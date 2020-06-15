Прямой эфир
Австралия предложила обязать компанию платить местным СМИ за использование их новостного контента.
Facebook отказалась делиться доходами от рекламы с австралийскими СМИ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ответ соцсети Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).
Компания считает, что между технологическими компаниями и издателями существует «здоровая конкуренция». Также Facebook утверждает, что если издатели прекратят публиковать новости в соцсети, то это не окажет существенного влияния на её бизнес.
Новости представляют «очень небольшую часть контента в ленте среднего пользователя», поскольку соцсеть используется в основном для общения с семьёй и друзьями, считает Facebook.
Соцсеть отметила, что в 2018 изменила алгоритм работы лент новостей, чтобы контент от друзей и семьи чаще попадал в топ. Это привело к тому, что контент с общедоступных страниц, включая СМИ, стал попадать в ленты реже. Тем не менее Facebook зафиксировала рост доходов в последние два года: «новостной контент в значительной степени заменяется другим контентом для наших пользователей, новости не создают существенной долгосрочной ценности для нашего бизнеса».
Однако компания уточнила, что поддерживает СМИ и «инвестирует» в них не для прибыли, а потому что новости представляют общественную значимость. Также в Facebook уточнили, что с января по май 2020 года на австралийских издателей пришлось больше 2,3 миллиона кликов, что принесло организациям около 195 миллионов долларов.
Защитный Влад
Вот при новой конституции это безобразие прекратиться!!!!
PS: свои 15р получил
Комментарии оного пользователя в значительной степени заменяются комментариями других пользователей. И вообще, комментарии не создают существенной долгосрочной ценности для нашего бизнеса.
Трудный глобус
Пиздешь. Всем давно известно, что они сняли пейволл потому что у нас тут охуеть какие дисскуссии и юморески такие, что в камедийный клуб даже идти не надо. Поэтому и читателю сюда идут. А с пейволлом не шли и не читали и вообще бизнес не шел. Короче, комментаторы на тж всю эту медиалодку на веслах держат на плаву и весь издательский дом этот.
Административный рубин
Раньше хоть платный акк давали (
Так и сейчас дают же
Административный рубин
Эм, нет вроде
Дают, если очень постараешься
https://tjournal.ru/rating
Трудный глобус
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Зимний Слава
И на мой!
Ставь тёмные темы!!1
А как тогда у меня аккаунт платным стал, если я за него не платил
Кстати, это дискриминация. Я хочу поддержать TJ рублём, а мне не дают)
Трудный глобус
Меня рублем поддержи. Цыплухен живет в личном доме на арбате, ширяев в пентхаусе в польше, звезда в апартаментах питера, а ты им еще отстегнуть хочешь лавэ
Административный
А у меня нет 😭 меня лишили привилегий
может быть пришлось 2,3 миллиарда кликов? иначе цена одного клика долларов 80 будет