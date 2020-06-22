Что известно о крупнейшей конференции Apple для разработчиков, которая впервые пройдёт онлайн.

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Изображение Apple

22 июня в восемь вечера по московскому времени Apple проведёт конференцию для разработчиков WWDC 2020. Мероприятие впервые в истории пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, но Apple всё равно проведёт прямую трансляцию из театра Стива Джобса, хоть и без журналистов в зале.

WWDC 2020 — конференция для разработчиков, поэтому большая её часть будет посвящена программному обеспечению. Apple традиционно представит новые версии своих операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

Помимо этого профильные СМИ и блогеры ожидают iMac в новом дизайне с тонкими рамками, анонс перехода Mac на процессоры ARM вместо Intel, и, возможно, что-то ещё. TJ рассказывает о главных ожиданиях накануне WWDC 2020.

iOS и iPadOS 14

В 2019 году Apple разделила iOS и iPadOS на две разные системы. Они обычно получают одни и те же базовые функции, но в ОС для планшетов помимо прочего добавляют «настольные» возможности.

В этот раз о новых версиях iOS и iPad OS известно довольно много: по данным Vice, раннюю версию системы разослали исследователям по кибербезопасности и блогерам ещё в феврале. Некоторые утечки из кода iOS 14 уже сбылись.

По данным 9to5Mac, изучившего код iOS 14 , одним из самых заметных изменений станет домашний экран. Приложения можно будет формировать в виде списка как на Apple Watch, пользователи также получат возможность отсортировать их по наиболее используемым или по количеству непрочитанных уведомлений. Это позволит видеть все приложения на одном экране, а не листать их «страницами», как в iOS 13.

На домашнем экране в iOS 14 также могут появиться виджеты, которые можно будет настраивать под себя, но как именно они будут работать, пока неясно. Как предполагают журналисты, разработчики получат доступ к специальному фреймворку, который позволит выводить информацию из приложения в реальном времени сразу на экран без перехода в приложение. В коде бета-версий iOS уже находили упоминание виджетов для «умного» дома.

Другим крупным нововведеним станет фокус на дополненной реальности. Вместе с системой Apple выпустит новое приложение для AR, которое пока упоминается как Gobi. Новая платформа будет работать с брендированными QR-кодами Apple и позволит узнавать о товарах в магазинах, наводя на них камеру вместо ручного поиска.

Скриншот Джоша Костина

По информации Bloomberg, в iOS 14 Apple также впервые позволит менять стандартные приложения на сторонние. Например, Safari при желании можно будет заменить на Chrome, а «Почту» на Gmail. Это позволит компании избежать обвинений от антимонопольных органов и отдельных компаний в разных странах.

Среди других возможных нововведений iOS упоминания в «Сообщениях», функции перевода в Safari и возможность открывать машины с помощью айфона или Apple Watch через новую функцию CarKey. Пользователи с потерей слуха получат функции перевода звуков в виброотдачу Haptic Touch.

Apple также планирует выпустить специальное приложение для тренировок с обучающими видео. Его базовые функции будут бесплатными, но премиальные возможности могут быть доступны только по подписке.



Об эксклюзивных возможностях iPadOS 14 пока известно немногое. Профильные СМИ ожидают, что Apple продолжит работать над «настольным» опытом в системе, например, добавив поддержку Apple Pencil в браузерах в том числе для рукописного ввода в текстовых полях. Также может появиться специальная команда для снижения и увеличения яркости клавиатуры Magic Keyboard кнопками. О других нововведениях надёжных данных у журналистов нет.

Как пояснили в Bloomberg, в iOS 14 Apple сфокусировалась на производительности и стабильности после выпуска iOS 13 с большим количеством багов. Компания также изменила процесс тестирования системы: теперь она может отключать и включать новые функции в системе, базируясь на их стабильности.

Журналисты предполагают, что из-за этого Apple объявит только о части новых возможностей во время анонса первой версии системы. Остальное могут оставить на более поздние итерации или даже на iOS 15.

Предположительно систему должны выпустить в сентябре или октябре 2020 года. Она будет работать на всех устройствах, на которых работает iOS 13.

macOS 10.16, watchOS 7, tvOS 14

О других новых версиях систем для устройств Apple известно подозрительно меньше обычного. Больше всего информации журналисты узнали о watchOS 7 с новыми функциями отслеживания здоровья, родительским режимом, обновлёнными циферблатами и приложением для трекинга сна.

В watchOS 7 впервые появится отслеживание сна с помощью приложения от Apple: раньше для этого можно было использовать только сторонние решения. Можно будет установить персональные цели в приложении «Здоровье» на айфоне, а со временем оно начнёт присылать рекомендации по улучшению сна.

Родители смогут ограничить список контактов и доступную музыку ребёнка на часах, а также получат возможность отслеживать, какими приложениями те пользуются во время уроков. Все пользователи смогут делиться собственными циферблатами, появится также один новый циферблат инфограф с тахиметром.

Apple Watch впервые смогут отслеживать уровень кислорода в крови — этот показатель может предупредить риск остановки сердца или дыхания. Но для работы функции может потребоваться новый датчик, поэтому о ней могут объявить позднее — с выходом новой версии часов.

tvOS 14 также получит родительский режим: владельцы Apple TV и HomePod смогут создать отдельные аккаунты для детей. Помимо этого в системе может появиться функция экранное время для отслеживания времени использования устройства.

Журналисты также ожидают возможность закрепить вывод аудио на конкретное устройство, чтобы не приходилось каждый раз заново подключаться к беспроводным наушникам. Помимо этого в системе появится новое приложение для фитнеса с обучающими видео и возможность изменить стандартные приложения, как в новой iOS.

Про новую версию macOS 10.16 не было почти никаких утечек. Журналисты уверены только в том, что в системе появится приложение iMessage, портированное с iOS через технологию совместимости Catalyst, о которой объявили год назад.

Систему могут назвать Mammoth, Monterey или Skyline: эти торговые марки Apple сохранила с 2019 года. По одной из версий, она получит приставку Big Sur. Вероятно, главной новостью о системе станет отказ от процессоров Intel в макбуках и переход на собственные чипы компании.

Mac переходит на процессоры Apple собственной разработки

Одним из самых важных анонсов всей конференции может оказаться отказ Apple от процессоров Intel в пользу собственных разработок на базе ARM в макбуках. Слухи об этом ходят уже около двух лет, но в этот раз в Bloomberg уверены, что всё сбудется.

По информации журналистов, Apple решила перейти на чипы собственной разработки из-за претензий к производительности чипов Intel. Внутренние тесты компании показали, что ARM производительнее в графике и задачах с применением нейросетей, а также более энергоэффективен.

Перейдя на собственную разработку, Apple сможет делать чипы под свои требования, не завися от характеристик продукта сторонней компании. В новых процессорах используют ту же технологию, что и в айфонах с айпадами, но маки продолжат работать на macOS.

О переходе объявляют сильно заранее, чтобы разработчики успели подготовиться: первые устройства на ARM-архитектуре появятся в продаже не раньше 2021 года. По данным аналитика Мин-Чи Куо, первыми маками на ARM станут 13,3-дюймовая Pro-версия и новый 24-дюймовый iMac, их выпустят в четвёртом финансовом квартале — с января по март 2021 года.

Если Apple объявит о переходе на ARM, это будет первым случаем в истории, когда компания будет сама делать процессоры для своих компьютеров. До начала 90-х Apple использовала чипы Motorola, потом перешла на PowerPC, а в 2005 году сменила производителя на Intel.

iMac в новом дизайне с утончённым рамками

По словам инсайдера Сонни Диксона, Apple покажет на WWDC iMac в новом дизайне, похожем на iPad Pro. Моноблок станет больше похож на Apple Pro Display XDR, он получит только SSD в качестве основного накопителя и видеокарту AMD Navi.

Помимо 21,5- и 27-дюймовой версий Apple также представит 23-дюймовый iMac. Все новые устройства могут получить чипы Intel Comet Lake.

Другие возможные анонсы

По данным Bloomberg, блогера Джона Проссера и других профильных источников, на WWDC 2020 может не быть аппаратных анонсов. Тем не менее, как известно из предыдущих утечек, у компании в запасе достаточно количество новинок: что-то она всё же может показать на конференции.

Apple TV и HomePod должны получить минорные обновления. Приставку Apple не обновляли с 2017 года, а теперь оснастят как минимум процессором A12, HDMI 2.1 и увеличат хранилище по умолчанию вдвое. У «умной» колонки HomePod должна появиться младшая и более дешёвая версия.

Журналисты также давно ждут анонса накладных AirPods , но наушники вряд ли покажут на WWDC — скорее всего их представят в сентябре с новыми айфонами. Согласно утечкам, у них будут съёмные амбюшуры и функции отслеживания снятия с головы и шеи.

СМИ также несколько раз сообщали о системе геометок AirTags, которая позволит следить за личными вещами. Её упоминания находили в iOS ещё летом 2019 года, но почти за год и не представили.

Трансляция конференции стартует на сайте Apple в восемь вечера по московскому времени в понедельник, 22 июня. TJ будет следит за мероприятием в прямом эфире в текстовом формате.