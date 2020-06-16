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Boston Dynamics впервые открыла продажи своего робота для американских компаний. Робопса Spot можно заказать на сайте компании за 74,5 тысяч долларов (около 5,2 миллиона рублей) — почти столько же стоит Tesla Model S в базовой комплектации.

До этого роботов сдавали только в краткосрочный лизинг по программе «ранней адаптации». В Boston Dynamics утверждают, что первые клиенты успешно применяли 150 робопсов на строительных площадках, электростанциях, выведенных из эксплуатации ядерных объектах, фабриках, и в лабораториях.

В компании рассказали, что роботы помогли сохранить до 20 рабочих часов в неделю, автоматизировав съёмку 5 тысяч изображений на стройке компании Pomerleau в Квебеке. При строительстве нового терминала Международного аэропорта Денвера Spot автоматизировали лазерные сканирования и съёмку 360-градусных панорам, снизив риск задержек проекта.

Помимо самого Spot, компании из США могут докупить к нему дополнительные модули, расширяющие возможности робопса. В том числе лидары, датчики, панорамные камеры, манипуляторы и не только.

Spot работает от одного заряда до 90 минут, к нему также можно докупить дополнительный аккумулятор. Робот разгоняется до 1,6 метра в секунду (около 5,7 км/ч) и может нести груз до 14 килограммов. Он также защищён от воды и пыли по стандарту IP54 (ему ничего не будет от дождя, но топить робота не стоит).

В Boston Dynamics отдельно отметили, что многие первые клиенты впервые работали с робопсами, но смогли успешно адаптировать их для решения своих задач. Этого удалось добиться за счёт гибкого ПО Spot, которое позволяет легко подключать свои веб-приложения.

В мае 2018 года Boston Dynamics сообщила о планах начать продажи своих роботов впервые за 26 лет своего существования. Первым собирались продавать робота Spot Mini, которого потом переименовали просто в Spot.

В сентябре 2019 года компания начала сдавать Spot в лизинг, а в ноябре стало известно, что робопсов стали применять в американской полиции в тестовом режиме.