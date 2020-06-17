В эпоху, когда отправление и прослушивание голосовых сообщений — это уже отдельный вид интернет-этикета.

В закладки

В Твиттере с 17 июня можно «наговаривать» твиты и публиковать их в виде голосовых сообщений. Пока что функция работает только на устройствах с iOS. Об этом сообщается в блоге компании.

Как и в случае с видео в Твиттере, голосовые сообщения не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Возможность записывать голосовые твиты появится у пользователей соцсети постепенно.

Иногда 280 знаков (текстовый лимит соцсети — прим. TJ) недостаточно, и некоторые нюансы разговора могут потеряться при переводе. С этого дня мы тестируем новую функцию, которая добавит человечности в использование Твиттера — ваш собственный голос. Twitter

Некоторые уже вовсю пробуют «наговаривать» посты — и впечатления пока получаются спорные.

Как записать голосовой твит

Разницы с тем, как писать обычные твиты, практически нет. Нужно открыть поле для написания твита и нажать на новую иконку со звуковыми волнами слева от камеры. Далее на экране появится фотография профиля и кнопка записи, на которую необходимо кликнуть для записи голоса.

Голосовой твит откроется в небольшом плеере нижней части экрана. Пользователь может слушать монолог и в это время прокручивать ленту дальше.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"682dea3f-0338-0fbe-7940-b2dd7deffdf5","width":884,"height":884,"size":999518,"type":"png","color":"1ea3f2","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"463c7350-2d24-db1c-6a4d-26115735e543","width":884,"height":884,"size":886468,"type":"png","color":"1ca3f3","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"03788000-1f1b-da7b-331a-c27deaf6c1de","width":884,"height":884,"size":992157,"type":"png","color":"1ca3f3","external_service":[]}}}]