Комментарии
что происходит в интернете
Главные утечки подтвердились — приложения можно смотреть в виде списка, а виджеты настраивать под себя.
На конференции WWDC 2020 Apple представила iOS 14 с виджетами и новым домашним экраном. Приложения теперь поддерживают виджеты — их можно размещать посреди иконок, менять и настраивать под себя. Виджеты можно выбирать из специального каталога или перетаскивать на экран с приложениями из левого меню, где они останутся, как и раньше.
Приложения на домашнем экране теперь можно просматривать в виде списка. Они также сортируются в несколько «умных» папок — например, по наиболее используемым.
В iOS также впервые появился режим «картинка в картинке». Он позволит заниматься своими делами, не выключая произведение видео — оно свернётся в небольшое окошко поверх остальных приложений.
Siri получила новые внешний вид: теперь она не перекрывает экран целиком, а появляется в виде небольшого значка внизу экрана. Ассистента также научили отправлять голосовые сообщения.
Новость про появление виджетов в 2020 меня никогда не перестанет забавлять
Ты подожди! Эпл революцию технолочическую обьявит лет через 7-8 - выпустит телефон с двумя сим картами
Да я жду ( там ещё видимо завезут сканер под экраном и чёлку не размером с госдолг США
Еще через 5 лет добавят сворачивание звонка, крута
Вообще-то его можно сворачивать)))))))))))))
Готовый чувак
Лучше бы добавили функцию, что бы при входящем звонке на разблокировании экране входящий звонок не занимал весь экран, а отображался в виде челки сверху
Ахахах АНДРОИД?
Фу, ты сравниваешь грязные и кривые виджеты на других платформах с инновационными и изящными, гениально реализованными виджетами на iOS? Да как ты смеешь!
опятб дрочитб
проснулся билять, давно пора...
Это кто такое сказал? Всю жизнь использую виджеты на экране с иконками