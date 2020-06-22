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Что известно о крупнейшей конференции Apple для разработчиков, которая впервые пройдёт онлайн.
22 июня в восемь вечера по московскому времени Apple проведёт конференцию для разработчиков WWDC 2020. Мероприятие впервые в истории пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, но Apple всё равно проведёт прямую трансляцию из театра Стива Джобса, хоть и без журналистов в зале.
WWDC 2020 — конференция для разработчиков, поэтому большая её часть будет посвящена программному обеспечению. Apple традиционно представит новые версии своих операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.
Помимо этого профильные СМИ и блогеры ожидают iMac в новом дизайне с тонкими рамками, анонс перехода Mac на процессоры ARM вместо Intel, и, возможно, что-то ещё. TJ рассказывает о главных ожиданиях накануне WWDC 2020.
В 2019 году Apple разделила iOS и iPadOS на две разные системы. Они обычно получают одни и те же базовые функции, но в ОС для планшетов помимо прочего добавляют «настольные» возможности.
В этот раз о новых версиях iOS и iPad OS известно довольно много: по данным Vice, раннюю версию системы разослали исследователям по кибербезопасности и блогерам ещё в феврале. Некоторые утечки из кода iOS 14 уже сбылись.
По данным 9to5Mac, изучившего код iOS 14, одним из самых заметных изменений станет домашний экран. Приложения можно будет формировать в виде списка как на Apple Watch, пользователи также получат возможность отсортировать их по наиболее используемым или по количеству непрочитанных уведомлений. Это позволит видеть все приложения на одном экране, а не листать их «страницами», как в iOS 13.
На домашнем экране в iOS 14 также могут появиться виджеты, которые можно будет настраивать под себя, но как именно они будут работать, пока неясно. Как предполагают журналисты, разработчики получат доступ к специальному фреймворку, который позволит выводить информацию из приложения в реальном времени сразу на экран без перехода в приложение. В коде бета-версий iOS уже находили упоминание виджетов для «умного» дома.
Другим крупным нововведеним станет фокус на дополненной реальности. Вместе с системой Apple выпустит новое приложение для AR, которое пока упоминается как Gobi. Новая платформа будет работать с брендированными QR-кодами Apple и позволит узнавать о товарах в магазинах, наводя на них камеру вместо ручного поиска.
По информации Bloomberg, в iOS 14 Apple также впервые позволит менять стандартные приложения на сторонние. Например, Safari при желании можно будет заменить на Chrome, а «Почту» на Gmail. Это позволит компании избежать обвинений от антимонопольных органов и отдельных компаний в разных странах.
Среди других возможных нововведений iOS упоминания в «Сообщениях», функции перевода в Safari и возможность открывать машины с помощью айфона или Apple Watch через новую функцию CarKey. Пользователи с потерей слуха получат функции перевода звуков в виброотдачу Haptic Touch.
Об эксклюзивных возможностях iPadOS 14 пока известно немногое. Профильные СМИ ожидают, что Apple продолжит работать над «настольным» опытом в системе, например, добавив поддержку Apple Pencil в браузерах в том числе для рукописного ввода в текстовых полях. Также может появиться специальная команда для снижения и увеличения яркости клавиатуры Magic Keyboard кнопками. О других нововведениях надёжных данных у журналистов нет.
Как пояснили в Bloomberg, в iOS 14 Apple сфокусировалась на производительности и стабильности после выпуска iOS 13 с большим количеством багов. Компания также изменила процесс тестирования системы: теперь она может отключать и включать новые функции в системе, базируясь на их стабильности.
Журналисты предполагают, что из-за этого Apple объявит только о части новых возможностей во время анонса первой версии системы. Остальное могут оставить на более поздние итерации или даже на iOS 15.
Предположительно систему должны выпустить в сентябре или октябре 2020 года. Она будет работать на всех устройствах, на которых работает iOS 13.
О других новых версиях систем для устройств Apple известно подозрительно меньше обычного. Больше всего информации журналисты узнали о watchOS 7 с новыми функциями отслеживания здоровья, родительским режимом, обновлёнными циферблатами и приложением для трекинга сна.
В watchOS 7 впервые появится отслеживание сна с помощью приложения от Apple: раньше для этого можно было использовать только сторонние решения. Можно будет установить персональные цели в приложении «Здоровье» на айфоне, а со временем оно начнёт присылать рекомендации по улучшению сна.
Родители смогут ограничить список контактов и доступную музыку ребёнка на часах, а также получат возможность отслеживать, какими приложениями те пользуются во время уроков. Все пользователи смогут делиться собственными циферблатами, появится также один новый циферблат инфограф с тахиметром.
Apple Watch впервые смогут отслеживать уровень кислорода в крови — этот показатель может предупредить риск остановки сердца или дыхания. Но для работы функции может потребоваться новый датчик, поэтому о ней могут объявить позднее — с выходом новой версии часов.
tvOS 14 также получит родительский режим: владельцы Apple TV и HomePod смогут создать отдельные аккаунты для детей. Помимо этого в системе может появиться функция экранное время для отслеживания времени использования устройства.
Журналисты также ожидают возможность закрепить вывод аудио на конкретное устройство, чтобы не приходилось каждый раз заново подключаться к беспроводным наушникам. Помимо этого в системе появится новое приложение для фитнеса с обучающими видео и возможность изменить стандартные приложения, как в новой iOS.
Про новую версию macOS 10.16 не было почти никаких утечек. Журналисты уверены только в том, что в системе появится приложение iMessage, портированное с iOS через технологию совместимости Catalyst, о которой объявили год назад.
Систему могут назвать Mammoth, Monterey или Skyline: эти торговые марки Apple сохранила с 2019 года. По одной из версий, она получит приставку Big Sur. Вероятно, главной новостью о системе станет отказ от процессоров Intel в макбуках и переход на собственные чипы компании.
Одним из самых важных анонсов всей конференции может оказаться отказ Apple от процессоров Intel в пользу собственных разработок на базе ARM в макбуках. Слухи об этом ходят уже около двух лет, но в этот раз в Bloomberg уверены, что всё сбудется.
По информации журналистов, Apple решила перейти на чипы собственной разработки из-за претензий к производительности чипов Intel. Внутренние тесты компании показали, что ARM производительнее в графике и задачах с применением нейросетей, а также более энергоэффективен.
Перейдя на собственную разработку, Apple сможет делать чипы под свои требования, не завися от характеристик продукта сторонней компании. В новых процессорах используют ту же технологию, что и в айфонах с айпадами, но маки продолжат работать на macOS.
О переходе объявляют сильно заранее, чтобы разработчики успели подготовиться: первые устройства на ARM-архитектуре появятся в продаже не раньше 2021 года. По данным аналитика Мин-Чи Куо, первыми маками на ARM станут 13,3-дюймовая Pro-версия и новый 24-дюймовый iMac, их выпустят в четвёртом финансовом квартале — с января по март 2021 года.
Если Apple объявит о переходе на ARM, это будет первым случаем в истории, когда компания будет сама делать процессоры для своих компьютеров. До начала 90-х Apple использовала чипы Motorola, потом перешла на PowerPC, а в 2005 году сменила производителя на Intel.
По словам инсайдера Сонни Диксона, Apple покажет на WWDC iMac в новом дизайне, похожем на iPad Pro. Моноблок станет больше похож на Apple Pro Display XDR, он получит только SSD в качестве основного накопителя и видеокарту AMD Navi.
Помимо 21,5- и 27-дюймовой версий Apple также представит 23-дюймовый iMac. Все новые устройства могут получить чипы Intel Comet Lake.
По данным Bloomberg, блогера Джона Проссера и других профильных источников, на WWDC 2020 может не быть аппаратных анонсов. Тем не менее, как известно из предыдущих утечек, у компании в запасе достаточно количество новинок: что-то она всё же может показать на конференции.
Apple TV и HomePod должны получить минорные обновления. Приставку Apple не обновляли с 2017 года, а теперь оснастят как минимум процессором A12, HDMI 2.1 и увеличат хранилище по умолчанию вдвое. У «умной» колонки HomePod должна появиться младшая и более дешёвая версия.
Журналисты также давно ждут анонса накладных AirPods, но наушники вряд ли покажут на WWDC — скорее всего их представят в сентябре с новыми айфонами. Согласно утечкам, у них будут съёмные амбюшуры и функции отслеживания снятия с головы и шеи.
СМИ также несколько раз сообщали о системе геометок AirTags, которая позволит следить за личными вещами. Её упоминания находили в iOS ещё летом 2019 года, но почти за год и не представили.
Трансляция конференции стартует на сайте Apple в восемь вечера по московскому времени в понедельник, 22 июня. TJ будет следит за мероприятием в прямом эфире в текстовом формате.
Дамир, спасибо за статью. Написал все круто и во всех подробностях. Очень неприятно что ее минусуют, не понял прикол если честно: пишешь о хуавей - летишь в минуса, пишешь об Эппл тоже а минуса. Раньше это казалось забавным, но сейчас вообще нихуя не смешно. Людям погоду нужны только новости о Путине и Ко.
С подключением :)
Просто посмотри сколько движухи здесь набирают посты про политику...люди в сортах не разбираются , но делают вид что уже поняли жизнь.
Просто достаточно посмотреть на мой коммент, который правдив по факту, наберёт минусы просто так. Просто потому что у меня другая точка зрения ))
Ну и начнут всякие мне пришивать «а ты жизнь то понял???»
Я во всяком случае , поспешных выводов не делают.
Моральный пистолет
А есть статистика использования виджета TJ 🤔
Пожарный корабль
Ой кстате. У меня на сяоми был тэжэ и это был кошмар. Щас поставила на эпол и всё летает. Зря ворчала на разработчиков в итоге
Сяоми топ за свои деньги, а эпл топ за твои деньги.
Пожарный корабль
А топ топ за свой топ!
согласен, его даже на Андроиде то сейчас не используют особо, кроме даты с временем
А вас кто-то заставляет виджеты на экран ставить?
а зачем лишний функционал?
Ну вы молчали когда они сделали поддержку приложений и многозадачности...
ну во-первых это ваще разные вещи, но раз уж пошло, во-вторых - приложениями и многозадачностью пользуются, а виджетами почти нет
Виджет погоды стоит того.
я все ждал что в иконку погоду сделают, как с календарем
... тот же самый виджет по сути.
или изменяемая иконка
или набор пикселей в памяти устройства, которые под тлетворным влиянием алгоритмов тратят заряд батареи на свои преобразования и бекграунд задачи (фоновые таски).
ладно я хавать
В следующей серии ждём две симки и sd-карту. И usb-c.
Нож в спину, стрела в колено
Две симки уже есть в каждом новом айфоне: eSIM, обычная. В китайских айфонах две обычных симки.
Много моих знакомых, кто покупал ноуты Apple, iMac, менял раз в пару лет айфоны и айпады - больше не могут себе этого позволить и сидят с устройствами 2014-2016 годов. Сейчас посчитал - реальных людей которых я знаю таких 7 человек. Те же люди, кто мог себе позволить приличную иномарку до 2014 года, новую из салона - сейчас не могут купить даже новый Рено Логан. Кого-то сократили на работе, кому то урезали з/п, у кого то убрали премии из оплаты труда, а кто-то просто получает ту же рублевую сумму что и в 2014 году, без какой-либо индексации.
Вот и весь смысл путинской России, крымского прорыва и прочей патриотической хуиты. Была тоненькая, еле видная прослойка среднего класса - и она практически вся просто исчезла.
Ты тут, дружочек, потише.
У нас в России все к среднему классу относятся. 17 тысяч в месяц имеешь? Ну вот и не бухти