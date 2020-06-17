Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Алексей Боржонов
2295

Mail.ru Group создала единую учётную запись для пользователей «ВКонтакте» и других своих сервисов Материал редакции

Она пока доступна для «ВКонтакте», Delivery Club и голосового помощника «Маруся», но в будущем появится и в других сервисах компании.

43 комментария
В закладки
Авторизация в Delivery Club

Mail.ru Group создала единую учётную запись VK Connect для пользователей сервисов экосистемы. Об этом TJ рассказали во «ВКонтакте».

VK Connect позволяет объединить все настройки учётных записей в сервисах Mail.ru Group. Например, единожды указав адрес, его можно использовать и при вызове такси, и при заказе еды.

Кроме того, через VK Connect можно привязать банковскую карту, управлять платными подписками Combo, «Музыка ВКонтакте» и BOOM , а также отслеживать историю сеансов в сервисах.

Учётная запись пока работает в приложениях Delivery Club и с голосовым помощником «Маруся». В будущем VK Connect соединят и с другими сервисами Mail.ru Group, в том числе с «Ситимобилом», «Юлой», «Почтой Mail.ru», но точные сроки неизвестны. Использовать VK Connect можно и без учётной записи VK.

Личный кабинет есть во «ВКонтакте», он появится и в других сервисах, где есть вход через учётную запись.

Меню в VK Connect

#новости #mail_ru_group #вконтакте

Алексей Боржонов PLUS
+20 849
4
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","mail_ru_group"], "comments": 43, "likes": 7, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 179172, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 17 Jun 2020 14:12:16 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Колоссальный чувак

22

Удобно! Сразу будет понятно зашкварный сервис или нет. Если кнопка есть - сразу нахуй

Ответить

Mezzo Deesa

Колоссальный
9

Ты так говоришь только потому что не любишь усманова, отжатие ВК, чрезмерное усиление одного игрока на рынке и практически прямой слив данных государству.

Ответить

Колоссальный чувак

Mezzo
3

Да, сейчас прочитал это и понял, что я перегибаю, все норм

Ответить

Дыня из багажника

Колоссальный
1

А потом жалуетесь на искривления в анон секс подсайте 

Ответить

Дыня из багажника

Дыня
0

сКаЗитЕ А ниЧиВо СьТо У мИнЯ цЛеН в Бёк Наклёнен

Ответить

Дмитрий

Дыня
1
Ответить

Часовой фитиль

Дыня
0

Неприлично говорить с набитым ртом

Ответить

Mezzo Deesa

Колоссальный
0

На этот раз без ареста...

Ответить

Никита Имамутдинов

Mezzo
0

Так Усманов уже не имеет отношения к ВК.
Он продал свою долю.

Ответить

Mezzo Deesa

Никита
1

Ну продал такому же усманову, теперь уже нет особой разницы.

Ответить

Aidos Kapanov

14

Например, единожды указав адрес, его можно использовать и при вызове такси, и при доставке в СИЗО

Ответить

Никита Почаев

13

Сервису "Товарищ майор" понравится удобство получения  домашнего адреса по комментарию

Ответить

Дмитрий Ч

Никита
0

Теперь товарищ майор знает что ты ешь

Ответить

Медицинский ящик

4

Скоро весь рунет поделится на
- Авторизация через ВК
- Авторизация через Яндекс
- Авторизация через ГосУслуги

Ответить

Bkmz Иванов

2

Голосовой помощник "МАРУСЯ"??? Это че за пиздец с фантазией у них

Ответить

kotovsky

Bkmz
3

И что не так? Звучное, запоминается.

Ответить

Bkmz Иванов

kotovsky
0

На вкус и цвет... Одобряю, пусть так. Чисто российское название. Глаша, Серафима, Гузель, можно было б.
Я б предложил вариант Изольда или Эсмеральда.

Ответить

Подходящий меч

Bkmz
0

Марфа

Ответить

Подходящий меч

Подходящий
2

Прасковья

Ответить

Подходящий меч

Подходя…
5

Аз есмь, прасковья, отыщи мне яство заморское в богоспасаемой стране нашей к употребленью воспрещенное

Ответить

Владимир Климов

Bkmz
0

дети вроде в восторге

Ответить

Сергей Лукин

2

Попытки мэилсру в superapp и доминирование в рунете. К сожалению, попытки успешные.

Ответить

Морской Макс

2

Миллениалы изобрели OAuth

Ответить

Freon

0

Жаль мой аккаунт ВКонтакте забанили

Ответить

Стандартный глобус

Freon
3

Почему жаль?

Ответить

Freon

Стандартный
1

Там переписки смешные

Ответить

kotovsky

1

может теперь и вход на порнхаб автоматизируется!

Ответить

Владимир Климов

kotovsky
0

какая связь с вк?

Ответить

kotovsky

Владимир
1

https://tjournal.ru/flood/46247-kak-rabotaet-proverka-vozrasta-na-pornhub-cherez-vkontakte

Как работает проверка возраста на Pornhub через…
Специально для Pornhub в работу соцсети внесли изменения.
tjournal.ru
Ответить

Владимир Климов

kotovsky
0

у меня никакой вк не спрашивает, может спасибо эдблоку 

Ответить

kotovsky

Владимир
0

Да, он блокирует вроде это

Ответить

Арчи

–4

Каждый раз

Ответить

Андрей Тойх

Арчи
2

Они же и минусы ставят. Гы.

Ответить

Alexey Samarkin

1

Товарищ майор, держите всё, пожалуйста

Ответить

Al

1

Ваши данные под надёжной защитой

Под надежным надзором

Ответить

Влад Абрамов

1

Мужики, через uBlock заблочил саму модалку и её бэкдроп, вернул возможность скролла, делюсь кодом для фильтров:
vk.com###box_layer_wrap
vk.com###box_layer_bg
vk.com##body:style(overflow:auto!important)
Только теперь у меня вкладка виснет намертво...

Ответить

Ev Vane

1

Ещё неделю назад, при авторизации в приложении VK, заметил надпись VK Connect и подумал, что дело пахнет писюнами

Ответить

Владимир Климов

0

В Яндексе подобное уже  множество лет. Мэйл сильно с этим опоздал, но все побежали обсирать именно их. 

Ответить

Проклятый Гоша

0

Похуй

Ответить

Miguel

0

Где-то час назад при входе в ВК предлагалось безальтернативно принять условия пользования этой единой учёткой. Сейчас зашёл снова - не предлагают. Поправили? Или действительно нельзя будет отказаться?

Ответить

Александр Плёнкин

Miguel
0

В мобильном приложении на iOS только кнопка «погнали ебать, согласен» и возможность нажать на знак вопроса для уточнения - открывается страница где выскакивает то же самое предложение с вариантом ответа «ну принимай уже нахуй»

Ответить

Dr. Acula

0

для iPad версию обновили бы лучше впервые за 5 лет

Ответить

Владимир Климов

–2

Прикольно, молодцы!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Навальный согласился на дебаты с Кацем о протестном голосовании по поправкам в Конституцию
Их уже 15 июня проведёт бывший журналист «Эха Москвы».
542
Интернет
Почему все жалеют Гном Гномыча и откуда взялось желание рунета срочно спасти сына Рудковской и Плющенко от родителей
В сети давно считают, что мальчика насильно заставляют сниматься для Инстаграма. Участие в рекламе поправок в Конституцию только укрепило опасения.
195
Новости
СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете. В его постах нашли оскорбление ветерана
Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
150
Популярное за три дня
Новости
«Дождь» рассказал о покупке онлайн-голосов за поддержку поправок в Конституцию. Один голос стоит 50 рублей
За сутки участник схемы регистрирует минимум по 20 аккаунтов, используя данные московских пенсионеров — без их ведома.
175
Разборы
Лотерея с квартирой, посты блогеров и угрозы на работе: как россиян привлекают к голосованию по Конституции
Официально агитации за поправки нет, но широкая рекламная кампания говорит об обратном.
117
Новости
На Кубани полицейский душил подростка при задержании после жалобы на громкую музыку. МВД начало проверку
Подросток попал в больницу.
448
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Словесный Интервент

Навальный написал законопроект…

Александр Плёнкин

Mail.ru Group создала единую…

Marat Khamadeev

На спорной границе Китая и…

Солёная Капля

Лотерея с квартирой, посты…

Дмитрий Ч

Mail.ru Group создала единую…

Bad Bear

ВОЗ назвала «научным прорывом…

Александр Гонтарев

Навальный написал законопроект…

Marat Khamadeev

В Саратове учительница…

Agent_J

Екатеринбурженку оштрафовали за…

Dmitry Pasyutin

Навальный написал законопроект…

Степан Маслов

«Дождь» рассказал о покупке…

alexferman

Запись в подсайте Telegram

Dmitry Pasyutin

Навальный написал законопроект…

Ev Vane

Проблема с АСЦ Apple и eSim

Joni Keij

«Дождь» рассказал о покупке…