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Технологии
Женя Кузьмин
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В США зафиксировали первый ошибочный арест из-за технологии распознавания лиц — система указала на невиновного человека Материал редакции

Мужчину, которого алгоритмы спутали с магазинным вором, продержали под стражей более суток. И потом объяснили это «ошибкой компьютера».

14 комментариев
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Ошибка технологии распознавания лица привела к неправомерному аресту темнокожего мужчины в Детройте. Об этом сообщается в жалобе Американского союза гражданских свобод (ACLU), поданной на местный департамент полиции. СМИ называют это первым известным случаем в стране, когда работа подобным алгоритмов приводила к ошибочному задержанию.

В январе 2020 года 42-летний житель Детройта Роберт Уильямс (Robert Williams) провёл в заключении более суток. До этого в местном магазине Shinola кто-то украл пять часов общей стоимостью в 3,8 тысячи долларов. Полицейские взяли нечёткие кадры с камер наблюдения (на них попал подозреваемый) и пропустили через систему распознавания лиц от компании Rank One Computing. Она показала совпадение с фотографией на водительском удостоверении Уильямса.

Неизвестно, были ли у полиции дополнительные свидетельства вины Уильямса. В ACLU отметили, что фото подозреваемого показали охраннику магазина, и тот идентифицировал вора, хотя не был свидетелем преступления.

При этом в полицейском отчёте о результатах проверки алгоритмом указано, что система не должна использоваться в качестве единственной причины для ареста. Тем не менее, Уильямс провёл под стражей более 30 часов, после чего офицеры отпустили его со словами: «Должно быть, компьютер ошибся».

В жалобе ACLU требуют от полиции Детройта снятия ареста, публичных извинений и удаления фотографий из полицейских баз данных для распознавания лиц. Также речь зашла о прекращении тестирования алгоритмов для поимки преступников: «Это первый известный случай в США, но могут быть ещё и другие». Сам Уильямс в колонке для Washington Post подчеркнул, что он бы и не узнал о роли алгоритмов в своём аресте, если бы об этом не проговорился один из офицеров.

ACLU подала жалобу и обнародовала инцидент на фоне всё больших опасений по поводу технологий распознавания лиц. В июне IBM, Amazon и Microsoft практически одновременно заявили, что либо прекратят, либо приостановят работу над подобными системами, а также перестанут продавать наработки полиции. Это произошло после масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

#технологии #новости

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14 комментариев
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Всемирный украинец

11

Технологию заставить публично извиниться

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Всемирный
1

Дон

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ouxen

Всемирный
0

и преклонить колено

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Рулон Обоев

5

Не могу их винить. Для меня черные тоже на одно лицо.

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Внезапный глобус

Рулон
3

А вот отвечу на шутку серьёзно. Может это у меня одного, но негров отлично различаю, даже самых трушных, чего не скажешь об азиатах — от там пиздец, нейросеть в ступоре.

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Zakhar Zakharov

Внезапный
0

вот тоже серьезно. я из дальнего востока. азиат. у нас есть некоторые русские и они серьезно отличались от русских, которых показывали по телеку.
учился в москве. и вот смотреть трушных славян русских со светлыми русыми прямыми волосами и голубыми глазами со светлой кожей, то иванушек от иванушки не отличишь. все на одно лицо. и русские, и белорусы, и украинцы, и сербы. 
просто тут главное трушность. понятно, что сейчас у среднестатистического русского и евреи будут на роду, и кавказцы, и молдаване и так далее. 
а вот китайцы как бы не очень смешиваются как я понял. если даже да, то среди азиатов же. вот и получается

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Сергей Васильев

2

Я не расист, но он же ниггер, значит в чем-то другом виновен? Зачем отпускать?

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Роман Александров

1

Detroit: Become Kojanniy meshock 

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Бетонный колос

0

То есть если бы его по фотороботу кожаные мешки арестовали, то проблемы бы не было ?

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Mmmax

0

@Женя Кузьмин добавь данные, сколько преступников каждый год с помощью распознавания лиц и без физического участия полиции задерживается.

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Taktischer Corgi

0

Уважаемый компьютер сыграл в 50/50.

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Onihei

0

Ублюдки конечно и надо за такое судиться на компенсацию, но снимать с тестирования эту штуку за такое просто нелепо. Я считаю эту штуку стоит применять только после хорошей отладки и бетатеста

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Кирилл Журавлёв

0

Вы бы хоть прочитали что там написано для начала

Спойлер: она не может быть причиной ареста

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Соколов Андрей

0

эпично обделались.

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