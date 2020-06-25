Почему все еще нельзя применять нейронки чтобы искать преступников

В Питере и области ловят опасного преступника. Запомните его.



Мужчину на видео подозревают в нападении на 76-летнюю пенсионерку в парке Александрино (Кировский район). Бабушке нанесли множественные колюще-режущие, украли сумку. Она прожила еще сутки, но сегодня скончалась.



Увидите этого человека — немедленно звоните в полицию.



В конце ролика — детализированный портрет, полученный нами при помощи нейросетки. Обычно она не подводит.

В Питере и области ловят опасного преступника. Запомните его.Мужчину на видео подозревают в нападении на 76-летнюю пенсионерку в парке Александрино (Кировский район). Бабушке нанесли множественные колюще-режущие, украли сумку. Она прожила еще сутки, но сегодня скончалась.Увид...