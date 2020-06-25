Почему все еще нельзя применять нейронки чтобы искать преступников

Комментарии
что происходит в интернете
Всем привет, это короткая история о том, как Mash пытается применить нейронки для восстановления лица преступника и почему это плохая идея.
Сегодня скинули пост на одном из каналов Mash:
В конце поста приписка:
Я хочу предупредить всех кто балуется этим видом восстановления лиц (в их примере результат работы приложения Remini), что эти «восстановления лиц» нельзя, на данном этапе развития технологий, применять для каких-то выводов или преследования кого-то, потому что они просто генерирую фейковые данные.
Нейронная сеть в приложении Reminu (GAN-алгоритм) обучена на сотнях тысячах лиц людей, все что она умеет, это «примерно дорисовывать лица» чтобы было реалистично и похоже, но гарантировать то, что кто-то невинный не пострадает от такого подхода — нельзя.
Все чаще слышно в последнее время про AI-этику и часто это что-то преувеличенное (вроде GPT2 моделей), но тут, конкретный случай — лицо сгенерированное нейронной сетью не может быть поводом чтобы кого-то задерживать, преследовать, таких преступников нужно ловить классическими способами.
Вот пример:
1) Фото примерно испорченное до состояние того, что у них на видео;
2) Восстановленная версия;
3) Реальная картинка.
В общем, аккуратнее с алгоритмами, товарищи, они все еще придумывают фейковые вещи.
А такой вопрос
Даже такая нейронка эффективнее фоторобота по описанию очевидцев или нет?
Ну то бишь это вопрос формулировок и составлять фоторобот для поиска подозреваемого с помощью нейронки - ок, а тыкать в кого-то одного и говорить что это он сделал, давайте его посадим - не ок
Особенно, если у очевидца плохая память на лица, типа меня. Я до сих пор путаю Киру Найтли и Натали Портман.
А всякое "тонкий нос", "широкие брови", "прямые губы" для меня вообще какая-то мутная дичь.
Исполнительный кубок
Фоторобот — тоже хуйня, по сути. Некоторые люди слишком хуёво различают лица.
Не отрицаю, у самого память на лица такая, что даже самых близких людей не опишу нормально
Можно дорисовать нейронкой, а потом опросить очевидцев. Например, remini дорисовывает похожие глаза/носы. В результате может получится совсем другой человек.
Исполнительный кубок
Technology Reversal:
Раньше мы смеялись над мемом из CSI, теперь мем из CSI смеётся над нами.
Вообще видно что на видео и нейролицо ваообще разные
А что не так? Чет не понял вроде все похоже