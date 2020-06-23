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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Как установить iOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7. Если очень хочется, но на свой страх и риск Материал редакции

Установить первые версии для разработчиков можно уже сейчас, но они едва ли будут стабильными.

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22 июня Apple представила новые версии iOS, macOS и watchOS. iOS 14 получила поддержку виджетов и переработанный домашний экран, macOS Big Sur — крупнейшее обновление дизайна за 10 лет, а watchOS 7 — встроенную поддержку отслеживания сна.

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От виджетов и лёгких версий приложений в iOS 14 до обновлённой macOS и перехода на свои процессоры.
tjournal.ru

Сразу после презентации системы традиционно выпускают для разработчиков, чтобы они успели подготовить приложения и проверить их в деле. Обновления может установить на своё устройство любой желающий, но обычно почти до релиза они работают с перебоями, а установка может привести к потере данных — в этом случае стоит делать резервные копии заранее.

  • Для обновления до iOS 14 достаточно скачать профиль конфигурации, открыв ссылку с айфона. После этого нужно зайти в «Настройки — Основные — Профили», выбрать строку с упоминанием iOS 14 и сверху справа кликнуть «установить» и зайти в обновления. Так же можно обновиться до iPadOS 14, нужно только скачать другой файл профиля;
  • Чтобы обновить watchOS на седьмую версию, также достаточно скачать профиль. Его нужно установить через меню настроек в приложении Watch на айфоне, но обновиться выйдет только после установки iOS 14 на айфон;
  • Для перехода на macOS Big Sur тоже достаточно скачать и установить специальный профиль. После этого новая версия системы станет доступна в «обновлениях».

iOS 14 поддерживают все устройства на iOS 13. iPadOS 14 работает на всех iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad пятого поколения и новее, iPad mini 4 и новее. watchOS 7 будет работать только на часах Apple Watch Series 3,4 и 5. macOS Big Sur поддерживают MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro 2013 года и новее, Mac mini и iMac 2014 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, а также MacBook 2015 года и новее.

#wwdc2020 #apple

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the fart of гейпард

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Теперь отдельный пост как откатить с беты

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Дамир Камалетдинов

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1

Сук)

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Сергей Звезда

the
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Это уже будет не эмэйзинг

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