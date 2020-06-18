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Технологии
Алексей Боржонов
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Zoom передумал вводить сквозное шифрование только для платных аккаунтов и пообещал его всем пользователям Материал редакции

Пользователям с бесплатными аккаунтами нужно будет пройти верификацию по номеру телефона.

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Zoom отказался от идеи вводить сквозное шифрование только для платных аккаунтов, говорится на сайте сервиса.

  • Шифрование появится и для платных, и для бесплатных аккаунтов, заверили в компании. Zoom станет верифицировать бесплатных пользователей по номерам их телефонов. Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле;
  • В начале июня сервис объявил, что будет шифровать звонки только платных пользователей. Zoom заявил, что собирается сотрудничать с ФБР, а такое шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке;
  • Вскоре после этого около 70 тысяч пользователей подписали петиции, призывая компанию предоставить всем пользователям сквозное шифрование.

Во время пандемии Zoom стал одним из популярных приложений для общения и дистанционных занятий. Но сервис из-за проблем с безопасностью столкнулся с критикой СМИ и специалистов по кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров.

В мае 2020 года Zoom купила сервис Keybase, специализирующийся на безопасном обмене сообщениями и файлами.

Zoom — главное приложение эпохи пандемии. Но…
Сервис позволил удобно и бесплатно поддерживать связь во времена карантина, но популярность…
tjournal.ru

#новости #zoom #кибербезопасность

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Рулон Обоев

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Класс. А что такое Zoom?

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Klim August

Рулон
3
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Рулон Обоев

Klim
0

джва года хотел такую функцию, наконец-то.

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