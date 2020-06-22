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Технологии
Дамир Камалетдинов
957

Apple представила macOS Big Sur с крупнейшим обновлением дизайна за 10 лет Материал редакции

Теперь с прозрачностью, панелью управления и новыми переключателями.

22 комментария
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Apple представила macOS 10.16 с приставкой Big Sur. Система впервые с релиза macOS 10 получила новый внешний вид: интерфейс перерисовали, сделав более прозрачным и ярким. В Apple отметили, что это самое значительное изменение дизайна за более чем 10 лет.

В macOS появился центр управления, как на iOS — его можно вызвать по отдельной кнопке в правой части экрана. Там сгруппировали основные настройки устройства, за которыми раньше приходилось заходить в отдельное приложение.

Также переработали центр уведомлений. Теперь в нём отображается больше интерактивных обновлений и виджетов разных размеров — по задумке Apple они должны позволить получить нужную информацию быстрее.

Safari получило крупнейшее обновление с момента создания в 2003 году. Браузер также получил новый дизайн: на экране теперь помещается больше вкладок, а по наведению курсора можно увидеть превью.

В Apple утверждают, что Safari стала тратить меньше энергии аккумулятора и работать ещё быстрее. Её назвали самым быстрым настольным браузером в мире — по данным компании, Safari загружает сайты на 50% быстрее Chrome.

В браузер также добавили возможность персонализировать стартовую страницу, устанавливать собственный фон и настраивать разделы вроде списка для чтения и вкладок iCloud — их можно включить или выключить по желанию.

Также в Safari добавили встроенную функцию перевода с семи языков одним кликом. На старте будут доступны английский, испанский, китайский, французский, немецкий, русский и бразильский португальский.

Пользователи также смогут настраивать расширения. Например, можно будет ограничить ситуации и сайты, с которыми взаимодействует то или иное расширение.

В macOS 10.16 также обновили «Сообщения», как и в iOS 14 они получили возможность упоминаний и закрепления бесед сверху экрана. В «Картах» появились авторские путеводители, а в App Store для Mac появилась информация о приватности каждого приложения.

Главные изменения macOS 10.16 на одном экране

Система станет доступна для всех желающих осенью 2020 года. Обновиться на неё смогут владельцы 12-дюймовых MacBook 2015 года и новее, MacBook Air 2013 года и новее, MacBook Pro 2013 года и новее, Mac mini 2014 года и новее, iMac 2014 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, а также Mac Pro 2013 года и новее.

#новости #macOS #apple

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22 комментария
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Дневной диод

5

На первый взгляд выглядит кайфово. Приятно, что скевоморфизм частично возвращается. Новые звуки — каеф, а то старые уже приелись за столько лет. Только увеличенное скругление окон не зашло.

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Степан Летун

Дневной
1

Скругление - новый старый забытый тренд. Но вообще скругления приятно выглядят.

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Spectr

Степан
1

Вообще скругление рамок вызывает у пользователя приятные ощущения, будто что-то милое или еще что-нибудь, а прямоугольные же выглядят строго, что собсна менее юзеро-направленно. Это наз-ся психология

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Arthur N

Степан
0

Это называется неоморфизмом.

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Антон Пострунин

Дневной
0

Какой скевоморфизм? Могу только заметить, что старые скевоморфичные иконки заменили на более плоские айфоновские, больше касаемо этой темы изменений не заметил.

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Владислав Покровский

5

Нееее, в этот раз точно обновляться не буду, с каждой новой версией какая-то пакость, с Мохаве с файлами какая-то херня, с Каталиной не работают игры никакие 32-битные, так что ну нахуй

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Степан Летун

Владислав
1

Видимо так заранее готовились к переходу на ARM. Там (в плане в своих продуктах) от 64 битов отказались много лет назад.

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Марк Варламов

Владислав
1

Ох братишка, как я тебя понимаю. Ни разу обновление мака не проходило нормально

Ответить

Свободный чувак

Марк
0

Ага, блеять, а Xcode прямо отлично проходит! 

Ответить

Степан Летун

4

Какое-то странное сочетание интерфейсных решений. Ещё и боковую панельку у нового дизайна винды подрезали. Мне кажется несколько недожали, но может ситуация как с Маверикс.

Система впервые с релиза macOS 10 получила новый внешний вид

На самом деле нет. Сначала был Aqua, постепенно обраставший скевоморфизмом. Потом после iOS7 дизайн сделали слегка плоским, ну а с Yosemite полноценный редизайн как в iOS.

Ну и macOS 10 это оксюморон. Была Mac OS X, потом сделали OS X, и вот пару лет назад просто macOS.

Возможно под 10 имелся в виду как раз юсимайт, и это меня запутало.

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имя мне легион

1

Farewell, my old friend

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Согласный чувак

1

Aмэйзинг!

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Степан Летун

Согласный
0

Надо сделать мем как со сплющиным Путином. Там достаточно кадров где он выходит откуда-то.

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Jesus Surfer

1

Первые полгода год точно нельзя ставить, потом весь пакет адоба работать не будет как обычно

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Крупный ГОСТ

Jesus
0

Говорят, что не только Adobe не работает, а многое, я поэтому пока на мохаве

Как можно было выпустить версию без совместимости?

Ответить

Солидный глобус

0

Мне понравился новый дизайн, больших визуальных изменений нет, но я заметил что блогеры довольно прохладно встретили обновление.

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Свободный чувак

Солидный
1

Где Swift 6, пидорасы!!!

Ответить

Академический якорь

0

Кто-то оставляет после покупки эти яркие обои? Они же глаза режут. 

Ответить

Jesus Surfer

Академический
0

Первое что делаю сношу ужасные обои

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Уже и забыл когда обновлялся. Пока хром не просит новой версии, не обновляю. Остальной софт итак работает, редкие проги просят свежей макоси. И под хакинтош конфиг пересобирать влом, обычно на нем меняю макось уже вместе с компом раз в пятилетку.
Самый кайф по сравнению с той же виндой, которая у меня исключительно под оборудования и станки, макось не падает, работает как часы годами. Один из ноутов уже 12 лет без переустановки и на удивление все, что мне надо ворочает вполне сносно. Разве что рендрить боль. 

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Черепашка Ниндзя

0

хуетень, остаюсь на mojave))))

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Igor Chvalun

–2

Надеюсь однажды они уберут строку меню насовсем.

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