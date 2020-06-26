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Технологии
Алексей Боржонов
492

Facebook начала предупреждать о дате публикации материалов при репостах старых статей Материал редакции

Под постами старше 90 дней будет появляться специальное окно.

2 комментария
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Facebook начала предупреждать пользователей о репостах старых материалов, говорится в блоге компании. Всплывающее окно будет появляться у постов старше 90 дней.

Компания объяснила, что таким образом хочет дать «контекст» пользователям, с помощью которого они могут принять «обоснованное» решение о репосте. Поделиться старым постом по-прежнему можно.

Наше внутреннее исследование показало, что актуальность статьи — важная часть контекста, который помогает людям решать, что читать, чему доверять и чем делиться. Например, новостные издания обеспокоены тем, что старые истории можно опубликовать в соцсетях как актуальные — из-за этого можно неверно истолковать текущие события.

заявление Facebook

Соцсеть анонсировала, что протестирует и другие оповещения пользователей. Например, у новостей о Covid-19 будет всплывать окно с информацией об источнике и предложением перейти в информационный центр Facebook о коронавирусе.

#новости #facebook

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2 комментария
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Близкий холод

Нейротекст
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Ой, а ведь сейчас начнется. Такой пиздец. Могу только посоветовать читать в таком порядке: 1) Перевод: Задержать в руках и спрятаться за километр двумя пальцами - и это не очень удобно.

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Близкий холод

Близкий
0

Удобная хуйня. Теперь и никакую постиронию не надо 

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