Комментарии
Это произошло после обращения чернокожего программиста.
Twitter объявил об изменении терминов в программном коде. В частности, компания удалит формулировки «чёрный список» и «белый список».
Работа над изменением терминов началась в январе 2020 года. Об этом CNET рассказал чернокожий программист Twitter Регинальд Августин. Он обратил внимание на формулировку «automatic slave rekick» (автоматический перезапуск подчиненного процесса) в электронном письме.
Августин рассказал, что привык видеть слово slave (обычно используется в значении «раб») в техническом контексте, но формулировка «slave rekick» заставила его задуматься о расистском контексте. На фоне протестов BlackLivesMatter, которые начались после смерти Джорджа Флойда в конце мая, работа ускорилась.
Twitter добавил, что не может заменить все термины разом, но будет работать над их интеграцией.
это точно борьба с расизмом, а не со здравым смыслом?
В denylist тебя
Нужно гендерно-нейтрально — "звучит генитально"
Так себе предложение: слова «хуёво» и «пиздато» прямо противоположны по смыслу — все будут путаться и злиться.
«Главный/подчинённый» («master»/«slave») — «лидер/последователь»;
Что эти COLLEGE BOY себе позволяют?
Когда ты разраб твиттера и сидишь в комментах на TJ без ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важной работы!