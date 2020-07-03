Это произошло после обращения чернокожего программиста.

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Twitter объявил об изменении терминов в программном коде. В частности, компания удалит формулировки «чёрный список» и «белый список».

«Чёрный список» («blacklist») будет называться «списком отказов» («denylist»);

«Белый список» («whitelist») — «списком разрешений» («allowlist»);



«Главный/подчинённый» («master»/«slave») — «лидер/последователь»;



«Человеко-часы» будут называться не «man hours», а гендерно-нейтрально: «person hours».



Список терминов, которые заменит компания

Работа над изменением терминов началась в январе 2020 года. Об этом CNET рассказал чернокожий программист Twitter Регинальд Августин. Он обратил внимание на формулировку «automatic slave rekick» (автоматический перезапуск подчиненного процесса) в электронном письме.

Августин рассказал, что привык видеть слово slave (обычно используется в значении «раб») в техническом контексте, но формулировка «slave rekick» заставила его задуматься о расистском контексте. На фоне протестов BlackLivesMatter, которые начались после смерти Джорджа Флойда в конце мая, работа ускорилась.

Twitter добавил, что не может заменить все термины разом, но будет работать над их интеграцией.

Речь не только о программных терминах и коде. Слова важны для наших встреч, бесед, документов, которые мы пишем. Мы знаем, что предстоит еще много работы, но мы стремимся выполнять свою часть. из заявления Twitter