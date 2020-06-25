Комментарии
Пандемия уравняла все технологические компании в вопросе презентаций, но Apple нашла способ переосмыслить офлайн-формат.
22 июня в Купертино стартовала ежегодная конференция WWDC для разработчиков Apple. В 2020 году она впервые в истории проходит онлайн из-за коронавируса, но компания всё равно провела презентацию из штаб-квартиры.
Редактор TJ, за 2020 год побывавший на нескольких IT-конференциях в онлайне, рассказывает почему Apple пока лучше всех на рынке адаптировалась к ситуации и как переосмыслила жанр технологических презентаций.
В последние несколько месяцев из-за пандемии коронавируса все технологические компании оказались в равных условиях. Проводить презентации, как раньше, стало нельзя не только по этическим причинам, но и из соображений безопасности ведущих и гостей.
К несчастью, пандемия выпала на начало технологического сезона, поэтому времени подготовиться ни у кого не было — адаптироваться пришлось на лету. Все отреагировали по-разному: Facebook и Google отменили ежегодные конференции F8 и I/O, а Microsoft и некоторые другие компании перенесли свои презентации в онлайн-формат.
За два месяца я посетил несколько онлайн-мероприятий, посвящённых технологиям. Все они отличались по подходу и качеству: ведущие Microsoft Build выступали из своих домов по видеосвязи, презентация Honor прошла на настоящей сцене с онлайн-концертом в конце, а на мероприятии Xiaomi вообще не было реального окружения — всё нарисовали с помощью графики, а ведущий выступал на фоне зелёного экрана.
Несмотря на разные форматы, все презентации объединяло одно: они ощущались «костылём» — компромиссным решением на время пандемии. После просмотра не покидало ощущение, что это скорее разовое явление в духе времени, а не что-то постоянное.
До WWDC 2020 меня не покидало ощущение, что нечто подобное нас ждёт и от Apple. В отличие от конкурентов, компания заранее не раскрывала карты и не рассказывала, как именно проведёт презентацию.
Всё, что было известно: мероприятие пройдёт онлайн и из штаб-квартиры Apple. Это рисовало безрадостную картинку, что Тим Кук будет выступать перед пустым залом в театре Стива Джобса без традиционных оваций после каждого анонса, а сама презентация потеряет свой шарм.
Отчасти так и вышло — Тим Кук действительно выступал перед пустым залом в театре Стива Джобса, но длилось это всего пять минут. Остальные полтора часа Apple показывала хорошо отрепетированный и срежисированный технологический блокбастер с постоянной сменой локаций и действующих лиц.
Презентация Apple на WWDC 2020 — наглядный пример работы культового слогана «Думай иначе» (Think Different). Наверное, можно бы не заморачиваться и сделать самое очевидное — провести обычную презентацию, только без зрителей в зале.
Вместо этого Apple отнеслась к презентации, как к любому другому новому продукту. В компании отбросили все устоявшиеся форматы и заново придумали, как интересно рассказывать о своих новинках, но теперь — только в онлайне. Когда-то Apple задала стандарт ведения презентаций в технологической индустрии — и всё начали на неё равняться, а теперь сделала это снова.
Пожалуй, первое, что бросается в глаза при просмотре — изменение нарратива презентации. Так как в зале больше нет аудитории журналистов, перед которой нужно выступать, исчезла необходимость замыкаться на одном помещении.
Вместо этого презентация постоянно переключается между разными помещениями. За почти два часа зрителей успевают провести по разным уголкам Apple Park, многие из которых как-то тематически связаны с анонсом: например, о watchOS рассказывали из спортзала, а о возможности открыть машину айфоном — из гаража.
При этом ведущим больше не нужно обращаться к аудитории в зале: они всегда смотрят прямо в камеру. И это решает давнюю проблему «четвёртой стены» на трансляциях Apple — когда ты как зритель понимаешь, что рассказывают не тебе, а кому-то другому.
Теперь по время просмотра возникает эффект присутствия. Как будто тебя лично позвали в кампус Apple, провели за кулисы, и рассказывают о новинках. Этого невозможно было бы добиться в традиционном формате выступления перед аудиторией журналистов. Презентация стала больше похожа на очень длинный ролик с YouTube или на дорогой документальный фильм о технологиях.
Всё выступление Apple записали заранее, а не проводили в реальном времени, как обычно. Но компания сохранила иллюзию лайв-трансляции благодаря бесшовным переходам, техничной режиссуре и дорогому продакшну.
Например, переходы между разными локациями происходили без видимых склеек, а внутри помещения ракурсы уже могли переключать между разными спикерами. Компания явно не пожалела денег на визуальную часть презентации: съёмку с дронов, кранов и другое профессиональное оборудование, а также графику. Это создавало ощущение, что всё происходит прямо сейчас, а не в записи.
Apple тактично умолчала о закулисье съёмок, ограничившись лишь упоминанием того, что в процессе соблюдали предосторожности. Например, съёмочная группа, кроме ведущих, находилась в масках, все сотрудники соблюдали дистанцию и ежедневно измеряли температуру. Но очевидно, что в процессе задействовали множество людей, а презентацию снимали не один день.
Визуальная часть и размах презентации поразили меня больше всего. Apple всегда готовит всё заранее, но предугадать последствия пандемии не мог никто, поэтому ещё в начале года у компании явно были другие планы на WWDC 2020. Ту презентацию, которую в итоге все увидели, Apple с нуля подготовила, сняла, смонтировала и обработала всего за несколько месяцев. По меркам таких корпоративных гигантов — это очень быстро.
При этом ничто не мешало другим компаниям достичь того же уровня: Google I/O должна была пройти не сильно раньше WWDC, да и у Microsoft было почти столько же времени. Но они предпочли адаптировать привычный формат с поправкой на пандемию, а не сделать шоу специально для онлайн-трансляции.
Одна из немногих вещей, которые мне в презентации не очень понравились, связаны скорее с моей работой. Я уверен, что с точки зрения зрителей и разработчиков презентация в таком формате — оптимальный вариант.
Совсем другое дело, если нужно работать с информацией и освещать презентацию в реальном времени, а также писать по ней новости. По моим ощущениям, мероприятия Apple из года в год «ускоряются» — компания выдаёт всё больше деталей и подробностей за единицу времени.
Но раньше, так как презентация шла в реальном времени и для людей в зале, оставалось множество возможностей перевести дух между анонсами и дополнять новость. Например, пока кто-то хлопает или на сцене выступает инженер, который рассказывает какие-то узкопрофильные детали.
Теперь же из-за того, что презентацию монтировали заранее, компания сразу убрала многие лишние или затормаживающие повествование моменты. Из-за этого стало сложнее написать новость, не упустив важных деталей и не потеряв в скорости — анонсы летели как из пулемёта.
Ещё одна вещь, которая не очень радует в перспективе — отказ Apple от офлайн-формата в целом. С учётом того, что нынешняя презентация компании оказалась куда интереснее по подаче, чем раньше и ситуации в мире, этот вариант кажется очень вероятным. Да и процессы теперь отработаны — в следующий раз организовать такое для Apple будет проще.
С другой стороны, это очень грустно: ведь вокруг презентаций Apple за долгие годы сформировался целый культ. Их узнаваемый стандарт задал ещё Стив Джобс, но теперь компания, кажется, готова двигаться дальше. В то же время, Apple всё равно как-то нужно взаимодействовать с партнёрами, медиа и сотрудниками в офлайне — для этого теперь придётся найти новый способ.
Эплонутым нет покоя. Простите.
А потом люди говорят «чо фанаты Эпла такие агрессивные?!»
кстати, эпол действительно захватывает мозг. я ж купила айфон недавно. полчаса назад сижу такая на сайте рестора.
муж такой: чо делаешь?
я: да вот зырю эппл вотчи, дорогие сука, мб старенькие модели взять
м: а нахуя они тебе?
я: ...
м: ..?
я: ...
м: ...
я: ... я хуй знает
Сплошной Паша
У меня есть. Они прикольные, можно телефон в рюкзак закинуть и поехать спокойно на велике, а музтреки с часов тыкать + калории + приложеньки всякие + в часах микрофон если нужно ответить в телеге(правда аудио, но всё-равно) и тд. В целом бесполезная хуйня, но немножко качество жизни улучшает, конечно. Ну и я ленивая жопа — свет с них в комнате выключаю.
Как часто заряжаешь?
Раз в два дня, вторая модель. Старенькая как раз.
Всегда это смущало в смарт-часах с кучей фич.
Поэтому у меня фитнестрекер, который заряжать надо раз в неделю.
Да в принципе пофиг. Телефон нужно каждый день заряжать и ничего. Домой пришел, в телефон кабель, часы на площадку и пошел заниматься делами.
вот кстате тоже ведь тема - я такая думаю: блин, фитнес-трекер, круто! а потом вспоминаю, что с прошлого года хочу купить беговую дорожку и хрен бы там и спрашивается на черта мне тогда фитнес-трекер
На дорожку прикольно вещи вешать :)
Я тебя не слышу! Я буду беготь
Да-да, все так говорят
Будильник, звонильник
Ленинский ящик
а он с вибрацией? потому что обычные будильники на меня никак не действуют, я не могу проснуться под них
звонилка сразу мимо, я дома сежу
Да, но иногда его слабая вибрация не чувствуется. Это от фитнестрекера зависит.
Плюс там ещё пульсометр, и есть с процентом насыщения кислорода. Плюс просто шагомер.
Читала как-то про стартапную штуку - браслет, который фигачит током. При этом один ты даришь условному другу и вы оба получаете возможность ебануть друг друга током через приложение. Вот такой бы мне будильник подошёл
У мибендов была какая-то социалочка, кстати, типа можно было друг другу сигналы отправлять
Есть похожие секси игрушки
Они почти все с вибрацией, часто хорошая тема, потому что особо звуков не издаёт и партнёра не разбудишь. Но как и со всем в этом мире — можно привыкнуть и тебя перестанет брать
Ну вот ты, видимо, по движухе, а я домосед совершенный, последние пять лет на удалёнке работаю. Поэтому мне, наверное, они ни к чему будут, хотя мне оче нравится тема трекера сна.
У нас люстра с пультом, но он хер знает где валяется, приходится страдательно поднимать жёппу
Сон можно чем-нибудь подешевле тречить, мибэнды те же дешевле в разы. У меня давно были 1 и 2 модель, было нормально в принципе. Просто это тяга к фишкам и новым штучкам у тебя играет, я всё отлично понимаю. Ну хочется просто и всё :)
Да, однозначно именно желание всяких ништяков) Ну и, конечно, Эппл в плане подачи бренда гениальны просто. Тема с "техникой для самых охуенных" заползает в мозг, даже если ты понимаешь, что это всё просто блестящий финт
для чего созданы АВ
Apple Watch. Созданы заряжаться.
вот проблема как раз в том, что то, для чего они созданы, в моей жизни присутствует по-минимуму)
ну вот мой день на 80% состоит из сидения жёппой за компом и 20% тусни с семьёй (гуляем, играем, вот это вот всё). поэтому вряд ли они сильно пригодятся, конечно. но, блин, хочется)
чёрт. опять пойду на рестор щас
мне всегда очень стрёмно брать бу технику, прям принципиально не беру( я в этом плане как поехавший мужик, который хочет только девственницу
Мужской Илья
Бери пример с тижешников, чморзик вон эйрпоцы бэушные взял.
Бешеный химик
Ты поехавший. Не брал я бушную
Ленинский ящик
не, я не могу. как представлю, что кто-то до меня трогал технику, сразу прям передёргивает. дебильно, но так
а под серыми что имеешь в виду? если надумаю уж, то подамся в ситилинк какой-нить
у меня кстати на хыр тоже 1 год гарантия :С хз почему
в ситилинке как раз. чек да, в настройках XR и есть пункт ограниченной гарантии о_0
Это норма, Эпл там указывает базовый срок своей гарантии (1 год) без учёта законодательных особенностей конкретных стран. Для РСТшных устройств (а именно такими торгует Ситилинк) второй год гарантии действует уже в рамках российского закона о защите прав потребителя. Чек очень желательно сохранить в целостности и сохранности на этот второй год и тогда никаких проблем с гарантией не будет.
Приятный ящик
Все смартфоны это делают. Посмотри на людей в транспорте. Я просто хуею, насколько большая разница обстановки с теми же нулевыми.
Да а что нулевыми) Вспомни, какие разнообразные телефоны были у всех, все эти журналы Связного, смс-оповещения с голосом Максим.
Приятный ящик
Хороший дизайн должен следовать за функциональностью. Условно: если функциональность современных телефонов — тыкать в них пальцем, то они будут такими, в которые приятнее и быстрее всего тыкать пальцами. Это как естественный отбор: выживает наиболее приспособленный; в технике он тоже работает. Поэтому все телефоны сейчас одинаковы.
"Раньше лучше было"
Ты оценил за меня, я не оценивал.
В том времени был свой шарм, во времени настоящем есть свой. Жизнь в одном крайне упростилась с тех времён из-за технологий, но, в то же время, в другом усложнилась, но последнее больше человеческий фактор.
В то время все читали газеты. Сейчас читают новости в телефоне. Что критично изменилось?
Скорость формирования и выдачи информации, скорость обмена информацией. Количеством субъектов, способных создавать или сосредотачивать информацию. И не только.
Как это повлияло на атмосферу в транспорте? Все равно куда-то пялатся
https://www.znak.com/2018-06-24/v_telefone_sidela_pod_chelyabinskom_mashina_vletela_v_avtobus_odin_chelovek_pogib
И правда, никак. Недавно тоже видел, как девушка переходила дорогу с телефоном в руках, причём было темно, а экран сильно светит, глазами туда, какое-то видео смотрит. Машина успела затормозить в сантиметре, а она как шла так и шла, не отреагировала вообще.
Кароч.
Сначала люди пишут:
@ХАХАХАХА. эплонутым нет покоя, пистрос
@мда эпловское говнище
@пфффф сяоми лучше, чем ваше ябьлочное говно
Потом они же приходят в положительный тред по Майкрософту/Андроиду и говорят «оооо ща порвахи эпловские злобные налетят! 3-2-1…»
я ваще-то больше по Fujifilm
Это Дамир просто меня вообще криво понял, я так понял.
Бля, у кого-то из нас явно проблемы с коммуникацией. Но я, как интроверт, склонен сначала подозревать себя :)
Да ничего личного, не бери в голову. У тебя ещё не слишком злой коммент :)
Раздражают восторженные посты на каждый пук эппла
Ну лично меня
Не, не раздражают посты про компанию. Новости эпла знать хотелось бы, но все это преподносится в восторженном ключе, хотя фичи обычно не такие уж и новые они презентуют. Хотелось бы, чтоб описывалось все как есть и попутно б вспоминалось про аналоги.
Заголовок сбивает) ну и на фоне ДИТКОВСКИЙ РАДОВАЛСЯ АПДЕЙТАМ СИСТЕМЫ
Всемирный
Я люблю Эппл просто и дрочу на каждый ее пук. По моему это называется фанат) И я люблю тж за то что они во всех подробностях обсуждают их, может это не всем нравится, но если честно я заметил что последние пол года часто посты о технологиях улетают в минуса вне зависимости от того, что в нем написано
может просто пишут о всякой дребедени вроде скругления иконок. такие технологии мало кого впечатляют
Особый файл
Вы просили больше мнений — вот вам мнения
Новости у нас пишутся вообще без оценочного суждения
Хорошо что ниже ты уже выбрал что-то одно из этого.
Я тут вижу восторженное мнение с оценочными суждениями, с которыми не согласен, но минусовать из-за этого не собираюсь.
Это не новость. То, что ты не знаешь жанров журналистики, это нормально, это не твоя работа. Давай я поясню.
Новость — это такой информационный жанр журналистики, где ты сухо пишешь о факте, событии. Да, ты можешь ставить акценты, выбирать подачу материала и корректировать прочие детали. На эту тему есть много споров, но новость — это вечное стремление к объективности так или иначе.
Подобная колонка, как у Дамира, — это заведомо субъективный, аналитический жанр. На это читателю указывает заголовок и хэштег #мнения.
Скажи, теперь понятнее?
Особый файл
Понятно было и до этого, но спасибо за напоминание.
Не воспринимай мои ночные «пуки» серьезно ‒ мне просто не нравятся фанаты Apple.
Да не, я со всем согласен. Просто мне кажется это всё очевидная фигня, высосаная из пальца. Эппл — огромная компания с топовыми дизайнерами, операторами, сценаристами и кем угодно вообще. Конечно, они сделают всё пиздато. Только разве это сюрприз, достойный лонгрида? Аналитика какая-то, с ума сойти :)
Даже если у тебя есть деньги, ты можешь сделать говно.
Плюс — что, у Сяоми или Хонора нет денег на такую простую идею? Apple же не «Мстителей» сняла, а просто всё очеловечила.
Поэтому, конечно, это сюрприз.
Сплошной Паша
Сюрприз был бы, если бы они облажались, но я вообще как главред своей маленькой фигни отлично понимаю, почему этот пост написан. И это правильное решение. Я тут так, чисто побухтеть ради плюсиков :)
Дамир, и сколько тебе за это занесли? Давно читаю TJ и вижу, что вы постоянно хвалите Apple, явно же дело нечисто
Вы даже отшучиваетесь под копирку
Вы даже комментируете под копирку!
Шумный Гоша
Брат за брата
Уютный Мика
Какой брат за брата. Оригинально придуманная шутка. Только что придумал. Ты что, думаешь они заранее шутки в своей конфе придумают? Или ты думаешь что они удаляют статьи про жулика елистратова? А тем более не пишут специально про большие митинги на лубянке?
Знаете, я даже отпишу в чем причина моего, да наверно и многих недоумения.
Вот был эпл от Джобса. Когда корпорация создала своё виденье продукта как образ жизни, когда даже воруя идеи из них делали что-то нового уровня. К чему потом годами стремились конкуренты.
Эпл стал религией, порой излишне фанатичной, но под этим был фундамент против которого ничего не попишешь.
Потом пришел Кук, который просто начал давать людям то что они уже покупали не у эпл (тренд на лопаты). И это стало началом конца эпл как законодателя мод. И даже во многом они стали догоняющими.
Конечно те же airpods поменяли тренды в целом сегменте, но это не уровень Ipod, Iphone, Ipad. Watch весьма спорный.
Был эпл религия и уровень, теперь это просто качество (причем часто уже есть в чем-то лучшие альтернативы).
И вот выходит пост про обсасывание презентации. Выглядит это как классические фап-посты фанбоев времен живого Джобса, но вот только эпл уже не та.
Ого, самая дорогая корпорация может потратить деньги куда-то? Ахуеть и ни как иначе
Похоже на ролики из телемагазинов XD. Сделанные только не на отъебись, а профи своего дела.