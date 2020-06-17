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Технологии
Сергей Звезда
3225

Twitter запустил голосовые твиты — теперь можно наговаривать посты до 140 секунд Материал редакции

В эпоху, когда отправление и прослушивание голосовых сообщений — это уже отдельный вид интернет-этикета.

46 комментариев
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В Твиттере с 17 июня можно «наговаривать» твиты и публиковать их в виде голосовых сообщений. Пока что функция работает только на устройствах с iOS. Об этом сообщается в блоге компании.

Как и в случае с видео в Твиттере, голосовые сообщения не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Возможность записывать голосовые твиты появится у пользователей соцсети постепенно.

Иногда 280 знаков (текстовый лимит соцсети — прим. TJ) недостаточно, и некоторые нюансы разговора могут потеряться при переводе. С этого дня мы тестируем новую функцию, которая добавит человечности в использование Твиттера — ваш собственный голос.

Twitter

Некоторые уже вовсю пробуют «наговаривать» посты — и впечатления пока получаются спорные.

ну Даш, хватит @Guzyninaa
ааа проклято проклято https://t.co/RKPv4b6yFC
Alexey Navalny @navalny
Увидел, что теперь можно твитить голосовые сообщения. Пробую https://t.co/OSFRpQgrO5
Taylor Lorenz @TaylorLorenz
😁😁😁 https://t.co/F6PPfB58R0
Phonz @Phonz
Dedicated to @leslieberland and @lizkelley https://t.co/0esU4Of0zX
Amrith Shanbhag ✊🏽 @amrith
https://t.co/bbZtvi7r7d

Как записать голосовой твит

Разницы с тем, как писать обычные твиты, практически нет. Нужно открыть поле для написания твита и нажать на новую иконку со звуковыми волнами слева от камеры. Далее на экране появится фотография профиля и кнопка записи, на которую необходимо кликнуть для записи голоса.

Голосовой твит откроется в небольшом плеере нижней части экрана. Пользователь может слушать монолог и в это время прокручивать ленту дальше.

#новости #twitter

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46 комментариев
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Kyler

76

Войсобляди не люди

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Stas N.

Kyler
1

Хер поспоришь

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Женя Кузьмин

31
Ответить

Владислав Покровский

21

ВЫ ПРОБУДИЛИ ВСЕЛЕНСКОЕ ЗЛО!
ВЫ ПОЖАЛЕЕТЕ ОБ ЭТОМ!

Ответить

С Осмыслом

13

когда отправление и прослушивание голосовых сообщений — это уже отдельный вид интернет-этикета.

отличный детектор: войс отправил, значит, никаких манер нет.

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Богдан Вертикальный

–2

не понимаю, в чем такой хейт голосовух? в телеграме уже давным давном они автоматически подряд включаются при прослушивании, можно выйти из приложения и слушать на фоне - вполне удобная хуйня, в вк если че подобный функционал появился в тока в середине 2019-ого блеать(

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Задний Влад

Богдан
25

1. Не все имеют возможность их слушать, особенно если находятся в общественном месте.
2. Текст, который можно было бы прочитать за несколько секунд, приходится слушать несколько минут

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Богдан Вертикальный

Задний
3

насчёт второго пункта - я частенько слушал голосовухи тупо идя пешком на улице, ещё как дебил держа телефон горизонтально «внешними» (хз как их назвать) динамиками к уху, хотя и в курсе, что можно будто бы как телефонный звонок слушать динамиком над экраном; текст бы не смог нормально прочитать на ходу, а ещё тем более ответить, ну как по мне это не очень удобно
насчёт общественного транспорта, ничто не мешает так же к уху приподнести телефон, либо надеть наушники
сам я если че голосовухи вообще редко использую, но просто меня реально вводит в ступор всеобщая ненависть к ним) хотя мне просто может хуйню не отправляли через них
кароч тупа с кайфом слушаю любую голосовуху отправленную мне, да ещё частенько даже отвечаю на всё это текстом, не говоря нихуя в ответ

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Степан Кучеренко

Богдан
8

бомбит от того, что никто не записывает лаконичные аудио. как только начинают записывать это 2-3 секунды молчания в начале, потом всякие ээээ нннннуууууууу в общем и т.п. муть. и в итоге вместо того, что бы написать "Да, хорошо, все в силе" это выливается в 3х минутное аудио которое невозможно слушать.

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Богдан Вертикальный

Степан
–1

да есть такое, у меня у самого речь как у умственно-отсталого, но я даж бывало шобы не ебать мозги своему собеседнику, сначала отдельно записывал свой высер на диктофон телефона и только потом, после того как сделал анализ сказанного, отправлял в чат; кстати в вк если че нельзя отправить голосовуху с диктофона в чат (выводит ошибку), в телеге можно, все-таки телеграм как мессенджер вообще вне конкуренции в плане удобства =)

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С Осмыслом

Богдан
2

есть переписка на несколько человек. отправитель отправляет голосовуху, в которой разъясняет какие-то важные/организационные моменты.
всё. после одного раза у тебя начнёт припекать от одного упоминания голосовых собщений.
(хотя для разговоров ниачём они вполне подходят — их можно просто не слушать)

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Богдан Вертикальный

С
6

потом кстати ещё хуй найдёшь и вернёшься к этому разговору (либо придётся включать сверхразума и пытаться вспомнить что ты/кто-нибудь другой в беседе текстом отвечал рядом с такими голосовухами), потому что поиск только по тексту)

Ответить

Женя Кузьмин

Богдан
14

в случае с твиттером, тут играет две вещи:

1. Сама соцсеть предназначена для того, чтобы ты очень быстро пробегался по постам, это самая лаконичная соцсеть по сути. Концентрироваться условные 2 минуты на аудиорассказе — пока не уверен, что это того стоит.
2. В Телеграме ты в основном получаешь войсы в личку. И ты знаешь, что человек, отправивший его, что-то хочет лично тебе донести. А тут ты до последнего не знаешь, вообще стоит включать, интересное там или нет. У видео хоть превью есть в этом плане (вижу котов — смотрю про котов).

Правда, я и 280 символов хейтил, а оказалось, что норм

Ответить

Stas N.

Богдан
4

Все зависит от того, кто отправляет голосовуху. В большинстве случаев это такая муторная хрень типа "ааа эээ ну это..."

Ответить

Евгений Клочков

Богдан
1

Не всегда их удобно слушать
Обычно люди по жизни не Марки, не Туллии и даже не Цицероны, потому с ораторской точки зрения голосовухи сасатб
Ну и то, что можно быстро написать и прочитать, при голосовухе требует больше времени

Ответить

Подобный турник

Богдан
0

Не устану повторять ‒ не все имеют возможность их слушать в любое время.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Богдан
0

Учитесь писать

Ответить

Amentessa

7
Ответить

Евгений Клочков

6

Вводить в 2020 голосовухи без расшифровщика - это 8й смертный грех

Ответить

Папуша

4

@Сергей Звезда а когда на TJ будет?

Ответить

Чрезвычайный Илья

Папуша
0

Кто это?

Ответить

Папуша

Чрезвычайный
2

Это я, Папуша

Ответить

Brown Zweig

Папуша
1

@кто это

Ответить

Кто это

Brown
1

Я не знаю других имен Папуша

Ответить

С Осмыслом

Кто
0

@кто это

Ответить

Кто это

С
0

Я не знаю других имен Кто это

Ответить

Задний Влад

С
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Задний
0

Я не знаю других имен С Осмыслом

Ответить

Принудительный бокал

3

скоро мы потеряем письменность ребята мы теряем мы теряем...

Ответить

Принудительный бокал

Принудительный
0

сначала появились доминирующие хэштеги, потом они ограничили количество символов, убив пунктуацию, теперь они дают право использовать лишь голос

Ответить

Sancobot

3

Наконец перейдём от срачей за орфографию к срачам за дикцию. В крайнем случае можно попустить соперника своим голосом/

Ответить

Eugene Panfilov

3

Я бы такую функцию вводил только вместе с функцией авто-транскрипции. Как теперь в метро без наушников просмотреть всю ленту и не забыть потом прослушать отдельно голосовые? Отметить их отдельно и потом прослушать? 

Хорошо, что я не пользуюсь твиттером! 

Ответить

Подозрительный торшер

2

В каком-то смысле даже логично.

Twitter, от англ. to tweet — «чирикать, щебетать, болтать»

Ответить

Чехол от очков

Подозрительный
0

И теперь вместо того, чтобы чирикнуть коротким текстом, народ будет соловьиные трели изрыгать

Ответить

Stas N.

0

А потом сделают фичу, чтобы можно было голосовуху расшифровать текстом, как в ВК. Вот все охуеют.

Ответить

# realfiddy

0

Nice or not/see will see

Ответить

Подобный турник

0

Теперь пердёж твиттерских слушать. Спасибо, этого так сильно хотелось.

Ответить

Близкий будильник

0

Сорян, но нет

Ответить

аятомат

0
Ответить

плюшевый батон

0

Вообще не представляю сценарий, когда было бы удобно витая твиттер, слушать сообщения. То есть за последние лет пять во встроенных видосах звук включал пару раз. А тут без картинки слушать звук. На совещании или при просмотре других видео. То есть то, ради чего твиттер подходит лучше всего, быть фоном.

Ответить

Andre Macareno

0

ну наконец-то в твиттере можно действительно чирикать

Ответить

Артем Аникеев

0

и как теперь скринить твиты? 🤔

Ответить

Евгений Мартынов

Артем
0

Пересказывать.

Ответить

Andrey Svetlov

0

Ёмкие мессаги для мгновенного поглощения гор инфы вперемежку с двухминутными мыслями по древу. Чё-то хз.

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ste23

0

Ну придется отписываться от тех, кто будет злоупотреблять этой хуетой.

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Срочный Денис

–1

Какой ужос

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