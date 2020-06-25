Комментарии
Издатели в течение нескольких лет критиковали крупные компании за то, что те используют их контент и не делятся доходами.
Google анонсировала запуск программы лицензирования, по которой она будет платить издателям из трёх стран за «высококачественный» контент. Об этом говорится в блоге компании.
Пока Google подписала контракты с издателями из Германии (Spiegel Group), Австралии (Solstice Media) и Бразилии (Diarios Associados). Компания ведёт переговоры и с другими компаниями, но подробностей не привела.
Кроме платы за контент, Google также будет платить за доступ читателей к статьям, которые можно увидеть только по подписке. «Это позволит платным издателям расширить свою аудиторию и открыть людям возможность читать контент, который они обычно не видят», — говорится в заявлении компании.
Вице-президент Google по управлению продуктами для новостей Брэд Бендер отказался назвать конкретные суммы выплат в разговоре с The Wall Street Journal. По его словам, всё будет зависеть от типа и количества контента.
Программа в первую очередь появится в Google News и Discover. Её запустят до конца 2020 года.
КОГДА КОМИТЕТ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОММЕНТЫ??