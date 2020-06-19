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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple отказалась менять правила App Store после обвинений в принуждении внедрять оплату внутри приложений Материал редакции

По мнению компании, разработчики почтового клиента Hey явно нарушили правила магазина.

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Apple не станет менять правила App Store из-за жалоб разработчиков на принуждение внедрять оплату внутри приложений. По мнению компании, приложение почтового сервиса Hey просто не работает на iOS, а его создатели пошли на осознанное нарушение правил. Об этом рассказал вице-президент Apple по глобальным коммуникациям Фил Шиллер в письме TechCrunch.

Топ-менеджер назвал причиной ситуации с Hey проблему с работой приложения. Из iOS-версии убрали упоминания подписок и возможность оплаты, а также регистрации — через него можно было только зайти в аккаунт, если он уже зарегистрирован и оплачен где-то ещё.

Ты загружаешь приложение и оно не работает — это не то, что мы хотим видеть в магазине. Именно поэтому Apple требует, чтобы оплата внутри приложения предлагала ту же функциональность, что и везде.

Фил Шиллер
вице-президент Apple по глобальным коммуникациям

Как отметили на TechCrunch, режим «чтения», когда через приложение нельзя ничего оплатить или зарегистрироваться, в большинстве случаев действительно нарушает правила App Store. Apple официально делает исключения только для определённого типа контента — музыки, книг и кино.

По мнению Шиллера, Hey явно не подходит под исключение, а Apple не собирается их расширять. «Электронная почта никогда не была и не является исключением из правил», — отметил вице-президент компании.

При этом топ-менеджер признал, что приложение изначально допустили в магазин по ошибке и должны были отклонить. По словам Шиллера, Apple требует внедрять оплату в приложения не для того, чтобы получить часть прибыли разработчиков.

Вице-президент отметил, что создатели Hey могли бы решить проблему другими способами: например, назначить разные цены в приложении и на сайте, а также выпустить бесплатную версию, возможности которой расширялись бы через покупку на сайте. Но если приложение взимает плату, Apple требует от разработчиков использовать внутреннюю оплату и платёжную систему компании, чтобы опыт пользователей в приложении был «хорошим и безопасным», пояснил Шиллер.

В письме, которое Apple отправила в том числе и разработчикам Hey, компания отдельно подчеркнула, что Basecamp (создатель почтового сервиса) выпустила несколько приложений в App Store. Но в течение последних восьми лет ни одно из них не использовало внутренние платежи, и, соответственно, компания не могла получить с этого никакой выгоды. В качестве решения в компании также предложили разработчикам выпустить бесплатную версию сервиса на iOS.

16 июня создатель Ruby on Rails и основатель Basecamp Дэвид Хейнемейер Ханссон пожаловался в Твиттере на принуждение Apple внедрять оплату внутри Hey. Он сравнил компанию с мафией и рассказал, что разработчикам запретили выпускать обновления и пригрозили удалить приложение за нарушение правил.

#новости #apple #разработка

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