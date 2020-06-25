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Технологии
Denis Shiryaev
331

Почему все еще нельзя применять нейронки чтобы искать преступников

Всем привет, это короткая история о том, как Mash пытается применить нейронки для восстановления лица преступника и почему это плохая идея.

22 комментария
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Сегодня скинули пост на одном из каналов Mash:

Mash на Мойке
В Питере и области ловят опасного преступника. Запомните его.

Мужчину на видео подозревают в нападении на 76-летнюю пенсионерку в парке Александрино (Кировский район). Бабушке нанесли множественные колюще-режущие, украли сумку. Она прожила еще сутки, но сегодня скончалась.

Увид...
В Питере и области ловят опасного преступника. Запомните его.

Мужчину на видео подозревают в нападении на 76-летнюю пенсионерку в парке Александрино (Кировский район). Бабушке нанесли множественные колюще-режущие, украли сумку. Она прожила еще сутки, но сегодня скончалась.

Увидите этого человека — немедленно звоните в полицию.

В конце ролика — детализированный портрет, полученный нами при помощи нейросетки. Обычно она не подводит.

В конце поста приписка:

>В конце ролика — детализированный портрет, полученный нами при помощи нейросетки. Обычно она не подводит.

Речь про эту картинку

Я хочу предупредить всех кто балуется этим видом восстановления лиц (в их примере результат работы приложения Remini), что эти «восстановления лиц» нельзя, на данном этапе развития технологий, применять для каких-то выводов или преследования кого-то, потому что они просто генерирую фейковые данные.

Нейронная сеть в приложении Reminu (GAN-алгоритм) обучена на сотнях тысячах лиц людей, все что она умеет, это «примерно дорисовывать лица» чтобы было реалистично и похоже, но гарантировать то, что кто-то невинный не пострадает от такого подхода — нельзя.

Все чаще слышно в последнее время про AI-этику и часто это что-то преувеличенное (вроде GPT2 моделей), но тут, конкретный случай — лицо сгенерированное нейронной сетью не может быть поводом чтобы кого-то задерживать, преследовать, таких преступников нужно ловить классическими способами.

Вот пример:

1) Фото примерно испорченное до состояние того, что у них на видео;

2) Восстановленная версия;

3) Реальная картинка.

Fig 2. нейронный Дружко

В общем, аккуратнее с алгоритмами, товарищи, они все еще придумывают фейковые вещи.

#нейронки

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22 комментария
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Принципиальный Филипп

2

Дружко похож 🤷‍♂️

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Denis Shiryaev

Принципиальный
7

Попробуй с другой фоткой, там еще и в каждом кадре будет лицо не похожее на предыдущее, зависит от шума

Ответить

Исполнительный кубок

Принципиальный
3

Нет.

Ответить

Необычный Влад

2

Улучшенный Дружко похож на Ивахнова
@Олег Ивахнов 

Ответить

Евгений Клочков

1

А такой вопрос
Даже такая нейронка эффективнее фоторобота по описанию очевидцев или нет? 

Ответить

Denis Shiryaev

Евгений
3

Просто это другая формулировка, так и нужно говорить – не "детализированный портрет, полученный нами при помощи нейросетки. Обычно она не подводит."

А:
"Фоторобот составлен нейронной сетью, относитесь с пониманием".

Потому что нейронки подводят.

Ответить

Евгений Клочков

Denis
0

Ну то бишь это вопрос формулировок и составлять фоторобот для поиска подозреваемого с помощью нейронки - ок, а тыкать в кого-то одного и говорить что это он сделал, давайте его посадим - не ок 

Ответить

Denis Shiryaev

Евгений
1

Конечно, люди должны адекватно понимать что это не "восстановление" это "рисование".

Ответить

Твоего деда дед

Евгений
2

Особенно, если у очевидца плохая память на лица, типа меня. Я до сих пор путаю Киру Найтли и Натали Портман.
А всякое "тонкий нос", "широкие брови", "прямые губы" для меня вообще какая-то мутная дичь.

Ответить

Исполнительный кубок

Евгений
1

Фоторобот — тоже хуйня, по сути. Некоторые люди слишком хуёво различают лица.

Ответить

Евгений Клочков

Исполнительный
1

Не отрицаю, у самого память на лица такая, что даже самых близких людей не опишу нормально

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

Можно дорисовать нейронкой, а потом опросить очевидцев. Например, remini дорисовывает похожие глаза/носы. В результате может получится совсем другой человек.

Ответить

Исполнительный кубок

1

Видимо, додумывать нейронкой дешевле и проще, чем поставить камеры получше.

Ответить

Исполнительный кубок

Исполнительный
0

Technology Reversal:
Раньше мы смеялись над мемом из CSI, теперь мем из CSI смеётся над нами.

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Олег Ивахнов

1

Вообще видно что на видео и нейролицо ваообще разные

Ответить

Denis Shiryaev

Олег
0

Как ты объяснишь что на среднем фото с нейро-Дружко – ты? Вылитый почти!

Ответить

Исполнительный кубок

Denis
0

Не он.

Ответить

Олег Ивахнов

Denis
0

Да пиздец одно лицо лол.

Ответить

Denis Shiryaev

Олег
0

Для меня все лысые на одно лицо

Ответить

Brown Zweig

0

fake it till you make it

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Jesus Surfer

0

А что не так? Чет не понял вроде все похоже

Ответить

Исполнительный кубок

Jesus
0

Нeт.

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