Google стала автоматически удалять историю местоположений и поиска новых пользователей
Материал редакции
Раньше функцию надо было активировать вручную, а теперь она будет включена по умолчанию.
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Google стала по умолчанию использовать автоматическое удаление истории местоположений, поиска и активности на YouTube для новых пользователей. Об этом сообщается в блоге компании.
Когда пользователь включит историю местоположений, сервис по умолчанию выставит автоудаление информации через 18 месяцев. То же будет действовать и для истории поиска;
Активность на YouTube также будет удаляться автоматически, но каждые 36 месяцев. Google объяснила, что так она сможет рекомендовать релевантные интересам пользователей видео;
Компания уточнила, что новые правила будут действовать только для новых аккаунтов — уже существующие они не затронут. Также нововведения не коснутся Gmail, Drive и Photo.
Google объяснила, что «продукты должны хранить информацию до тех пор, пока она будет нужна и полезна», потому решила изменить правила хранения данных.
До 2019 года компания хранила данные бессрочно — пока пользователь сам не решит их удалить. В 2019 году Google добавила функцию автоматического удаления информации каждые 3 и 18 месяцев, но пользователи должны были самостоятельно активировать её в настройках. Теперь же она будет активна по умолчанию.