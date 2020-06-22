Комментарии
Теперь с прозрачностью, панелью управления и новыми переключателями.
Apple представила macOS 10.16 с приставкой Big Sur. Система впервые с релиза macOS 10 получила новый внешний вид: интерфейс перерисовали, сделав более прозрачным и ярким. В Apple отметили, что это самое значительное изменение дизайна за более чем 10 лет.
В macOS появился центр управления, как на iOS — его можно вызвать по отдельной кнопке в правой части экрана. Там сгруппировали основные настройки устройства, за которыми раньше приходилось заходить в отдельное приложение.
Также переработали центр уведомлений. Теперь в нём отображается больше интерактивных обновлений и виджетов разных размеров — по задумке Apple они должны позволить получить нужную информацию быстрее.
Safari получило крупнейшее обновление с момента создания в 2003 году. Браузер также получил новый дизайн: на экране теперь помещается больше вкладок, а по наведению курсора можно увидеть превью.
В Apple утверждают, что Safari стала тратить меньше энергии аккумулятора и работать ещё быстрее. Её назвали самым быстрым настольным браузером в мире — по данным компании, Safari загружает сайты на 50% быстрее Chrome.
В браузер также добавили возможность персонализировать стартовую страницу, устанавливать собственный фон и настраивать разделы вроде списка для чтения и вкладок iCloud — их можно включить или выключить по желанию.
Также в Safari добавили встроенную функцию перевода с семи языков одним кликом. На старте будут доступны английский, испанский, китайский, французский, немецкий, русский и бразильский португальский.
Пользователи также смогут настраивать расширения. Например, можно будет ограничить ситуации и сайты, с которыми взаимодействует то или иное расширение.
В macOS 10.16 также обновили «Сообщения», как и в iOS 14 они получили возможность упоминаний и закрепления бесед сверху экрана. В «Картах» появились авторские путеводители, а в App Store для Mac появилась информация о приватности каждого приложения.
Система станет доступна для всех желающих осенью 2020 года. Обновиться на неё смогут владельцы 12-дюймовых MacBook 2015 года и новее, MacBook Air 2013 года и новее, MacBook Pro 2013 года и новее, Mac mini 2014 года и новее, iMac 2014 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, а также Mac Pro 2013 года и новее.
Скругление - новый старый забытый тренд. Но вообще скругления приятно выглядят.
Какой скевоморфизм? Могу только заметить, что старые скевоморфичные иконки заменили на более плоские айфоновские, больше касаемо этой темы изменений не заметил.
Нееее, в этот раз точно обновляться не буду, с каждой новой версией какая-то пакость, с Мохаве с файлами какая-то херня, с Каталиной не работают игры никакие 32-битные, так что ну нахуй
Видимо так заранее готовились к переходу на ARM. Там (в плане в своих продуктах) от 64 битов отказались много лет назад.
Ох братишка, как я тебя понимаю. Ни разу обновление мака не проходило нормально
Какое-то странное сочетание интерфейсных решений. Ещё и боковую панельку у нового дизайна винды подрезали. Мне кажется несколько недожали, но может ситуация как с Маверикс.
Система впервые с релиза macOS 10 получила новый внешний вид
На самом деле нет. Сначала был Aqua, постепенно обраставший скевоморфизмом. Потом после iOS7 дизайн сделали слегка плоским, ну а с Yosemite полноценный редизайн как в iOS.
Ну и macOS 10 это оксюморон. Была Mac OS X, потом сделали OS X, и вот пару лет назад просто macOS.
Возможно под 10 имелся в виду как раз юсимайт, и это меня запутало.
Надо сделать мем как со сплющиным Путином. Там достаточно кадров где он выходит откуда-то.
Первые полгода год точно нельзя ставить, потом весь пакет адоба работать не будет как обычно
Крупный ГОСТ
Говорят, что не только Adobe не работает, а многое, я поэтому пока на мохаве
Как можно было выпустить версию без совместимости?
Уже и забыл когда обновлялся. Пока хром не просит новой версии, не обновляю. Остальной софт итак работает, редкие проги просят свежей макоси. И под хакинтош конфиг пересобирать влом, обычно на нем меняю макось уже вместе с компом раз в пятилетку.
Самый кайф по сравнению с той же виндой, которая у меня исключительно под оборудования и станки, макось не падает, работает как часы годами. Один из ноутов уже 12 лет без переустановки и на удивление все, что мне надо ворочает вполне сносно. Разве что рендрить боль.