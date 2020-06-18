Прямой эфир
Основатель Telegram считает, что из-за неё пользователи платят по более высоким ценам, а «стартапы и целые индустрии разрушаются».
Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google из-за комиссии, которую взимают компании с разработчиков за покупки в приложениях, загруженных из App Store и Google Play.
Дуров назвал «безумной» комиссию в 30%, отреагировав на твит основателя Basecamp Давида Хейнемейера Ханссона, который обвинил Apple в принуждении внедрять оплату внутри приложения.
Основатель Telegram предложил решить проблему, разрешив пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а не только «через App Store с комиссией в 30%, цензурой и отсутствием конфиденциальности».
Кроме того, Дуров рассказал, что несколько лет использует устройства на Android — система позволяет устанавливать сторонние приложения. Но он отметил, что Google пытается усложнить этот процесс.
Пашок заскучал что-то, предсказываю поход к Дудю в ближайшие месяцы
Он слишком скоромный для интервью
Ну это пока, уверен, что его сорвет, он пойдем по психологам, преодолеет застенчивость и переродится как публичная личность
Та к шихман скорее. К дудю какая-нибудь оппозиционная группа придет, как обычно
дудь уже не Дудь
дурав верни дудю
Вообще не понимаю в чем проблема. Apple и Google частные компании, и могут устанавливать комиссию хоть в 90%. Если не нравится, не выпускай приложения. Особенно странно слышать такие претензии от Дурова, который называет себя либертарианцем. Рыночек порешал, всё честно
А когда 2 частные компании владеют всеми возможными системами на смартфонах? И завтра они поставят, что ты должен им доплатить 1000$ ну просто так им захотелось, иначе телефон работать не будет. Тоже рыночек порешает? Или всё-таки начнём осознавать зачем придуманы всякие антимонопольные законы и комиссии?
Хуавей по сути был разорен, как раз благодаря монополии гугл. Ни одна компания не имеет столько ресурсов, чтобы составить им конкуренцию. Даже майкрософт слились, не потому что плохой продукт, а потому что нет столько ресурсов, чтобы перебить волну.
И это не один пример, монополии уже наводнили США.
Гугл - поиск, реклама, андроид, гугл плей.
ФБ, вотсап, инстаграм - соц сети.
Амазон - онлайн ретейл.
И такого очень много. По сути, это уже естественные монополии.
В США уже давно идут споры на счет демополизации, так как частные компании оказывают слишком большое влияние на мир. Захотел кук - выкинул любое приложение из аппстора и это смертельный приговор для любой фирмы.
Майкрософт слились только потому, что у них был плохой продукт. Уж про кого, а про эту компанию нельзя сказать, что у нее мало денег. Да, на рынке телефонов сейчас два крупных игрока. Но не надо думать, что так теперь будет всегда. Вспомните нокию, про которую сейчас все забыли. Даже большие компании делают фатальные ошибки.
Для Apple и Google выгодно, чтобы на их платформах появлялись новые приложения, поэтому комиссия ровно такая, чтобы получать прибыль, но не душить разработчиков. Будет чрезмерно большой - рынок отреагирует.
Как отреагирует то? Люди уйдут? Вы тут все беситесь, что google удаляет приложение подкастов потому, что в мире есть подкасты про ковид, а это запрещено:
https://vc.ru/services/127897-google-udalila-iz-magazina-prilozheniy-agregator-podcast-addict-s-9-mln-zagruzok-iz-za-upominaniya-covid-19-v-podkastah
Почему так происходит? Связать два плюс два ума не хватает? Был бы альтернативный стор - они бы боролись за разработчиков.
А завтра в США начнется очередной хайп и аппл начнет удалять все игры где нет черных персонажей и чего, как рынок среагирует? В ФБ, в инсте, уже давно цензура жесточайшая, куча рекламы, посты обычных юзеров не показывают их друзьям, вместо этого показывая всякое говно. Твиттер добавляет нелепые подписи к твитам. Компании стали новым цензором, прикрываясь тем, что они блять частные и могут делать что угодно.
Но вам все мало. Без конкуренции продукты очень быстро портятся. Тот же ФБ полное говно, но рыночек чота ничего не решает.
Нельзя давать такую власть в руки государства, компании или человека. Пока в России этого не поймут так и будут при путине жить, как бы его не звали.
Так сделайте свою социальную сеть, затащите туда хотя бы 20кк пользователей и делайте так, чтобы всем было хорошо. Глупо считать, что при глобализме не будет цензуры. И ещё более глупо считать, что коммерческие продукты не стремятся максимально извлекать прибыль
я не агрюсь на Путина уже давно - мне и в России хорошо.
1ккк китайцев не пишут ось и железо.
Они не сделали конкурента потому что была хуевая реализация. У них был поиск и ютьюб, а они слили плюс как кусок говна.
Рыночек порешает - появится компания, которая вложит свои миллиарды в то, чтобы люди платили не 1000, а 500. А дальше опять релаксация. Или вы считаете ксяоми и хуавеи получают прибыль с телефонов?
Появляются и другие store'ы. Самсунг, Сяоми сделали свои магазины.
А, Эплводам страдать, конечно.
Люди совсем поехали со своим рыночком. Подход а-ля "не нравится - не покупай/не делай" работал лет 200 назад. Чтобы рынок что-то решал, он должен быть открыт большому количеству игроков. Рынок магазинов приложений открыт только паре корпораций. Это не бакалея у тебя во дворе, в которую ты можешь не идти, потому что дорого.
Дуров сошел с ума. Уровень пиратства на Android запредельный. Apple дает возможность разработчикам заработать, а не слить свой app на условный Pirates Bay и не получить ничего 🤷♂️
Что там пиратить-то? Толковые приложения(не игры) это почти всегда сервисы, их не запиратишь. А почти все игры - доилки родительских кошельков нашпигованные рекламой, оригинальных проектов, в которые хочется поиграть, кот наплакал. И из 10 таких, 8 это порты классики с пеки. А конская комиссия это тупо налог от эпгугла и в довесок причина засилья микротранзакционного рака в играх(имхо). Смищно, что яблобояре даже тут пытаются доказать, что это всё хитрый план для защиты от страшных пиратов. Нет, они делают так просто потому, что могут, а денежки не лишние. Я не против, бизнес есть бизнес, но уж придумывать оправдания квазимонополистам - ну нахуй.
Смешно, когда пкбояре рассказывают о пиратстве, а потом орут, как им надоели микротранзакции от EA.
Напишите письмо в Rockstar, что все их игрушечки теперь должны распространяться бесплатно на iOS, вот они порадуются
В огороде бузина итд итп. Мне одинаково насрать и на еа и на рокстар, я другое люблю. Честно говоря вообще не понял вашего комметария, ответил как мог.
Я тому, что существует сотни сайтов, где продают сервисы за 3 копейки, а основные разработчики не получают ничего
Ну так критика и состоит в том, что такая высокая плата выстраивает определённую экосистему, которая не всем по вкусу. А для кого-то это и вовсе непреодолимый порог. И мы возвращаемся к тезису о том, что они берут столько, сколько могут. Вам это кажется оправданной платой за защиту от пиратов, а мне - причиной того, что оба стора забиты скамом-разводиловом на микротранзакции вместо интересных игр и если всё ради защиты от пиратов - то ребёнка выплеснули вместе с водой, по крайней мере с точки зрения меня, как потребителя. Вообще интересно, почему в мобильном сегменте при огромных возможностях дистрибуции почти не во что играть?
Всё так. Но в этом и проблема - возможно, кто-то не выпустит классное приложение из-за этих заборов. Просто потому, что не впишется в такую схему по бабкам. А сторов с разными моделями что-то не наблюдается. А имеющиеся два будто сговорились, хе-хе. Критика, насколько я её понял, как раз об этом.
И эта плата рассчитывается не по принципу "себестоимость+прибыль", а по принципу - сколько можно взять и не потерять клиента. А если есть сервис, берущий больше - чтобы можно было отбивать у него клиентов
Потому ритейл с дисками брал 50% от цены, а стим, где инфраструктура будет сильно дешевле - 30%. А эгс недавний - еще меньше
Если брать 20, то будут недовольные почему не 10.
Ну в случае Steam vs Epic Games. Второй берет 12.5% и какие-то нереальные деньги тратит на покупку эксклюзивов, плюс сам магазин с нуля поднимает и на купоны гей-мерам дает(вроде в EGS выгоднее всего новинки покупать с купонами).
А Steam 30% берет(только миллионерам с какой-то большой суммы начал понижать до 12.5%) за тоже самое.
Нету недовольных Epic Games(среди разрабов) и никто не хочет понизить до 5%.
Стоит напомнить, что эпик появился не одновременно со стимом, и какой срач был в прошлом году. Это обычная рыночная схема - если новый игрок обладает достаточными инвестициями, он сможет завоевать место на рынке, но это не значит, что эпики в 2021 не решат договориться со стимом и сделать комиссию по 19%
Как только Steam понизит до 12.5, недовольные магическим образом появятся.
For all sales between $10 million and $50 million, the split goes to 25 percent. And for every sale after the initial $50 million, Steam will take just a 20 percent cut.
До 10 миллионов долларов 30%, лол. И я даже ошибся про 12.5% Steam. У них 20% начинает только после 50 миллионов. Еще до понижения на уровень Epic Games лет 10.
потом орут, как им надоели микротранзакции от EA.
Ложный тезис, микротранзакции - не способ компенсировать пиратство (иначе откуда они в проектах, которые без мультиплеера не нужны), а средство для максимизации прибыли
яндекс тоже даёт возможность таксистам зарабатывать))) на три корочки хлеба
Порядочный Орзэмэс
ну если учесть, что работа такси - это низкоквалифицированный труд и порог вхождения туда минимальный, то зарплата и не должна быть высокой. На уровне обычного уборщика
К тому же она продиктована рынком. Это не Яндекс так решил платить, это рынок устоялся на этой цене. Если есть желающие идти за такую цену, значит в других местах тоже не лучше. И недовольным надо просто сменить работу.
Слава богу вЫсоКОкВалиФицИроваНный труд оплачивается достойно.
ну тут согласен. Но все равно вакансий в Москве(а в Спб и регионах большая часть таких) за 40-80к для программиста оооочень много, и полно людей работающих за эти деньги.
Лол, только вот зп программиста 30-500к, а таксиста без своего бентли вряд ли выйдет за 200
Ну 500к, это конечно ты загнул(на hh.ru за 500к в России только 2 вакансии). Личный водитель в Мск вполне может получать 100к+, таксист около 50-70к+. Не вижу чтобы зп программиста(или другого "специалиста") глобально отличалась.
Это зп высококвалицированных программистов уровня архитектора. Их не ищут на хх.ру
через линкед ин, как минимум
ну да, есть ещё несколько других сайтов, которые ищут l1+. Просто большинству людей не нужен заработок в 300к+
Просто большинству людей не нужен заработок в 300к
Про то, что больше 300к не нужно это конечно сильно, зачем тогда в USA за большими зп едут?(около $100к в обычных городах, не дОлиНе).
Так мы же про Россию говорим, у нас он вообще заблочен, не думаю что там сильно больше ру-резюме и вакансий чем на hh.ru(и других сайтах с вакансиями).
Я по гейдеву смотрел российский LinkedIn, там 15 вакансий, в Польше 150.
Те, кому надо, те едут. 100к усд - это 40-60к чистыми в зависимости от штата, что сравнимо с зп тут.
На линкедине много компаний из России, но опять таки - кому надо, тот найдёт, кто работает за 40-80к - ну, удачи им - мб их всё устраивает, ибо этого достаточно для удовлетворительного уровня жизни
Это больше, чем когда Яндексу разрешат вообще не использовать водителей в своих такси)
Водителю ничто не мешает пойти работать к другим агрегаторам или туда, где дают четыре корочки хлеба.
Не совсем так, даже совсем не так. На андроиде что бы поставить взломанную игру, у которой есть мало-мальская защита, как минимум нужен рут на телефоне и взломанная версия игры. Для этого надо перечитать кучу форумов и рисковать превратить телефон в кирпич. Мне было очень трудно поставить взломанную игру, а сейчас и получения рута усложнили, например я дааавно этим не играюсь. Для 98-99% процентов пользователей это недостижимая задача.
На IOS аналогичная ситуация, сделал джейл и ставь что хочешь. Даже проще нам на Андроиде, при условии наличия джейла.
Так что в проигрыше тут как раз потребители которые и оплачивают все это. Согласен что аппетиты нужно поумерить, учитывая пользовательскую базу маржа у двух гигантов запредельная.
А куда Дуров, то лезет, у него же нет платных сервисов. Да и потом, магазины позволяют контролировать всякую шваль из интернета, пользователи накачают фигни вне магазина, а потом пойдут иски писать, что их не предупредили/
и под твитом "via iPhone"
Культурный татарин
Берешь и приклеиваешь пиксель 4хл к айфону 11 про макс и вот ты сверхчеловек
Тише ты, сейчас придёт какой-нибудь андроидодрочер и начнёт вспоминать про кастомные сборки и открытый код
на некоторые устройства можно полноценный убунту поставить, но зачем? Смысл этого технодрочерства до сих пор непонятен. Это как купить лопату, и крутить ей болтики.
Должный микрофон
закрытой экосистемы Apple.
А в чем прелесть "закрытости" для пользователя? Экосистема-то не пропадет, App Store никто требовать с телефонов удалять не будет.
В том, что нету открытых стандартов и эксплойтов - почти всё, что существует из "плохого" для эппл является либо кибердрочерством, либо игрой через железо
нету открытых стандартов и эксплойтов
То-то у Google Play код открытый, ага. Систему открывать никто не предлагал.
то существует из "плохого"
Что такое плохое я вообще не понял.
Поставить апк на андроидофон или прошить его реально. Для яблок это сродни выстрелу в колено из ружья, сделанного из второй ноги
Поставить апк на андроидофон или прошить его реально
Не очень понимаю связь между "поставить апк" на телефон и прошивкой.
Возможность прошития обычно эквивалентна от возможности разблокировки загрузчика (bootloader), которая есть не у каждого android производителя.
Поставить апк на телефон же вроде как можно у всех андроидов. Ну и на iOS так-то можно кастомные аппы ставить (просто это пока не популярно и геморно — https://github.com/rileytestut/AltStore).
Потому что, как показывает практика, это вообще не популярно, в тч на андроиде
Но появятся новые дыры в безопасности, через сторонние магазины. Пока что только одна дыра - сам App Store. А так их будет десяток
Не хочешь - не ставь. Но выбор должен быть.
Когда человек покупает себе устройство Apple - разве он уже не сделал выбор? Или когда разработчик решает запилить свое приложение для IOS
Нет, никто не говорит, что если ты айось разработчик, то ты можешь распространять своё приложение как-то кроме аппстора. Выбора не должно быть, если ты сам подписался на один канал распространения. Не хочешь - делай сайтики. Рынок приложений почти всегда завязан на один канал
Должный микрофон
новые дыры в безопасности
Звучит довольно странно. Как по мне количество дырок (в среднем) зависит от количества кода в целом, а новые фичи с новым кодом аппле пилит регулярно.
безопасность. ты знаешь что можешь командой удалить данные с телефона. чтобы этого не произошло, израильские эксперты ложат телефон в мешок из металла, чтобы магнитное излучение не дошло до телефона, лаборатория также сигналозащищенная, потом они украдут что-то синхронизированное и заберут ключ доступа к системе (ключ доверия), а лишь потом сделают себе дамп и расшифруют его. Посмотри elcomsoft apple forensic toolkit
Должный микрофон
безопасность
Одно только не понятно, как на это влияет наличие других магазинов. Закрытость кода самой системы — да, а вот наличие магазинов — нет. Ты ведь в курсе, да, что если ты хочешь взломать iphone, но тебе нужно свое приложение для взлома, которого нет в сторе, то ты его своим сертификатом подписать можешь.
чтобы этого не произошло, израильские эксперты ложат телефон в мешок из металла
А я могу на обычном pc со всем открытим запилить криптоконтейнер, который скорее всего вообще не взломают. И что?
чё-то он много мелькает в последнее время. или просто сюда его каждый пук начали постить?
а с какого перепугу комиссии быть не должно? если ребятам не нравится - пусть делают браузерки, как в 2012
Если бы был альтернативный аппстор - то ставь хоть 100%. А сегодня это монополия чистой воды.
Так используйте рынок Андроидов) Они вам не обязаны делать альтернативный аппстор, если смотреть со стороны бизнеса
Ващет обязаны. Если бы не было таких законов, мы бы до сих пор сидели на интернет эксплорер. Помню 10-15 лет назад европа нагибала майкрософт. И все тогда также кричали "частная компания блаблабла".
В результате эти законы позволили набрать популярность сторонним браузерам. Файрфокс, потом хром.
Все таки поразительно, как жители совка быстро начали учить демократии и как убийственно сражаются за частный бизнес, который сегодня превращается просто в совок 2.0.
Все комментаторы тут радикальные республиканцы, если по американской шкале (и мигранты, свалившие в 90е, что характерно, тоже).
Вы немного отстали, пора пересмотреть догмы про рыночек порешает.
мы бы до сих пор сидели на интернет эксплорер
Чего? Я сидел на альтерантивных браузерах до того как Майкрософт нагибали в Европе. Если вам нужен дядя от государства, чтобы избавиться от IE, то извините.
Погугли европейские суды, которые были направлены против майкрософт и IE. В те времена, когда ie был браузером по умолчанию (при том, что каждый.мог легко поменять браузер на другой).
Майкрософт мог бы также сказать - мы частная фирма, не хотим, чтобы ставили гугл хром. И установить встроенный в ядро антивирус удаляющий любые браузеры или просто запрещающий им доступ в сеть.
И тоже бы тут орали, что сторонние браузеры это опасность, они же выходят в сеть, они не защищены.
В те времена, когда ie был браузером по умолчанию
... существовали другие браузеры, которыми кто угодно мог пользоваться. IE и после судов был браузером по-умолчанию. MS заставили сделать окно, что можно использовать другие браузеры.
Это тут при чем? Суд с Майкрософт был не по поводу запрета установки программ. Кстати, альтернативные браузеры есть и в App Store.
Это при том, что аппл еще более ахуевшие.
Это не делает фразу "мы бы до сих пор сидели на интернет эксплорер" как-либо верной.
Что плохого в республиканстве?
Таки немного глупо рассуждать о рыночке в России, где любой маломальский сервис скупается мейлом/яндексом/дочкой олигархата.
В США, да и в Европе есть немало монополий или же рынок разделен, но по крайней мере никто не мешает зарабатывать деньги там, куда корпорации ещё не пришли. То, что вы говорите, больше похоже на "корпорации плохие, дайте нам частников".
При чем тут рыночек России. Монополии США огромная проблема. ФБ также скупает все стартапы, а амазон уничтожает бизнес сторонних продавцов, которые продают через амазон, потому что у них есть вся статистика по продажам, есть свой поиск куда можно интегрировать свои товары, есть своя рекламная сеть, которая вторая в мире после гугл и бесплатная для своих товаров. Поэтому амазон начинает производить товары с высокой маржой точно понимая емкость рынка.
И такое сплошь и рядом.
Ну, мы сами пришли к этому. Я не особо вижу логических предпосылок, которые бы при ограничении корпораций не делали малый бизнес корпорацией в случае успеха.
Кстати идея очень правильная. Дать возможность создавать конкурирующий стор. Явная же монополия сейчас.
Окей. Я пользователь. В чем преимущество для меня? Что у меня теперь несколько магазинов? Мне неудобно. У меня на компе несколько магазинов, это ад. Или меня волнует что разработчик заработает 700к вместо миллиона? Максимально похуй. Может мне чего-то не хватает, каких-то приложений, которые из-за 30 процентов не появились? Таких нет. Зато я знаю и уверен, что дерьма на мой смартфон не попадет.
А как разработчик, я просто цену подписки через приложение сделаю стоимость на 30 процентов дороже. И в итоге я пользуюсь всем инструментарием строго на халяву.
Хз, люди безумно жадные.
30 конечно это много, нужно снижать до 10, а отменять полностью комиссию никто не будет