Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Алексей Боржонов
3108

Дуров присоединился к критике App Store и Google Play из-за «безумной» комиссии для разработчиков Материал редакции

Основатель Telegram считает, что из-за неё пользователи платят по более высоким ценам, а «стартапы и целые индустрии разрушаются».

114 комментариев
В закладки

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google из-за комиссии, которую взимают компании с разработчиков за покупки в приложениях, загруженных из App Store и Google Play.

Дуров назвал «безумной» комиссию в 30%, отреагировав на твит основателя Basecamp Давида Хейнемейера Ханссона, который обвинил Apple в принуждении внедрять оплату внутри приложения.

Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или же совсем не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет.

Павел Дуров

Основатель Telegram предложил решить проблему, разрешив пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а не только «через App Store с комиссией в 30%, цензурой и отсутствием конфиденциальности».

Кроме того, Дуров рассказал, что несколько лет использует устройства на Android — система позволяет устанавливать сторонние приложения. Но он отметил, что Google пытается усложнить этот процесс.

  • Обсуждение возникло на фоне расследования, которое начала Еврокомиссия против App Store и Apple Pay после жалоб Spotify и Kobo;
  • ЕК проверит, законно ли в App Store взимают с разработчиков комиссию в 30% за покупки в приложениях. Также комиссия проверит, не нарушает ли компания законодательство Евросоюза, позволяя использовать NFC в iPhone только для Apple Pay.
ЕС начал расследование против Apple после жалоб…
«Похоже, что Apple получает роль „привратника“, когда дело доходит до распространения приложений и…
tjournal.ru

#новости #дуров #apple #google

Алексей Боржонов PLUS
+21 020
3
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0443\u0440\u043e\u0432","google","apple"], "comments": 114, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 179402, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Jun 2020 09:55:12 +0300", "is_special": false }
Ищем iOS- и Android-разработчиков
для развития приложения Coub
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
114 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

плюшевый батон

16

Пашок заскучал что-то, предсказываю поход к Дудю в ближайшие месяцы

Ответить

Semen Semenov

плюшевый
0

Он слишком скоромный для интервью

Ответить

плюшевый батон

Semen
1

Ну это пока, уверен, что его сорвет, он пойдем по психологам, преодолеет застенчивость и переродится как публичная личность

Ответить

сироп от щекотки

плюшевый
0

Та к шихман скорее. К дудю какая-нибудь оппозиционная группа придет, как обычно

Ответить

плюшевый батон

сироп
0

спасибо что напомнил, мамку Маска надо посмотреть у нее

Ответить

Константин Курасов

плюшевый
–2

дудь уже не Дудь

Ответить

плюшевый батон

Константин
–1

дурав верни дудю

Ответить

Константин Курасов

плюшевый
0

стена, верни телегу

Ответить

Илья Ерохин

плюшевый
–3

Нет, Дуров никогда не спустится до интервью с Дудем.

Ответить

Илюша

10

Вообще не понимаю в чем проблема. Apple и Google частные компании, и могут устанавливать комиссию хоть в 90%. Если не нравится, не выпускай приложения. Особенно странно слышать такие претензии от Дурова, который называет себя либертарианцем. Рыночек порешал, всё честно

Ответить

Пётр Козлов

Илюша
4

А когда 2 частные компании владеют всеми возможными системами на смартфонах? И завтра они поставят, что ты должен им доплатить 1000$ ну просто так им захотелось, иначе телефон работать не будет. Тоже рыночек порешает? Или всё-таки начнём осознавать зачем придуманы всякие антимонопольные законы и комиссии? 

Ответить

Илюша

Пётр
6

Да, в таком случае рыночек порешает. Через какое-то время появится новый игрок, ну например Хуавей с их системой, который не будет брать 1000$.

Ответить

Vladimir Medvedev

Илюша
1

Хуавей по сути был разорен, как раз благодаря монополии гугл. Ни одна компания не имеет столько ресурсов, чтобы составить им конкуренцию. Даже майкрософт слились, не потому что плохой продукт, а потому что нет столько ресурсов, чтобы перебить волну.

И это не один пример, монополии уже наводнили США.

Гугл - поиск, реклама, андроид, гугл плей.
ФБ, вотсап, инстаграм - соц сети.
Амазон - онлайн ретейл.

И такого очень много. По сути, это уже естественные монополии.

В США уже давно идут споры на счет демополизации, так как частные компании оказывают слишком большое влияние на мир. Захотел кук - выкинул любое приложение из аппстора и это смертельный приговор для любой фирмы.

Ответить

Илюша

Vladimir
1

Майкрософт слились только потому, что у них был плохой продукт. Уж про кого, а про эту компанию нельзя сказать, что у нее мало денег. Да, на рынке телефонов сейчас два крупных игрока. Но не надо думать, что так теперь будет всегда. Вспомните нокию, про которую сейчас все забыли. Даже большие компании делают фатальные ошибки.

Для Apple и Google выгодно, чтобы на их платформах появлялись новые приложения, поэтому комиссия ровно такая, чтобы получать прибыль, но не душить разработчиков. Будет чрезмерно большой - рынок отреагирует.

Ответить

Vladimir

Илюша
0

Как отреагирует то? Люди уйдут? Вы тут все беситесь, что google удаляет приложение подкастов потому, что в мире есть подкасты про ковид, а это запрещено:

https://vc.ru/services/127897-google-udalila-iz-magazina-prilozheniy-agregator-podcast-addict-s-9-mln-zagruzok-iz-za-upominaniya-covid-19-v-podkastah

Почему так происходит? Связать два плюс два ума не хватает? Был бы альтернативный стор - они бы боролись за разработчиков.

А завтра в США начнется очередной хайп и аппл начнет удалять все игры где нет черных персонажей и чего, как рынок среагирует? В ФБ, в инсте, уже давно цензура жесточайшая, куча рекламы, посты обычных юзеров не показывают их друзьям, вместо этого показывая всякое говно. Твиттер добавляет нелепые подписи к твитам. Компании стали новым цензором, прикрываясь тем, что они блять частные и могут делать что угодно.

Но вам все мало. Без конкуренции продукты очень быстро портятся. Тот же ФБ полное говно, но рыночек чота ничего не решает.

Нельзя давать такую власть в руки государства, компании или человека. Пока в России этого не поймут так и будут при путине жить, как бы его не звали.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vladimir
0

Так сделайте свою социальную сеть, затащите туда хотя бы 20кк пользователей и делайте так, чтобы всем было хорошо. Глупо считать, что при глобализме не будет цензуры. И ещё более глупо считать, что коммерческие продукты не стремятся максимально извлекать прибыль

Ответить

Vladimir

Dmitry
0

Создай свою страну, создай свой сбербанк, создавай там любые правила, чего на путина агришься?

Даже миллиард Китайцев не может создать альтернативу андроиду.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vladimir
0

я не агрюсь на Путина уже давно - мне и в России хорошо.
1ккк китайцев не пишут ось и железо.

Они не сделали конкурента потому что была хуевая реализация. У них был поиск и ютьюб, а они слили плюс как кусок говна.

Ответить

Vladimir

Dmitry
0

То есть тебе просто нравится когда тебя... используют, ну ок. Больше вопросов нет.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Пётр
0

Рыночек порешает - появится компания, которая вложит свои миллиарды в то, чтобы люди платили не 1000, а 500. А дальше опять релаксация. Или вы считаете ксяоми и хуавеи получают прибыль с телефонов?

Ответить

Sancobot

Dmitry
0

Или вы считаете ксяоми и хуавеи получают прибыль с телефонов?

Огромную, одни лишь их базы данных чего стоят/

Ответить

Dmitry Shiryaev

Sancobot
0

Побочные и продажи самих девайсов - разные вещи

Ответить

Sancobot

Dmitry
0

Прибыль они получают — да, рынок они поглощают — да/

Ответить

Andrey Voronin

Пётр
0

Появляются и другие store'ы. Самсунг, Сяоми сделали свои магазины.
А, Эплводам страдать, конечно.

Ответить

Johnny BeGood

Илюша
1

Люди совсем поехали со своим рыночком. Подход а-ля "не нравится - не покупай/не делай" работал лет 200 назад. Чтобы рынок что-то решал, он должен быть открыт большому количеству игроков. Рынок магазинов приложений открыт только паре корпораций. Это не бакалея у тебя во дворе, в которую ты можешь не идти, потому что дорого. 

Ответить

Илюша

Johnny
–1

Рынок открыт большому количеству игроков прямо сейчас. Не нравится Google Play? Бери андройд, делай свой телефон, ставь туда свой магазин. Система бесплатная.

Ответить

Johnny BeGood

Илюша
0

Хуя ты атлант ©

Ответить

Кирилл Половинкин

4

Дуров сошел с ума. Уровень пиратства на Android запредельный. Apple дает возможность разработчикам заработать, а не слить свой app на условный Pirates Bay и не получить ничего 🤷‍♂️

Ответить

Дмитрий Григорьев

Кирилл
10

Что там пиратить-то? Толковые приложения(не игры) это почти всегда сервисы, их не запиратишь. А почти все игры - доилки родительских кошельков нашпигованные рекламой, оригинальных проектов, в которые хочется поиграть, кот наплакал. И из 10 таких, 8 это порты классики с пеки. А конская комиссия это тупо налог от эпгугла и в довесок причина засилья микротранзакционного рака в играх(имхо). Смищно, что яблобояре даже тут пытаются доказать, что это всё хитрый план для защиты от страшных пиратов. Нет, они делают так просто потому, что могут, а денежки не лишние. Я не против, бизнес есть бизнес, но уж придумывать оправдания квазимонополистам - ну нахуй.

Ответить

Кирилл Половинкин

Дмитрий
–1

Смешно, когда пкбояре рассказывают о пиратстве, а потом орут, как им надоели микротранзакции от EA.

Напишите письмо в Rockstar, что все их игрушечки теперь должны распространяться бесплатно на iOS, вот они порадуются

Ответить

Дмитрий Григорьев

Кирилл
1

В огороде бузина итд итп. Мне одинаково насрать и на еа и на рокстар, я другое люблю. Честно говоря вообще не понял вашего комметария, ответил как мог.

Ответить

Кирилл Половинкин

Дмитрий
–1

Я тому, что существует сотни сайтов, где продают сервисы за 3 копейки, а основные разработчики не получают ничего

Ответить

Дмитрий

Кирилл
2

А как это оправдывает навязанную огромную наценку? Типа если брать 20, то всё, пираты прорвут оборону?

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

Платой за инфраструктуру. Вы же ходите в  магазин за продуктами, а не к производителям

Ответить

Дмитрий

Кирилл
1

Ну так критика и состоит в том, что такая высокая плата выстраивает определённую экосистему, которая не всем по вкусу. А для кого-то это и вовсе непреодолимый порог. И мы возвращаемся к тезису о том, что они берут столько, сколько могут. Вам это кажется оправданной платой за защиту от пиратов, а мне - причиной того, что оба стора забиты скамом-разводиловом на микротранзакции вместо интересных игр и если всё ради защиты от пиратов - то ребёнка выплеснули вместе с водой, по крайней мере с точки зрения меня, как потребителя. Вообще интересно, почему в мобильном сегменте при огромных возможностях дистрибуции почти не во что играть? 

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

Не вижу проблемы. Не хочешь платить - не пользуйся

Ответить

Дмитрий

Кирилл
0

Всё так. Но в этом и проблема - возможно, кто-то не выпустит классное приложение из-за этих заборов. Просто потому, что не впишется в такую схему по бабкам. А сторов с разными моделями что-то не наблюдается. А имеющиеся два будто сговорились, хе-хе. Критика, насколько я её понял, как раз об этом.  

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

Ну так можно распространять приложения для iOS через свой сайт, как это делают букмекеры, просто подписываешь безопасность и вперед

Ответить

Евгений Клочков

Кирилл
0

И эта плата рассчитывается не по принципу "себестоимость+прибыль", а по принципу - сколько можно взять и не потерять клиента. А если есть сервис, берущий больше - чтобы можно было отбивать у него клиентов

Потому ритейл с дисками брал 50% от цены, а стим, где инфраструктура будет сильно дешевле - 30%. А эгс недавний - еще меньше

Ответить

Nikita Zubkov

Дмитрий
0

Если брать 20, то будут недовольные почему не 10.

Ответить

Evgenii Evgenii

Nikita
1

Ну в случае Steam vs Epic Games. Второй берет 12.5% и какие-то нереальные деньги тратит на покупку эксклюзивов, плюс сам магазин с нуля поднимает и на купоны гей-мерам дает(вроде в EGS выгоднее всего новинки покупать с купонами).
А Steam 30% берет(только миллионерам с какой-то большой суммы начал понижать до 12.5%) за тоже самое.

Нету недовольных Epic Games(среди разрабов) и никто не хочет понизить до 5%.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Evgenii
0

Стоит напомнить, что эпик появился не одновременно со стимом, и какой срач был в прошлом году. Это обычная рыночная схема - если новый игрок обладает достаточными инвестициями, он сможет завоевать место на рынке, но это не значит, что эпики в 2021 не решат договориться со стимом и сделать комиссию по 19%

Ответить

Nikita Zubkov

Evgenii
0

Как только Steam понизит до 12.5, недовольные магическим образом появятся.

Ответить

Evgenii Evgenii

Nikita
0

For all sales between $10 million and $50 million, the split goes to 25 percent. And for every sale after the initial $50 million, Steam will take just a 20 percent cut.

До 10 миллионов долларов 30%, лол. И я даже ошибся про 12.5% Steam. У них 20% начинает только после 50 миллионов. Еще до понижения на уровень Epic Games лет 10.

Ответить

Евгений Клочков

Кирилл
0

потом орут, как им надоели микротранзакции от EA.

Ложный тезис, микротранзакции - не способ компенсировать пиратство (иначе откуда они в проектах, которые без мультиплеера не нужны), а средство для максимизации прибыли 

Ответить

Андрей Парусников

Кирилл
3

яндекс тоже даёт возможность таксистам зарабатывать))) на три корочки хлеба

Ответить

Порядочный Орзэмэс

Андрей
6

ну если учесть, что работа такси - это низкоквалифицированный труд и порог вхождения туда минимальный, то зарплата и не должна быть высокой. На уровне обычного уборщика

Ответить

Василий Лебедев

Порядочный
1

К тому же она продиктована рынком. Это не Яндекс так решил платить, это рынок устоялся на этой цене. Если есть желающие идти за такую цену, значит в других местах тоже не лучше. И недовольным надо просто сменить работу.

Ответить

Evgenii Evgenii

Порядочный
0

Слава богу вЫсоКОкВалиФицИроваНный труд оплачивается достойно.

Ответить

John Doe

Evgenii
1

Ну я бы уж тогда средние зп смотрел, а не выборочно две. 
Сложно представить кто в мск пойдет разрабом за 30к, если там не на 2ч в день работы или это не нулёвый джун.

как раз в два раза почти разница:

Ответить

Evgenii Evgenii

John
0

ну тут согласен. Но все равно вакансий в Москве(а в Спб и регионах большая часть таких) за 40-80к для программиста оооочень много, и полно людей работающих за эти деньги.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Evgenii
–1

Лол, только вот зп программиста 30-500к, а таксиста без своего бентли вряд ли выйдет за 200

Ответить

Evgenii Evgenii

Dmitry
0

Ну 500к, это конечно ты загнул(на hh.ru за 500к в России только 2 вакансии). Личный водитель в Мск вполне может получать 100к+, таксист около 50-70к+. Не вижу чтобы зп программиста(или другого "специалиста") глобально отличалась.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Evgenii
0

Это зп высококвалицированных программистов уровня архитектора. Их не ищут на хх.ру

Ответить

N Emo

Dmitry
0

а где их ищут, этих замечательных людей?

Ответить

Dmitry Shiryaev

N
0

через линкед ин, как минимум

Ответить

N Emo

Dmitry
0

а-ха-ха.
"как минимум". ну ладно.

Ответить

Dmitry Shiryaev

N
0

ну да, есть ещё несколько других сайтов, которые ищут l1+. Просто большинству людей не нужен заработок в 300к+

Ответить

Evgenii Evgenii

Dmitry
0

Просто большинству людей не нужен заработок в 300к

Про то, что больше 300к не нужно это конечно сильно, зачем тогда в USA за большими зп едут?(около $100к в обычных городах, не дОлиНе). 

LinkedIn

Так мы же про Россию говорим, у нас он вообще заблочен, не думаю что там сильно больше ру-резюме и вакансий чем на hh.ru(и других сайтах с вакансиями).
Я по гейдеву смотрел российский LinkedIn, там 15 вакансий, в Польше 150.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Evgenii
0

Те, кому надо, те едут. 100к усд - это 40-60к чистыми в зависимости от штата, что сравнимо с зп тут.
На линкедине много компаний из России, но опять таки - кому надо, тот найдёт, кто работает за 40-80к - ну, удачи им - мб их всё устраивает, ибо этого достаточно для удовлетворительного уровня жизни

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
1

Скорее он не дает трясти 500 рублей с поездки в 6км на вокзал

Ответить

Кирилл Половинкин

Андрей
0

Это больше, чем когда Яндексу разрешат вообще не использовать водителей в своих такси)

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
0

Водителю ничто не мешает пойти работать к другим агрегаторам или туда, где дают четыре корочки хлеба.

Ответить

Sergey Golovkin

Кирилл
0

   Не совсем так, даже совсем не так. На андроиде что бы поставить взломанную игру, у которой есть мало-мальская защита, как минимум нужен рут на телефоне и взломанная версия игры. Для этого надо перечитать кучу форумов и рисковать превратить телефон в кирпич. Мне было очень трудно поставить взломанную игру, а сейчас и получения рута усложнили, например я дааавно этим не играюсь. Для 98-99% процентов пользователей это недостижимая задача.
   На IOS аналогичная ситуация, сделал джейл и ставь что хочешь. Даже проще нам на Андроиде, при условии наличия джейла.
   Так что в проигрыше тут как раз потребители которые и оплачивают все это. Согласен что аппетиты нужно поумерить, учитывая пользовательскую базу маржа у двух гигантов запредельная.

Ответить

Sancobot

1

А куда Дуров, то лезет, у него же нет платных сервисов. Да и потом, магазины позволяют контролировать всякую шваль из интернета, пользователи накачают фигни вне магазина, а потом пойдут иски писать, что их не предупредили/

Ответить

Даниил Суворов

Sancobot
0

VK(был)

Ответить

Sancobot

Даниил
0

Ну когда он был, что-то не мешало ему ничего. Наоборот он поощрял команды разработчиков мобильных приложений/

Ответить

ouxen

Sancobot
–3

Подменяет понятия и врет как всегда, значит где то поживиться хочет на этом

Ответить

Слава Юматов

2

и под твитом "via iPhone"

Ответить

Михаил Киракосян

Слава
0

и сам же в треде пишет, что у него уже несколько лет андроид🤔

Ответить

Культурный татарин

Слава
0

Берешь и приклеиваешь пиксель 4хл к айфону 11 про макс и вот ты сверхчеловек

Ответить

Промышленный кубок

1

разрешив пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а не только через App Store

Тогда пропадает вся суть закрытой экосистемы Apple.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Промышленный
0

Тише ты, сейчас придёт какой-нибудь андроидодрочер и начнёт вспоминать про кастомные сборки и открытый код

Ответить

Yuri Miller

Dmitry
0

на некоторые устройства можно полноценный убунту поставить, но зачем? Смысл этого технодрочерства до сих пор непонятен. Это как купить лопату, и крутить ей болтики.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Yuri
0

Я тоже не понимаю технодрочеров. Меня и так все устраивает 

Ответить

Должный микрофон

Промышленный
0

закрытой экосистемы Apple.

А в чем прелесть "закрытости" для пользователя? Экосистема-то не пропадет, App Store никто требовать с телефонов удалять не будет.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Должный
–1

В том, что нету открытых стандартов и эксплойтов - почти всё, что существует из "плохого" для эппл является либо кибердрочерством, либо игрой через железо

Ответить

Должный микрофон

Dmitry
1

нету открытых стандартов и эксплойтов

То-то у Google Play код открытый, ага. Систему открывать никто не предлагал.

то существует из "плохого"

Что такое плохое я вообще не понял.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Должный
–1

Поставить апк на андроидофон или прошить его реально. Для яблок это сродни выстрелу в колено из ружья, сделанного из второй ноги

Ответить

Должный микрофон

Dmitry
0

Поставить апк на андроидофон или прошить его реально

Не очень понимаю связь между "поставить апк" на телефон и прошивкой.

Возможность прошития обычно эквивалентна от возможности разблокировки загрузчика (bootloader), которая есть не у каждого android производителя.

Поставить апк на телефон же вроде как можно у всех андроидов. Ну и на iOS так-то можно кастомные аппы ставить (просто это пока не популярно и геморно — https://github.com/rileytestut/AltStore).

rileytestut/AltStore
AltStore is an alternative app store for non-jailbroken iOS devices. - rileytestut/AltStore
github.com
Ответить

Dmitry Shiryaev

Должный
0

Потому что, как показывает практика, это вообще не популярно, в тч на андроиде

Ответить

Андрей Гришин

Должный
–1

Но появятся новые дыры в безопасности, через сторонние магазины. Пока что только одна дыра - сам App Store. А так их будет десяток

Ответить

Vladimir Medvedev

Андрей
1

Не хочешь - не ставь. Но выбор должен быть.

Ответить

Андрей Гришин

Vladimir
–1

Когда человек покупает себе устройство Apple - разве он уже не сделал выбор? Или когда разработчик решает запилить свое приложение для IOS

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vladimir
–1

Нет, никто не говорит, что если ты айось разработчик, то ты можешь распространять своё приложение как-то кроме аппстора. Выбора не должно быть, если ты сам подписался на один канал распространения. Не хочешь - делай сайтики. Рынок приложений почти всегда завязан на один канал

Ответить

Должный микрофон

Андрей
0

новые дыры в безопасности

Звучит довольно странно. Как по мне количество дырок (в среднем) зависит от количества кода в целом, а новые фичи с новым кодом аппле пилит регулярно.

Ответить

Yuri Miller

Должный
0

безопасность. ты знаешь что можешь командой удалить данные с телефона. чтобы этого не произошло, израильские эксперты ложат телефон в мешок из металла, чтобы магнитное излучение не дошло до телефона, лаборатория также сигналозащищенная, потом они украдут что-то синхронизированное и заберут ключ доступа к системе (ключ доверия), а лишь потом сделают себе дамп и расшифруют его. Посмотри elcomsoft apple forensic toolkit

Ответить

Должный микрофон

Yuri
0

безопасность

Одно только не понятно, как на это влияет наличие других магазинов. Закрытость кода самой системы — да, а вот наличие магазинов — нет. Ты ведь в курсе, да, что если ты хочешь взломать iphone, но тебе нужно свое приложение для взлома, которого нет в сторе, то ты его своим сертификатом подписать можешь.

чтобы этого не произошло, израильские эксперты ложат телефон в мешок из металла

А я могу на обычном pc со всем открытим запилить криптоконтейнер, который скорее всего вообще не взломают. И что?

Ответить

Pavel Reich

1

Дуров так скоро дойдет и до украинских модераторов)

Ответить

Semen Semenov

1

Эпплорабы должны страдать

Ответить

С Осмыслом

1

чё-то он много мелькает в последнее время. или просто сюда его каждый пук начали постить?

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

а с какого перепугу комиссии быть не должно? если ребятам не нравится - пусть делают браузерки, как в 2012

Ответить

Vladimir Medvedev

Dmitry
0

Если бы был альтернативный аппстор - то ставь хоть 100%. А сегодня это монополия чистой воды.

Ответить

Maxim Rebitsky

Vladimir
0

Так используйте рынок Андроидов) Они вам не обязаны делать альтернативный аппстор, если смотреть со стороны бизнеса

Ответить

Vladimir Medvedev

Maxim
4

Ващет обязаны. Если бы не было таких законов, мы бы до сих пор сидели на интернет эксплорер. Помню 10-15 лет назад европа нагибала майкрософт. И все тогда также кричали "частная компания блаблабла".

В результате эти законы позволили набрать популярность сторонним браузерам. Файрфокс, потом хром.

Все таки поразительно, как жители совка быстро начали учить демократии и как убийственно сражаются за частный бизнес, который сегодня превращается просто в совок 2.0.

Все комментаторы тут радикальные республиканцы, если по американской шкале (и мигранты, свалившие в 90е, что характерно, тоже).

Вы немного отстали, пора пересмотреть догмы про рыночек порешает.

Ответить

Nikita Zubkov

Vladimir
0

 мы бы до сих пор сидели на интернет эксплорер

Чего? Я сидел на альтерантивных браузерах до того как Майкрософт нагибали в Европе. Если вам нужен дядя от государства, чтобы избавиться от IE, то извините.

Ответить

Vladimir

Nikita
0

Погугли европейские суды, которые были направлены против майкрософт и IE. В те времена, когда ie был браузером по умолчанию (при том, что каждый.мог легко поменять браузер на другой).

Майкрософт мог бы также сказать - мы частная фирма, не хотим, чтобы ставили гугл хром. И установить встроенный в ядро антивирус удаляющий любые браузеры или просто запрещающий им доступ в сеть.

И тоже бы тут орали, что сторонние браузеры это опасность, они же выходят в сеть, они не защищены.

Ответить

Nikita Zubkov

Vladimir
0

 В те времена, когда ie был браузером по умолчанию

... существовали другие браузеры, которыми кто угодно мог пользоваться. IE и после судов был браузером по-умолчанию. MS заставили сделать окно, что можно использовать другие браузеры.

Ответить

Vladimir

Nikita
0

А еслиб майкрософт их запретила? Как аппл другие сторы.

(Ты исправил предыдущий коммент, что делает мой бессмысленным повторением)

Ответить

Nikita Zubkov

Vladimir
0

Это тут при чем? Суд с Майкрософт был не по поводу запрета установки программ. Кстати, альтернативные браузеры есть и в App Store.

Ответить

Vladimir

Nikita
0

Это при том, что аппл еще более ахуевшие.

А отмена браузера по умолчанию очень поспособствовало развитию браузеров. Туда сразу полились инвестиции.

Ответить

Nikita Zubkov

Vladimir
0

 Это при том, что аппл еще более ахуевшие.

Это не делает фразу "мы бы до сих пор сидели на интернет эксплорер" как-либо верной.

Ответить

The Great

Nikita
0

 Кстати, альтернативные браузеры есть и в App Store.

Вот только есть нюанс - абсолютно все браузеры на iOS обязаны использовать ядро рендера Safari, поэтому все альтернативные браузеры в App Store - не более чем рескин для дефолтного.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vladimir
0

Что плохого в республиканстве?

Ответить

Vladimir

Dmitry
0

Плох радикализм, уж больно топорно выглядят такие взгляды.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vladimir
0

Таки немного глупо рассуждать о рыночке в России, где любой маломальский сервис скупается мейлом/яндексом/дочкой олигархата.
В США, да и в Европе есть немало монополий или же рынок разделен, но по крайней мере никто не мешает зарабатывать деньги там, куда корпорации ещё не пришли. То, что вы говорите, больше похоже на "корпорации плохие, дайте нам частников".

Ответить

Vladimir

Dmitry
0

При чем тут рыночек России. Монополии США огромная проблема. ФБ также скупает все стартапы, а амазон уничтожает бизнес сторонних продавцов, которые продают через амазон, потому что у них есть вся статистика по продажам, есть свой поиск куда можно интегрировать свои товары, есть своя рекламная сеть, которая вторая в мире после гугл и бесплатная для своих товаров. Поэтому амазон начинает производить товары с высокой маржой точно понимая емкость рынка.

И такое сплошь и рядом.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vladimir
0

Ну, мы сами пришли к этому. Я не особо вижу логических предпосылок, которые бы при ограничении корпораций не делали малый бизнес корпорацией в случае успеха.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

строение приложения

Сторонние наверно

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Кстати идея очень правильная. Дать возможность создавать конкурирующий стор. Явная же монополия сейчас.

Ответить

Егор Гаврилюк

Vladimir
0

Окей. Я пользователь. В чем преимущество для меня? Что у меня теперь несколько магазинов? Мне неудобно. У меня на компе несколько магазинов, это ад. Или меня волнует что разработчик заработает 700к вместо миллиона? Максимально похуй. Может мне чего-то не хватает, каких-то приложений, которые из-за 30 процентов не появились? Таких нет. Зато я знаю и уверен, что дерьма на мой смартфон не попадет. 

А как разработчик, я просто цену подписки через приложение сделаю стоимость на 30 процентов дороже. И в итоге я пользуюсь всем инструментарием строго на халяву. 

Хз, люди безумно жадные. 

Ответить

Соколов Андрей

0

Ееее! Жарь их, Паша!

Ответить

N Emo

0

Пашка, дай нам Ось!

Ответить

Gold Den

0

30 конечно это много, нужно снижать до 10, а отменять полностью комиссию никто не будет

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Как-то раз зашел я на TJ или путь начинающего бизнесмена
Будучи студентом лучшего ВУЗа мира мне пришлось зайти на сей прекрасный tjournal, чтобы написать статьи для экзамена.
218
Новости
Навальный написал «законопроект» об увеличении пенсий ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей
Он сделал это вскоре после того, как против него возбудили уголовное дело о клевете — в его словах усмотрели оскорбление ветерана.
228
Интернет
Почему все жалеют Гном Гномыча и откуда взялось желание рунета срочно спасти сына Рудковской и Плющенко от родителей
В сети давно считают, что мальчика насильно заставляют сниматься для Инстаграма. Участие в рекламе поправок в Конституцию только укрепило опасения.
198
Популярное за три дня
Новости
К журналисту «Дождя», рассказавшему о покупке голосов за поправки в Конституцию, ночью приехала полиция
Полицейские подтвердили сотруднику телеканала, что приехали из-за репортажа.
95
Интернет
Навальный пожалел Гном Гномыча из-за ролика про Конституцию. Плющенко в ответ предложил разобраться «по-мужски»
Фигурист заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране.
311
Интернет
«Не отводить взгляд дольше, чем на 15 секунд»: что не так с экзаменами на «удалёнке»
Как изменилась сессия в период пандемии и почему дистанционная система сдачи экзаменов нарушает права студентов.
128
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Vladimir Medvedev

Дуров присоединился к критике…

Peter Brand

Запись в подсайте Twitter

XXX MEGA…

У Назарбаева обнаружили…

Дмитрий Щёлоков

«Союзмультфильм» показал новых…

Mircurt

У Назарбаева обнаружили…

Евгений Долгий

У Назарбаева обнаружили…

Dmitry Shiryaev

Дуров присоединился к критике…

Johnny BeGood

Дуров присоединился к критике…

Джордж Харви

У Назарбаева обнаружили…

Vladimir Medvedev

Дуров присоединился к критике…

Dmitry Shiryaev

Дуров присоединился к критике…

бревно без задач

«Интерфакс»: Путин выступит с…

rdkl

Дуров присоединился к критике…

Kir Kirsky

«Союзмультфильм» показал новых…

Рулон Обоев

Zoom передумал вводить сквозное…

Илюша

Дуров присоединился к критике…

Кирилл Половинкин

Дуров присоединился к критике…

Evgenii Evgenii

Дуров присоединился к критике…

умный человек

У Назарбаева обнаружили…

GoodSanta

«Союзмультфильм» показал новых…