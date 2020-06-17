Прямой эфир
что происходит в интернете
В эпоху, когда отправление и прослушивание голосовых сообщений — это уже отдельный вид интернет-этикета.
В Твиттере с 17 июня можно «наговаривать» твиты и публиковать их в виде голосовых сообщений. Пока что функция работает только на устройствах с iOS. Об этом сообщается в блоге компании.
Как и в случае с видео в Твиттере, голосовые сообщения не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Возможность записывать голосовые твиты появится у пользователей соцсети постепенно.
Некоторые уже вовсю пробуют «наговаривать» посты — и впечатления пока получаются спорные.
Разницы с тем, как писать обычные твиты, практически нет. Нужно открыть поле для написания твита и нажать на новую иконку со звуковыми волнами слева от камеры. Далее на экране появится фотография профиля и кнопка записи, на которую необходимо кликнуть для записи голоса.
Голосовой твит откроется в небольшом плеере нижней части экрана. Пользователь может слушать монолог и в это время прокручивать ленту дальше.
когда отправление и прослушивание голосовых сообщений — это уже отдельный вид интернет-этикета.
отличный детектор: войс отправил, значит, никаких манер нет.
не понимаю, в чем такой хейт голосовух? в телеграме уже давным давном они автоматически подряд включаются при прослушивании, можно выйти из приложения и слушать на фоне - вполне удобная хуйня, в вк если че подобный функционал появился в тока в середине 2019-ого блеать(
Задний Влад
1. Не все имеют возможность их слушать, особенно если находятся в общественном месте.
2. Текст, который можно было бы прочитать за несколько секунд, приходится слушать несколько минут
насчёт второго пункта - я частенько слушал голосовухи тупо идя пешком на улице, ещё как дебил держа телефон горизонтально «внешними» (хз как их назвать) динамиками к уху, хотя и в курсе, что можно будто бы как телефонный звонок слушать динамиком над экраном; текст бы не смог нормально прочитать на ходу, а ещё тем более ответить, ну как по мне это не очень удобно
насчёт общественного транспорта, ничто не мешает так же к уху приподнести телефон, либо надеть наушники
сам я если че голосовухи вообще редко использую, но просто меня реально вводит в ступор всеобщая ненависть к ним) хотя мне просто может хуйню не отправляли через них
кароч тупа с кайфом слушаю любую голосовуху отправленную мне, да ещё частенько даже отвечаю на всё это текстом, не говоря нихуя в ответ
бомбит от того, что никто не записывает лаконичные аудио. как только начинают записывать это 2-3 секунды молчания в начале, потом всякие ээээ нннннуууууууу в общем и т.п. муть. и в итоге вместо того, что бы написать "Да, хорошо, все в силе" это выливается в 3х минутное аудио которое невозможно слушать.
да есть такое, у меня у самого речь как у умственно-отсталого, но я даж бывало шобы не ебать мозги своему собеседнику, сначала отдельно записывал свой высер на диктофон телефона и только потом, после того как сделал анализ сказанного, отправлял в чат; кстати в вк если че нельзя отправить голосовуху с диктофона в чат (выводит ошибку), в телеге можно, все-таки телеграм как мессенджер вообще вне конкуренции в плане удобства =)
есть переписка на несколько человек. отправитель отправляет голосовуху, в которой разъясняет какие-то важные/организационные моменты.
всё. после одного раза у тебя начнёт припекать от одного упоминания голосовых собщений.
(хотя для разговоров ниачём они вполне подходят — их можно просто не слушать)
потом кстати ещё хуй найдёшь и вернёшься к этому разговору (либо придётся включать сверхразума и пытаться вспомнить что ты/кто-нибудь другой в беседе текстом отвечал рядом с такими голосовухами), потому что поиск только по тексту)
в случае с твиттером, тут играет две вещи:
1. Сама соцсеть предназначена для того, чтобы ты очень быстро пробегался по постам, это самая лаконичная соцсеть по сути. Концентрироваться условные 2 минуты на аудиорассказе — пока не уверен, что это того стоит.
2. В Телеграме ты в основном получаешь войсы в личку. И ты знаешь, что человек, отправивший его, что-то хочет лично тебе донести. А тут ты до последнего не знаешь, вообще стоит включать, интересное там или нет. У видео хоть превью есть в этом плане (вижу котов — смотрю про котов).
Правда, я и 280 символов хейтил, а оказалось, что норм
Не всегда их удобно слушать
Обычно люди по жизни не Марки, не Туллии и даже не Цицероны, потому с ораторской точки зрения голосовухи сасатб
Ну и то, что можно быстро написать и прочитать, при голосовухе требует больше времени
Подобный турник
Не устану повторять ‒ не все имеют возможность их слушать в любое время.
@Сергей Звезда а когда на TJ будет?
Чрезвычайный Илья
Кто это?
Это я, Папуша
Принудительный бокал
сначала появились доминирующие хэштеги, потом они ограничили количество символов, убив пунктуацию, теперь они дают право использовать лишь голос
Наконец перейдём от срачей за орфографию к срачам за дикцию. В крайнем случае можно попустить соперника своим голосом/
Я бы такую функцию вводил только вместе с функцией авто-транскрипции. Как теперь в метро без наушников просмотреть всю ленту и не забыть потом прослушать отдельно голосовые? Отметить их отдельно и потом прослушать?
Хорошо, что я не пользуюсь твиттером!
И теперь вместо того, чтобы чирикнуть коротким текстом, народ будет соловьиные трели изрыгать
А потом сделают фичу, чтобы можно было голосовуху расшифровать текстом, как в ВК. Вот все охуеют.
Вообще не представляю сценарий, когда было бы удобно витая твиттер, слушать сообщения. То есть за последние лет пять во встроенных видосах звук включал пару раз. А тут без картинки слушать звук. На совещании или при просмотре других видео. То есть то, ради чего твиттер подходит лучше всего, быть фоном.
и как теперь скринить твиты? 🤔
Ёмкие мессаги для мгновенного поглощения гор инфы вперемежку с двухминутными мыслями по древу. Чё-то хз.