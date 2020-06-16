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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Boston Dynamics запустила продажи робопса Spot для компаний из США. Он стоит $74 500 – почти как Tesla Model S Материал редакции

Будущее недёшево.

19 комментариев
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Boston Dynamics впервые открыла продажи своего робота для американских компаний. Робопса Spot можно заказать на сайте компании за 74,5 тысяч долларов (около 5,2 миллиона рублей) — почти столько же стоит Tesla Model S в базовой комплектации.

До этого роботов сдавали только в краткосрочный лизинг по программе «ранней адаптации». В Boston Dynamics утверждают, что первые клиенты успешно применяли 150 робопсов на строительных площадках, электростанциях, выведенных из эксплуатации ядерных объектах, фабриках, и в лабораториях.

В компании рассказали, что роботы помогли сохранить до 20 рабочих часов в неделю, автоматизировав съёмку 5 тысяч изображений на стройке компании Pomerleau в Квебеке. При строительстве нового терминала Международного аэропорта Денвера Spot автоматизировали лазерные сканирования и съёмку 360-градусных панорам, снизив риск задержек проекта.

Помимо самого Spot, компании из США могут докупить к нему дополнительные модули, расширяющие возможности робопса. В том числе лидары, датчики, панорамные камеры, манипуляторы и не только.

Spot работает от одного заряда до 90 минут, к нему также можно докупить дополнительный аккумулятор. Робот разгоняется до 1,6 метра в секунду (около 5,7 км/ч) и может нести груз до 14 килограммов. Он также защищён от воды и пыли по стандарту IP54 (ему ничего не будет от дождя, но топить робота не стоит).

В Boston Dynamics отдельно отметили, что многие первые клиенты впервые работали с робопсами, но смогли успешно адаптировать их для решения своих задач. Этого удалось добиться за счёт гибкого ПО Spot, которое позволяет легко подключать свои веб-приложения.

В мае 2018 года Boston Dynamics сообщила о планах начать продажи своих роботов впервые за 26 лет своего существования. Первым собирались продавать робота Spot Mini, которого потом переименовали просто в Spot.

В сентябре 2019 года компания начала сдавать Spot в лизинг, а в ноябре стало известно, что робопсов стали применять в американской полиции в тестовом режиме.

#новости #роботы

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19 комментариев
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Гениальный крюк

6

Когда на алике за 750?

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Арсен Григорян

3

Как всегда будущее опять ограничено слабым аккумулятором.
Что такое 90 минут для промышленных задач? Заряжается наверняка и того дольше.
Пока не будем новых аккумуляторных технологий не будет и автономных роботов.

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Denis Shiryaev

Арсен
0

Так батареи сменяемы же, 10 таких батарей и кучу задач можно решить, и заряжать их по кругу

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Арсен Григорян

Denis
0

Этот все равно костыли. Представь если бы на автомобиле пришлось бы каждые 2 часа езды колёса менять. Да, можно, но геморно

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Дамир Камалетдинов

1

@Denis Shiryaev мы запомнили твой твит 

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Denis Shiryaev

Дамир
0

Ну, промазал в 7 раз, подумаешь 🌚

Ответить

Freon

0

Когда ввдц??

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Дамир Камалетдинов

Freon
1

В понедельник

Ответить

Freon

Дамир
0

Спасибо, самый лучший редактор TJ

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Denis Shiryaev

Freon
1

Зачем второй аккаунт завел?????

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Freon

Denis
0

Ты со статусом @Пешка Навального разобрался?

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Denis
0

Чтобы ты спросил

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Denis Shiryaev

Поразительный
0

У тебя тут спрашивают, почему у тебя статус такой?

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Denis
0

Он отображает моё состояние.

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Denis
0

Но, нет, не спрашивают =(

Ответить

Freon

Denis
0

https://tjournal.ru/alaska/172674

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Константин Г.

0

дорогая игрушка для пинаний, лучше мяч купить.

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Посторонний

0
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# realfiddy

0

T-1 finished 

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