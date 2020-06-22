Теперь с прозрачностью, панелью управления и новыми переключателями.

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Apple представила macOS 10.16 с приставкой Big Sur. Система впервые с релиза macOS 10 получила новый внешний вид: интерфейс перерисовали, сделав более прозрачным и ярким. В Apple отметили, что это самое значительное изменение дизайна за более чем 10 лет.

В macOS появился центр управления, как на iOS — его можно вызвать по отдельной кнопке в правой части экрана. Там сгруппировали основные настройки устройства, за которыми раньше приходилось заходить в отдельное приложение.

Также переработали центр уведомлений. Теперь в нём отображается больше интерактивных обновлений и виджетов разных размеров — по задумке Apple они должны позволить получить нужную информацию быстрее.

Safari получило крупнейшее обновление с момента создания в 2003 году. Браузер также получил новый дизайн: на экране теперь помещается больше вкладок, а по наведению курсора можно увидеть превью.

В Apple утверждают, что Safari стала тратить меньше энергии аккумулятора и работать ещё быстрее. Её назвали самым быстрым настольным браузером в мире — по данным компании, Safari загружает сайты на 50% быстрее Chrome.

В браузер также добавили возможность персонализировать стартовую страницу, устанавливать собственный фон и настраивать разделы вроде списка для чтения и вкладок iCloud — их можно включить или выключить по желанию.

Также в Safari добавили встроенную функцию перевода с семи языков одним кликом. На старте будут доступны английский, испанский, китайский, французский, немецкий, русский и бразильский португальский.

Пользователи также смогут настраивать расширения. Например, можно будет ограничить ситуации и сайты, с которыми взаимодействует то или иное расширение.

В macOS 10.16 также обновили «Сообщения», как и в iOS 14 они получили возможность упоминаний и закрепления бесед сверху экрана. В «Картах» появились авторские путеводители, а в App Store для Mac появилась информация о приватности каждого приложения.

Главные изменения macOS 10.16 на одном экране

Система станет доступна для всех желающих осенью 2020 года. Обновиться на неё смогут владельцы 12-дюймовых MacBook 2015 года и новее, MacBook Air 2013 года и новее, MacBook Pro 2013 года и новее, Mac mini 2014 года и новее, iMac 2014 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, а также Mac Pro 2013 года и новее.