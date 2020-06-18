И получали доступ к файлам компьютерах жертв.

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Хакеры связывались с работниками обороных и аэрокосмических компаний Европы под видом HR-специалистов и отправляли им вредоносные файлы, позволяющие получить доступ к данным на их компьютерах. Об этом говорится в отчёте словацкой фирмы ESET, которая участвовала в расследовании.

Атаки проводились с сентябрь по декабрь 2019 года. Хакеры связывались с жертвами в LinkedIn и представлялись сотрудниками по набору персонала в крупные оборонные компании Collins Aerospace и General Dynamics.

После этого они предлагали жертвам контракты и выслали документы с информацией о вакансиях. В этих файлах содержался вредоносный код, который позволял хакерам скачать данные с компьютеров жертв.

Ниже проиллюстрирована схема работы хакеров. Жертва получает письмо в LinkedIn (иногда дополнительно использовали почту и OneDrive). В письме содержится файл с расширением LNK, при открытии которого запускается командная строка. Она открывает PDF-файл в браузере жертвы, в это же время в фоновом режиме командная строка создаёт папку, где сохраняет программу, позволяющую получить доступ к компьютеру.

Известно минимум о двух пострадавших компаниях, но их названия ESET не приводит. Также неясно, какую информацию удалось похитить.