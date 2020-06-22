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Технологии
Дамир Камалетдинов
3472

Apple объявила об отказе от Intel и переходе на собственные процессоры в Mac Материал редакции

«Исторический день для Mac».

87 комментариев
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На WWDC 2020 Apple объявила о переходе на процессоры собственной разработки в Mac. До этого компания пользовалась чипами Intel.

В компании пояснили, что решили перейти на собственные чипы, чтобы добиться большей производительности при меньшей энергоэффективности. В Apple собираются внедрять уникальные возможности для Mac, но использовать общую архитектуру для всех своих продуктов.

Компания также представила инструмент Universal 2, который позволит запускать приложения, созданные под чипы Apple, на Intel. Приложения, созданные под Intel, можно будет запускать на Mac с чипами Apple с помощью Rosetta 2 — инструмент автоматически адаптирует код программ под разные чипы. Одними из первых «нативных» приложений для чипов Apple станут продукты Adobe и Microsoft.

Для разработки приложений на Mac с собственными процессорами Apple компания выпустила специальную версию Mac mini. Он получил процессор A12Z как в iPad Pro 2020, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Подать заявку на получение устройства разработчики смогут через сайт Apple.

 

#новости #apple #mac #intel

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87 комментариев
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Моральный пистолет

12

F Хакинтошу

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Моральный пистолет

Моральный
1

Но жду инстала Макоси на Свитч 😏

Ответить

Andre Macareno

Моральный
1

продажи Surface Pro X увеличились вдвое

Ответить

Географический огонь

Моральный
0

f маку

Ответить

Михаил Ефименко

Моральный
0

Наоборот, расчехляем Raspberry Pi )

Ответить

Женатый динозавр

9

Класс, а по новостям кто сегодня дежурный?

Ответить

Всевозможный Артем

Женатый
7

Ахахха это блять комбо. Ассорти из новостей. Вам про Верзилова или Эпл?

Ответить

Женатый динозавр

Всевозможный
1

Куда твой пост только что делся?

Ответить

Всевозможный Артем

Женатый
1

Распубликовал пока. Если они ничего не напишут в скором времени, то верну  

Ответить

Женатый динозавр

Всевозможный
1

Уже не напишут, ждём завтра пресс-релиз по этому поводу

Ответить

Всевозможный

Женатый
1

Тогда верну 

Ответить

Alexander Khvoynitsky

10

Меньшей энергоэффективности? Лол, может наоборот?

Ответить

Поэтический Кирилл

9

Ждем термопасту за 999$

Ответить

Дыня из багажника

–1

Считаю что железо которое эппл пихает в свои гаджеты говно

Ответить

ouxen

Дыня
0

жирно

Ответить

Дыня из багажника

ouxen
9

ну а чо, у них в ноутах i9 эконом версия, видяха говеная на минималках, ссд за лям, оперативки как украли, а стоит как охуенный по железу ноутбук

Ответить

Андрей Тодоровский

Дыня
9

И всю же юзер икспириенс — это не всегда ахуительное железо, но и правильная подгонка ПО под железо, и все эти плавные, по таймингам идущие анимации, и прочее, прочее.

Пусть макбуки и не самые мощные, но на Винде я ничего подобного не видел даже на ноутах за 200 тысяч рублей с великолепными характеристиками (не считая, конечно, Сюрфейсов Майкрософта)

Ответить

Jesus Surfer

Андрей
0

То есть пох что аппарат троттлит дичайше от любой нагрузки?

Ответить

Семейный фонарь

Jesus
1

Вообще поебать, что он там тротлит или не тротлит, пока все плавно работает

Ответить

Jesus Surfer

Семейный
0

Значит тв на нем только печатаешь🤷🏼‍♂️

Ответить

Семейный фонарь

Jesus
0

Нет

Ответить

Дыня из

Jesus
0

Еще фотошоп наверн и броузер тянет с 15 вкладками)

Ответить

Андрей

Jesus
0

Бля, неужели всё так хуёво стало? А то всё читаю и читаю, что процы в говно скатили

Ответить

Дыня из багажника

Андрей
0

Дело вкуса и привычек

Ответить

ouxen

Дыня
0

иди собери аналог)

Ответить

Дыня из багажника

ouxen
–1

у меня ноут с i7 hk последнего поколения (что по производительности обходит i9 котлрые в маках), nvidia 2070, 1 тб ссд, 32 ram, в охуенном корпусе и куплено по цене не самого топового говномакака

Ответить

имя мне легион

Дыня
10

Ебать я постоянно угараю с ебучих пекарей, которые в каждой теме про маки пытаются чето доказать всем 

Ответить

Дыня из

имя
1

держи в курсе

Ответить

имя мне легион

Дыня
2

Во-во, типичный съезд петушары. Сам устроил говнотред нисхуя, а потом «держи в курсе». 

Ответить

Дыня из

имя
–1

мне кажется тебе уже пора нахуй, ты кто ваще и зачем?

Ответить

имя мне легион

Дыня
0

ты кто ваще и зачем?

Мы че с тобой, во дворе? Нахуй тебе знать кто я? Или тебе там в багажнике дышать нечем?

Ответить

Дыня из

имя
–1

Тогда освобождайся

Ответить

имя мне легион

Дыня
0

Кококо

Ответить

Evgenii Evgenii

Дыня
1

дисплей параша или такой же топовый, как богоподобная ретина?

Ответить

ouxen

Дыня
0

это все не нужно

Ответить

Дыня из

ouxen
2

аргументный аргументище

Ответить

ouxen

Дыня
–1

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Jesus Surfer

ouxen
–1

Ты дурачок? Как не нужно если например ты монтажер??

Ответить

Дыня из

Jesus
3

Макдрочка это неизлечимый диагноз, не пытайся)

Ответить

Evgenii Evgenii

Дыня
1

тут согласен, презентации шикарные. Сразу захотелось новый проц, это же реально топ. Даже не думал, что они появятся. Выкатили бы просто новый дезигн для мака и все. А они заморочились, потели там в Купертино.

Ответить

ouxen

Jesus
0

бери аймакпро

Ответить

Jesus Surfer

ouxen
0

А для чего макбук а макбук эир а макбук про? Они так же корчались типа на прошлой презентации мол макбук про это мощь! А на деле хуйня для серфа и кодинга собственно это можно делать и на копеешных маках

Ответить

Пластиковое Окно

Дыня
1

Ну ка покажи свой ахуенный корпус. Небось говнище пластиковое толщиной с огромный дилдак негра?

Ответить

Дыня из

Пластик…
–1

Видишь, ты уже заранее все знаешь, можешь не переубеждаться, я не тебе его покупал)

Ответить

Пластиковое Окно

Дыня
0

Естественно, не мне. Такое говнище я даже матери своей не куплю. Щас бы покупать НОУТБУК весом в 7 кило.

Ответить

Дыня из

Пластик…
0

Так ты его даже не видел и не знаешь о чем речь, ты очередной упоротый макдрочер)

Ответить

Пластиковое Окно

Дыня
0

Ты тип так оскорбить меня пытаешься? /0

Окей, а ты очередной упоротый яблофоб.

Ответить

Дыня из

Пластик…
0

Нет, мне ваще пох, я высказал аргументированно что эплы суют в свою технику говеное железо за огромные бабки, а ты меня пытаешься убедить что мой комп сраное говнище авансом не зная о каком компе идет речь) извини если обидел. А я да, яблофоб

Ответить

Jesus Surfer

Дыня
0

Меня больше интересуют как они выкатили макбуки про с i9 ни разу не запустив на нем тяжелый софт относительно. Или же они потестили такие переглянулись мол троттлит - аа похуй в тираж!

Ответить

Дыня из багажника

Jesus
1

там говеные i9, поэтому они и модель их не раскрывают нигде

Ответить

Jesus Surfer

Дыня
0

Да понятное дело что говно. Как они в тираж то пустили этот брак

Ответить

Дыня из

Jesus
0

это не брак) красивая обертка прост и названия 

Ответить

Jesus Surfer

Дыня
2

Я оч жалею что купил эту хуйню) щас правда уже пк собрал)
На АРМ процах наверняка даже монтировать будет больно

Ответить

Руководящий

Jesus
0

"На АРМ процах наверняка даже монтировать" да вы шутник однако.
Как я уже написал ниже: что-то мне подсказывает, что они ещё больше разграничат серии и в прошках останется intel

Ответить

Дыня из багажника

Дыня
0

это только один пример

Ответить

Руководящий браслет

2

"В компании пояснили, что решили перейти на собственные чипы, чтобы добиться большей производительности при меньшей энергоэффективности"
Тогда нужно было на процессоры AMD ставить. (как минимум для производительности на Гц это ещё актуально.)

Ответить

Михаил Ефименко

Руководящий
1

AMD это просто другая модель паровоза. Эта архитектура устарела, будущее за ARM.

Ответить

Руководящий браслет

Михаил
0

x86 никто и близко не догнал, arm всякие mips и прочие архитектуры снесёт, но не x86

Ответить

ouxen

2

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Dc Maniac

1

БЛЯ а лонгрид не вариант запилить было???

Дамир Камалетдинов -  к тебе вопрос *просто накуя сток новостей про эпл

Ответить

Роковой спрей

Dc
0

Дамир по технике, особенно яблочной. Да и новости не интерсны, когда протухнут

Ответить

Евгений Мартынов

Роковой
0

Так а не проще ебануть одну текстовую трансляцию для тех, кому интересно и срать в неё, чем распинаться на over 9000 постов?

Ответить

Ivan

Dc
0

чтобы было больше кликов, ты первый раз в интернете?

Ответить

Dennis Naidyuk

1

добиться большей производительности при меньшей энергоэффективности.

То есть они меняют энергоэффективность на производительность? Это уже AMD како-то, прости Господи.

Ответить

Yura Svinaryov

Dennis
0

Опечатка, вроде как

Ответить

Фома Платонов

Dennis
0

К.О.: энергозатратности

Ответить

Eldar Shaibakov

1

При большей энергоэффективности, а не меньшей

Ответить

alexferman

1

А японцы там самый мощный суперкомпьютер в мире запилили на ARM-процах)

Ответить

Роковой спрей

0

Motorola где-то плачет в настольгии

Ответить

Денис Файзулин

Роковой
0

и айбиэм

Ответить

Роковой спрей

Денис
1

Айбиэм - пожалуйста к Микрософт

Ответить

Поэтический Кирилл

0

Apple Silicon

Бля, да они даже не старались

Ответить

ouxen

Поэтический
0

изящно

Ответить

Поэтический Кирилл

ouxen
0

Изящно было бы Apple Core (ядро/сердцевина)

Ответить

ouxen

Поэтический
0

у эппла все охуенно с нэймингом всегда, одобряю

Ответить

Дмитрий Мищенко

ouxen
1

Айфон SE, 7, 8, Х, XS, XR, 11, 11 Про Макс, 11S Про Макс (?), SE (2020)

Ответить

ouxen

Дмитрий
0
Ответить

Evgenii Evgenii

Поэтический
0

Какая-то компания уже это использует, было бы очень палевно.

Ответить

Александр

0

Ну что хаку скоро конец, а заодно возможно ноуты от эпла станут как телефоны после окончания поддержки кирпичом

Ответить

Stanley H. Tweedle

Александр
0

Идеально же

Ответить

Украденная жизнь

0

Можно будет цену заломить, чтоб в синагогах потемнело.

Ответить

Руководящий браслет

0

Предположу что в прошках останется intel.

Ответить

Jesus Surfer

Руководящий
0

Вряд ли так как это умное решение, а эпл важно не умное решение а что бы мак был тонкий

Ответить

legis_arvum

0

То ест если в крации, теперь винду на мак не поставить и прощай варез и  игори?

Ответить

Jesus Surfer

0

Короче это украшение очередное а не комп для работы

Ответить

Андрей Тодоровский

0

Так-с, то есть таки ARM-архитектура?

Ебать

Ответить

Пожарный корабль

–2

громко всхахакнула

Ответить
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