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Технологии
Алексей Боржонов
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Apple изменит правила App Store и разрешит разработчикам оспаривать правила платформы Материал редакции

Это произошло после критики из-за отказа обновить почтовый клиент Hey.

Apple объявила, что разработчики смогут обжаловать правила App Store, говорится в блоге компании.

  • Разработчики смогут оспорить решения по модерации приложений, а также и сами правила модерации;
  • Также компания пообещала, что для приложений, которые уже есть в магазине, исправление ошибок больше не будет задерживаться из-за проверки на нарушение правил. Исключение коснётся только юридических проблем;
  • Оба правила вступят в силу летом 2020 года.

Заявление Apple последовало вскоре после начала конфликта с почтовым сервисом Hey. App Store отклонила обновление приложения из-за того, что покупки там происходят не внутри приложения, а через сайт компании. Компания сообщила, что не собирается менять правила App Store, но потом одобрила обновление Hey.

#новости #apple

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Срочный блик

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Apple придумали себе лишние проблемы. Почему бы просто не оповестить модераторов о том, что по другому нужно фильтровать. 

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Evgeny Klyuchnikov

0

 Разработчики смогут оспорить решения по модерации приложений, а также и сами правила модерации

Они что, умников на TJ не читали? Ведь если не нравится надо валить на все 4 (или делать свой), а не сидеть бухтеть и дестабилизировать ситуацию с App Store.

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Πетр Κудряшов

0

ИМХО тот случай, когда компания пытается подменить собой власть. Мол смотри еврокомиссия, у нас тут можно все обжаловать если что не нравится. Толку от этих обжалований наверняка будет еще меньше чем от российских судов в каких так любит посылать едро и ко(хотя куда уж меньше)

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