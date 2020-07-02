«Мы как будто сидели за столом, где преступники говорили между собой».

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Телефон EncroChat Фото encrosafe, Твиттер

Полицейская служба Европейского союза (Европол) отчиталась о проведении крупной операции, которая привела к аресту сотней людей, связанных с наркобизнесом, убийствами и торговлей оружием. Правоохранительным органам удалось взломать зашифрованную сеть EncroChat, через которую общались подозреваемые в преступлениях.

«Модифицированные устройства Android»

Vice описывает телефоны EncroChat как «модифицированные устройства Android». Компания взяла базовые модели телефонов, установила в них собственные программы для обмена сообщениями, которые маршрутизируют данные через серверы фирмы. С устройств удалили функции GPS, камеры и микрофоны.

Клиенты могли стереть все данные со смартфона при вводе определённого кода, а также запустить две операционные системы. «Если пользователь хочет, чтобы устройство выглядело безобидным, то он загружает обычный Android. Если он хочет зайти в секретные чаты, то он переключается на систему EncroChat», — пишет Vice. Компания продавала устройства по подписке, которая стоила тысячу долларов в год.

Как выглядит устройство EncroChat

«Мы как будто сидели за столом, где преступники говорили между собой»

Полиция начала расследование в 2017 году. Изначально его проводили во Франции, поскольку там находились сервера EncroСhat, а позже к нему подключились и другие европейские государства.

Правоохранительным органам удалось взломать систему и получить доступ к «миллионам» сообщений пользователей, за которыми она следила в режиме реального времени. «Мы как будто сидели за столом, где преступники говориил между собой», — рассказала Жаннин ван ден Берг, начальник голландской национальной полиции.

Vice в расследовании об EncroChat утверждает, что пользователи сети «открыто говорили и договаривались о сделках в мельчайших деталях, с прайс-листами, именами клиентов и прямыми ссылками на большое количество продаваемых ими наркотиков». Собеседники издания рассказывали, что задержания происходили по всей Европе, а пользователи сети недоумевали, как полиции удалось выйти на подозреваемых.

В июне 2020 года EncroChat оповестила клиентов о том, что система взломана, и рекомендовала избавиться от устройств. В тот момент перехват сообщений прекратился, объяснил Европол.

Сотни арестов, тонны наркотиков и миллионы евро наличными

Полиции удалось арестовать подозреваемых в Великобритании, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландах. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) утверждает, что в стране задержаны 746 человек: «Это самая большая и значительная операция такого рода в Великобритании».

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Кроме того, изъяты 54 миллиона фунтов стерлингов наличными, две тонны наркотиков, десятки единиц оружия, «дорогие» автомобили и «роскошные» часы. Полиция считает, что ей удалось предотвратить похищения людей и убийства конкурирующими бандами. По данным NCA, в мире 60 тысяч человек используют EncroChat, 10 тысяч из них — в Великобритании.

Полиция Нидерландов отчиталась о задержании более сотни подозреваемых, уничтожении 19 лабораторий по производству синтетических наркотиков, изъятии 8 тонн кокаина, 1,2 тонны кристаллического метамфетамина, десятков единиц огнестрельного оружия, автомобилей с тайными отсеками и почти 20 миллионах евро наличными.