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Технологии
Алексей Боржонов
1723

Google будет платить издателям из трёх стран за «высококачественный» контент Материал редакции

Издатели в течение нескольких лет критиковали крупные компании за то, что те используют их контент и не делятся доходами.

5 комментариев
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Google анонсировала запуск программы лицензирования, по которой она будет платить издателям из трёх стран за «высококачественный» контент. Об этом говорится в блоге компании.

Пока Google подписала контракты с издателями из Германии (Spiegel Group), Австралии (Solstice Media) и Бразилии (Diarios Associados). Компания ведёт переговоры и с другими компаниями, но подробностей не привела.

Кроме платы за контент, Google также будет платить за доступ читателей к статьям, которые можно увидеть только по подписке. «Это позволит платным издателям расширить свою аудиторию и открыть людям возможность читать контент, который они обычно не видят», — говорится в заявлении компании.

Вице-президент Google по управлению продуктами для новостей Брэд Бендер отказался назвать конкретные суммы выплат в разговоре с The Wall Street Journal. По его словам, всё будет зависеть от типа и количества контента.

Программа в первую очередь появится в Google News и Discover. Её запустят до конца 2020 года.

  • WSJ отмечает, что издатели в течение многих лет критиковали такие компании, как Google и Facebook, за то, что они использовали контент СМИ, но не делились доходами с рекламы;
  • В 2019 году Facebook подписала контракты с рядом СМИ, чтобы размещать их материалы в новостной ленте, а Apple запустила Apple News+, где читатели могут получить доступ к статьям некоторых изданий. Google на их фоне «двигался медленнее», отмечает WSJ.
  • Во время пандемии коронавируса из-за падения доходов СМИ критика обострилась. В частности, власти Австралии собирались обязать Google и Facebook платить местным СМИ. Facebook тогда заявила, что не будет делиться доходами.

#новости #google #деньги #медиа

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5 комментариев
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Пылесос DYSON

13

КОГДА КОМИТЕТ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОММЕНТЫ??

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Призванный кофе

Пылесос
10
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Прикладной Мика

Пылесос
1

ХАХА ПУК СРЕНЬК ДАЙТЕ ДЕНЬГИ

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dmzkrsk

Пылесос
0

Раньше платили

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Vladislav M

Пылесос
0

сразу же после редизайна на tj

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