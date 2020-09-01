Технологии
Женя Кузьмин
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Два американских пилота сообщили о «парне на джетпаке» возле аэропорта Лос-Анджелеса — он летал неподалёку от бортов Материал редакции

В ситуацию очень сложно поверить (особенно учитывая высоту в 900 метров), но об этом диспетчерам сообщили разные экипажи.

45 комментариев
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Фрэнки Запата пересекает Ла-Манш, 2019 год Фото Getty

Два пилота из разных экипажей сообщили диспетчерам, что при посадке в аэропорту Лос-Анджелеса видели «парня на джетпаке», который летал неподалёку. Об этом сообщил канал Fox 11, а канал ABC 7 привёл переговоры о загадочном объекте.

Первый пилот с рейса авиакомпании American Airlines в разговоре с диспетчерской вышкой заявил, что «только что пролетел мимо парня с реактивным ранцем». По словам пилота, незнакомец находился примерно на той же высоте, что и борт — примерно 3 тысяч футов (900 метров) над землёй. «Владелец джетпака» при этом был неподалёку, в 300 метрах.

Позже увиденное первым пилотом подтвердил экипаж компании Skywest: «Мы только что видели парня, пролетевшего мимо нас на реактивном ранце». После этого диспетчеры стали предупреждать об этом остальные рейсы, которые готовились к посадке в Лос-Анджелесе.

В Федеральном управлении гражданской авиацией США заявили, что передали дело местной полиции для расследования.

Нельзя точно сказать, что объектом, который заметили пилоты, действительно был джетпак. Компания Martin Aircraft заявляла, что их реактивные ранцы могут подниматься на высоту 800 метров, но держатся они там недолго, а устройств нет в свободной продаже. Сама компания в 2019 году столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами.

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Швейцарский пилот Ив Росси в 2015 году летал на высоте 4 тысяч футов рядом с самолётом Airbus A380. Но он обычно для этого выпрыгивает из самолёта или вертолёта, а все его полёты одобрены и согласованы — в таком случае диспетчеры в Лос-Анджелесе были бы предупреждены. Тем более, что подобные эксперименты подвергают опасности пассажирские рейсы.

#новости #сша

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45 комментариев
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Влад Абрамов

61

Ремастер GTA:SA охуенен.

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Dmitry

Влад
6

ROCKETMAN - я всё ещё помню

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Mikhail Efremov

Dmitry
7

HESOYAM и побежали!

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Трогательный кофе

Mikhail
0

Aezakmi

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Том Ребо

Влад
0

YECGAA ведь

Ответить

Госпожа Дыня

16

Узнали? Согласны? 

Ответить

Андрей Ядров

Госпожа
2

Сознали? Угласны? 

Ответить

Павел Фролов

12

Два американских пилота сообщили о «парне на джетпаке»

А вдруг это не парень, а сильная и независимая женщина?

Ответить

Аристарх Знаменский

Павел
7

Говорят у него были яйца

Ответить

Иван Иванович

Павел
3

А вдруг это менструирующий человек?

Ответить

Dr Serj

Иван
0

менструирующий человек

Правильно называть вагинесса.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Павел
2

Он создавал подъемную силу вращая мпх, а ранец так, для красоты.

Ответить

Ulya Mir

Павел
1

А вдруг она идентифицирует себя как "парня на джетпаке"?

Ответить

Vlad B

Павел
0

Вот это ты решил закинуть на вентилятор

Ответить

Павел Фролов

Vlad
0

Не решил, а накинул

Ответить

Женечка

5

YECGAA

Ответить

Собака

Женечка
4

rocketman

Ответить

Mikhail Boyarskov

Женечка
–1

или NiGa?

Ответить

Billy Fox

5

ALL YOU HAD TO DO WAS FOLLOW THE DAMN TRAIN, CJ!

Ответить

Sergey Volkov

4

UPD: фото с места событий  

Ответить

alexferman

3

Хранители, наконец-то

Ответить

Зомби съели моих коллег

0

Просмотр на других сайтах не доступен, но это сцена с истребителями из железного человека
https://youtu.be/QoUOtY5fLxQ

Ответить

Таблетка Галоперидола

Зомби
7

Вот эта сцена больше подходит

https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

Ответить

Замечательный калькулятор

Таблетка
2

Зашёл именно по  тому, что  знал, ч и увижу

Ответить

Я не обхожу блокировки

2

Интересная новость

Ответить

Печатный нос

Я
0

Я вот не буду вызывать вахтёра, так как хочу дружить с тобой

Ответить

Константин Курасов

2

Железный человек

Ответить

Евгений Наумов

0

В ситуацию очень сложно поверить

Подождите, я туплю или...
Тот скрин, что вы приложили - "Фрэнки Запата пересекает Ла-Манш, 2019 год".
Как раз с этим чуваком и есть видосы, где он спокойно летает на своем джет-паке. Плюс он даже вроде на параде во Франции военном летал. 

Ответить

Женя Кузьмин

Евгений
5

суть в том, что людей с джетпаками на данном этапе можно по пальцам пересчитать. и они не будут устраивать полеты в небе над одним из самым загруженных аэропортов мира, не предупредив всех, кого только можно

Ответить

Хитрый Слава

Женя
0

Тем более Л.А. где до пустыни рукой подать, хоть залетайся.

Ответить

Sloy Pyli

Женя
0

Их становится всё больше.

Ответить

Автономный клуб

1

Сиджей переборщил)

Ответить

Kenny McCormick

1

Вспомнился мужик, который летал на зондах в воздушном коридоре)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8

Ответить

Ulya Mir

1

YECGAA

Ответить

Dmitry Yashin

0

Так это Дэвид Блэйн, йоба!

Ответить

Alex Blake

0

НЛО😱

Ответить

Невыносимый каякер

0
Ответить

Нужный супер_стар

0

Очень интересно. Надеюсь TJ возьмёт комментарий у этого человека

Ответить

Max Payne

0
Ответить

Константин Иванов

0

Раньше птицы в двигатель попадали, что приводило к авиакатастрофам теперь же дичь по крупнее стала летать.

Ответить

Максим Иванов

0

Зеленый гоблин?

Ответить

Alexey Snooker

0
Ответить

Английский микроскоп

–5

Как они с трёхсот метров гендер определили? Такой хуйнёй только баба может заниматься!

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Leopold Malkovich

Английский
0

Все, спился с концами, уже даже юмор пропил. 

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