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Технологии
Артём Мазанов
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На сайте Samsung обнаружили рендеры нового флагмана, предположительно — Galaxy Note20 Ultra Материал редакции

Изображения нового смартфона обнаружили на российском и украинском сайтах, эти страницы уже удалили.

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На российском и украинском сайтах Samsung в разделе с информацией о смартфоне Galaxy Note8 обнаружили рендеры нового флагмана. Внимание на это обратил пользователь Твиттера Ишан Агарвал.

Страницу с изображением нового смартфона уже удалили с сайта, но сама картинка хранится в открытом доступе. The Verge уточнил, что опубликованное изображение сопровождалось надписью «Откройте для себя следующее поколение Note», но при клике открывалась страница Galaxy Note 10.

Агарвал предположил, что на рендере — Galaxy Note 20 Ultra. Это косвенно подтверждают опубликованные ранее в Твиттере изображения прозрачных пластиковых чехлов для Note 20 Ultra и Note 20. Этот же инсайдер рассказал, что Samsung выпустит новые флагманы в медном цвете.

Ice universe @UniverseIce
Note20 Ultra vs. Note20 https://t.co/nQjR7M5Y1b

Как ожидается, новые флагманы компания представит на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.

#новости #samsung

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Частый Денис

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Не понимаю прикола с таким количеством камер. Выглядит стремно, и криворукому мне не сильно помогает.

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Евгений Клочков

Частый
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Мне эта штука напомнила опухоль

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