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Установить первые версии для разработчиков можно уже сейчас, но они едва ли будут стабильными.
22 июня Apple представила новые версии iOS, macOS и watchOS. iOS 14 получила поддержку виджетов и переработанный домашний экран, macOS Big Sur — крупнейшее обновление дизайна за 10 лет, а watchOS 7 — встроенную поддержку отслеживания сна.
Сразу после презентации системы традиционно выпускают для разработчиков, чтобы они успели подготовить приложения и проверить их в деле. Обновления может установить на своё устройство любой желающий, но обычно почти до релиза они работают с перебоями, а установка может привести к потере данных — в этом случае стоит делать резервные копии заранее.
iOS 14 поддерживают все устройства на iOS 13. iPadOS 14 работает на всех iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad пятого поколения и новее, iPad mini 4 и новее. watchOS 7 будет работать только на часах Apple Watch Series 3,4 и 5. macOS Big Sur поддерживают MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro 2013 года и новее, Mac mini и iMac 2014 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, а также MacBook 2015 года и новее.
Теперь отдельный пост как откатить с беты