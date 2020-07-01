Глубокое погружение в новые системы Apple.

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22 июня на презентации для WWDC Apple представила iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 и macOS 11 Big Sur. На айфонах появились переработанные виджеты на домашнем экране, часы получили встроенное отслеживание сна и мытья рук, планшетам добавили ещё больше настольных возможностей, а макбуки получили самый крупный редизайн за 10 лет.

Редактор TJ провёл несколько дней с самыми первыми бета-версиями новых систем от Apple для смартфонов, часов и планшетов, которые вышли на удивление стабильными. И теперь подробно рассказывает о первых впечатлениях и возможностях, на которых не акцентировали внимание во время презентации.

iOS 14

Наиболее заметных нововведений в iOS 14 всего два: переработанные виджеты и App List — возможность формировать приложения в списки, скрывая их с основного экрана «домой». Apple внесла и много других изменений — в общей сложности более 250 — но они не так бросаются в глаза.

На самом деле виджеты — это не что-то новое для iOS, они были ещё в 12-й версии системы. Но раньше находились на экране «сегодня» и об их существовании легко было просто забыть, поэтому на презентации 22 июня Apple представляла функцию как будто в первый раз.

В iOS 14 виджеты переработали. Главным изменением стала возможность размещать их на домашнем экране среди приложений. Кроме того, изменился подход к интерфейсу виджетов: они теперь могут быть трёх разных размеров — небольшим квадратиком, строчкой или занимать треть экрана.

Можно также сформировать виджеты в «умную» стопку. В этом случае система будет стараться сама предугадать, какой виджет наиболее уместно показать в определённое время на основе использования смартфона.

Отрывок из презентации Apple на WWDC 2020

Виджеты в iOS 14 работают через специальный фреймворк WidgetKit и не требуют фоновой работы самого приложения. В Apple сразу попросили разработчиков не воспринимать виджеты как «мини-приложения», в том числе не проектировать сложные интерфейсы.

Компания считает виджеты возможностью показать какой-то контент из приложений прямо на экране, минуя их запуск. За дополнительными деталями пользователь всё равно должен зайти в приложение.

Восприятие Apple отлично видно по её собственным виджетам, среди которых «Музыка», «Календарь», «Фото», «Заметки», и другие стандартные программы iOS. Но, например, виджет Apple Music даже в самом большом варианте не позволит переключать треки прямо с экрана, а покажет лишь последние плейлисты.

Насколько полезными виджеты окажутся на практике, пока оценить сложно. Я для себя не нашёл им особо полезного применения. Сначала расположил виджеты посреди домашнего экрана, но потом понял, что слишком привык к тому, в каком порядке стояли приложения на рабочем столе и вынес все виджеты на отдельный экран.

Теперь иногда переключаюсь на этот экран, чтобы посмотреть погоду или уровень заряда других устройств через «Элементы питания» — это, пожалуй, самый полезный виджет вообще. Полагаю, ситуация с полезностью сильно изменится по мере внедрения виджетов сторонними разработчиками.

Другим заметным нововведением iOS 14 стала App Library. Это решение проблемы с огромным количеством приложений, и, как следствие, захламлённым рабочим экраном — напрямую от Apple. Теперь можно буквально в два клика избавиться от целых страниц домашнего экрана с редкоиспользуемыми приложениями — система сложит их в бесконечный список и автоматически расставит по категориям.

Это очень изящный ход, который закрывает как минимум мою давнюю «боль», но полагаю, что у многих владельцев айфона аналогичная ситуация. Я сразу же отключил большую часть экранов и они сами рассортировались в папки.

Помимо стандартных категорий вроде «игр» или «развлечений» есть «недавно добавленные» и «предложения». При желании можно вообще отключить все домашние экраны, оставив только один основной, например, с виджетами. А за остальным заходить вручную через App Library.

Мне кажется, на виджеты и App Library стоит смотреть как на единое целое: тогда функции дополняют друг друга, а мозаика складывается. С помощью App Library приложения можно убрать на второй план, а на экране оставить только виджеты, которые будут завлекать в нужные приложения контентом. Возможно, в такой трансформации домашнего экрана и состоит глобальная задумка Apple.

Другим крупным нововведением стала функция App Clips, но её потестировать пока нельзя. Она позволяет запускать упрощённые версии приложений мгновенно без необходимости скачивать их из App Store. Clips должны весить не больше 10 мегабайт и моментально решать задачу пользователя.

По задумке Apple, App Clips можно будет запускать как в офлайне через NFC-метки, так и онлайн с помощью подсказок Siri, «Карт» и баннерах на сайтах. После запуска Clips смогут присылать уведомления в течение восьми часов и автоматически удалятся из системы в течение 30 дней. Разработчиков просят не воспринимать их как инструмент для продвижения приложений и сфокусироваться на решении самой важной задачи без создания аккаунтов и прочих промежуточных шагов.

Пока кажется, что App Clips будут полезнее всего, когда нужно сделать что-то на ходу. Но так как пандемия коронавируса пока не закончилась и ходить особо некуда, полезность App Clips остаётся под вопросом. Но потенциально они действительно могут упростить жизнь, правда, как и в случае с виджетами, тут многое будет зависеть от сторонних разработчиков.

Среди других заметных, но менее значительных изменений — режим «картинка в картинке», который уже долгое время был доступен на macOS и iPadOS. Он же позволяет одновременно разговаривать в FaceTime по видео и продолжать работать со смартфоном — раньше видеопоток при этом отключался.

Apple также изменила интерфейс Siri. Теперь голосовой ассистент не перекрывает весь экран при активации, а компактно размещается снизу. Хотя пользоваться смартфоном во время разговора с помощником всё равно не выйдет — он не будет реагировать на нажатия. А ещё Siri научили записывать голосовые сообщения.

Самое долгожданное нововведение — звонки, которые теперь выглядят как уведомления. Раньше они тоже перекрывали экран целиком и их нельзя было пропустить, только снять трубку или отклонить вызов. Теперь можно не отрываться от дел при звонке и просто смахнуть уведомление сверху.

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Как и в каждой новой версии системы, Apple слегка переработала почти все стандартные приложения вроде «Напоминаний», «Заметок» и «Музыки». В «Сообщения» добавили возможность закреплять чаты, отвечать на конкретное сообщение в беседе, а также упоминать собеседников и создавать треды. В основном, изменения итеративные и коренным образом не меняют взаимодействия с приложениями.

К стандартным приложениям добавился «Переводчик» от Apple. Пока он поддерживает 11 языков, включая русский и может работать офлайн прямо на устройстве, если заранее загрузить нужные языки.

На первый взгляд, приложение работает не лучше решений от Google или «Яндекса». По крайней мере, если речь идёт о переводе с английского на русский и наоборот. Есть и мелкие интерфейсные недоработки вроде отсутствия возможности быстро поменять местами языки, но это, скорее всего, исправят в будущих обновлениях.

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В iOS 14 Apple также очень серьёзно подошла к вопросу приватности. Помимо того, что в App Store разработчиков теперь обязали указывать, какие именно данные они собирают и куда их передают, система теперь явно показывает, если приложение использует камеру или микрофон — в центре уведомлений загорается оранжевый или зелёный индикатор.

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Но самым важным изменением, которое уже вызвало скандал, стало появление уведомлений о сканировании буфера обмена. iOS 14 начала показывать, если приложения вставляют то, что скопировал пользователь и таким образом могут изучить содержимое данных. Оказалось, что этим занимаются очень многие приложения, включая TikTok, Chrome, Reddit, «Медузу» и не только.

На деле проблема оказалась масштабной: далеко не все программы используют вставку из буфера в целях получить данные пользователей. Зачастую таким образом они получают ссылку для перехода к контенту внутри приложения.

До iOS 14 это можно было сделать только с помощью вставки из буфера, но теперь в системе будет специальный метод, который позволит избавиться от просмотра скопированных данных. Конечно, разработчики о нём заранее не знали, поэтому не могли подготовиться: вероятно, к релизу системы все приложения перестанут сканировать буфер обмена.

Скандал со сканированием буфера обмена заставляет в очередной раз задуматься, какие данные собирают приложения. До этой ситуации я даже не подозревал, что таким способом можно получить полезные данные. В целом усилия Apple из года в год всё больше привлекают внимание к проблемам приватности и позволяют не терять бдительность.

Одной из новых возможностей приватности также стал переработанный доступ к фотографиям. Теперь приложению можно дать доступ к одному единственному фото и только на один раз, а не ко всей библиотеке. Могут ли программы сканировать фотографии для показа рекламы — неясно, но иметь возможность не делиться всем подряд всё равно удобнее, чем не иметь.

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Помимо прочего, в iOS 14 внесли как минимум двести более мелких, зачастую, косметических изменений. TJ собрал всё, что смог найти:

В клавиатуре появился поиск по эмодзи: можно ввести конкретное слово, чтобы найти соответствующий значок;

Можно настроить запуск стандартных приложений или быстрых команд Siri по двойному или тройному стуку по задней панели айфона. Это позволяет запускать даже сложные сценарии из нескольких действий;

Приложение «Музыка» немного переработали: появился раздел «слушать сейчас» и функция автопроигрывания — если песня или плейлист заканчиваются, сервис может подбирать музыку и дальше сам;

Айфон теперь предупреждает, если AirPods разрядились. У наушников также появилась оптимизированная зарядка для увеличения ресурса батареи;

В iOS 14 появились уведомления о зарядке Apple Watch: система сообщает, когда они заряжены полностью или когда разрядились;

iOS 14 теперь может распознавать окружающие звуки и сообщать о них пользователю: можно включить распознавание животных, плачущего ребёнка, текущей воды и не только. Функция не всегда работает точно и может путать звуки;

В «Заметках» появился интеллектуальный поиск и улучшенный сканер документов. Меню стилей текста можно вызвать, удерживая значок «Аа»;

«Фото» можно сортировать по-новому и увеличивать их сильнее, чем раньше. Также появился «умный» поиск;

В «Напоминаниях» появилась функция быстрой записи и «умные» подсказки для упрощения ввода;

Пользователи впервые могут поменять стандартные приложения для почты и браузера на сторонние программы не от Apple, но в первых бета-версиях этой функции пока нет;

В «Подкастах» теперь можно создавать очередь прослушивания и получать новые рекомендации;

В «Здоровье» появились чеклисты, которые позволят следить за состоянием в одном месте. Айфон также теперь может считать длину шага и «подвижность»;

«Погода» начнёт показывать поминутный прогноз с вероятностью осадков, пока это работает только в США;

iPhone XR и XS получили QuickTake — возможность начать съёмку видео, удерживая кнопку съёмки фото;

Во все айфоны добавили возможность переключения разрешения видео и фреймрейта;

В «ночном режиме» камера iPhone 11 и 11 Pro теперь помогает держать устройство ровно, показывая движения с помощью гироскопа, от съёмки снимка с длинной выдержкой также теперь можно оказаться, не дожидаясь завершения процесса;

В «Камере» появилась функция отзеркаливания селфи;

В FaceTime вернули «зрительный контакт» — система перерисовывает взгляд пользователя, как будто он смотрит камеру, когда он смотрит на экран;

В «центре управления» появились переключатели распознавания звука и режима сна, а также избранные сценарии из HomeKit;

iOS 14 поддерживает электронные ключи для автомобилей, но они работают через чип U1, который отключён в России. Функция появится в 2021 году, её должны добавить в свои машины производители, первой стала BMW;

Теперь приложениям нужно разрешение, чтобы просканировать локальную сеть для поиска других устройств;

Теперь можно скрыть свой адрес Wi-Fi в настройках подключения, чтобы владелец сети не мог отследить айфон пользователя;

«Локатор» поддерживает сторонние устройства и аксессуары, но поддержку функции сначала должны добавить производители оборудования;

Apple Maps научилась показывать велосипедные маршруты и планировать поездку так, чтобы заряда электромобиля хватило на всю дорогу. Пока функции доступны только в США и некоторых других странах, но не в России;

В YouTube появилась поддержка 4К-разрешения как в Safari, так и в приложении;

В Memoji добавили маски и шесть новых возрастов;

Разработчикам открыли доступ к Motion API для AirPods Pro — они смогут использовать данные о наклоне, движении и положении наушников, чтобы настроить пространственный звук. Сама функция пока недоступна для тестирования;

Приложение «Файлы» теперь поддерживает внешние диски с APFS-шифрованием;



«Камеру» оптимизировали: делать снимки можно на 25% быстрее чем раньше, а снимать «Портреты» на 15% быстрее чем раньше;

При горизонтальной ориентации полоски громкости и яркости в центре управления подстраиваются под ширину экрана — их сделали длиннее;

Появилось уведомление о подключении устройств по Bluetooth: система показывает название устройства и его иконку;



Интерфейс «быстрых команд» незначительно изменился: кнопки стали больше и содержат больше информации;

iOS 14 уведомляет пользователей, если они стали жертвами утечки данных — для этого система сверяет пароли с сайтов с данными об утечках;

Незначительно изменилась навигация в системе: при долгом тапе по кнопке «назад» можно увидеть историю переходов и переключиться сразу на нужный уровень, например, настроек;

В Safari можно увидеть, какие данные отслеживает сайт, если нажать на иконку «Аа» в адресной строке;

Поиск в системе теперь не делится на разные группы и использует «интеллектуальный» ввод: он сразу может искать и в поисковой выдаче и по данным внутри приложений;

В Apple Arcade и App Store переработали игровой центр: теперь можно видеть рекомендации друзей, их достижения и анонсы;

iPadOS 14

iPadOS получила почти все те же обновления, что и iOS. Помимо них, в систему продолжают внедрять функции для более «настольной» работы: например, универсальный поиск как Spotlight на macOS или распознавание рукописного ввода.

Как iOS 14, новая iPadOS получила поддержку виджетов. В отличие от системы для айфонов, на планшетах их нельзя разместить в любом месте рабочего стола — они закреплены в колонке «сегодня», как и раньше.

Apple создала оба варианта виджетов, но пока остановилась на версии c фиксированным расположением в одной колонке, рассказал старший вице-президент компании по разработке программного обеспечения Крейг Федериги в интервью с блогером Маркесом Браунли. В первой бете iPadOS 14 также нет App List — вероятно, функция появится в одной из следующих версий.

Новый универсальный поиск сделали по-настоящему удобным. Он заменяет собой открытие браузера и свайп вниз — можно быстро что-то найти и перейти к конкретному приложению или странице в сети.

В iPadOS 14 также изменили подход к интерфейсу приложений. Теперь у них может быть до трёх колонок слева, а все элементы управления собираются в боковых панелях. Это упрощает использование привычных программ на айпадах: раньше они выглядели один в один как на iOS и были больше заточены под сенсорное управление одной рукой.

Как и на iOS, в iPadOS 14 изменился дизайн Siri. Теперь она появляется в виде небольшого значка в углу экрана и не перекрывает всё пространство. iPadOS 14 также получила новый интерфейс звонков в виде уведомлений.

Одно из самых потенциально полезных нововведений — распознавание рукописного ввода в любых текстовых полях по всей системе, в том числе во время интернет-сёрфинга. Функция называется Scribble, и пока, к сожалению, работает только на английском и китайском, поддержки русского языка нет, и неизвестно, будет ли — свайпы в русскоязычной клавиатуре не появились, хотя прошло уже много лет.

Scribble сильно расширяет возможности Apple Pencil: раньше его можно было использовать только для рисования, а теперь появляется возможность применения в более повседневных вещах. Что особенно удобно: в iPadOS доработали «Заметки», поэтому можно от руки рисовать даже сложные графики, система сама всё выровняет и сделает красиво.

Новые iPad Pro 2020 года с датчиком LiDAR теперь могут получать карту глубины окружения через Depth API. Инструмент улучшает работу с объектами дополненной реальности: например, виртуальные предметы можно разместить за реальным окружением — они будут корректно взаимодействовать. AR-объекты также теперь можно привязывать к конкретному местоположению на картах Apple.

AR-тумбочка в реальном окружении

Помимо нововведений iOS 14 в новой iPadOS оказалось не так уж много заметных изменений специально для планшетов, особенно для пользователей из России и без Apple Pencil. Остаётся верить, что какие-то эксклюзивные возможности для айпадов добавят в следующих версиях системы.

watchOS 7

Самым главным нововведением watchOS 7 стало встроенное отслеживание сна. Об этой функции давно просили многие владельцы «умных» часов Apple, но компания не торопилась её выпускать и за это время появилось много сторонних приложений, которые закрывают эту потребность.

Главное преимущество собственного решения Apple заключается в том, что оно тесно связано с айфоном. Компания ещё во время презентации называла главной проблемой процесс засыпания, который из-за смартфонов может сдвигаться. Поэтому в «Сон» добавили возможность установить период отдыха — время подготовки ко сну.

В этом случае экран айфона заранее блокируется, чтобы не возникало желания зайти в сеть или с кем-нибудь попереписываться, а часы и смартфона переходят в режим «не беспокоить» и затемняют экран. Можно также настроить сценарии запуска каких-то приложений, например, для медитации или «умного» дома.

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Apple также продумала ситуацию с зарядкой часов, которую многие проводят ночью. «Сон» отслеживает уровень заряда часов и за час до сна предупреждает владельца, если он слишком низок и энергии не хватит на ночь. А с утра система показывает оставшийся заряд в ежедневном отчёте о подъёме.

Ничего кардинально нового в отслеживание сна Apple пока не добавила: можно настроить график сна для каждого дня отдельно и видеть, сколько спишь. Новая функция работает достаточно точно и фиксирует время сна, но не его глубину, сердцебиение и регулярность. Возможно, в компании не считают это важными показателями, но даже в бесплатной версии SleepWatch они есть.

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Другой функцией, на которой особо акцентировали внимание на презентации, стало мытьё рук. Хотя эта возможность появилась очень к месту на фоне пандемии Covid-19, Apple начала работать над ней ещё несколько лет назад.

Отслеживание мытья рук работает ровно так, как показывали на презентации. Часы сами начинают отсчёт, когда «слышат» и «чувствуют», что пользователь пошёл мыть руки, и заканчивают его только после 20 секунд непрерывного процесса. Если прерваться, отсчёт остановится, а часы предложат продолжить.

Конечно, можно «недомывать» и игнорировать требования часов, они не будут заставлять мыть руки все 20 секунд. Но в «Здоровье» система каждый день будет собирать отчёты о среднем времени мойки рук.

Функция почти всегда работает без ошибок. Я лишь пару раз за неделю сталкивался с ложным включением, когда завязывал шнурки. Для меня нововведение оказалось полезным: я редко подсчитывал, сколько намыливаю руки, но теперь это и не нужно — часы подсказывают сами. С ними я действительно начал делать это в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

В watchOS 7 также появилась долгожданная возможность делиться своими циферблатами и скачивать уже готовые варианты из сторонних источников. Когда-то это была одна из главных фишек «умных» часов Pebble, но пока протестировать её не на чем: даже в AppStore для часов ещё нет готовых решений.

Есть также не особо заметные нововведения вроде новых вариантов активностей: часы теперь могут считать калории при занятиях танцами, функционально-силовой, восстановительной и кор-тренировками. Для любителей слушать музыку на большой громкости добавили автоматическое ограничение, которое не позволяет повредить слух. По истечении недельного лимита часы и айфон начнут уменьшать громкость музыки в наушниках.

После нескольких дней использования самых первых бета-версий кажется, что Apple впервые за многие годы сразу выпустила стабильные системы. Обычно устанавливать первые бета-версии просто опасно, если ты не разработчик — устройство может подвести в самый неподходящий момент даже в базовых вещах, на то это и бета-версия.

Но в этот раз за исключением редких перезагрузок watchOS 7 и каких-то мелких недочётов, связанных с интерфейсом, я не заметил серьёзных проблем. Как отмечали некоторые энтузиасты, iOS 14 работает даже стабильнее iOS 13, и я пока тоже с ними согласен.

Новые версии систем могут оказаться самыми «мягкими» в плане нововведений за последние годы. В них нет радикальных изменений интерфейса: всё работает как обычно, но добавились новые возможности, которые можно использовать или нет — по желанию. Обновление не ломают привычное использование, а дополняют его.

P.S. Если вы заметили какие-то другие нововведения в любой из систем, делитесь ими в комментариях — обсудим вместе! Про изменения macOS Big Sur TJ подготовит отдельный материал.