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Технологии
Дамир Камалетдинов
1364

Пользователи пожаловались на массовые проблемы в работе Blu-ray плееров Samsung Материал редакции

У некоторых устройства без конца перезагружаются, а у других просто не работают.

22 комментария
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Blu-ray плееры Samsung массово перестали работать: сотни владельцев устройств столкнулись с бесконечной перезагрузкой и шумом дисковода при включении плеера. Причина проблемы пока неясна. На ситуацию обратило внимание ZDNet.

По словам пользователей, иногда плееры отключались сразу после включения или переставали реагировать на команды и нажатия кнопок. Проблема затрагивает не конкретную модель плееров Samsung, а линейку устройств в целом.

Как предположили владельцы устройств, проблему вызвало обновление прошивки Samsung. Однако в ZDNet считают, что причиной, вероятно, стал истёкший сертификат безопасности SSL на домене, через который плееры подключаются к серверам Samsung.

Журналисты обратились к Samsung, но не получили оперативного ответа. В службе поддержки добавили, что компания уже изучает произошедшее.

#новости #samsung #сбои

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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22 комментария
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Высокий калькулятор

2

через который плееры подключаются к серверам Samsung

Отставив в сторону саму нужность дисков в 2020, а нахуя к плееру интернет подключать?

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Eldar Shaibakov

Высокий
2

Так блю-рей плееры не такие элементарные, как двд плееры в свое время были. В них приложения всякие и т.д.

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LC

Высокий
0

Использую пишущий Blu-ray плеер (не Samsung), чтобы писать передачи с эфира на встроенный hdd. Теоретически можно программировать через интернет, но поскольку гораздо удобнее на месте, rj-45 вообще отрубил за ненадобностью. Но, возможно, для кого-то необходимо - youtube там посмотреть или netflix (на некоторых аппаратах клиенты прошиты).

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Высокий калькулятор

LC
1

У меня сложилось стойкое ощущение, что в этой сфере если ты покупаешь девайс не только ради основной функции, то он в среднем не очень.
Вот скажем телик: он нужен чтобы показывать картинку, поэтому смарт-функции это (в среднем) барахло, которое лагает, не имеет возможностей тонкой настройки, не особо обновляется и быстро устаревает. Хочется смарт-функций, купи тв-бокс, у которого это основная цель (а телику оставь только показывать картинку).

Вот и блюрей плеер это в первую очередь плеер, поэтому у меня есть ощущение, что потенциальные смарт-функции — говно. Но, так как я не пользуюсь дисками, то и плеера у меня нет. Запись программ с телика звучит вообще экстремально необычно для меня. Какой такой уникальный контент производит телевидиние, который не доступен для скачивания / стриминга?

Ответить

dmzkrsk

2

Пытался тут продать твой старый плеер. Никто не покупает в 2020

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Андрей Гришин

dmzkrsk
0

Соседи пытались продать дом, за 10 лет так никто и не купил

Ответить

Alexander Shpak

Андрей
1

Пусть ставят рыночную цену. Так не бывает, что вот тупо за 10 лет никто не купил. Рынок так не работает. Или цена завышена, или с документами проблемы, или трещина в фундаменте, например

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Андрей Гришин

Alexander
1

Так и в том и прикол, что по рыночным ценам никому не надо. Мы тоже дом продаем, 6 соток + дом под капиталку или под снос. Средняя стоимость сотки в городе миллион, мы все домовладение поставили за 6млн. Звонят типы, такие "а до 4 млн сможем сторговаться?"

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Alexander Shpak

Андрей
0

А что за регион? Под Сергиевым Посадом, к примеру, заводик по сжиганию мусора вкорячили, так это обрушило цены, а спроса почти нет

Ответить

Андрей Гришин

Alexand…
0

Ростов-на-Дону. Причем смотрю, продаются и развалюхи и дворцы. Стал замечать в марте, что очень много баннеров Продается в частном секторе висит. И долго висят. У одного человека узнал, 10 млн за 6 соток и вроде бы норм дом (трещин нет во всяком случае). Ну там и земля дороже, 1км до центра

Ответить

Alexander Shpak

Андрей
1

Может последствия пандемии и проседания экономики. Удачи в продаже!

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

Так а можно что-то исключить из сделки, чтобы дойти до 4 млн? Если да, то в чём вопрос?

Ответить

Андрей Гришин

Владимир
0

 Так а можно что-то исключить из сделки

Не совсем понял, типа долевую продажу сделать?

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

Да, типа встречное предложение. Согласны на 4 при одном условии - этого и этого не будет.

Ответить

Без Имени

1

Короче у меня монитор DELL U2518D, подключен по DP, работает в нативном 2560x1440, иногда происходит так называемый "разрыв кадра", когда проскакивает развертка поперек экрана. Такое бывает не частно, но вот бывает, и это немного раздражает. На форумах Дела пишут что это вроде как ошибка ПО, но производитель не стремится это исправлять обновлением(

Напишите пожалуйста новость об этом, привлеките внимание! Спасибо.

Ответить

Andrew Tereshin

Без
2

Зачем. Можно самому написать пост

Ответить

FOX

Без
0

в каких приложениях?

Ответить

Без Имени

FOX
0

Всмысле? Это не от преложений зависит, просто

Ответить

FOX

Без
0

ну разрыв кадра очень часто в играх из-за видео карты

Ответить

Без Имени

FOX
0

Не; это полюбас моник; потому что проблема много у кого с ним

Ответить

LC

1

массовые проблемы

Blu-ray плееров

Это как факсы в Японии - есть места, где их массово используют?

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Ilya Pesotskiy

0

может все таки Пользователи массово жалуются? 

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