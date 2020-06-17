Она пока доступна для «ВКонтакте», Delivery Club и голосового помощника «Маруся», но в будущем появится и в других сервисах компании.

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Авторизация в Delivery Club

Mail.ru Group создала единую учётную запись VK Connect для пользователей сервисов экосистемы. Об этом TJ рассказали во «ВКонтакте».

VK Connect позволяет объединить все настройки учётных записей в сервисах Mail.ru Group. Например, единожды указав адрес, его можно использовать и при вызове такси, и при заказе еды.

Кроме того, через VK Connect можно привязать банковскую карту, управлять платными подписками Combo, «Музыка ВКонтакте» и BOOM , а также отслеживать историю сеансов в сервисах.

Учётная запись пока работает в приложениях Delivery Club и с голосовым помощником «Маруся». В будущем VK Connect соединят и с другими сервисами Mail.ru Group, в том числе с «Ситимобилом», «Юлой», «Почтой Mail.ru», но точные сроки неизвестны. Использовать VK Connect можно и без учётной записи VK.

Личный кабинет есть во «ВКонтакте», он появится и в других сервисах, где есть вход через учётную запись.