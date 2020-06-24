Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Алексей Боржонов
944

Google стала автоматически удалять историю местоположений и поиска новых пользователей Материал редакции

Раньше функцию надо было активировать вручную, а теперь она будет включена по умолчанию.

3 комментария
В закладки

Google стала по умолчанию использовать автоматическое удаление истории местоположений, поиска и активности на YouTube для новых пользователей. Об этом сообщается в блоге компании.

  • Когда пользователь включит историю местоположений, сервис по умолчанию выставит автоудаление информации через 18 месяцев. То же будет действовать и для истории поиска;
  • Активность на YouTube также будет удаляться автоматически, но каждые 36 месяцев. Google объяснила, что так она сможет рекомендовать релевантные интересам пользователей видео;
  • Компания уточнила, что новые правила будут действовать только для новых аккаунтов — уже существующие они не затронут. Также нововведения не коснутся Gmail, Drive и Photo.

Google объяснила, что «продукты должны хранить информацию до тех пор, пока она будет нужна и полезна», потому решила изменить правила хранения данных.

До 2019 года компания хранила данные бессрочно — пока пользователь сам не решит их удалить. В 2019 году Google добавила функцию автоматического удаления информации каждые 3 и 18 месяцев, но пользователи должны были самостоятельно активировать её в настройках. Теперь же она будет активна по умолчанию.

#новости #google #приватность

Алексей Боржонов PLUS
+22 411
1
11
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 3, "likes": 11, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 181622, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Jun 2020 20:03:32 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Текущий Филипп

4

Для приличия в посту ссылки хоть опубликовали бы на доки по отключению

Ответить

Алексей Боржонов

Текущий
1

есть ссылка. дублирую https://myaccount.google.com/data-and-personalization

Ответить

Дневной химик

1

Gmail, Drive и Photo
Было бы интересно (sarcasm) 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Оно начнётся 23 июня около 15:00 по московскому времени.
190
Технологии
Apple объявила об отказе от Intel и переходе на собственные процессоры в Mac
«Исторический день для Mac».
229
Интернет
The Last of Us 2 — одна из главных игр поколения PS4. В сети она столкнулась со скандалами и низкими оценками игроков
В интернете только и разговоров, что о TLOU2: пока одни ставят игре «нули» и недовольны «десятками» от журналистов, а также ругают сюжет и «SJW-повестку», другие называют её шедевром и делают мемы.
214
Популярное за три дня
Новости
Джастина Бибера обвинили в изнасиловании. В ответ он показал фото, квитанции и письма, подтверждающие его невиновность
Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили. Но Бибер всё равно посчитал нужным ответить.
159
Истории
Как я был понятым при обыске закладчика и почему вам не советую
История о том, как помогая закону чувствуешь себя преступником с подпиской о невыезде.
327
TJ
Если пойдёте голосовать по поправкам в своём городе, принесите на TJ фото, видео и наблюдения
Альтернатива своим соцсетям.
142
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

common sense

Запись в подсайте Twitter

Yt

Твит Трампа снова скрыли…

Vladimir Medvedev

Audi разорвала контракт с…

Кенчанский

Olympus перестанет производить…

Ебаный Кошмар

Запись в подсайте Twitter

Vladimir Medvedev

Audi разорвала контракт с…

Влад Абрамов

Что меняют в Конституции — в…

Убедительная…

Audi разорвала контракт с…