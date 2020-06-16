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Технологии
Алексей Боржонов
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Исследователи обнаружили утечку в девяти приложениях для знакомств. В сети оказались сотни гигабайт данных Материал редакции

Удалось ли хакерам воспользоваться утечкой, неизвестно.

5 комментариев
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Специалисты по кибербезопасности Ноам Ротем и Ран Локар из vpnMentor обнаружили утечку данных из приложений для знакомств. Об этом говорится на сайте организации.

Всего исследователям удалось обнаружить в открытом доступе 20 миллионов файлов весом 845 гигабайт. Среди них были фото, видео, сведения об оплате за секс-услуги. Также среди файлов была информация об именах, датах рождения и электронных почтах пользователей.

Примеры информации, которая оказалась в открытом доступе:

Утечка затронула девять специализированных дейтинговых сервисов, среди которых 3somes, Cougary, Gay Daddy Bear. В их числе были, например, приложения, созданные специально для представителей ЛГБТ-сообщества.

Эксперты отмечают, что все приложения созданы одним разработчиком. Они были подключены к одной учётной записи Amazon Web Services (AWS), которую разработчики неправильно настроили, потому исследователям удалось получить доступ сразу к нескольким сервисам. Удалось ли хакерам завладеть данными, неизвестно.

Специалисты обнаружили утечку в конце мая и связались с представителями одного из сервисов. Вскоре уязвимости всех приложений устранили.

#новости #кибербезопасность

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5 комментариев
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IO

8

Приложения оказались дырявые

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Евгений Клочков

5

845 гигабайт дикпиков
таким объемом можно накормить ТЖ лет на 10

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Костя Васильев

Евгений
1

Ты недооцениваешь местное комьюнити 

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убер павукан

0

Социобляди должны страдать

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Рулон Обоев

–1

приложения, созданные специально для представителей ЛГБТ-сообщества.

не, ну эти то должны страдать

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