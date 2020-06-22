Комментарии
что происходит в интернете
«Исторический день для Mac».
На WWDC 2020 Apple объявила о переходе на процессоры собственной разработки в Mac. До этого компания пользовалась чипами Intel.
В компании пояснили, что решили перейти на собственные чипы, чтобы добиться большей производительности при меньшей энергоэффективности. В Apple собираются внедрять уникальные возможности для Mac, но использовать общую архитектуру для всех своих продуктов.
Компания также представила инструмент Universal 2, который позволит запускать приложения, созданные под чипы Apple, на Intel. Приложения, созданные под Intel, можно будет запускать на Mac с чипами Apple с помощью Rosetta 2 — инструмент автоматически адаптирует код программ под разные чипы. Одними из первых «нативных» приложений для чипов Apple станут продукты Adobe и Microsoft.
Для разработки приложений на Mac с собственными процессорами Apple компания выпустила специальную версию Mac mini. Он получил процессор A12Z как в iPad Pro 2020, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Подать заявку на получение устройства разработчики смогут через сайт Apple.
Ахахха это блять комбо. Ассорти из новостей. Вам про Верзилова или Эпл?
Куда твой пост только что делся?
Распубликовал пока. Если они ничего не напишут в скором времени, то верну
Уже не напишут, ждём завтра пресс-релиз по этому поводу
Считаю что железо которое эппл пихает в свои гаджеты говно
ну а чо, у них в ноутах i9 эконом версия, видяха говеная на минималках, ссд за лям, оперативки как украли, а стоит как охуенный по железу ноутбук
И всю же юзер икспириенс — это не всегда ахуительное железо, но и правильная подгонка ПО под железо, и все эти плавные, по таймингам идущие анимации, и прочее, прочее.
Пусть макбуки и не самые мощные, но на Винде я ничего подобного не видел даже на ноутах за 200 тысяч рублей с великолепными характеристиками (не считая, конечно, Сюрфейсов Майкрософта)
То есть пох что аппарат троттлит дичайше от любой нагрузки?
Вообще поебать, что он там тротлит или не тротлит, пока все плавно работает
Значит тв на нем только печатаешь🤷🏼♂️
у меня ноут с i7 hk последнего поколения (что по производительности обходит i9 котлрые в маках), nvidia 2070, 1 тб ссд, 32 ram, в охуенном корпусе и куплено по цене не самого топового говномакака
Ебать я постоянно угараю с ебучих пекарей, которые в каждой теме про маки пытаются чето доказать всем
Во-во, типичный съезд петушары. Сам устроил говнотред нисхуя, а потом «держи в курсе».
ты кто ваще и зачем?
Мы че с тобой, во дворе? Нахуй тебе знать кто я? Или тебе там в багажнике дышать нечем?
Ты дурачок? Как не нужно если например ты монтажер??
тут согласен, презентации шикарные. Сразу захотелось новый проц, это же реально топ. Даже не думал, что они появятся. Выкатили бы просто новый дезигн для мака и все. А они заморочились, потели там в Купертино.
А для чего макбук а макбук эир а макбук про? Они так же корчались типа на прошлой презентации мол макбук про это мощь! А на деле хуйня для серфа и кодинга собственно это можно делать и на копеешных маках
Ну ка покажи свой ахуенный корпус. Небось говнище пластиковое толщиной с огромный дилдак негра?
Естественно, не мне. Такое говнище я даже матери своей не куплю. Щас бы покупать НОУТБУК весом в 7 кило.
Ты тип так оскорбить меня пытаешься? /0
Окей, а ты очередной упоротый яблофоб.
Меня больше интересуют как они выкатили макбуки про с i9 ни разу не запустив на нем тяжелый софт относительно. Или же они потестили такие переглянулись мол троттлит - аа похуй в тираж!
там говеные i9, поэтому они и модель их не раскрывают нигде
Да понятное дело что говно. Как они в тираж то пустили этот брак
Я оч жалею что купил эту хуйню) щас правда уже пк собрал)
На АРМ процах наверняка даже монтировать будет больно
Руководящий
"На АРМ процах наверняка даже монтировать" да вы шутник однако.
Как я уже написал ниже: что-то мне подсказывает, что они ещё больше разграничат серии и в прошках останется intel
AMD это просто другая модель паровоза. Эта архитектура устарела, будущее за ARM.
Руководящий браслет
x86 никто и близко не догнал, arm всякие mips и прочие архитектуры снесёт, но не x86
БЛЯ а лонгрид не вариант запилить было???
Дамир Камалетдинов - к тебе вопрос *просто накуя сток новостей про эпл
Роковой спрей
Дамир по технике, особенно яблочной. Да и новости не интерсны, когда протухнут
Так а не проще ебануть одну текстовую трансляцию для тех, кому интересно и срать в неё, чем распинаться на over 9000 постов?
добиться большей производительности при меньшей энергоэффективности.
То есть они меняют энергоэффективность на производительность? Это уже AMD како-то, прости Господи.
и айбиэм
изящно
Поэтический Кирилл
Изящно было бы Apple Core (ядро/сердцевина)
у эппла все охуенно с нэймингом всегда, одобряю
Айфон SE, 7, 8, Х, XS, XR, 11, 11 Про Макс, 11S Про Макс (?), SE (2020)
Ну что хаку скоро конец, а заодно возможно ноуты от эпла станут как телефоны после окончания поддержки кирпичом
Вряд ли так как это умное решение, а эпл важно не умное решение а что бы мак был тонкий
То ест если в крации, теперь винду на мак не поставить и прощай варез и игори?