодно устанавливать, а на эту кастрированную версию пк нельзя?
Ну можешь найти умельца-"прошивателя" с "кучей ломанных игр" на PS4, правда прошивают только при помощи ст. 159 УК РФ. И либо лишаешься консоли, либо денег
Четвёртая не имеет полноценной взломанной прошивки, к тому же не все версии прошивки поддаются взлому
Боковой клуб
Будет версия без привода. На выбор
Природный бас
Так они ещё и выкатили версию без дисковода.
Больной томагавк_два
Вдохновлялась мной. Бывает и такое, да
Чел, тебя бы кто вдохновил... 3 раза одна и та же шутка
Ты же даже не понял причём тут морозильник и я. А уже пиздишь, щенок.
Защитный меч
!дед пихто, он пиздит?
на мой вкус выглядит ужасно. но ценители найдутся, уверен.
самое главное - опять турбина будет завывать на все свои худые мощи продавливая через радиатор воздух стремительно забивая его пылью.
Чот залупа какая-то
На себя посмотри
1(одна) игра на презентацию. Иксбокс победил, с подпиской за 5 баксов в месяц, вообще топ1
Боковой клуб
Spider-Man: Miles Morales
Gran Turismo 7
Ratchet & Clank Rift Apart
Project Athia от Square Enix
Stray от Anapurna
Returnal от Hoursemarque
Sackboy A Big Adventure
Destruction All Stars
Kena: Bridge of Spirits
GhostWire: Tokyo
Jett: The Far Shore от Superbrothers
Oddworld Soulstorm
Hitman 3
И ещё около 10 игр
И сколько из них не инди говно и не мультиплатформа?
Талантливый хичхакер
6 не мультиплатформ?
Талантливый хичхакер
Мне только резик и хитман зашел, но хитман будет на ПК
Презентация полный кал, я хз как так можно было обосраться, у них наверно все руководство подохло от короны и креативить пришлось стажерам
Судя по этим играм, главные герои это теперь исключительно негры и сильные женщины?
как будто школьника пустили к макетам
Просто азиаты как обычно не умеют в дизайн. Без твердой руки европейцев всегда скатываются в бионическую лабуду и формы ради форм.
После презентации Сони окончательно продали мне консоль, а в придачу док-станцию и наушники.
Пора откладывать штуку евро минимум.
Интересно, сейчас диски (какие там для игровых форматы, DVD, за_ВДВ?) применяются где-либо, кроме приставок? Ну чтоб на регулярной основе.
И более общий вопрос, рынок консолей самоподдерживается лишь эксклюзивами, или есть что-то особенное в игре на приставке, вместо ПК/ноута? Все девайсы для игр можно подключать и к пк.
Ну, те фильмы, что ты с торрентов качаешь - это рипы дисков, как правло.
рынок консолей самоподдерживается лишь эксклюзивами, или есть что-то особенное в игре на приставке, вместо ПК/ноута
Мантрой "просто вставил и играешь без этих ваших апгрейдов и читеров".
Ключевое слово "мантра"
Ну... читеров и вправду нет.
Вот пожалуй только это и осталось
Апгрейды сделали в виде про версий (плюс еще "угадай ревизию")
Технические проблемы пришли
Так шо рили, от ПК отличие только в античите и экзах
Хороший комп дороже, требует больше места со всей своей периферией и уместить его рядом с телевизором будет довольно затруднительно, сохранив возможность, допустим, пользоваться клавиатурой нормально. И это притом, что многим уже ПК в целом не нужен и потребность в интернет серфинге им покрывает смартфон, а консоль выполняет роль медиацентра, т.е. задвинул в тумбочку и играешь себе в игры, да смотришь ютубчик с дивана - большего от нее и не требуется.
Защитный меч
!дед пихто, Павленко гей?
Есть инфа по цене?
Общий теркин30см
По некоторым данным с Амазона - 600 фунтов. Около 53 тысячи руб.
судя по протестам, укрепляемся обратно к 50 рублей за фунт /сарказм
Подсветка, кстати, отключается
мужики идем на дтф все обсуждать
Cупер! Нищеёбы-пекари - жрите говно из стима дальше.
Копим 100к к ноябрю?
60 вроде говорят, но это без наценки барыг DNS