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Под постами старше 90 дней будет появляться специальное окно.
Facebook начала предупреждать пользователей о репостах старых материалов, говорится в блоге компании. Всплывающее окно будет появляться у постов старше 90 дней.
Компания объяснила, что таким образом хочет дать «контекст» пользователям, с помощью которого они могут принять «обоснованное» решение о репосте. Поделиться старым постом по-прежнему можно.
Соцсеть анонсировала, что протестирует и другие оповещения пользователей. Например, у новостей о Covid-19 будет всплывать окно с информацией об источнике и предложением перейти в информационный центр Facebook о коронавирусе.