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Технологии
Дамир Камалетдинов
2868

Apple представила iOS 14 с виджетами и переработанным домашним экраном Материал редакции

Главные утечки подтвердились — приложения можно смотреть в виде списка, а виджеты настраивать под себя.

30 комментариев
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На конференции WWDC 2020 Apple представила iOS 14 с виджетами и новым домашним экраном. Приложения теперь поддерживают виджеты — их можно размещать посреди иконок, менять и настраивать под себя. Виджеты можно выбирать из специального каталога или перетаскивать на экран с приложениями из левого меню, где они останутся, как и раньше.

Приложения на домашнем экране теперь можно просматривать в виде списка. Они также сортируются в несколько «умных» папок — например, по наиболее используемым.

В iOS также впервые появился режим «картинка в картинке». Он позволит заниматься своими делами, не выключая произведение видео — оно свернётся в небольшое окошко поверх остальных приложений.

Siri получила новые внешний вид: теперь она не перекрывает экран целиком, а появляется в виде небольшого значка внизу экрана. Ассистента также научили отправлять голосовые сообщения.

#новости #ios14 #wwdc2020 #apple

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30 комментариев
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Глеб Савчик

17

Новость про появление виджетов в 2020 меня никогда не перестанет забавлять

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Jesus Surfer

Глеб
3

Ты подожди! Эпл революцию технолочическую обьявит лет через 7-8 - выпустит телефон с двумя сим картами

Ответить

Глеб Савчик

Jesus
1

Да я жду ( там ещё видимо завезут сканер под экраном и чёлку не размером с госдолг США

Ответить

Andre Macareno

Jesus
0

китайские XS и XR вышли в позапрошлом году

Ответить

Роковой спрей

Глеб
0

Они же давно появились, просто были на отдельном экране

Ответить

Gold Den

9

Еще через 5 лет добавят сворачивание звонка, крута

Ответить

Darya Timofeeva

Gold
0

Вообще-то его можно сворачивать)))))))))))))

Ответить

Gold Den

Darya
5

Да?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Darya Timofeeva

Gold
–1

пизда

Ответить

Gold Den

Darya
3

К Р А С U В О

Ответить

Женя Шепелявый

Gold
0

Остросюжетный триллер "поворот туда".

Ответить

Готовый чувак

Gold
0

Лучше бы добавили функцию, что бы при входящем звонке на разблокировании экране входящий звонок не занимал весь экран, а отображался в виде челки сверху

Ответить

Jesus Surfer

6

Ахахах АНДРОИД?

Ответить

Evgeny Petrov

Jesus
2

Всё по классике

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Моральный пистолет

1

И сейчас по классике будут говорить, что виджеты - инновация 

Ответить

Нуоа Лвлсо

Моральный
2

Фу, ты сравниваешь грязные и кривые виджеты на других платформах с инновационными и изящными, гениально реализованными виджетами на iOS? Да как ты смеешь!

Ответить

Моральный пистолет

Моральный
0

Спасибо

Ответить

Дыня из багажника

1

опятб дрочитб

Ответить

Рыбий Глаз

Дыня
0

проснулся билять, давно пора...

Ответить

Роковой спрей

Рыбий
0

А я и не переставал

Ответить

Роковой спрей

0

Виджеты не нужны на экране с иконками

Ответить

Андрей Гришин

Роковой
1

Это кто такое сказал? Всю жизнь использую виджеты на экране с иконками

Ответить

Роковой спрей

Андрей
0

Я сказал.

Ответить

Happymeal

0

Я так надеялся на новый дезигн ...

Ответить

Стройный утюг

0

Эппл изобрела Metro.

Ответить

Моральный пистолет

Стройный
0

Только не плитки, а облачко)

Ответить

Психический томагавк_два

0

судя по картинке, нахуя им виджеты - они не придумали

Ответить

Смертельный татарин

0

Слизали все инновации с Сяоми, не жаль

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Vladimir

0

Че хотите пиздите хейтеры
Но иос просто ахуенна по сравнению с андроидом

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Александр Алибутаев

0

Apple представила MIUI 14

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