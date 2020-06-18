Основатель Telegram считает, что из-за неё пользователи платят по более высоким ценам, а «стартапы и целые индустрии разрушаются».

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Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google из-за комиссии, которую взимают компании с разработчиков за покупки в приложениях, загруженных из App Store и Google Play.

Дуров назвал «безумной» комиссию в 30%, отреагировав на твит основателя Basecamp Давида Хейнемейера Ханссона, который обвинил Apple в принуждении внедрять оплату внутри приложения.

Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или же совсем не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет. Павел Дуров

Основатель Telegram предложил решить проблему, разрешив пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а не только «через App Store с комиссией в 30%, цензурой и отсутствием конфиденциальности».

Кроме того, Дуров рассказал, что несколько лет использует устройства на Android — система позволяет устанавливать сторонние приложения. Но он отметил, что Google пытается усложнить этот процесс.