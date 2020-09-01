В ситуацию очень сложно поверить (особенно учитывая высоту в 900 метров), но об этом диспетчерам сообщили разные экипажи.

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Фрэнки Запата пересекает Ла-Манш, 2019 год Фото Getty

Два пилота из разных экипажей сообщили диспетчерам, что при посадке в аэропорту Лос-Анджелеса видели «парня на джетпаке», который летал неподалёку. Об этом сообщил канал Fox 11, а канал ABC 7 привёл переговоры о загадочном объекте.

Первый пилот с рейса авиакомпании American Airlines в разговоре с диспетчерской вышкой заявил, что «только что пролетел мимо парня с реактивным ранцем». По словам пилота, незнакомец находился примерно на той же высоте, что и борт — примерно 3 тысяч футов (900 метров) над землёй. «Владелец джетпака» при этом был неподалёку, в 300 метрах.

Позже увиденное первым пилотом подтвердил экипаж компании Skywest: «Мы только что видели парня, пролетевшего мимо нас на реактивном ранце». После этого диспетчеры стали предупреждать об этом остальные рейсы, которые готовились к посадке в Лос-Анджелесе.

В Федеральном управлении гражданской авиацией США заявили, что передали дело местной полиции для расследования.

Нельзя точно сказать, что объектом, который заметили пилоты, действительно был джетпак. Компания Martin Aircraft заявляла, что их реактивные ранцы могут подниматься на высоту 800 метров, но держатся они там недолго, а устройств нет в свободной продаже. Сама компания в 2019 году столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами.

Швейцарский пилот Ив Росси в 2015 году летал на высоте 4 тысяч футов рядом с самолётом Airbus A380. Но он обычно для этого выпрыгивает из самолёта или вертолёта, а все его полёты одобрены и согласованы — в таком случае диспетчеры в Лос-Анджелесе были бы предупреждены. Тем более, что подобные эксперименты подвергают опасности пассажирские рейсы.