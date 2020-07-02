Комментарии
Предполагалось, что Pixel 4А дебютирует на Google I/O 2020, но мероприятие отменили из-за covid-19.
Google объявила о прекращении официальных продаж смартфонов Pixel 3А и Pixel 3А XL, сообщает Android Police. Девайсы появились в продаже в мае 2019 года и стали первыми нефлагманскими смартфонами Pixel. В Google Store в США смартфонов уже нет, но их ещё можно приобрести в некоторых магазинах.
Pixel 3A и 3A XL ценились благодаря невысокой стоимости (от $399) и хорошей камере. Google Pixel 3А позволил компании повысить объём продаж в первом квартале 2019 года более чем в два раза.
Дата анонса нового смартфона Google Pixel 4А неизвестна, однако девайс уже получил сертификаты BIS в Индии, IMDA в Сингапуре и FCC в США. По неподтверждённой информации, Pixel 4А будет оснащён системой Snapdragon 730, 5,81-дюймовым экраном с разрешением FHD, восьми-мегапиксельной фронтальной камерой и основной камерой разрешением двенадцать мегапикселей. Также ожидается аккумулятор ёмкостью 3080 мА•ч.
Полгода хожу с 3А. Неплохой телефон, но 4ГБ оперативы и eMMC флешка дают о себе знать. Временами подтупливает прилично.
Хайп по поводу прекрасной работы пикселей преувеличен. У меня были почти все Nexus в свое время. Они отлично работали, а Nexus 5 был моим любимым смартфоном. Все пошло по пизде где-то после Nexus 6P — это был отвратительно работающий гаджет. После этого тестировал Pixel 2 и 3 — они довольно посредственные в плане плавности и часто лагают.
Более менее плавно работают (из тех что у меня были) последние Oneplus.
Военный микроскоп
А я вот плотненько на хуйце Гугла сижу и с радостью кушаю всё, что дают.
Мой нексус 5 окирпичился через неделю после окончания годовой гарантии, кек. Сочла это за знак и больше их не брала
Кровавый микрофон
Нексус 5 просто покупал 6 лет назад, до сих пор работает. две вещи в нем бесили, как и большинство пользователей, батарея и громкость звука. Но это топ своего времени и по дизайну и по качеству
Вероятный космос
А у моего батарейка опухла, потрескался пластик около кнопок, и он помер. Думал, переодеть в другой корпус его, так их нигде нет в продаже. Лежит сейчас, бедолага, не подает признаков жизни. Хотел воскресить давно уже, но с течением времени смысла в этом остается всё меньше и меньше.
Поддерживаю. Были 4, 5 и 5X. Так вот после 5Х понял, что с девайсами от Гугла завязываю и ушел к OnePlus - лучший андроид в моей жизни :)