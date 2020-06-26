Комментарии
Злоумышленники воспользовались массовым переходом на дистанционную работу.
Русские хакеры из группировки Evil Corp атаковали крупные американские компании новым вирусом-вымогателем WastedLocker. Программа была нацелена на сотрудников корпораций, которые работают удалённо. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на технического директора компании Symantec Эрика Чиена.
Как выяснили исследователи, вредоносное ПО внедряли в обычные сайты, в том числе на новостные ресурсы. Однако в отличие от привычных вирусов, WastedLocker инфицировал не все компьютеры, а искал признаки, что устройство подключено к крупной корпоративной или правительственной сети — например, использование VPN. После этого вирус инфицировал устройство и ждал, когда пользователь приступит к работе и зайдёт в рабочую сеть, чтобы внедрить вредоносный код.
Symantec не раскрыла названий пострадавших компаний, но отметила, что атаке подверглись восемь компаний из списка Fortune 500. В общей сложности хакеры атаковали 31 компанию среди клиентов Symantec.
В декабре 2019 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании назвало хакерскую группировку Evil Corp «самой опасной в мире». В ведомстве рассказали, что хакерами руководит 32-летний житель Москвы Максим Якубец, а группировка более десяти лет похищала деньги у британских банков, работая из подвалов московских кафе.
Помню времена когда у хакеров не было национальности
Опять впереди планеты всей, аж гордость берёт
Ууууу снова злые русские
Всё можно интерпретировать на разные способы. Можно гордиться за ребят.
Они вроде на ФСБ работают.
Странно, что не ужесточают санкции из-за действий группировки и бездействия правоохранительных органов -
Мало информации.
Ахах, это не мало, тут вобще информации нет, такие вещи как хакерские разборки описываются в гигантских статьях и то их не многие способны осилить
Вообще-то, если компания российская, то не стоит писать "хакеры", "злоумышленники" и т. п. Это как путать слова "шпион" и "разведчик". Российские же пользователи не пострадали, потому пусть зарубежные компании и парятся и дают правовую оценку данной шалости.
В ведомстве рассказали, что хакерами руководит 32-летний житель Москвы Максим Якубец
Как блять, они это выснили?