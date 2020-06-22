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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Прямая трансляция: WWDC 2020, которая впервые проходит в онлайн-формате Материал редакции

Ежегодная конференция Apple для разработчиков, где показывают новые версии iOS, macOS и не только.

18 комментариев
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22 июня в США пройдёт WWDC 2020 — всемирная конференция для разработчиков Apple. В этот раз она состоится только в онлайн-формате: компания представит расскажет о новых анонсах без прессы в зале, а разработчики будут общаться с инженерами Apple по видеосвязи.

На мероприятии традиционно должны представить новые версии систем: iOS 14 c переработанным домашним экраном и виджетами, macOS 10.16 с обновлённым интерфейсом и Safari, watchOS 7 с функцией отслеживания сна и уровня кислорода в крови, а также tvOS 14 и iPadOS 14. Главной новостью всей WWDC может стать отказ Apple от процессоров Intel в пользу чипов собственной разработки.

TJ следит за анонсами презентации в прямом эфире. Трансляция Apple начнётся в 20:00 по московскому времени на сайте компании.

Если вы не видите трансляцию, попробуйте обновить страницу.

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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18 комментариев
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Солидный глобус

0

Класс, Дарья, Женя, привет!

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Дневной диод

Солидный
3

Дарья

Это Дамир. Они похожи, понимаю.

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Солидный глобус

Дневной
0

Бля уже успел ебнуть пiво, соре Дамир(

Ответить

ouxen

Солидный
0

одно? лах

Ответить

Молодой утюг

1

Заставка очень крутая

Ответить

Дневной диод

0

Интересно, действительно прямой эфир или, учитывая условия, предзаписали?

Ответить

аятомат

Дневной
1

я вот сейчас смотрю и меня не покидает ощущение, что это запись

Ответить

Дневной диод

аятомат
0

так естественно, зачем им напрягаться с лайвом, если можно было заранее всё идеально сделать?

Ответить

аятомат

Дневной
1

да не, это то понятное дело, но мне кажется было бы прикольнее, если бы они сохранили формат прямого эфира, с точнее зрения pr - это был бы такой хороший плюсик :) а так, как будто выпуск новостей смотришь, ща кто-нибудь про погоду начнет вещать

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Наим Алиев

0

Ох, Женька, ох уж озорник! Это же надо так шутить про андроид!))

Ответить

Женя Кузьмин

Наим
1

кто-то должен же стоять на страже андроида!

Ответить

Shevtsov

0

Женечка Кузьмин 😍

Ответить

Rudolf Cunningham

0

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

О, как же без повесточки.

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Комментарий удален

Комментарий удален

Stalker 7Q

0

А трансляция и не должна работать в мобильном вебе, да?(

Ответить

Женя Кузьмин

Stalker
0

не работает наш онлайн? пробовал обновить?

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Stalker 7Q

Женя
0

Заобновлялся уже, в мобильном хроме вообще нет блока с трансляцией

Зашёл с пеки — тоже нет. Адблок офнут. 

То ли я тупой, то ли что... х_Х

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Andre Macareno

0

о, привет, Instant Apps, которым на андроиде особо никто не пользуется, интересно, как тут будет

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