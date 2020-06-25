Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
1833

Не презентация, а кино: как Apple с WWDC 2020 подняла IT-мероприятия в онлайне на новый уровень Материал редакции

Пандемия уравняла все технологические компании в вопросе презентаций, но Apple нашла способ переосмыслить офлайн-формат.

128 комментариев
В закладки
Презентация Apple могла выглядеть так от начала до конца, если бы компания не постаралась придумать что-то новое

22 июня в Купертино стартовала ежегодная конференция WWDC для разработчиков Apple. В 2020 году она впервые в истории проходит онлайн из-за коронавируса, но компания всё равно провела презентацию из штаб-квартиры.

Редактор TJ, за 2020 год побывавший на нескольких IT-конференциях в онлайне, рассказывает почему Apple пока лучше всех на рынке адаптировалась к ситуации и как переосмыслила жанр технологических презентаций.

Подумали иначе

В последние несколько месяцев из-за пандемии коронавируса все технологические компании оказались в равных условиях. Проводить презентации, как раньше, стало нельзя не только по этическим причинам, но и из соображений безопасности ведущих и гостей.

К несчастью, пандемия выпала на начало технологического сезона, поэтому времени подготовиться ни у кого не было — адаптироваться пришлось на лету. Все отреагировали по-разному: Facebook и Google отменили ежегодные конференции F8 и I/O, а Microsoft и некоторые другие компании перенесли свои презентации в онлайн-формат.

За два месяца я посетил несколько онлайн-мероприятий, посвящённых технологиям. Все они отличались по подходу и качеству: ведущие Microsoft Build выступали из своих домов по видеосвязи, презентация Honor прошла на настоящей сцене с онлайн-концертом в конце, а на мероприятии Xiaomi вообще не было реального окружения — всё нарисовали с помощью графики, а ведущий выступал на фоне зелёного экрана.

Несмотря на разные форматы, все презентации объединяло одно: они ощущались «костылём» — компромиссным решением на время пандемии. После просмотра не покидало ощущение, что это скорее разовое явление в духе времени, а не что-то постоянное.

До WWDC 2020 меня не покидало ощущение, что нечто подобное нас ждёт и от Apple. В отличие от конкурентов, компания заранее не раскрывала карты и не рассказывала, как именно проведёт презентацию.

Всё, что было известно: мероприятие пройдёт онлайн и из штаб-квартиры Apple. Это рисовало безрадостную картинку, что Тим Кук будет выступать перед пустым залом в театре Стива Джобса без традиционных оваций после каждого анонса, а сама презентация потеряет свой шарм.

Отчасти так и вышло — Тим Кук действительно выступал перед пустым залом в театре Стива Джобса, но длилось это всего пять минут. Остальные полтора часа Apple показывала хорошо отрепетированный и срежисированный технологический блокбастер с постоянной сменой локаций и действующих лиц.

Презентация Apple на WWDC 2020 — наглядный пример работы культового слогана «Думай иначе» (Think Different). Наверное, можно бы не заморачиваться и сделать самое очевидное — провести обычную презентацию, только без зрителей в зале.

Вместо этого Apple отнеслась к презентации, как к любому другому новому продукту. В компании отбросили все устоявшиеся форматы и заново придумали, как интересно рассказывать о своих новинках, но теперь — только в онлайне. Когда-то Apple задала стандарт ведения презентаций в технологической индустрии — и всё начали на неё равняться, а теперь сделала это снова.

Подход как к кино, а не к публичному выступлению

Пожалуй, первое, что бросается в глаза при просмотре — изменение нарратива презентации. Так как в зале больше нет аудитории журналистов, перед которой нужно выступать, исчезла необходимость замыкаться на одном помещении.

Вместо этого презентация постоянно переключается между разными помещениями. За почти два часа зрителей успевают провести по разным уголкам Apple Park, многие из которых как-то тематически связаны с анонсом: например, о watchOS рассказывали из спортзала, а о возможности открыть машину айфоном — из гаража.

При этом ведущим больше не нужно обращаться к аудитории в зале: они всегда смотрят прямо в камеру. И это решает давнюю проблему «четвёртой стены» на трансляциях Apple — когда ты как зритель понимаешь, что рассказывают не тебе, а кому-то другому.

Теперь по время просмотра возникает эффект присутствия. Как будто тебя лично позвали в кампус Apple, провели за кулисы, и рассказывают о новинках. Этого невозможно было бы добиться в традиционном формате выступления перед аудиторией журналистов. Презентация стала больше похожа на очень длинный ролик с YouTube или на дорогой документальный фильм о технологиях.

Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ @tldtoday
man apple made a better tech video than every tech reviewer

time to retire
«Apple сделала видео о технологиях лучше, чем любой технообозреватель. Время уйти на пенсию»

Всё выступление Apple записали заранее, а не проводили в реальном времени, как обычно. Но компания сохранила иллюзию лайв-трансляции благодаря бесшовным переходам, техничной режиссуре и дорогому продакшну.

Например, переходы между разными локациями происходили без видимых склеек, а внутри помещения ракурсы уже могли переключать между разными спикерами. Компания явно не пожалела денег на визуальную часть презентации: съёмку с дронов, кранов и другое профессиональное оборудование, а также графику. Это создавало ощущение, что всё происходит прямо сейчас, а не в записи.

Apple тактично умолчала о закулисье съёмок, ограничившись лишь упоминанием того, что в процессе соблюдали предосторожности. Например, съёмочная группа, кроме ведущих, находилась в масках, все сотрудники соблюдали дистанцию и ежедневно измеряли температуру. Но очевидно, что в процессе задействовали множество людей, а презентацию снимали не один день.

Визуальная часть и размах презентации поразили меня больше всего. Apple всегда готовит всё заранее, но предугадать последствия пандемии не мог никто, поэтому ещё в начале года у компании явно были другие планы на WWDC 2020. Ту презентацию, которую в итоге все увидели, Apple с нуля подготовила, сняла, смонтировала и обработала всего за несколько месяцев. По меркам таких корпоративных гигантов — это очень быстро.

При этом ничто не мешало другим компаниям достичь того же уровня: Google I/O должна была пройти не сильно раньше WWDC, да и у Microsoft было почти столько же времени. Но они предпочли адаптировать привычный формат с поправкой на пандемию, а не сделать шоу специально для онлайн-трансляции.

Презентация Apple вышла не только самой необычной за последние годы, но и задала стандарт, на который стоит ориентироваться конкурентам. Компания показала, что мероприятия можно проводить на высоком уровне даже в период пандемии

Ускорение и отказ от офлайна — минусы нового формата

Одна из немногих вещей, которые мне в презентации не очень понравились, связаны скорее с моей работой. Я уверен, что с точки зрения зрителей и разработчиков презентация в таком формате — оптимальный вариант.

Совсем другое дело, если нужно работать с информацией и освещать презентацию в реальном времени, а также писать по ней новости. По моим ощущениям, мероприятия Apple из года в год «ускоряются» — компания выдаёт всё больше деталей и подробностей за единицу времени.

Слава богу, есть двухминутный рекап

Но раньше, так как презентация шла в реальном времени и для людей в зале, оставалось множество возможностей перевести дух между анонсами и дополнять новость. Например, пока кто-то хлопает или на сцене выступает инженер, который рассказывает какие-то узкопрофильные детали.

Теперь же из-за того, что презентацию монтировали заранее, компания сразу убрала многие лишние или затормаживающие повествование моменты. Из-за этого стало сложнее написать новость, не упустив важных деталей и не потеряв в скорости — анонсы летели как из пулемёта.

Ещё одна вещь, которая не очень радует в перспективе — отказ Apple от офлайн-формата в целом. С учётом того, что нынешняя презентация компании оказалась куда интереснее по подаче, чем раньше и ситуации в мире, этот вариант кажется очень вероятным. Да и процессы теперь отработаны — в следующий раз организовать такое для Apple будет проще.

С другой стороны, это очень грустно: ведь вокруг презентаций Apple за долгие годы сформировался целый культ. Их узнаваемый стандарт задал ещё Стив Джобс, но теперь компания, кажется, готова двигаться дальше. В то же время, Apple всё равно как-то нужно взаимодействовать с партнёрами, медиа и сотрудниками в офлайне — для этого теперь придётся найти новый способ.

#мнения #колонки #apple #wwdc2020

Дамир Камалетдинов PLUS
+132 172
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
6
9
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f","\u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0438","wwdc2020","apple"], "comments": 128, "likes": 9, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 181308, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Jun 2020 00:06:14 +0300", "is_special": false }
Наведение порядка в бизнесе
Корпоративная база знаний с инструментами тестирования и мотивации сотрудников
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
128 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Боевой лолипоп

20

задала новый стандарт онлайн-мероприятий

Ответить

Владимир Филатов

Боевой
2

Ну Дамир же ярый поклонник, поэтому не удивительно.

Ответить

Rodion Kutsaev

6

Эплонутым нет покоя. Простите.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Rodion
12

Прощаем

Ответить

Приятный ящик

Дамир
3

А потом люди говорят «чо фанаты Эпла такие агрессивные?!»

Ответить

Ленинский ящик

Приятный
7

кстати, эпол действительно захватывает мозг. я ж купила айфон недавно. полчаса назад сижу такая на сайте рестора.
муж такой: чо делаешь?
я: да вот зырю эппл вотчи, дорогие сука, мб старенькие модели взять
м: а нахуя они тебе?
я: ...
м: ..?
я: ...
м: ...
я: ... я хуй знает

Ответить

Сплошной Паша

Ленинский
5

У меня есть. Они прикольные, можно телефон в рюкзак закинуть и поехать спокойно на велике, а музтреки с часов тыкать + калории + приложеньки всякие + в часах микрофон если нужно ответить в телеге(правда аудио, но всё-равно) и тд. В целом бесполезная хуйня, но немножко качество жизни улучшает, конечно. Ну и я ленивая жопа — свет с них в комнате выключаю.

Ответить

Шумный Гоша

Сплошной
1

Как часто заряжаешь?

Ответить

Сплошной Паша

Шумный
1

Раз в два дня, вторая модель. Старенькая как раз.

Ответить

Шумный Гоша

Сплошной
3

Всегда это смущало в смарт-часах с кучей фич.
Поэтому у меня фитнестрекер, который заряжать надо раз в неделю.

Ответить

Сплошной Паша

Шумный
2

Да в принципе пофиг. Телефон нужно каждый день заряжать и ничего. Домой пришел, в телефон кабель, часы на площадку и пошел заниматься делами. 

Ответить

Ленинский ящик

Шумный
0

вот кстате тоже ведь тема - я такая думаю: блин, фитнес-трекер, круто! а потом вспоминаю, что с прошлого года хочу купить беговую дорожку и хрен бы там и спрашивается на черта мне тогда фитнес-трекер

Ответить

Сплошной Паша

Ленинск…
3

На дорожку прикольно вещи вешать :)

Ответить

Сухоруков Кирилл

Сплошной
3

на велотренажер куда удобнее

Ответить

Ленинский ящик

Сплошной
2

Я тебя не слышу! Я буду беготь

Ответить

Сплошной Паша

Ленинск…
2

Да-да, все так говорят

Ответить

Ленинский ящик

Сплошной
0

а ты купи слона

Ответить

Сплошной Паша

Ленинск…
1

Предпочитаю динозавров

Ответить

Ленинский ящик

Сплошной
1

я тоже!

Ответить

Сплошной Паша

Ленинск…
1

Есть мемасы про динозавров?

Ответить

Ленинский ящик

Сплошной
1
Ответить

Roman Golovin

Ленинск…
3

Будильник, звонильник

Ответить

Ленинский ящик

Roman
0

а он с вибрацией? потому что обычные будильники на меня никак не действуют, я не могу проснуться под них
звонилка сразу мимо, я дома сежу

Ответить

Шумный Гоша

Ленинск…
3

Да, но иногда его слабая вибрация не чувствуется. Это от фитнестрекера зависит.
Плюс там ещё пульсометр, и есть с процентом насыщения кислорода. Плюс просто шагомер.

Ответить

Ленинский ящик

Шумный
0

Читала как-то про стартапную штуку - браслет, который фигачит током. При этом один ты даришь условному другу и вы оба получаете возможность ебануть друг друга током через приложение. Вот такой бы мне будильник подошёл

Ответить

Сплошной Паша

Ленинск…
1

У мибендов была какая-то социалочка, кстати, типа можно было друг другу сигналы отправлять

Ответить

Roman Golovin

Сплошной
2

Есть такое

Ответить

Шумный Гоша

Ленинск…
1

Есть похожие секси игрушки

Ответить

Ленинский ящик

Шумный
1

Предлагаешь спать с датчиками тока на сиськах?

Ответить

Шумный Гоша

Ленинск…
1

Можно в попу вставить вибратор. Мужу. как-то незаметно. Так понадежнее. Вжик вжик.
Но часто вижу новости о том, что их взламывают. Дважды подумай над покупкой.

Ответить

Сплошной Паша

Ленинск…
1

Они почти все с вибрацией, часто хорошая тема, потому что особо звуков не издаёт и партнёра не разбудишь. Но как и со всем в этом мире — можно привыкнуть и тебя перестанет брать

Ответить

Ленинский ящик

Сплошной
0

Ну вот ты, видимо, по движухе, а я домосед совершенный, последние пять лет на удалёнке работаю. Поэтому мне, наверное, они ни к чему будут, хотя мне оче нравится тема трекера сна.
У нас люстра с пультом, но он хер знает где валяется, приходится страдательно поднимать жёппу

Ответить

Сплошной Паша

Ленинск…
1

Сон можно чем-нибудь подешевле тречить, мибэнды те же дешевле в разы. У меня давно были 1 и 2 модель, было нормально в принципе. Просто это тяга к фишкам и новым штучкам у тебя играет, я всё отлично понимаю. Ну хочется просто и всё :)

Ответить

Ленинский ящик

Сплошной
3

Да, однозначно именно желание всяких ништяков) Ну и, конечно, Эппл в плане подачи бренда гениальны просто. Тема с "техникой для самых охуенных" заползает в мозг, даже если ты понимаешь, что это всё просто блестящий финт

Ответить

ouxen

Ленинск…
0

если понимаешь для чего созданы АВ, то бери не думая

Ответить

Мужской Илья

ouxen
1

 для чего созданы АВ

Apple Watch. Созданы заряжаться.

Ответить

ouxen

Мужской
0

мда

Ответить

Мужской Илья

ouxen
0

Чо мдакаешь, на зарядку их ставь.

Ответить

ouxen

Мужской
0

ставлю каждую ночь, чтобы смотреть время в night mode

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0

вот проблема как раз в том, что то, для чего они созданы, в моей жизни присутствует по-минимуму)

Ответить

ouxen

Ленинск…
1

это устройство компаньон для упрощения рутинных задач, но не комп или телефон

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0

ну вот мой день на 80% состоит из сидения жёппой за компом и 20% тусни с семьёй (гуляем, играем, вот это вот всё). поэтому вряд ли они сильно пригодятся, конечно. но, блин, хочется)

Ответить

ouxen

Ленинск…
0

та же фигня, юзаются по полной

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
1

чёрт. опять пойду на рестор щас

Ответить

ouxen

Ленинск…
1

рст можно взять из-за 2 летней гарантии только, а иначе серые или бу на пробу

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0

мне всегда очень стрёмно брать бу технику, прям принципиально не беру( я в этом плане как поехавший мужик, который хочет только девственницу

Ответить

Мужской Илья

Ленинск…
0

Бери пример с тижешников, чморзик вон эйрпоцы бэушные взял.

Ответить

Бешеный химик

Мужской
1

Ты поехавший. Не брал я бушную 

Ответить

ouxen

Бешеный
1

порвался ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Мужской Илья

Бешеный
0

Не надо этого стесняться. Не у каждого финансовые возможности совпадают с желаниями.

Ответить

Ленинский ящик

Мужской
0

не, я не могу. как представлю, что кто-то до меня трогал технику, сразу прям передёргивает. дебильно, но так

Ответить

ouxen

Ленинск…
0

ну бери серые или рст ав 4

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0

а под серыми что имеешь в виду? если надумаю уж, то подамся в ситилинк какой-нить

Ответить

ouxen

Ленинск…
0

ввезеные из др страны, гарантия 1 год а не 2 и дешевле типа

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0

у меня кстати на хыр тоже 1 год гарантия :С хз почему

Ответить

ouxen

Ленинск…
0

где брала? чек есть? какая можель в настройках указана

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0

в ситилинке как раз. чек да, в настройках XR и есть пункт ограниченной гарантии о_0

Ответить

ouxen

Ленинск…
0

какая модель с RU? в рф этот пункт врет

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
1

ыть

Ответить

ouxen

Ленинск…
0

два года по чеку)

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0

да блен( а у меня вот такое в настройках 

Ответить

ouxen

Ленинск…
1

ты что, смеешь сомневаться в моих словах?

Ответить

Ленинский ящик

ouxen
0
Ответить

Игорь Миро

Ленинск…
0

Это норма, Эпл там указывает базовый срок своей гарантии (1 год) без учёта законодательных особенностей конкретных стран. Для РСТшных устройств (а именно такими торгует Ситилинк) второй год гарантии действует уже в рамках российского закона о защите прав потребителя. Чек очень желательно сохранить в целостности и сохранности на этот второй год и тогда никаких проблем с гарантией не будет.

Ответить

Приятный ящик

Ленинский
0

Все смартфоны это делают. Посмотри на людей в транспорте. Я просто хуею, насколько большая разница обстановки с теми же нулевыми.

Ответить

Ленинский ящик

Приятный
1

Да а что нулевыми) Вспомни, какие разнообразные телефоны были у всех, все эти журналы Связного, смс-оповещения с  голосом Максим. 

Ответить

Приятный ящик

Ленинск…
1

Хороший дизайн должен следовать за функциональностью. Условно: если функциональность современных телефонов — тыкать в них пальцем, то они будут такими, в которые приятнее и быстрее всего тыкать пальцами. Это как естественный отбор: выживает наиболее приспособленный; в технике он тоже работает. Поэтому все телефоны сейчас одинаковы.

Ответить

Шумный Гоша

Приятный
1

"Раньше лучше было"

Ответить

Приятный ящик

Шумный
0

Ты оценил за меня, я не оценивал.
 
В том времени был свой шарм, во времени настоящем есть свой. Жизнь в одном крайне упростилась с тех времён из-за технологий, но, в то же время, в другом усложнилась, но последнее больше человеческий фактор.

Ответить

Шумный Гоша

Приятный
0

В то время все читали газеты. Сейчас читают новости в телефоне. Что критично изменилось?

Ответить

Приятный ящик

Шумный
2

Скорость формирования и выдачи информации, скорость обмена информацией. Количеством субъектов, способных создавать или сосредотачивать информацию. И не только.

Ответить

Шумный Гоша

Приятный
0

Как это повлияло на атмосферу в транспорте? Все равно куда-то пялатся 

Ответить

Приятный ящик

Шумный
0

https://www.znak.com/2018-06-24/v_telefone_sidela_pod_chelyabinskom_mashina_vletela_v_avtobus_odin_chelovek_pogib
 
И правда, никак. Недавно тоже видел, как девушка переходила дорогу с телефоном в руках, причём было темно, а экран сильно светит, глазами туда, какое-то видео смотрит. Машина успела затормозить в сантиметре, а она как шла так и шла, не отреагировала вообще.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Приятный
3

чёрт, забыл весёлую скобочку))

Ответить

Приятный ящик

Дамир
1

Я не забыл )))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Приятный ящик

Дамир
0

Кароч.
 
Сначала люди пишут:
@ХАХАХАХА. эплонутым нет покоя, пистрос
@мда эпловское говнище
@пфффф сяоми лучше, чем ваше ябьлочное говно
 
Потом они же приходят в положительный тред по Майкрософту/Андроиду и говорят «оооо ща порвахи эпловские злобные налетят! 3-2-1…»

Ответить

Rodion Kutsaev

Приятный
1

я ваще-то больше по Fujifilm

Ответить

Приятный ящик

Rodion
0

Это Дамир просто меня вообще криво понял, я так понял.

Ответить

Дамир

Приятный
1

Я подумал, что это намёк, мол у меня в комменте пассивная агрессия!

Ответить

Приятный ящик

Дамир
0

Бля, у кого-то из нас явно проблемы с коммуникацией. Но я, как интроверт, склонен сначала подозревать себя :)

Ответить

Дамир

Приятный
1

Не бери в голову, я под конец дня уже не соображаю

Ответить

Приятный ящик

Rodion
0

Да ничего личного, не бери в голову. У тебя ещё не слишком злой коммент :)

Ответить

Rodion Kutsaev

Приятный
0

+

Ответить

Приятный ящик

Дамир
0

Бля, а ты не понял моё сообщение, я так понял.

Ответить

Всемирный украинец

Rodion
4

Бля, отпишись от хештега и не еби редакторам мозги

Ответить

Сплошной Паша

8

Оххоспаде. Дамир, я надеюсь тебя заставили всё это написать.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сплошной
3

Вы просили больше мнений — вот вам мнения. Но мнения не обязаны нравиться всем, в этом их суть. Лучше бы объяснил, с чем именно ты не согласен, чтобы мы могли это конструктивно обсудить

Ответить

Шумный Гоша

Дамир
4

Раздражают восторженные посты на каждый пук эппла 
Ну лично меня 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Шумный
1

Я понимаю эту позицию, поэтому мы уже некоторое время одинаково плотно отрабатываем все крупные ивенты, а не только эппл. Если тебя в целом раздражают посты про компанию, лучше отписаться от её хештега — это единственный способ их не видеть. Мы не можем игнорировать крупнейшие анонсы в технологической отрасли

Ответить

Шумный Гоша

Дамир
2

Не, не раздражают посты про компанию. Новости эпла знать хотелось бы, но все это преподносится в восторженном ключе, хотя фичи обычно не такие уж и новые они презентуют. Хотелось бы, чтоб описывалось все как есть и попутно б вспоминалось про аналоги.

Ответить

Дамир

Шумный
–2

Да где в восторженном то?) Новости у нас пишутся вообще без оценочного суждения

Ответить

Шумный Гоша

Дамир
2

Заголовок сбивает) ну и на фоне ДИТКОВСКИЙ РАДОВАЛСЯ АПДЕЙТАМ СИСТЕМЫ 

Ответить

Всемирный

Шумный
5

Я люблю Эппл просто и дрочу на каждый ее пук. По моему это называется фанат) И я люблю тж за то что они во всех подробностях обсуждают их, может это не всем нравится, но если честно я заметил что последние пол года часто посты о технологиях улетают в минуса вне зависимости от того, что в нем написано

Ответить

Kir Kirsky

Всемирн…
1

может просто пишут о всякой дребедени вроде скругления иконок. такие технологии мало кого впечатляют 

Ответить

Дамир

Kir
2

Прости, а где мы писали о скруглении иконок? 

Ответить

Kir Kirsky

Дамир
0

вроде это был пост про новый macos

Ответить

Дамир

Шумный
2

Заголовок чего? Колонки? Ну так это мнение, да, мне понравилось, поэтому я пишу как есть 

Ответить

Шумный Гоша

Дамир
0

Право имеешь. Спросил что смущает, я тебе отвечаю.

Ответить

Дамир

Шумный
1

Спасибо, что объяснил!

Ответить

Особый файл

Дамир
0

 Вы просили больше мнений — вот вам мнения

 Новости у нас пишутся вообще без оценочного суждения

Хорошо что ниже ты уже выбрал что-то одно из этого.

Я тут вижу восторженное мнение с оценочными суждениями, с которыми не согласен, но минусовать из-за этого не собираюсь.

Ответить

Сергей Звезда

Особый
1

Это не новость. То, что ты не знаешь жанров журналистики, это нормально, это не твоя работа. Давай я поясню. 

Новость — это такой информационный жанр журналистики, где ты сухо пишешь о факте, событии. Да, ты можешь ставить акценты, выбирать подачу материала и корректировать прочие детали. На эту тему есть много споров, но новость — это вечное стремление к объективности так или иначе.

Подобная колонка, как у Дамира, — это заведомо субъективный, аналитический жанр. На это читателю указывает заголовок и хэштег #мнения

Скажи, теперь понятнее?

Ответить

Особый файл

Сергей
1

Понятно было и до этого, но спасибо за напоминание.
Не воспринимай мои ночные «пуки» серьезно ‒ мне просто не нравятся фанаты Apple.

Ответить

Мужской Илья

Дамир
1

 Мы не можем игнорировать крупнейшие анонсы в технологической отрасли

Ответить

Мужской Илья

Мужской
1
Ответить

Сплошной Паша

Дамир
2

Да не, я со всем согласен. Просто мне кажется это всё очевидная фигня, высосаная из пальца. Эппл — огромная компания с топовыми дизайнерами, операторами, сценаристами и кем угодно вообще. Конечно, они сделают всё пиздато. Только разве это сюрприз, достойный лонгрида? Аналитика какая-то, с ума сойти :)

Ответить

Сергей Звезда

Сплошной
5

Даже если у тебя есть деньги, ты можешь сделать говно.

Плюс — что, у Сяоми или Хонора нет денег на такую простую идею? Apple же не «Мстителей» сняла, а просто всё очеловечила.

Поэтому, конечно, это сюрприз.

Ответить

Сплошной Паша

Сергей
1

Сюрприз был бы, если бы они облажались, но я вообще как главред своей маленькой фигни отлично понимаю, почему этот пост написан. И это правильное решение. Я тут так, чисто побухтеть ради плюсиков :)

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сплошной
2

Для кого-то всё что угодно на свете будет очевидной фигнёй, а для других — срывом покровов. Если ориентироваться только на первых, то можно вообще ничего ни о чём не писать

Ответить

Сплошной Паша

Дамир
1

Посту минус, а за дискуссию — плюс ❤️

Ответить

Сергей Звезда

1

Дамир, и сколько тебе за это занесли? Давно читаю TJ и вижу, что вы постоянно хвалите Apple, явно же дело нечисто 

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Сергей
8

Вы даже отшучиваетесь под копирку

Ответить

Сергей Звезда

Aнус
4

Вы даже комментируете под копирку!

Ответить

Ivan Beryozkin

Сергей
1

Вы даже отшучиваетесь под копирку

Ответить

ouxen

Aнус
0

ряженный критик

Ответить

Шумный Гоша

Сергей
4

Брат за брата 

Ответить

Уютный Мика

Шумный
2

Какой брат за брата. Оригинально придуманная шутка. Только что придумал. Ты что, думаешь они заранее шутки в своей конфе придумают? Или ты думаешь что они удаляют статьи про жулика елистратова? А тем более не пишут специально про большие митинги на лубянке?

Ответить

Мужской Илья

6

Мы вышли на плато по числу новых публикаций про эпол за сутки?

Ответить

Kir Kirsky

3
Ответить

Kir Kirsky

Kir
3

Знаете, я даже отпишу в чем причина моего, да наверно и многих недоумения. 
Вот был эпл от Джобса. Когда корпорация создала своё виденье продукта как образ жизни, когда даже воруя идеи из них делали что-то нового уровня. К чему потом годами стремились конкуренты. 
Эпл стал религией, порой излишне фанатичной, но под этим был фундамент против которого ничего не попишешь. 
Потом пришел Кук, который просто начал давать людям то что они уже покупали не у эпл (тренд на лопаты). И это стало началом конца эпл как законодателя мод. И даже во многом они стали догоняющими.
Конечно те же airpods поменяли тренды в целом сегменте, но это не уровень Ipod, Iphone, Ipad. Watch весьма спорный.
Был эпл религия и уровень, теперь это просто качество (причем часто уже есть в чем-то лучшие альтернативы). 
И вот выходит пост про обсасывание презентации. Выглядит это как классические фап-посты фанбоев времен живого Джобса, но вот только эпл уже не та.

Ответить

Крестьянский холод

3

Дамир заключил контракт с апл вместо собчак, этого стоило ожить.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Крестьянский
0

Собчак просто предложила в рублях

Ответить

Pavel Reich

3

Но ведь камера в пушке танка переплюнула всё это.

Ответить

Daniil Minashkin

3

Ого, самая дорогая корпорация может потратить деньги куда-то? Ахуеть и ни как иначе 

Ответить

ouxen

1

преза крутая, эппл красавы, остальные говноеды ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Evgenii Evgenii

2

Apple - топ за свои деньги!

Ответить

Крестьянский холод

2
Ответить

Сухоруков Кирилл

0

Похоже на ролики из телемагазинов XD. Сделанные только не на отъебись, а профи своего дела.

Ответить

Приятный ящик

0

У Кука Базедова болезнь, что ли.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Самозанятым можно будет стать с 16 лет, налог для IT-компаний снизится: главное из выступления Путина
И, конечно, повышение налога для зарабатывающих 5 миллионов рублей в год и больше.
208
Twitter
227
Новости
База с данными миллионов пользователей Telegram в виде связки «номер телефона — ник» попала в даркнет
В компании заверили, что больше половины этой информации уже не актуальна.
211
Популярное за три дня
Новости
«Вся клетка была в крови, как и морда»: пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже
У собаки повредилась морда, но она жива. Пассажирка пожаловалась в полицию и авиакомпанию.
140
Новости
В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали более 25 человек, вышедших на акцию против приговоров по делу «Сети»
Часть задержанных также протестовала против фальсификации уголовного дела против Петра Верзилова.
97
TJ
Если пойдёте голосовать по поправкам в своём городе, принесите на TJ фото, видео и наблюдения
Альтернатива своим соцсетям.
160
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Игорь Миро

Не презентация, а кино: как…

Рог Кирилл

Olympus перестанет производить…

ouxen

Лунгин, Парфёнов, Долин и…

Vitalii Nechaev

В Ленобласти бывший…

Xenia White

Если пойдёте голосовать по…

Alexander

Google стала автоматически…

Азат Абдулвалиев

В США зафиксировали первый…

Ilya Grigöryev

На параде Победы впервые…

fFamous

Запись в подсайте Животные