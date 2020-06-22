Комментарии
Владельцы сервиса сравнивали компанию с мафией, но последовали совету вице-президента Apple и добавили бесплатную подписку — поэтому обновление и одобрили.
19 июня Apple одобрила обновление почтового клиента Hey после угроз удалить приложение, если разработчики не добавят возможность оплатить подписку прямо в приложении. Об Basecamp, компания-владелец сервиса, сообщила за несколько часов до старта WWDC 2020.
Компания одобрила обновление после того, как разработчики рассказали в Твиттере, что последуют совету вице-президента Apple по глобальным коммуникациям Фила Шиллера и обновят приложение.
Basecamp поблагодарила Apple за одобрение обновления. Разрабочики добавили регистрацию прямо в приложении — пользователи могут получить бесплатный доступ к сервису на 14 дней. «Считайте это временной SIM-картой, которую вы покупаете во время путешествия или для случаев, когда не хотите использовать свой основой адрес почты», — рассказали в Basecamp. Компания также рассказала о корпоративном сервисе, где подписку оплачивает только компания.
16 июня основатель Basecamp Дэвид Хейнемейер Ханссон рассказал, что Apple отказалась пропускать обновление почтового клиента Hey, выпущенного днём ранее, из-за того, что покупки там происходят не внутри приложения, а через сайт компании. Apple пообещала удалить приложение, если разработчики не внедрят оплату через встроенные покупки. Ханссон сравнил компанию с мафиози.
Через три дня Apple сообщила, что не станет менять правила App Store из-за жалоб разработчиков на принуждение внедрять оплату внутри приложений.