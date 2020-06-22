Комментарии
Ежегодная конференция Apple для разработчиков, где показывают новые версии iOS, macOS и не только.
22 июня в США пройдёт WWDC 2020 — всемирная конференция для разработчиков Apple. В этот раз она состоится только в онлайн-формате: компания представит расскажет о новых анонсах без прессы в зале, а разработчики будут общаться с инженерами Apple по видеосвязи.
На мероприятии традиционно должны представить новые версии систем: iOS 14 c переработанным домашним экраном и виджетами, macOS 10.16 с обновлённым интерфейсом и Safari, watchOS 7 с функцией отслеживания сна и уровня кислорода в крови, а также tvOS 14 и iPadOS 14. Главной новостью всей WWDC может стать отказ Apple от процессоров Intel в пользу чипов собственной разработки.
TJ следит за анонсами презентации в прямом эфире. Трансляция Apple начнётся в 20:00 по московскому времени на сайте компании.
Если вы не видите трансляцию, попробуйте обновить страницу.
Дневной диод
так естественно, зачем им напрягаться с лайвом, если можно было заранее всё идеально сделать?
Ох, Женька, ох уж озорник! Это же надо так шутить про андроид!))
Комментарий удален
Комментарий удален
А трансляция и не должна работать в мобильном вебе, да?(
не работает наш онлайн? пробовал обновить?
Заобновлялся уже, в мобильном хроме вообще нет блока с трансляцией
Зашёл с пеки — тоже нет. Адблок офнут.
То ли я тупой, то ли что... х_Х
о, привет, Instant Apps, которым на андроиде особо никто не пользуется, интересно, как тут будет