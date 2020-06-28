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Технологии
Taras Buria
7437

Мин-Чи Куо: в комплекте с айфонами 2020 года не будет адаптера для зарядки и наушников EarPods Материал редакции

В коробке останутся только смартфон и провод для зарядки.

121 комментарий
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Apple перестанет класть в комплект с новыми айфонами 2020 года адаптер для зарядки и наушники EarPods. Компания не хочет повышать стоимость новой модели, но при этом планирует компенсировать внедрение 5G-компонентов. Об этом сообщило 9to5Mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о будущих продуктах Apple.

По оценкам аналитика, так компания сократит расходы на транспортировку — упаковка станет меньше и за раз можно будет перевезти больше айфонов. Кроме того, это уменьшит влияние на окружающую среду.

Куо считает, что упомянутый в прошлых утечках адаптер на 20 ватт действительно выпустят с новыми айфонами, ноо его не будет в комплекте — устройство будут продавать отдельно. По мнению аналитика, Apple откажется и от адаптеров на 5 ватт и от 18-ваттной модели, которую клали в комплект с iPhone 11 Pro и Pro Max. Изменения не коснутся комплектации нового 10,8-дюймового iPad и 8,5-дюймового iPad mini, намеченного на 2021 год.

Утекшее в Интернет фото адаптера питания на 20 Вт Фото из твиттера laobaiTD

В мае 2020 года Куо сообщал, что Apple откажется от комплектных EarPods в новых айфонах. Тогда аналитик объяснял, что это поможет компании увеличить продажи беспроводных AirPods.

Как отметили на 9to5Mac, сокращение комплекта вряд ли вызовет неудобства пользователей: у многих владельцев айфонов уже есть адаптеры и наушники от прошлых устройств. При этом пользователи могут воспринять это как способ компании увеличить заработок на аксессуарах.

Согласно прогнозам Куо, в 2020 году Apple выпустит четыре новых айфона. Одну в новом форм-факторе на 5,4 дюйма, две 6,1-дюймовых модели, а также 6,7 дюймовый «Max». Всю линейку впервые оснастят OLED-дисплеями.

#новости #apple #айфоны

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Taras Buria
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121 комментарий
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denis

78

Через несколько лет, комплект "iPhone 20" не будет включать в себя сам iPhone.

Ответить

Андрей Викторович

denis
13

Только коробочку, которой можно похвастаться в сториз

Ответить

Universe

Андрей
6

Стоп.  А НАКЛЕЙКА?!?!?!!71771

Ответить

Vlad F

Андрей
0

Купил себе такую на авито кста

Ответить

NightmareZ

45

То есть, я покупаю телефон, и не могу его зарядить? Либо пиздёж, либо ебанулись на отличненько.

Ответить

Пальто в коне

NightmareZ
8

хз, может это и правдой окажется. помню Нинтендо так new3Ds продавала без блока, заявили что-то вроде: «основная категория покупателей - владельцы 3Ds, старый блок подойдёт»

Ответить

NightmareZ

Пальто
17

И что это за хуйня? Экономия на спичках? Я люблю, когда к технике идёт всё необходимое, чехольчики, гладкие мануальчики, дешманские наушнички, этот запах и две наклеечки яблочка. Нахуя лишать пользователей этой дешёвой радости, ради чего?

Ответить

Taras Buria

NightmareZ
14

Ответ простой: чтобы заставить человека, потратившего 100К на смартфон, занести еще 3К за зарядник.

Ответить

NightmareZ

Taras
10

Почему бы не продавать телефон за 103К и не выглядеть ёбаными жмотами?

Ответить

Taras Buria

Nightma…
6

MKBHD интересную мысль сказал: Apple создала образ имиджевой премиум-компании, который надо поддерживать. Отсюда клавиатура для планшета по цене бюджетного iPad, колесики за $700 и iPhone без блока питания. То есть они не только не против выглядеть как жмоты, но и очень даже за.

Ответить

Культурный

Taras
0

Мне вот интересно, что о таком думал Джобс?

Ответить

glimpse

Культур…
0

Так он это и породил же.

Ответить

Spectr

Nightma…
1

Потому что идеология огрызка такая, что пользователь подстраивается под айфон, а не айфон под пользователя

Ответить

Дмитрий Анисимов

Nightma…
–12

Ебаными жмотами они выглядят только в твоих глазах) 

Ответить

Viktor Nevzorov

Nightma…
0

Так уже. Завышенная цена создаёт дополнительную ценность продукта, тем самым повышая цену. На эти два процента Эппл и живёт.

Ответить

Пальто в коне

NightmareZ
0

хуйня полная, я это не оспариваю, сейчас на комплектухе экономят везде как могут :(
а вот зачем... ну хз, чтобы заявить «мы беспокоимся об окружающей среде» и срубить больше денег на продаже. и всякие организации околоправительственные довольны и себе бюджет пополнили.
делают же хуевые кабели дорогущие

Ответить

Андрей Гришин

NightmareZ
0

С другой стороны, вроде бы даже у блютуз наушников за 50к нет блока зарядки. Вот вам кабель, ебитесь как хотите

Ответить

Taras Buria

Андрей
9

Подобный девайс подразумевает наличие другого устройства, вроде смартфона или компьютера, от которого уже можно зарядить, то есть это на 100% не проблема. Смартфон - это stand-alone девайс, основной гаджет, окромя которого у пользователя может ничего не быть. А значит занесите нам еще 3К на зарядочку.

Ответить

Андрей Гришин

Taras
0

Значит, пойдут нах они (производители). Сомневаюсь, что даже самые преданные фанаты айфонов схавают такой прикол. Это же не тряпочка для протирки экрана (в макбуки 13 дюймов с 2016 года перестали класть), которая стоит 200р на любом рынке

Ответить

Дмитрий Анисимов

Андрей
18

Никто никуда не пойдет, кроме продаж, они наверх, а вы дальше рассуждать категориями схавают/не схавают))

Ответить

Rudolf Cunningham

Андрей
2

Ну так у "преданных фанатов айфонов" уже кучу лет есть зарядник и если они меняли модели - не один. Так что вполне себе схавают.

Ответить

Albert

Rudolf
0

а Эппл умнее, они в комплект засунут Lightning на USB-C, и большинство пойдет искать зарядку с этим входом, как они сделали с кабелем зарядки для airpods pro

Ответить

Алексей Куликов

Андрей
1

Схавают, у них итак уже коллекция этих зарядок.

Ответить

Андрей Викторович

NightmareZ
–1

я покупаю телефон, и не могу его зарядить

Кстати, вполне возможно, что Роспотребнадзор в России не разрешит такого

Ответить

Taras Buria

Андрей
2

К iPod вопросов не было и к этому не будет

Ответить

Андрей Лузин

NightmareZ
0

"Вот тебе usb-кабель, заряжай от компа. Все остальное - доп. аксессуары".

Эппл и раньше чудили. Например, в комплектации apple tv нет hdmi-кабеля, единственного интерфейса для подключения.

Ответить

Андрей Гришин

18

Самое грустное, что через год-два остальные вендоры телефонов подтянутся вслед за apple. И как сейчас стал редким jack3.5 - так редкой станет и зарядка в комплекте

Ответить

NightmareZ

Андрей
–14

По-хорошему, через год-два нормальные вендоры должны перейти на беспроводные зарядки, потому что вот эти сраные провода нахуй не нужны. Кстати, я вот подумал, а айфон умеет в беспроводную зарядку? Может, в этом дело?

Ответить

Виталий Иванович Иванов

NightmareZ
11

провода не нужны

Мне нужны. Ибо хронически юзаю свой КПК в процессе его зарядки. В том числе в дороге часто подключаюсь к powerbank’у. И я, мягко говоря, не один такой. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Taras Buria

Виталий
5

КПК? Как же давно я последний раз встречал эту аббревиатуру :)

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Taras
0

А как Вы называете свой КПК? Надеюсь, не «смартфоном» или, совсем страшно подумать, не «телефоном»? 🧐

Ответить

Taras Buria

Виталий
21

Устройство Коммуникации Электронное. Счетно-вычислительная машина класса "Телефон", модель Apple iPhone A1778

Ответить

Виталий

Taras
0

Счетно-вычислительная машина класса "Телефон"

А как Вы называете ББ с фичей ретротелефонирования? 😊

Ответить

Стас Фарбер

Виталий
1
Ответить

Виталий Иванович Иванов

Стас
1

Стас, этот дивайс был назван «КПК» слишком поспешно, из маркетинговых соображений. Для меня он выглядит notebook’ом (записная электрокнижка начала 90-х, ≠laptop’у) с пером, не «карманным портативным компьютером».

Сейчас КПК часто называют «смартфоном». Чтобы увидеть абсурдность такой терминологии, полезно задаться вопросом: «Лэптопы с фичей ретротелефонирования я тоже называю „смартфонами“? Если нет, то почему?».

Из моего старого текста о КПК на 4PDA: 👇

•••

Ещё несколько слов о «КПК». В кавычках из-за того, что, благодаря циничным, лживым и вообще профессионально подлым пройдохам маркетчикам, люди знают под этими именами весьма разные дивайсы.

Что такое «КПК»? Казалось бы, всё просто. КПК это карманный персональный компьютер. То есть, функционально это desktop → laptop → PDA. Однако маркетчиков когда-то угораздило назвать КПК Palm’ы. Были Palm’ы КПК? Разумеется, нет.

Palm’ы были всего-лишь чуть более совершенными notebook’ами. Нет, не laptop’ами (переносными персональными компьютерами, «наколенниками»), а именно notebook’ами — электронными записными книжками, «блокнотами».

Palm’ы и иже с ними были названы «КПК» слишком поспешно. Ибо даже до лэптопов того времени им было слишком далеко. Слишком далеко. Однако слово «КПК» было скомпрометировано. И когда годы спустя появились настоящие КПК, было не понятно, как их теперь называть. КПК? Кратко — малопонятно ширнармассам, полностью — слишком длинно. А ещё — архаично.

Начались игры в слова. В финал вышли два конкурирующих термина — «коммуникатор» и «смартфон». Хотя никто не мог толком объяснить, какая между ними разница. Учитывая, что законодатели мод в этой области носители языка базарных торговцев, сокращающие всё и вся, победило слово с наименьшим количеством слогов — «смартфон».

Как вижу, наименование КПК «смартфоном» было навязано маркетчиками в последние годы как наиболее понятное и наиболее легко произносимое ширнармассами. За ним не стоит соответствующей функциональности. «Умный телефон»? Дивайс, в котором телефонная фича имеет тридцатькакое-то там значение — «телефон»?! SGN это «умный телефон»?! 😳 Вот умора! 🤣

Сходная путаница со стилусами и перьями. Стилусы существовали на протяжении многих лет. Юзеры привыкли называть «стилусами» любые внешне пластиковые палочки, через которые было можно взаимодействовать с КПК. А ещё современное значение слова «стилус», в отличие от слова «перо», имеет крайне узкое, практически единственное значение. Радикально разная функциональность при этом мало кого парит.

•••

Ответить

Petr

Виталий
0

Нада беспповодной powerbank

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Petr
1

Мм… и как юзать КПК, если он лежит на powerbank’e? 🤨

Ответить

Petr

Виталий
2

Можно скотчем примотать 🤷🏼‍♂️

Ответить

Виталий

Petr
1

😂🤦🏼‍♂️

Ответить

Денис .

NightmareZ
2

Начиная с 8-ки беспроводная зарядка есть.

Ответить

NightmareZ

Денис
–5

Ну тогда проводные зарядки нахуй не нужны. О чём вообще тогда пост?

Ответить

Пальто в коне

NightmareZ
13

падажжи, чтобы заряжать ифон беспроводным способом надо кабель этого зарядника вставить в какой-то блок питания :)

Ответить

Dmitry Yashin

Пальто
10

Он уверен, что достаточно просто приложить к розетке.

Ответить

Виталий

Пальто
1

😁🤦🏼‍♂️

Ответить

Культурный Даниль

NightmareZ
3

Удачи посидеть в телефоне, когда тот лежит на беспроводной зарядке

Ответить

Андрей Гришин

NightmareZ
2

Айфона нет у меня, но вроде бы с 8 версии они поддерживают беспроводную зарядку . Вот кстати да, может они не говноеды, а таким образом хотят подстегнуть развитие беспроводной зарядки. Типа как с type-c было

Ответить

Лесной клуб

NightmareZ
2

Но провод то все равно к сети подключается. Нет профита в беспроводных зарядках.

Ответить

Rudolf Cunningham

NightmareZ
2

А "беспроводная зарядка" работает на беспроводной магии, ага.

Ответить

Stanley H. Tweedle

NightmareZ
2

Нахуй мне твоя беспроводная зарядка не нужна

Ответить

Sergey Michko

NightmareZ
0

Читал, что Эпл таки произведет собственную беспроводную зарядку осенью. Но удобнее чем через USB-C, думаю, не будет. 

Ответить

Taras Buria

Sergey
0

Еще читал слухи, что Apple настолько не хочет пихать USB-C в iPhone, что рассматривает вариант iPhone вообще без портов - на одной только безпроводной зарядке.

Ответить

Taras Buria

Taras
4

Быстрой зарядкой можно зарядить iPhone Pro Max более-менее за час. Удачи с 7 Вт безпроводной зарядкой, которая будет полдня заряжать большой аккумулятор новых iPhone.

Ответить

Молодой паркур

Taras
0

7 Вт безпроводной зарядкой

Есть на 10, 15, 20.

Даж вон на 30 есть у OnePlus.
https://www.oneplus.com/product/oneplus-warp-charge-30-wireless-charger

Ответить

Taras Buria

Молодой
1

Конкретно в этом случае речь идет о зарядках для iPhone. Там только 7 Вт, вне зависимости от мощности зарядного устройства.

Ответить

Молодой паркур

Taras
0

Apple так-то и зарядку беспроводную только через 4 года после андроидов запилила. Научатся и побыстрее заряжать, бабки и инженеры есть.

Ответить

Taras Buria

Молодой
0

Ну так никто и не спорит

Ответить

Sergey Michko

Taras
0

вот

Ответить

Michael Smith

Taras
1

что Apple настолько не хочет пихать USB-C в iPhone, что рассматривает вариант iPhone вообще без портов

не получится, в ЕС закон приняли, чтобы у всех телефонов было единой гнездо для зарядки

Ответить

Taras Buria

Michael
0

Как видишь, Apple клала на этот закон свой большой Lightning. Даже следующий iPhone не получит USB-C.

Ответить

Michael Smith

Taras
1

Тогда не смогут продавать в ЕС
Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории Европейского союза единого разъема для зарядки гаджетов. Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, за эту резолюцию проголосовали 582 депутата, 40 выступили против.

Документ предусматривает, что Еврокомиссия разработает новый регламент к июлю 2020 года. В Брюсселе ожидают, что принятое решение сможет не только облегчить жизнь европейским пользователям, но и снизить объемы соответствующих отходов. В 2016 году на одного жителя страны-члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.

Как отмечает агентство, против стандартизации выступает компания Apple, устанавливающая с 2012 года в свои смартфоны и планшеты собственный разъем Lightning. В Apple считают, что поспешное введение универсальной зарядки негативно скажется на выбросах в окружающую среду и повлечет увеличение отходов из-за массового отказа от устаревших аксессуаров.

Ответить

Taras Buria

Michael
0

Вот как раз в сентябре-октябре увидим

Ответить

Michael Smith

Taras
0

ну в сентябре может еще и проскочат, а следующая модель уже нет

если стандарт в июле прнимают, то думаю как минимум до конца года дадут время производителям на внедрение

Ответить

Пальто в коне

Michael
0

а за использование usb-c нужно башлять его создателям?

Ответить

Michael Smith

Пальто
1

Эппл члены USB Implementors Forum, им платить не надо

Ответить

Пальто в коне

Michael
0

спасибо, не знал

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Taras
0

на одной только безпроводной зарядке

Соответственно, юзать iPhone в процессе зарядки будет невозможно? 🤨

У меня есть две беспроводные зарядки. К электропитанию они не подключены и играют только роль подставки.

Ответить

Дмитрий Маркин

NightmareZ
0

Уже циркулирует слух, что будет минимум одна модель без порта в 2021 году с беспроводной зарядкой. Может по смарт корректору как у iPad.

Ответить

Алексей Куликов

NightmareZ
0

Хорошо, это когда есть выбор. Хочешь по проводу, хочешь без. В машине например, не знаю как эпл кар плей, но андроид авто только по проводу работает.

Ответить

NightmareZ

Алексей
0

Хочешь - кассеты слушаешь, хочешь - дискеты в макбук суёшь.

Ответить

Алексей Куликов

NightmareZ
0

В 2020 году никакого другого способа коммуникации в автомобилях не предусмотрено (синий зуб исключительно для музыки не в счёт). Из-за новых айфонов люди массово не побегут менять автомобили (на что менять кстати?). Собственные системы автомобилей пока тоже очень такие себе.

Ответить

Taras Buria

Андрей
–1

Плюс усложнит покупку девайса с рук :/

Ответить

Андрей Гришин

Taras
1

Почему усложнит? Не все проверяют зарядку при покупке, ну и так - можно повербанком проверять

Ответить

Taras Buria

Андрей
0

Ну, например покупает с рук, хочет сэкономить. А какая экономия, если надо покупать зарядник отдельно? Или заряжаться от дешмана какого-нибудь.

Ответить

Михаил Чуриков

15

Лишение пользователей адаптера питания попахивает отсутствием здравого смысла, судами и штрафами.

Ответить

Taras Buria

Михаил
14

iPod Touch продается без адаптера и никто по судам за это Apple еще не затаскал. Разумеется, это никак не оправдывает столь идиотское решение. Какой-то сюр.

Ответить

Andre Macareno

Taras
8

сюр

Big сюр.

Ответить

Taras Buria

Andre
1

неплохо, неплохо

Ответить

Dmitry Denisenko

Taras
Нейротекст
0

Не сюр, а сюрприз. Это не про тебя?

Ответить

Иван Маслов

Taras
0

AirPods Pro тоже без адаптера и Magic Mouse 2 и magic keyboard 2 и другие акусессуары

Ответить

Индивидуальный Гоша

Михаил
13

Так всё правильно: разрядился - покупаешь новый.

Ответить

Инженерный кот

Михаил
4

Не факт. Многая техника, питаемая от USB идет без блока питания. Только шнур.

Ответить

NightmareZ

Инженерный
–4

Какая многая? Ни разу такой поебни не встречал.

Ответить

Taras Buria

NightmareZ
5

Плохо смотрел. iPod Touch, Apple Watch, различные читалки и много другого.

Ответить

Илья Гераськин

Taras
1

Как минимум series 4 часы с зарядкой шли

Ответить

Taras Buria

Илья
1

Они походу в S4 добавили. Мои бомжацкие S3 были без адаптера :)

Ответить

Алексей Селезнев

Taras
0

Так ты сравнил аккумуляторы плеера и флагмана телефона 

Ответить

Kubig

Taras
0

Очень многая

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Alexander Golovnin

NightmareZ
1

Все периферия:наушники,часы, фит браслеты. Ещё был такой бренд wileyfox они в смарты тоже поставляли только с кабелем без БП

Ответить

Евгений Клочков

NightmareZ
0

у меня дешманская электронная книжка без блока питания, только кабель
но блин, это дешманская электронная книжка, тут и уровень ожиданий иной

Ответить

Инженерный кот

NightmareZ
0

Как тут выше заметили - плееры.

Из того что есть у меня - мышки компьютерные, лазерный дальномер, вейпы, зарядка для NiMh, увлажнитель настольный, джойстик, беспроводные наушники.

Ответить

Михаил Чуриков

Инженерный
0

Как можно сделать вывод, среди известных моделей смартфонов пока никто не достигал этой планки. Неужто Apple пойдёт на такие инновации в стремлении к заботе о пользователе?

Ответить

Ильнур Султанов

Михаил
1

Вроде как New Nintendo 3DS в такой комплектации продавался.

Ответить

Andre Macareno

3

Если он при этом не будет стоить хотя бы на сотку долларов дешевле 11 и XR на релизе, то осуждаю

Ответить

Taras Buria

Andre
31

Ценники на iPhone не будут идти вниз даже если в комплекте не будет телефона. Камон, это же Apple.

Ответить

Andre Macareno

Taras
0

Это эппл, который снижал цены на новые макбуки с хасвеллом на 100 долларов, насколько я помню

Ответить

Taras Buria

Andre
0

MacBook не генерирует 80% прибыли, друг мой :)
Компания адаптеров подорожает еще на 100 лярдов на продаже зарядников. PROFIT.

Ответить

Алексей Куликов

Andre
0

Когда это новый айфон стоил дешевле предыдущего (модели Se не в счёт, ну и колебания курса рубля тоже не будем учитывать).

Ответить

Mezzo Deesa

–2

Надеюсь и тухлые ублюдочные кабели перестанут в коробки класть.
Всегда лучше купить отдельно кабель с оплёткой на 2 метра.

Ответить

Taras Buria

Mezzo
22

Тим Кук:

Ответить

Алексей Куликов

Mezzo
1

Кабели лишними не бывают. Всегда можно на постоянку приспособить дома, в машине, на работе, в паре с пауэрбэнком с собой.

Ответить

thetrickster

Mezzo
0

Недавно дочке отдал поиграться старый iPhone 3G. Зарядил от оригинального кабеля, всё ок. ЧЯДНТ?

Ответить

Евгений Клочков

4

Ну, яблочным не привыкать

Ответить

Дмитрий Маркин

2

Ну честно. У всех тонна этих блоков USB. Понимаю, кто первый будет покупать свой iPhone это будет проблемой.
С другой стороне Apple не будет покушать свой ценник на телефон имея 5G и прочие вещи.

Ответить

Алексей Куликов

Дмитрий
0

Было бы честно, если бы эпл не городили свои стандарты кабелей.

Ответить

Дмитрий Маркин

Алексей
0

ЕС сказал, чтобы продавали с USB-C, но вместо этого быстрее подстегнут к перехожу просто на индукционную зарядку. А до полного момента перехода будет все же C в следующем году. iPad Pro с USB-C же.

Ответить

Владислав Точилин

–1

Капитализм во всей красе)

Ответить

Гриша Почуев

Владислав
5

При коммунизме iPhone-ны раздавали бы бесплатно.
P.S. Разумеется сначала нужно отстоять очередь 25 лет за новеньким iPhone11

Ответить

Культурный Даниль

2

Дошутились.

Ответить

ouxen

2

Если будет дешевле, то норм, кабелей и зарядок и так хватает + есть беспроводная, благодаря которой латнинг втыкал всего пару раз

Ответить

Евгений Слепухин

1

Недавно проскакивала где-то инфа про то, что идёт дальнейшая разработка AIRPOWER, который они отказались до этого выпускать. Может всё таки допилили его и он будет идти в комплекте с айфоном?

Ответить

Taras Buria

Евгений
1

Вполне возможно, особенно на фоне слухов о полном отказе от всех портов.

Ответить

Fire K

Евгений
0

Не думаю, что положат в комплект. А вот как доп - вполне.

Ответить

Sergey Michko

1

Заряжаю айфон зарядкой от планшета (18w) или от компа. Адаптеры на USB 2.0 где-то валяются в большом количестве. 

Ответить

Павел Ёлшин

1

Исправьте в тексте: зарядка 18W идет только с 11 Pro. А с 11 идет обычная 5W с USB-A

Ответить

Дмитрий Еруков

0

Как же вас ебут то блять, ахаха. И терпят ещё и говорят ну и правильно пусть не кладут.

Ответить

Taras Buria

Дмитрий
0

Ну если пользователю это нравится, какие у тебя проблемы? :)

Ответить

Патриотический торшер

0

ничо, и это схавают👍

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

пользователи Apple привыкли покупать все безразбора, должны мучаться

Ответить

Pavel Dubrovsky

0

Ну если смотреть на автопроизводителей, то там такой подход повсеместно. Дело привычки.

Ответить

Mihail Fedorov

0

Мне кажется цель скорее в том, чтобы разделить зарядку и телефон. Как Apple Watch пятые - в коробке часы уже совсем без ремешка, можно сразу выбрать любой без необходимости «выбрасывать»комплектный.

Ответить

Max Belkov

–1

Если они хотят удешевить девайс логично что откажутся от всякой хуйни в комплекте. У меня лично этих аксессуаров и так хватает так что только плюс будет если они без них продавать начнут.

Ответить
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Lim Kirsanov

WP: из-за предполагаемого…

Dmitry Korolev

«Мы находим у людей запросы к…

Артем Иванов

Наблюдение за голосованием…

Морс Вишневый

Запись в подсайте Twitter

Amir Name

В Сыктывкаре задержали…

Константин Курасов

WP: из-за предполагаемого…

Рулон Обоев

Наблюдение за голосованием…