Прямой эфир
что происходит в интернете
В эпоху, когда отправление и прослушивание голосовых сообщений — это уже отдельный вид интернет-этикета.
В Твиттере с 17 июня можно «наговаривать» твиты и публиковать их в виде голосовых сообщений. Пока что функция работает только на устройствах с iOS. Об этом сообщается в блоге компании.
Как и в случае с видео в Твиттере, голосовые сообщения не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Возможность записывать голосовые твиты появится у пользователей соцсети постепенно.
Некоторые уже вовсю пробуют «наговаривать» посты — и впечатления пока получаются спорные.
Разницы с тем, как писать обычные твиты, практически нет. Нужно открыть поле для написания твита и нажать на новую иконку со звуковыми волнами слева от камеры. Далее на экране появится фотография профиля и кнопка записи, на которую необходимо кликнуть для записи голоса.
Голосовой твит откроется в небольшом плеере нижней части экрана. Пользователь может слушать монолог и в это время прокручивать ленту дальше.
когда отправление и прослушивание голосовых сообщений — это уже отдельный вид интернет-этикета.
отличный детектор: войс отправил, значит, никаких манер нет.
не понимаю, в чем такой хейт голосовух? в телеграме уже давным давном они автоматически подряд включаются при прослушивании, можно выйти из приложения и слушать на фоне - вполне удобная хуйня, в вк если че подобный функционал появился в тока в середине 2019-ого блеать(
Узкий Данила
1. Не все имеют возможность их слушать, особенно если находятся в общественном месте.
2. Текст, который можно было бы прочитать за несколько секунд, приходится слушать несколько минут
насчёт второго пункта - я частенько слушал голосовухи тупо идя пешком на улице, ещё как дебил держа телефон горизонтально «внешними» (хз как их назвать) динамиками к уху, хотя и в курсе, что можно будто бы как телефонный звонок слушать динамиком над экраном; текст бы не смог нормально прочитать на ходу, а ещё тем более ответить, ну как по мне это не очень удобно
насчёт общественного транспорта, ничто не мешает так же к уху приподнести телефон, либо надеть наушники
сам я если че голосовухи вообще редко использую, но просто меня реально вводит в ступор всеобщая ненависть к ним) хотя мне просто может хуйню не отправляли через них
кароч тупа с кайфом слушаю любую голосовуху отправленную мне, да ещё частенько даже отвечаю на всё это текстом, не говоря нихуя в ответ
в случае с твиттером, тут играет две вещи:
1. Сама соцсеть предназначена для того, чтобы ты очень быстро пробегался по постам, это самая лаконичная соцсеть по сути. Концентрироваться условные 2 минуты на аудиорассказе — пока не уверен, что это того стоит.
2. В Телеграме ты в основном получаешь войсы в личку. И ты знаешь, что человек, отправивший его, что-то хочет лично тебе донести. А тут ты до последнего не знаешь, вообще стоит включать, интересное там или нет. У видео хоть превью есть в этом плане (вижу котов — смотрю про котов).
Правда, я и 280 символов хейтил, а оказалось, что норм
Не всегда их удобно слушать
Обычно люди по жизни не Марки, не Туллии и даже не Цицероны, потому с ораторской точки зрения голосовухи сасатб
Ну и то, что можно быстро написать и прочитать, при голосовухе требует больше времени
Социальный космос
Не устану повторять ‒ не все имеют возможность их слушать в любое время.
@Сергей Звезда а когда на TJ будет?
Милицейский Денис
Кто это?
Это я, Папуша
Наконец перейдём от срачей за орфографию к срачам за дикцию. В крайнем случае можно попустить соперника своим голосом/
Тактический инструмент
сначала появились доминирующие хэштеги, потом они ограничили количество символов, убив пунктуацию, теперь они дают право использовать лишь голос
Я бы такую функцию вводил только вместе с функцией авто-транскрипции. Как теперь в метро без наушников просмотреть всю ленту и не забыть потом прослушать отдельно голосовые? Отметить их отдельно и потом прослушать?
Хорошо, что я не пользуюсь твиттером!
А потом сделают фичу, чтобы можно было голосовуху расшифровать текстом, как в ВК. Вот все охуеют.
Вообще не представляю сценарий, когда было бы удобно витая твиттер, слушать сообщения. То есть за последние лет пять во встроенных видосах звук включал пару раз. А тут без картинки слушать звук. На совещании или при просмотре других видео. То есть то, ради чего твиттер подходит лучше всего, быть фоном.