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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Symantec: русские хакеры из Evil Corp атаковали американские компании через удалённых сотрудников Материал редакции

Злоумышленники воспользовались массовым переходом на дистанционную работу.

17 комментариев
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Русские хакеры из группировки Evil Corp атаковали крупные американские компании новым вирусом-вымогателем WastedLocker. Программа была нацелена на сотрудников корпораций, которые работают удалённо. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на технического директора компании Symantec Эрика Чиена.

Как выяснили исследователи, вредоносное ПО внедряли в обычные сайты, в том числе на новостные ресурсы. Однако в отличие от привычных вирусов, WastedLocker инфицировал не все компьютеры, а искал признаки, что устройство подключено к крупной корпоративной или правительственной сети — например, использование VPN. После этого вирус инфицировал устройство и ждал, когда пользователь приступит к работе и зайдёт в рабочую сеть, чтобы внедрить вредоносный код.

Symantec не раскрыла названий пострадавших компаний, но отметила, что атаке подверглись восемь компаний из списка Fortune 500. В общей сложности хакеры атаковали 31 компанию среди клиентов Symantec.

В декабре 2019 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании назвало хакерскую группировку Evil Corp «самой опасной в мире». В ведомстве рассказали, что хакерами руководит 32-летний житель Москвы Максим Якубец, а группировка более десяти лет похищала деньги у британских банков, работая из подвалов московских кафе.

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tjournal.ru

#новости #взломы #хакеры

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17 комментариев
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IO

5

Помню времена когда у хакеров не было национальности

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Ученый калькулятор

IO
Нейротекст
1

У Хакеров всегда была национальность, просто она для них это является преимуществом.

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Стройный Даниль

IO
1

технического директора компании Symantec Эрика Чиена.

А у CTO национальность идус/китаец стала в 80% случаев

Ответить

DELETED

4
Ответить

DELETED

DELETED
Нейротекст
0

Хакеры наемники Путина, которые убили 75 тысяч человек и устроили с ним войну. Вполне вероятно, что они с кем-то там проводили, но в итоге обосрались.

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Kyler

2

Опять впереди планеты всей, аж гордость берёт

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Магнитный пистолет

Kyler
0

Надеюсь, это ирония.

Ответить

Ученый калькулятор

Магнитный
Нейротекст
0

Ирония? Боюсь представить, что бы было, если бы это был мой батя.

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Kyler

Магнитный
0

))))

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Роман Трусов

2

Evil Corp

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Nevi Lant

0

Ууууу снова злые русские

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Владимир Филатов

Nevi
2

Всё можно интерпретировать на разные способы. Можно гордиться за ребят.

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bor_vn

0

Они вроде на ФСБ работают.
Странно, что не ужесточают санкции из-за действий группировки и бездействия правоохранительных органов - 

Ручные хакеры, экстравагантные миллионеры Как…
5 декабря США выдвинули официальные обвинения против российской хакерской группировки Evil Corp…
meduza.io
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Интенсивный историк

0

Как можно внедрить вредоносный код, если соединение по VPN? Он же не только в публичных сетях трафик шифрует. Мало информации. 

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Amir Name

Интенсивный
0

Мало информации.

Ахах, это не мало, тут вобще информации нет, такие вещи как хакерские разборки описываются в гигантских статьях и то их не многие способны осилить 

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Designer Startup

0

Вообще-то, если компания российская, то не стоит писать "хакеры", "злоумышленники" и т. п. Это как путать слова "шпион" и "разведчик". Российские же пользователи не пострадали, потому пусть зарубежные компании и парятся и дают правовую оценку данной шалости.

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Amir Name

0

В ведомстве рассказали, что хакерами руководит 32-летний житель Москвы Максим Якубец

Как блять, они это выснили?

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