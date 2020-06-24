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Технологии
Алексей Боржонов
1115

Twitter заблокировал аккаунт организации DDoSecrets из-за публикации крупной базы данных полиции США Материал редакции

В ней были секретные материалы о подготовке полицейских и их операциях за 10 лет.

15 комментариев
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Twitter заблокировал аккаунт группы активистов DDoSecrets, которая опубликовала базу данных 200 полицейских департаментов США. Об этом сообщила руководитель группы Эмма Бест.

22 июня DDoSecrets опубликовала полученную от хакеров из Anonymous базу данных размером 296 гигабайт. Её украли у техасской хостинговой компании Netsential, которая предоставляет услуги правоохранительным органам США.

База называлась BlueLeaks и содержала миллионы документов из более чем 200 полицейских департаментов, центров обработки информации и других служб правоохранительных органов. ZDnet отмечает, что это крупнейшая утечка в истории полиции США: хакеры получили секретные материалы за 10 лет о том, как полицейские обучали персонал и проводили операции.

База появилась на сайте DDoSecrets, но её также анонсировали в Твиттере организации и продвигали там. Представитель Twitter заявил ZDnet, что активисты нарушили политику соцсети, опубликовав данные, полученные незаконным путем. Кроме того, в базе всё же содержалась личная информация.

Пользователи соцсети также обратили внимание, что при попытке перейти на сайт DDoSecrets из соцсети, всплывает окно с предупреждением.

Paulus Pärssinen @ParssinenPaulus
@NatSecGeek @bbhorne This is straight up bullshit. @TwitterSupport https://t.co/I4nkH2oSDF

Основатель группы рассказала в интервью Wired, что активисты удалили из базы конфиденциальную информацию при публикации, в том числе «особо деликатные» данные о жертвах преступлений и детях, а также частных предприятиях, учреждениях здравоохранения и ассоциациях ветеранов. При этом Бест признала, что какие-то файлы активисты могли пропустить.

ZDnet отмечает, что решение Twitter некоторые пользователи раскритиковали. Они напомнили, что соцсеть банит не все аккаунты, распространяющие полученные хакерами данные, и привели в пример WikiLeaks.

#новости #twitter #кибербезопасность

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15 комментариев
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alexferman

3

База называлась BlueLeaks и содержала миллионы документов из более чем 200 полицейских департаментов, центров обработки информации и других служб правоохранительных органов

Так-то жесть жестяная. К сожалению, всё это ваше IT - сплошной дуршлаг.

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Дневной химик

alexferman
1

Вообще не понимаю, как можно не заметить, когда у тебя скачивают гигабайты данных. У них мониторинга трафика небыло или что.
Я конечно понимаю, хакеры все дела. 

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Плоский Абдужаббор

Дневной
0

Во время чтения таких новостей вечно задаюсь вопросом — то ли в Штатах такие офигенные хакеры, то ли у них системы безопасности еще времен Рейгана

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alexferman

Плоский
6

Госструктуры чуть менее чем везде сидят на дырявом неэффективном ПО.

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Плоский Абдужаббор

alexferman
0

Это понятно, но именно в Штатах выкачивают сразу архивами за десяток лет

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Mmmax

Дневной
2

Если чувак с доступом сам сливает - тут ничего не поможет.

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Илья Гераськин

Mmmax
0

Поможет. DLP от инсайдеров как раз

Ответить

Mmmax

Илья
0

Сам поставил безопасность, сам слил.

Ответить

alexferman

Дневной
0

Её украли у техасской хостинговой компании Netsential

У хостингов трафика  на порядки больше этих 300 Гб.  Хотя возможно и мониторинга у них никакого не было, это же госслужбы, лол.

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Mmmax

0

А в целом, такая внуха, что все эти блм - план трампа, чтобы жопы горчицей белым натереть

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Сергей Раков

Mmmax
1

У Трампа мощно просели рейтинги с середины мая, так что если это был гениальный план, то он не сработал. 

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Mmmax

Сергей
0

Так пока он *твердо и четко* ничего не сделал.
Щас проработка дна. 
*Замочат белого *нобелевского лауреата*, включит машину.

Ответить

Плоский Абдужаббор

Сергей
0

Дональд-три-процента

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Максим Шпилёв

0

активисты удалили из базы конфиденциальную информацию при публикации, в том числе «особо деликатные» данные о жертвах преступлений и детях, а также частных предприятиях, учреждениях здравоохранения и ассоциациях ветеранов. При этом Бест признала, что какие-то файлы активисты могли пропустить.

базу данных размером 296 гигабайт

Это сколько же времени нужно проверять..

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Плоский Абдужаббор

Максим
0

Думаю запросы по ключевикам погоняли и вот вся проверка

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