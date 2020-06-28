Мин-Чи Куо: в комплекте с айфонами 2020 года не будет адаптера для зарядки и наушников EarPods

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В коробке останутся только смартфон и провод для зарядки.
Apple перестанет класть в комплект с новыми айфонами 2020 года адаптер для зарядки и наушники EarPods. Компания не хочет повышать стоимость новой модели, но при этом планирует компенсировать внедрение 5G-компонентов. Об этом сообщило 9to5Mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о будущих продуктах Apple.
По оценкам аналитика, так компания сократит расходы на транспортировку — упаковка станет меньше и за раз можно будет перевезти больше айфонов. Кроме того, это уменьшит влияние на окружающую среду.
Куо считает, что упомянутый в прошлых утечках адаптер на 20 ватт действительно выпустят с новыми айфонами, ноо его не будет в комплекте — устройство будут продавать отдельно. По мнению аналитика, Apple откажется и от адаптеров на 5 ватт и от 18-ваттной модели, которую клали в комплект с iPhone 11 Pro и Pro Max. Изменения не коснутся комплектации нового 10,8-дюймового iPad и 8,5-дюймового iPad mini, намеченного на 2021 год.
В мае 2020 года Куо сообщал, что Apple откажется от комплектных EarPods в новых айфонах. Тогда аналитик объяснял, что это поможет компании увеличить продажи беспроводных AirPods.
Как отметили на 9to5Mac, сокращение комплекта вряд ли вызовет неудобства пользователей: у многих владельцев айфонов уже есть адаптеры и наушники от прошлых устройств. При этом пользователи могут воспринять это как способ компании увеличить заработок на аксессуарах.
Согласно прогнозам Куо, в 2020 году Apple выпустит четыре новых айфона. Одну в новом форм-факторе на 5,4 дюйма, две 6,1-дюймовых модели, а также 6,7 дюймовый «Max». Всю линейку впервые оснастят OLED-дисплеями.
Через несколько лет, комплект "iPhone 20" не будет включать в себя сам iPhone.
То есть, я покупаю телефон, и не могу его зарядить? Либо пиздёж, либо ебанулись на отличненько.
хз, может это и правдой окажется. помню Нинтендо так new3Ds продавала без блока, заявили что-то вроде: «основная категория покупателей - владельцы 3Ds, старый блок подойдёт»
И что это за хуйня? Экономия на спичках? Я люблю, когда к технике идёт всё необходимое, чехольчики, гладкие мануальчики, дешманские наушнички, этот запах и две наклеечки яблочка. Нахуя лишать пользователей этой дешёвой радости, ради чего?
Почему бы не продавать телефон за 103К и не выглядеть ёбаными жмотами?
Так уже. Завышенная цена создаёт дополнительную ценность продукта, тем самым повышая цену. На эти два процента Эппл и живёт.
хуйня полная, я это не оспариваю, сейчас на комплектухе экономят везде как могут :(
а вот зачем... ну хз, чтобы заявить «мы беспокоимся об окружающей среде» и срубить больше денег на продаже. и всякие организации околоправительственные довольны и себе бюджет пополнили.
делают же хуевые кабели дорогущие
С другой стороны, вроде бы даже у блютуз наушников за 50к нет блока зарядки. Вот вам кабель, ебитесь как хотите
Значит, пойдут нах они (производители). Сомневаюсь, что даже самые преданные фанаты айфонов схавают такой прикол. Это же не тряпочка для протирки экрана (в макбуки 13 дюймов с 2016 года перестали класть), которая стоит 200р на любом рынке
Никто никуда не пойдет, кроме продаж, они наверх, а вы дальше рассуждать категориями схавают/не схавают))
Ну так у "преданных фанатов айфонов" уже кучу лет есть зарядник и если они меняли модели - не один. Так что вполне себе схавают.
я покупаю телефон, и не могу его зарядить
Кстати, вполне возможно, что Роспотребнадзор в России не разрешит такого
"Вот тебе usb-кабель, заряжай от компа. Все остальное - доп. аксессуары".
Эппл и раньше чудили. Например, в комплектации apple tv нет hdmi-кабеля, единственного интерфейса для подключения.
Самое грустное, что через год-два остальные вендоры телефонов подтянутся вслед за apple. И как сейчас стал редким jack3.5 - так редкой станет и зарядка в комплекте
По-хорошему, через год-два нормальные вендоры должны перейти на беспроводные зарядки, потому что вот эти сраные провода нахуй не нужны. Кстати, я вот подумал, а айфон умеет в беспроводную зарядку? Может, в этом дело?
провода не нужны
Мне нужны. Ибо хронически юзаю свой КПК в процессе его зарядки. В том числе в дороге часто подключаюсь к powerbank’у. И я, мягко говоря, не один такой. 🤷🏼♂️
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А как Вы называете свой КПК? Надеюсь, не «смартфоном» или, совсем страшно подумать, не «телефоном»? 🧐
Стас, этот дивайс был назван «КПК» слишком поспешно, из маркетинговых соображений. Для меня он выглядит notebook’ом (записная электрокнижка начала 90-х, ≠laptop’у) с пером, не «карманным портативным компьютером».
Сейчас КПК часто называют «смартфоном». Чтобы увидеть абсурдность такой терминологии, полезно задаться вопросом: «Лэптопы с фичей ретротелефонирования я тоже называю „смартфонами“? Если нет, то почему?».
Из моего старого текста о КПК на 4PDA: 👇
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Ещё несколько слов о «КПК». В кавычках из-за того, что, благодаря циничным, лживым и вообще профессионально подлым пройдохам маркетчикам, люди знают под этими именами весьма разные дивайсы.
Что такое «КПК»? Казалось бы, всё просто. КПК это карманный персональный компьютер. То есть, функционально это desktop → laptop → PDA. Однако маркетчиков когда-то угораздило назвать КПК Palm’ы. Были Palm’ы КПК? Разумеется, нет.
Palm’ы были всего-лишь чуть более совершенными notebook’ами. Нет, не laptop’ами (переносными персональными компьютерами, «наколенниками»), а именно notebook’ами — электронными записными книжками, «блокнотами».
Palm’ы и иже с ними были названы «КПК» слишком поспешно. Ибо даже до лэптопов того времени им было слишком далеко. Слишком далеко. Однако слово «КПК» было скомпрометировано. И когда годы спустя появились настоящие КПК, было не понятно, как их теперь называть. КПК? Кратко — малопонятно ширнармассам, полностью — слишком длинно. А ещё — архаично.
Начались игры в слова. В финал вышли два конкурирующих термина — «коммуникатор» и «смартфон». Хотя никто не мог толком объяснить, какая между ними разница. Учитывая, что законодатели мод в этой области носители языка базарных торговцев, сокращающие всё и вся, победило слово с наименьшим количеством слогов — «смартфон».
Как вижу, наименование КПК «смартфоном» было навязано маркетчиками в последние годы как наиболее понятное и наиболее легко произносимое ширнармассами. За ним не стоит соответствующей функциональности. «Умный телефон»? Дивайс, в котором телефонная фича имеет тридцатькакое-то там значение — «телефон»?! SGN это «умный телефон»?! 😳 Вот умора! 🤣
Сходная путаница со стилусами и перьями. Стилусы существовали на протяжении многих лет. Юзеры привыкли называть «стилусами» любые внешне пластиковые палочки, через которые было можно взаимодействовать с КПК. А ещё современное значение слова «стилус», в отличие от слова «перо», имеет крайне узкое, практически единственное значение. Радикально разная функциональность при этом мало кого парит.
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Начиная с 8-ки беспроводная зарядка есть.
Ну тогда проводные зарядки нахуй не нужны. О чём вообще тогда пост?
падажжи, чтобы заряжать ифон беспроводным способом надо кабель этого зарядника вставить в какой-то блок питания :)
Культурный Даниль
Удачи посидеть в телефоне, когда тот лежит на беспроводной зарядке
Айфона нет у меня, но вроде бы с 8 версии они поддерживают беспроводную зарядку . Вот кстати да, может они не говноеды, а таким образом хотят подстегнуть развитие беспроводной зарядки. Типа как с type-c было
Лесной клуб
Но провод то все равно к сети подключается. Нет профита в беспроводных зарядках.
А "беспроводная зарядка" работает на беспроводной магии, ага.
Читал, что Эпл таки произведет собственную беспроводную зарядку осенью. Но удобнее чем через USB-C, думаю, не будет.
7 Вт безпроводной зарядкой
Есть на 10, 15, 20.
Даж вон на 30 есть у OnePlus.
https://www.oneplus.com/product/oneplus-warp-charge-30-wireless-charger
Apple так-то и зарядку беспроводную только через 4 года после андроидов запилила. Научатся и побыстрее заряжать, бабки и инженеры есть.
что Apple настолько не хочет пихать USB-C в iPhone, что рассматривает вариант iPhone вообще без портов
не получится, в ЕС закон приняли, чтобы у всех телефонов было единой гнездо для зарядки
Тогда не смогут продавать в ЕС
Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории Европейского союза единого разъема для зарядки гаджетов. Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, за эту резолюцию проголосовали 582 депутата, 40 выступили против.
Документ предусматривает, что Еврокомиссия разработает новый регламент к июлю 2020 года. В Брюсселе ожидают, что принятое решение сможет не только облегчить жизнь европейским пользователям, но и снизить объемы соответствующих отходов. В 2016 году на одного жителя страны-члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.
Как отмечает агентство, против стандартизации выступает компания Apple, устанавливающая с 2012 года в свои смартфоны и планшеты собственный разъем Lightning. В Apple считают, что поспешное введение универсальной зарядки негативно скажется на выбросах в окружающую среду и повлечет увеличение отходов из-за массового отказа от устаревших аксессуаров.
ну в сентябре может еще и проскочат, а следующая модель уже нет
если стандарт в июле прнимают, то думаю как минимум до конца года дадут время производителям на внедрение
а за использование usb-c нужно башлять его создателям?
Эппл члены USB Implementors Forum, им платить не надо
на одной только безпроводной зарядке
Соответственно, юзать iPhone в процессе зарядки будет невозможно? 🤨
У меня есть две беспроводные зарядки. К электропитанию они не подключены и играют только роль подставки.
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Уже циркулирует слух, что будет минимум одна модель без порта в 2021 году с беспроводной зарядкой. Может по смарт корректору как у iPad.
Хорошо, это когда есть выбор. Хочешь по проводу, хочешь без. В машине например, не знаю как эпл кар плей, но андроид авто только по проводу работает.
Хочешь - кассеты слушаешь, хочешь - дискеты в макбук суёшь.
В 2020 году никакого другого способа коммуникации в автомобилях не предусмотрено (синий зуб исключительно для музыки не в счёт). Из-за новых айфонов люди массово не побегут менять автомобили (на что менять кстати?). Собственные системы автомобилей пока тоже очень такие себе.
Почему усложнит? Не все проверяют зарядку при покупке, ну и так - можно повербанком проверять
Лишение пользователей адаптера питания попахивает отсутствием здравого смысла, судами и штрафами.
AirPods Pro тоже без адаптера и Magic Mouse 2 и magic keyboard 2 и другие акусессуары
Инженерный кот
Не факт. Многая техника, питаемая от USB идет без блока питания. Только шнур.
Какая многая? Ни разу такой поебни не встречал.
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Все периферия:наушники,часы, фит браслеты. Ещё был такой бренд wileyfox они в смарты тоже поставляли только с кабелем без БП
у меня дешманская электронная книжка без блока питания, только кабель
но блин, это дешманская электронная книжка, тут и уровень ожиданий иной
Инженерный кот
Как тут выше заметили - плееры.
Из того что есть у меня - мышки компьютерные, лазерный дальномер, вейпы, зарядка для NiMh, увлажнитель настольный, джойстик, беспроводные наушники.
Как можно сделать вывод, среди известных моделей смартфонов пока никто не достигал этой планки. Неужто Apple пойдёт на такие инновации в стремлении к заботе о пользователе?
Если он при этом не будет стоить хотя бы на сотку долларов дешевле 11 и XR на релизе, то осуждаю
Это эппл, который снижал цены на новые макбуки с хасвеллом на 100 долларов, насколько я помню
Когда это новый айфон стоил дешевле предыдущего (модели Se не в счёт, ну и колебания курса рубля тоже не будем учитывать).
Надеюсь и тухлые ублюдочные кабели перестанут в коробки класть.
Всегда лучше купить отдельно кабель с оплёткой на 2 метра.
Кабели лишними не бывают. Всегда можно на постоянку приспособить дома, в машине, на работе, в паре с пауэрбэнком с собой.
Недавно дочке отдал поиграться старый iPhone 3G. Зарядил от оригинального кабеля, всё ок. ЧЯДНТ?
Ну честно. У всех тонна этих блоков USB. Понимаю, кто первый будет покупать свой iPhone это будет проблемой.
С другой стороне Apple не будет покушать свой ценник на телефон имея 5G и прочие вещи.
Было бы честно, если бы эпл не городили свои стандарты кабелей.
ЕС сказал, чтобы продавали с USB-C, но вместо этого быстрее подстегнут к перехожу просто на индукционную зарядку. А до полного момента перехода будет все же C в следующем году. iPad Pro с USB-C же.
Капитализм во всей красе)
При коммунизме iPhone-ны раздавали бы бесплатно.
P.S. Разумеется сначала нужно отстоять очередь 25 лет за новеньким iPhone11
Если будет дешевле, то норм, кабелей и зарядок и так хватает + есть беспроводная, благодаря которой латнинг втыкал всего пару раз
Недавно проскакивала где-то инфа про то, что идёт дальнейшая разработка AIRPOWER, который они отказались до этого выпускать. Может всё таки допилили его и он будет идти в комплекте с айфоном?
Заряжаю айфон зарядкой от планшета (18w) или от компа. Адаптеры на USB 2.0 где-то валяются в большом количестве.
Исправьте в тексте: зарядка 18W идет только с 11 Pro. А с 11 идет обычная 5W с USB-A
Как же вас ебут то блять, ахаха. И терпят ещё и говорят ну и правильно пусть не кладут.
Ну если смотреть на автопроизводителей, то там такой подход повсеместно. Дело привычки.
Мне кажется цель скорее в том, чтобы разделить зарядку и телефон. Как Apple Watch пятые - в коробке часы уже совсем без ремешка, можно сразу выбрать любой без необходимости «выбрасывать»комплектный.
Если они хотят удешевить девайс логично что откажутся от всякой хуйни в комплекте. У меня лично этих аксессуаров и так хватает так что только плюс будет если они без них продавать начнут.