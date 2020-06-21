У некоторых устройства без конца перезагружаются, а у других просто не работают.

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Blu-ray плееры Samsung массово перестали работать: сотни владельцев устройств столкнулись с бесконечной перезагрузкой и шумом дисковода при включении плеера. Причина проблемы пока неясна. На ситуацию обратило внимание ZDNet.

По словам пользователей, иногда плееры отключались сразу после включения или переставали реагировать на команды и нажатия кнопок. Проблема затрагивает не конкретную модель плееров Samsung, а линейку устройств в целом.

Как предположили владельцы устройств, проблему вызвало обновление прошивки Samsung. Однако в ZDNet считают, что причиной, вероятно, стал истёкший сертификат безопасности SSL на домене, через который плееры подключаются к серверам Samsung.

Журналисты обратились к Samsung, но не получили оперативного ответа. В службе поддержки добавили, что компания уже изучает произошедшее.