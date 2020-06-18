Пользователям с бесплатными аккаунтами нужно будет пройти верификацию по номеру телефона.

Zoom отказался от идеи вводить сквозное шифрование только для платных аккаунтов, говорится на сайте сервиса.

Во время пандемии Zoom стал одним из популярных приложений для общения и дистанционных занятий. Но сервис из-за проблем с безопасностью столкнулся с критикой СМИ и специалистов по кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров.