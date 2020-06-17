Прямой эфир
Она пока доступна для «ВКонтакте», Delivery Club и голосового помощника «Маруся», но в будущем появится и в других сервисах компании.
Mail.ru Group создала единую учётную запись VK Connect для пользователей сервисов экосистемы. Об этом TJ рассказали во «ВКонтакте».
VK Connect позволяет объединить все настройки учётных записей в сервисах Mail.ru Group. Например, единожды указав адрес, его можно использовать и при вызове такси, и при заказе еды.
Кроме того, через VK Connect можно привязать банковскую карту, управлять платными подписками Combo, «Музыка ВКонтакте» и BOOM , а также отслеживать историю сеансов в сервисах.
Учётная запись пока работает в приложениях Delivery Club и с голосовым помощником «Маруся». В будущем VK Connect соединят и с другими сервисами Mail.ru Group, в том числе с «Ситимобилом», «Юлой», «Почтой Mail.ru», но точные сроки неизвестны. Использовать VK Connect можно и без учётной записи VK.
Личный кабинет есть во «ВКонтакте», он появится и в других сервисах, где есть вход через учётную запись.
Ты так говоришь только потому что не любишь усманова, отжатие ВК, чрезмерное усиление одного игрока на рынке и практически прямой слив данных государству.
Колоссальный чувак
Да, сейчас прочитал это и понял, что я перегибаю, все норм
А потом жалуетесь на искривления в анон секс подсайте
сКаЗитЕ А ниЧиВо СьТо У мИнЯ цЛеН в Бёк Наклёнен
Так Усманов уже не имеет отношения к ВК.
Он продал свою долю.
Например, единожды указав адрес, его можно использовать и при вызове такси, и при доставке в СИЗО
Сервису "Товарищ майор" понравится удобство получения домашнего адреса по комментарию
Голосовой помощник "МАРУСЯ"??? Это че за пиздец с фантазией у них
На вкус и цвет... Одобряю, пусть так. Чисто российское название. Глаша, Серафима, Гузель, можно было б.
Я б предложил вариант Изольда или Эсмеральда.
Подходящий меч
Марфа
Подходящий меч
Прасковья
Подходящий меч
Аз есмь, прасковья, отыщи мне яство заморское в богоспасаемой стране нашей к употребленью воспрещенное
Попытки мэилсру в superapp и доминирование в рунете. К сожалению, попытки успешные.
Жаль мой аккаунт ВКонтакте забанили
может теперь и вход на порнхаб автоматизируется!
какая связь с вк?
у меня никакой вк не спрашивает, может спасибо эдблоку
Каждый раз
Мужики, через uBlock заблочил саму модалку и её бэкдроп, вернул возможность скролла, делюсь кодом для фильтров:
vk.com###box_layer_wrap
vk.com###box_layer_bg
vk.com##body:style(overflow:auto!important)
Только теперь у меня вкладка виснет намертво...
Ещё неделю назад, при авторизации в приложении VK, заметил надпись VK Connect и подумал, что дело пахнет писюнами
В Яндексе подобное уже множество лет. Мэйл сильно с этим опоздал, но все побежали обсирать именно их.
Где-то час назад при входе в ВК предлагалось безальтернативно принять условия пользования этой единой учёткой. Сейчас зашёл снова - не предлагают. Поправили? Или действительно нельзя будет отказаться?
В мобильном приложении на iOS только кнопка «погнали ебать, согласен» и возможность нажать на знак вопроса для уточнения - открывается страница где выскакивает то же самое предложение с вариантом ответа «ну принимай уже нахуй»