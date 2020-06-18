Zoom передумал вводить сквозное шифрование только для платных аккаунтов и пообещал его всем пользователям
Материал редакции
Пользователям с бесплатными аккаунтами нужно будет пройти верификацию по номеру телефона.
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Zoom отказался от идеи вводить сквозное шифрование только для платных аккаунтов, говорится на сайте сервиса.
Шифрование появится и для платных, и для бесплатных аккаунтов, заверили в компании. Zoom станет верифицировать бесплатных пользователей по номерам их телефонов. Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле;
В начале июня сервис объявил, что будет шифровать звонки только платных пользователей. Zoom заявил, что собирается сотрудничать с ФБР, а такое шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке;
Вскоре после этого около 70 тысяч пользователей подписали петиции, призывая компанию предоставить всем пользователям сквозное шифрование.
Во время пандемии Zoom стал одним из популярных приложений для общения и дистанционных занятий. Но сервис из-за проблем с безопасностью столкнулся с критикой СМИ и специалистов по кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров.
В мае 2020 года Zoom купила сервис Keybase, специализирующийся на безопасном обмене сообщениями и файлами.