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Технологии
Алексей Боржонов
1243

Facebook отказалась делиться доходами с австралийскими СМИ и заявила, что отказ от новостей не повлияет на бизнес Материал редакции

Австралия предложила обязать компанию платить местным СМИ за использование их новостного контента.

19 комментариев
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Facebook отказалась делиться доходами от рекламы с австралийскими СМИ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ответ соцсети Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

  • Власти Австралии заявили в апреле, что обяжут Google и Facebook платить местным СМИ за использование их новостного контента;
  • ACCC собиралась опубликовать правила для платформ, согласно которым компании должны делиться рекламным доходом с изданиями;
  • Такое решение приняли на фоне снижения рекламных доходов медиа во время пандемии коронавируса.

Компания считает, что между технологическими компаниями и издателями существует «здоровая конкуренция». Также Facebook утверждает, что если издатели прекратят публиковать новости в соцсети, то это не окажет существенного влияния на её бизнес.

Новости представляют «очень небольшую часть контента в ленте среднего пользователя», поскольку соцсеть используется в основном для общения с семьёй и друзьями, считает Facebook.

Неразумно и нерационально ожидать, что две частные компании — Facebook и Google — несут полную ответственность за поддержку общественного блага и решения проблем, с которыми сталкиваются австралийские медиа.

Facebook

Соцсеть отметила, что в 2018 изменила алгоритм работы лент новостей, чтобы контент от друзей и семьи чаще попадал в топ. Это привело к тому, что контент с общедоступных страниц, включая СМИ, стал попадать в ленты реже. Тем не менее Facebook зафиксировала рост доходов в последние два года: «новостной контент в значительной степени заменяется другим контентом для наших пользователей, новости не создают существенной долгосрочной ценности для нашего бизнеса».

Однако компания уточнила, что поддерживает СМИ и «инвестирует» в них не для прибыли, а потому что новости представляют общественную значимость. Также в Facebook уточнили, что с января по май 2020 года на австралийских издателей пришлось больше 2,3 миллиона кликов, что принесло организациям около 195 миллионов долларов.

#новости #медиа #facebook #google #деньги

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19 комментариев
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Трудный глобус

15

А комитет не хочет поделиться с топ комментаторами деньгами за искрометные шутки ради которых пользователи сюда только и заходят?

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Защитный Влад

Трудный
5

Вот при новой конституции это безобразие прекратиться!!!!

PS: свои 15р получил 

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Владимир Филатов

Трудный
2

Комментарии оного пользователя в значительной степени заменяются комментариями других пользователей. И вообще, комментарии не создают существенной долгосрочной ценности для нашего бизнеса.

Ответить

Трудный глобус

Владимир
5

Пиздешь. Всем давно известно, что они сняли пейволл потому что у нас тут охуеть какие дисскуссии и юморески такие, что в камедийный клуб даже идти не надо. Поэтому и читателю сюда идут. А с пейволлом не шли и не читали и вообще бизнес не шел. Короче, комментаторы на тж всю эту медиалодку на веслах держат на плаву и весь издательский дом этот.

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Административный рубин

Трудный
0

Раньше хоть платный акк давали ( 

Ответить

alexferman

Административный
0

Так и сейчас дают же

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Административный рубин

alexferman
0

Эм, нет вроде 

Ответить

Andre Macareno

Административный
1

Дают, если очень постараешься
https://tjournal.ru/rating

Ответить

Трудный глобус

Andre
1

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ БЛОК!!!!!11!

Ответить

Зимний Слава

Трудный
1

И на мой!

Ставь тёмные темы!!1

Тут всё ещё постит @serguun42, а также установка…
Есть тёмная тема для TJ с множеством функций, которую я регулярно поддерживаю и обновляю.Админ…
tjournal.ru
Ответить

Административный

Andre
0

55 место ( жаль

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alexferman

Административный
0

А как тогда у меня аккаунт платным стал, если я за него не платил

Ответить

alexferman

alexfer…
0

Кстати, это дискриминация. Я хочу поддержать TJ рублём, а мне не дают)

Ответить

Трудный глобус

alexfer…
0

Меня рублем поддержи. Цыплухен живет в личном доме на арбате, ширяев в пентхаусе в польше, звезда в апартаментах питера, а ты им еще отстегнуть хочешь лавэ

Ответить

alexferman

Трудный
2

Всё правильно, поддерживать надо состоятельных, так победим

Ответить

Административный

alexfer…
0

А у меня нет 😭 меня лишили привилегий 

Ответить

alexferman

Админис…
0

Няняня, неудачница)

Ответить

Владимир Филатов

3

Ищи дурака, Австралия.

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Михаил Иванов

2

может быть пришлось 2,3 миллиарда кликов? иначе цена одного клика долларов 80 будет 

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