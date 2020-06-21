По её словам, главное — показать, что умеешь решать проблемы.

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Сабрина Пейзман (слева) — бывший инженер команды Mac в Apple Фото Fix the mask

Бывший инженер Apple Сабрина Пейзман (Sabrina Paseman) рассказала, что её взяли в компанию за умение признавать ошибки. По её мнению, это главное качество, на которое корпорация ориентируется при найме сотрудников. Об этом Пейзман заявила в интервью Business Insider.

До ухода из Apple Пейзман пять лет проработала на должности инженера направления Mac. Девушка считает, что основной причиной успешного прохождения собеседования стала наглядная демонстрация умения обдумывать ошибки и решать проблемы.

Вместо того, чтобы рассказывать о предыдущем опыте работы, Пейзман принесла с собой прототипы медицинского оборудования, над которым работала незадолго до этого. Девушка взглянула на собственную работу с другой стороны и по пунктам рассказала, что бы сделала иначе — по её мнению, из-за этого её взяли в Apple.

Я сказала «вот что я сделала, а вот что сделала бы иначе». И показала им мыслительный процесс и итерации. Я думаю, тот факт, что я принесла осязаемые вещи и смогла объяснить, что в них было хорошего и плохого, заставило Apple хотеть меня нанять.

Сабрина Пейзман бывший инженер Apple

Как отметила девушка, за время работы в Apple она научилась тому, что хороший дизайн — простой дизайн. «А простого дизайна можно добиться, только если полностью понимать проблему», — рассказала Пейзман.

По её словам, Apple главное показать, что вне зависимости от того, с какой проблемой ты столкнёшься, даже если ничего о ней не знаешь, ты продолжаешь свободно мыслить. «Хорошо, здесь что-то не так. Давайте погрузимся в детали и поймём, что пошло не так», — пояснила инженер.

О похожих принципах Apple в прошлом говорили основатель компании Стив Джобс и её бывший главный дизайнер Джони Айв. Они рассказывали об этом немного по-разному, но если объединить обе позиции, то суть в том, чтобы сначала по-настоящему погрузиться в проблему и все её сложности, а потом найти настолько простое решение, чтобы задним числом оно казалось очевидным.

Простое может быть труднее, чем сложное: нужно серьёзно потрудиться, чтобы сохранить чистый разум для упрощения чего-либо. Но это того стоит, потому что в конце концов, если однажды добраться до этого, то сможешь свернуть горы. Стив Джобс основатель Apple

Создание и разработка чего угодно важного невероятно сложна. Наша цель в том, чтобы попытаться привнести спокойствие и простоту в невероятно сложные проблемы, чтобы вас не волновало решение и вы не знали, как тяжело было решить проблему на самом деле. Джони Айв бывший главный дизайнер Apple