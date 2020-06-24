Комментарии
Мужчину, которого алгоритмы спутали с магазинным вором, продержали под стражей более суток. И потом объяснили это «ошибкой компьютера».
Ошибка технологии распознавания лица привела к неправомерному аресту темнокожего мужчины в Детройте. Об этом сообщается в жалобе Американского союза гражданских свобод (ACLU), поданной на местный департамент полиции. СМИ называют это первым известным случаем в стране, когда работа подобным алгоритмов приводила к ошибочному задержанию.
В январе 2020 года 42-летний житель Детройта Роберт Уильямс (Robert Williams) провёл в заключении более суток. До этого в местном магазине Shinola кто-то украл пять часов общей стоимостью в 3,8 тысячи долларов. Полицейские взяли нечёткие кадры с камер наблюдения (на них попал подозреваемый) и пропустили через систему распознавания лиц от компании Rank One Computing. Она показала совпадение с фотографией на водительском удостоверении Уильямса.
Неизвестно, были ли у полиции дополнительные свидетельства вины Уильямса. В ACLU отметили, что фото подозреваемого показали охраннику магазина, и тот идентифицировал вора, хотя не был свидетелем преступления.
При этом в полицейском отчёте о результатах проверки алгоритмом указано, что система не должна использоваться в качестве единственной причины для ареста. Тем не менее, Уильямс провёл под стражей более 30 часов, после чего офицеры отпустили его со словами: «Должно быть, компьютер ошибся».
В жалобе ACLU требуют от полиции Детройта снятия ареста, публичных извинений и удаления фотографий из полицейских баз данных для распознавания лиц. Также речь зашла о прекращении тестирования алгоритмов для поимки преступников: «Это первый известный случай в США, но могут быть ещё и другие». Сам Уильямс в колонке для Washington Post подчеркнул, что он бы и не узнал о роли алгоритмов в своём аресте, если бы об этом не проговорился один из офицеров.
ACLU подала жалобу и обнародовала инцидент на фоне всё больших опасений по поводу технологий распознавания лиц. В июне IBM, Amazon и Microsoft практически одновременно заявили, что либо прекратят, либо приостановят работу над подобными системами, а также перестанут продавать наработки полиции. Это произошло после масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Не могу их винить. Для меня черные тоже на одно лицо.
Внезапный глобус
А вот отвечу на шутку серьёзно. Может это у меня одного, но негров отлично различаю, даже самых трушных, чего не скажешь об азиатах — от там пиздец, нейросеть в ступоре.
вот тоже серьезно. я из дальнего востока. азиат. у нас есть некоторые русские и они серьезно отличались от русских, которых показывали по телеку.
учился в москве. и вот смотреть трушных славян русских со светлыми русыми прямыми волосами и голубыми глазами со светлой кожей, то иванушек от иванушки не отличишь. все на одно лицо. и русские, и белорусы, и украинцы, и сербы.
просто тут главное трушность. понятно, что сейчас у среднестатистического русского и евреи будут на роду, и кавказцы, и молдаване и так далее.
а вот китайцы как бы не очень смешиваются как я понял. если даже да, то среди азиатов же. вот и получается
Я не расист, но он же ниггер, значит в чем-то другом виновен? Зачем отпускать?
@Женя Кузьмин добавь данные, сколько преступников каждый год с помощью распознавания лиц и без физического участия полиции задерживается.
Ублюдки конечно и надо за такое судиться на компенсацию, но снимать с тестирования эту штуку за такое просто нелепо. Я считаю эту штуку стоит применять только после хорошей отладки и бетатеста
Вы бы хоть прочитали что там написано для начала
Спойлер: она не может быть причиной ареста