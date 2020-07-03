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Технологии
Алексей Боржонов
325

Twitter заменит термины «чёрный список» и «белый список» в программных кодах ради борьбы с расизмом Материал редакции

Это произошло после обращения чернокожего программиста.

19 комментариев
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Twitter объявил об изменении терминов в программном коде. В частности, компания удалит формулировки «чёрный список» и «белый список».

  • «Чёрный список» («blacklist») будет называться «списком отказов» («denylist»);
  • «Белый список» («whitelist») — «списком разрешений» («allowlist»);
  • «Главный/подчинённый» («master»/«slave») — «лидер/последователь»;
  • «Человеко-часы» будут называться не «man hours», а гендерно-нейтрально: «person hours».
Список терминов, которые заменит компания

Работа над изменением терминов началась в январе 2020 года. Об этом CNET рассказал чернокожий программист Twitter Регинальд Августин. Он обратил внимание на формулировку «automatic slave rekick» (автоматический перезапуск подчиненного процесса) в электронном письме.

Августин рассказал, что привык видеть слово slave (обычно используется в значении «раб») в техническом контексте, но формулировка «slave rekick» заставила его задуматься о расистском контексте. На фоне протестов BlackLivesMatter, которые начались после смерти Джорджа Флойда в конце мая, работа ускорилась.

Twitter добавил, что не может заменить все термины разом, но будет работать над их интеграцией.

Речь не только о программных терминах и коде. Слова важны для наших встреч, бесед, документов, которые мы пишем. Мы знаем, что предстоит еще много работы, но мы стремимся выполнять свою часть.

из заявления Twitter
  • Twitter не единственная компания, которая собирается изменить используемые термины. Также это собирается сделать, например, банк JPMorgan Chase;
  • Тема расизма стала вновь активно обсуждаться на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда в США в конце мая;
  • Демонстрации прошли разных городах Соединённых Штатов и за пределами страны. Общественный резонанс привёл к призывам изменить политику компаний в отношении расизма. В частности, многие бренды призвали Facebook усилить модерацию расистских и ксенофобных публикаций.

#новости #twitter #blacklivesmatter #icantbreathe

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19 комментариев
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eNCake

8

это точно борьба с расизмом, а не со здравым смыслом?

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the fart of гейпард

eNCake
0

В denylist тебя

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Eugene Brazgin

the
0

Нужно гендерно-нейтрально — "звучит генитально"

Ответить

Ваня Погост

Eugene
0

Так себе предложение: слова «хуёво» и «пиздато» прямо противоположны по смыслу — все будут путаться и злиться.

Ответить

Mezzo Deesa

2

За sanity check и dummy value немного обидно(((((

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Все ебанулись.

Ответить

Весенний космос

2

Тысячи прогеров по всему миру

Ответить

Ze Katze

1

Да вы охуели что-ли 

Ответить

Klim August

1

У меня в приложении тж тёмная тема, я надеюсь никого не оскорбляю?

Ответить

Бензино

1

Может они за реальные изменения в полицейской системе США побороться лучше.

Ответить

Фёдор Крюков

0

тоже предлагаю список для замены слов в комментария в интернете 😅

Ответить

Gold Den

0

дебики

Ответить

Алексей Дудырев

0

Ебанутые

Ответить

Ян Марцел

0

Слава богу поправки приняли и нас не скоро такой же бред ждёт!

Ответить

Евгений Клочков

0

«Главный/подчинённый» («master»/«slave») — «лидер/последователь»;

Что эти COLLEGE BOY себе позволяют? 

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Политический диод

0
Ответить

# realfiddy

0

Когда ты разраб твиттера и сидишь в комментах на TJ без ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важной работы!

Ответить

Весенний космос

0

Жду когда Роллинг Стоунз переименуют Paint It Black, а то как-то по-расистки

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Серьёзный Валера

0

Когда очень хуёвая шутка стала правдой.

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