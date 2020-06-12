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Технологии
Ольга Жигулина
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Microsoft отказалась продавать полиции ПО для распознавания лиц до принятия закона, «основанного на правах человека» Материал редакции

Вслед за IBM и Amazon.

5 комментариев
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Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания не будет продавать американской полиции своё программное обеспечение для распознавания лиц, пока не будет принят национальный закон, регулирующий его использование.

10 июня аналогичное заявление сделала Amazon. При этом в компании подчеркнули, что технологию по-прежнему могут использовать организации, которые занимаются поиском пропавших детей, помогают жертвам торговли людьми и воссоединению семей.

Ранее о прекращении разработки технологии распознавания лиц заявила IBM, призвавшая «начать общенациональный диалог» о том, стоит ли вообще применять систему в полиции.

Дискуссия о технологии распознавания лиц возобновилась на фоне обсуждения реформы полиции в США, начавшегося после гибели темнокожего Джорджа Флойда, убитого полицейским.

#новости #сша #microsoft

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