Прямой эфир
что происходит в интернете
У некоторых устройства без конца перезагружаются, а у других просто не работают.
Blu-ray плееры Samsung массово перестали работать: сотни владельцев устройств столкнулись с бесконечной перезагрузкой и шумом дисковода при включении плеера. Причина проблемы пока неясна. На ситуацию обратило внимание ZDNet.
По словам пользователей, иногда плееры отключались сразу после включения или переставали реагировать на команды и нажатия кнопок. Проблема затрагивает не конкретную модель плееров Samsung, а линейку устройств в целом.
Как предположили владельцы устройств, проблему вызвало обновление прошивки Samsung. Однако в ZDNet считают, что причиной, вероятно, стал истёкший сертификат безопасности SSL на домене, через который плееры подключаются к серверам Samsung.
Журналисты обратились к Samsung, но не получили оперативного ответа. В службе поддержки добавили, что компания уже изучает произошедшее.
Так блю-рей плееры не такие элементарные, как двд плееры в свое время были. В них приложения всякие и т.д.
Использую пишущий Blu-ray плеер (не Samsung), чтобы писать передачи с эфира на встроенный hdd. Теоретически можно программировать через интернет, но поскольку гораздо удобнее на месте, rj-45 вообще отрубил за ненадобностью. Но, возможно, для кого-то необходимо - youtube там посмотреть или netflix (на некоторых аппаратах клиенты прошиты).
Высокий калькулятор
У меня сложилось стойкое ощущение, что в этой сфере если ты покупаешь девайс не только ради основной функции, то он в среднем не очень.
Вот скажем телик: он нужен чтобы показывать картинку, поэтому смарт-функции это (в среднем) барахло, которое лагает, не имеет возможностей тонкой настройки, не особо обновляется и быстро устаревает. Хочется смарт-функций, купи тв-бокс, у которого это основная цель (а телику оставь только показывать картинку).
Вот и блюрей плеер это в первую очередь плеер, поэтому у меня есть ощущение, что потенциальные смарт-функции — говно. Но, так как я не пользуюсь дисками, то и плеера у меня нет. Запись программ с телика звучит вообще экстремально необычно для меня. Какой такой уникальный контент производит телевидиние, который не доступен для скачивания / стриминга?
Пытался тут продать твой старый плеер. Никто не покупает в 2020
Соседи пытались продать дом, за 10 лет так никто и не купил
Пусть ставят рыночную цену. Так не бывает, что вот тупо за 10 лет никто не купил. Рынок так не работает. Или цена завышена, или с документами проблемы, или трещина в фундаменте, например
Так и в том и прикол, что по рыночным ценам никому не надо. Мы тоже дом продаем, 6 соток + дом под капиталку или под снос. Средняя стоимость сотки в городе миллион, мы все домовладение поставили за 6млн. Звонят типы, такие "а до 4 млн сможем сторговаться?"
А что за регион? Под Сергиевым Посадом, к примеру, заводик по сжиганию мусора вкорячили, так это обрушило цены, а спроса почти нет
Ростов-на-Дону. Причем смотрю, продаются и развалюхи и дворцы. Стал замечать в марте, что очень много баннеров Продается в частном секторе висит. И долго висят. У одного человека узнал, 10 млн за 6 соток и вроде бы норм дом (трещин нет во всяком случае). Ну там и земля дороже, 1км до центра
Может последствия пандемии и проседания экономики. Удачи в продаже!
Так а можно что-то исключить из сделки, чтобы дойти до 4 млн? Если да, то в чём вопрос?
Так а можно что-то исключить из сделки
Не совсем понял, типа долевую продажу сделать?
Да, типа встречное предложение. Согласны на 4 при одном условии - этого и этого не будет.
Короче у меня монитор DELL U2518D, подключен по DP, работает в нативном 2560x1440, иногда происходит так называемый "разрыв кадра", когда проскакивает развертка поперек экрана. Такое бывает не частно, но вот бывает, и это немного раздражает. На форумах Дела пишут что это вроде как ошибка ПО, но производитель не стремится это исправлять обновлением(
Напишите пожалуйста новость об этом, привлеките внимание! Спасибо.
массовые проблемы
Blu-ray плееров
Это как факсы в Японии - есть места, где их массово используют?