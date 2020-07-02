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Изображения нового смартфона обнаружили на российском и украинском сайтах, эти страницы уже удалили.
На российском и украинском сайтах Samsung в разделе с информацией о смартфоне Galaxy Note8 обнаружили рендеры нового флагмана. Внимание на это обратил пользователь Твиттера Ишан Агарвал.
Страницу с изображением нового смартфона уже удалили с сайта, но сама картинка хранится в открытом доступе. The Verge уточнил, что опубликованное изображение сопровождалось надписью «Откройте для себя следующее поколение Note», но при клике открывалась страница Galaxy Note 10.
Агарвал предположил, что на рендере — Galaxy Note 20 Ultra. Это косвенно подтверждают опубликованные ранее в Твиттере изображения прозрачных пластиковых чехлов для Note 20 Ultra и Note 20. Этот же инсайдер рассказал, что Samsung выпустит новые флагманы в медном цвете.
Как ожидается, новые флагманы компания представит на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.