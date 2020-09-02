Технологии
Дамир Камалетдинов
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Intel представила Tiger Lake — процессоры для ноутбуков с новой графикой Xe. Она до двух раз мощнее прошлого поколения Материал редакции

Первые устройства на новых чипах появятся в продаже уже осенью 2020 года.

69 комментариев
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Intel Tiger Lake Фото Intel

Intel представила 11-е поколение процессоров с приставкой Tiger Lake. Они получили поддержку последних технологий — Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, новую встроенную графику Xe и стали производительнее предшественников при меньших затратах энергии. Об этом TJ сообщили в компании.

Новая линейка Tiger Lake построена на базе 10-нм техпроцесса, как и предыдущее поколение — Intel пока не освоила 7 нанометровую компоновку. При этом в компании утверждают, что в новой архитектуре Willow Cove применили SuperFin—дизайн, который обеспечит лучшую скорость при более низких затратах энергии.

Старшие чипы линейки также получили новую интегрированную графику Iris Xe: в Intel утверждают, что она вдвое мощнее предыдущего поколения. Во время презентации компания устроила демонстрацию — процессор 11-го поколения с Iris Xe работал с графикой так же хорошо или даже лучше, чем чип прошлого поколения с видеокартой Nvidia MX350.

При этом i3 ни в одной из версий поддержку Iris Xe не получили, только Intel UHD Graphics. Все процессоры теперь поддерживают 8К-разрешение для одного монитора или 4К-разрешение для чётырёх.

Вся линейка процессоров Tiger Lake с характеристиками Изображение The Verge

Tiger Lake выпустят для всех версий процессоров Intel, как для U-серии, так и для Y-серии. Самым старшим в линейке станет Core i7-1185G7 с базовой тактовой частотой 3 ГГц и максимальной частотой одного ядра до 4,8 ГГц. Он также получил самую производительную версию Iris Xe с 96 ядрами и максимальной частотой графики до 1,35 ГГц.

Новые процессоры оснастили новым встроенным ИИ-движком. Он позволит чипам лучше работать с такими функциями как удаление фона во время видеозвонков.

Вместе с процессорами Intel представила Evo — новый стандарт сертификации устройств, соответствие которому будут обозначать наклейкой на ноутбуках. Чтобы получить стикер, устройство должно будет работать до 9 часов в режиме повседневнего использования на одном заряде (для экранов с разрешением 1080p), поддерживать быструю зарядку — 4 часа работы за 30 минут, поддерживать Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4, а система должна просыпаться «меньше чем за секунду».

Стикер Intel Evo

Intel утверждает, что сертификацию прошли уже около 20 устройств. При этом осенью производители планируют выпустить до 150 моделей ноутбуков на базе Tiger Lake. Первыми продуктами станут Samsung Galaxy Book Flex 5G, Acer Swift 5 и Swift3 и последние Asus Zenbook.

Вместе с анонсом новых процессоров Intel также обновила логотип. Это первая смена брендинга компании за 14 лет.

Intel обновила логотип впервые за 14 лет…
Больше никакой надписи в кругляшке — только ровные буквы.
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#новости #intel #процессоры #железо

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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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69 комментариев
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пепси

52
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Илюхер XXX

30

для тех, кто, как и я, путается в этих по-ублюдски бесконечных одинаковых путаных наименованиях, подготовил шпаргалку:

Coffee Lake - 14 нм настольные 8xxx, 9xxx на архитектуре Skylake (LGA1151v2), вышли в 2018 и 2019
Comet Lake - 14 нм настольные 10xxx на архитектуре Skylake (LGA1200), вышли в 2020
Rocket Lake - 14 нм настольные 11xxx на архитектуре Willow Cove (LGA1200), с поддержкой PCIe 4.0, выйдут в 2021
Alder Lake - 10 нм настольные 12000 на архитектуре Golden Cove (LGA1700), выйдут когда-нибудь, вроде бы в 2022

Cascade Lake - 14 нм многоядерные HEDT 10xxx на архитектуре Skylake (LGA2066)

Cannon Lake - первые 10 нм в виде одного мобильного i3, dead on arrival в 2018
Ice Lake - 10 нм мобильные 10xxGx на архитектуре Sunny Cove, вышли в 2019
Tiger Lake - 10 нм мобильные 11xxGx на архитектуре Willow Cove, с графикой Xe, вышли в 2020 (сегодня)

Ответить

Условный Женя

Илюхер
27

И у всех, сука, разные сокеты.
Да что б вы удавились, падлы драные!

Ответить

Ihor Dovhoshliubnyi

Илюхер
1

Подскажи нубу плиз 10хххН видел в ноутах, и 10хххr тоже видел в ноутах, какие лучше?

Ответить

Илюхер XXX

Ihor
6

H имеют увеличенный лимит энергопотребления, соответственно бустятся до больших частот и зачастую имеют больше ядер. Ставятся обычно в толстые простигосподи "игровые ноутбуки".
U для ультрабуков, поиграть на них можно, но у них хуже производительность и охлаждение.
Y вообще письки для чтения почты.

у амд примерно то же самое с теми же самыми буквами, если я не ошибаюсь

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
4

Y — это для макбуков (никогда не берите)

Ответить

Денис Евдокимов

Илюхер
0

Откуда инфа, что Rocket Lake в 21? На Pro Hi-Tech говорили, что в конце этого года, да и инженерники уже начали в бенчмарках светиться 

Ответить

Илюхер XXX

Денис
0

Comet Lake вышли четыре месяца назад ало, ты им сколько месяцев жизни отводишь?

Ответить

Денис Евдокимов

Илюхер
0

А что я? Не я эти утечки пложу
Да и не вижу ни одной проблемы с тем, чтобы как можно быстрее похоронить текущее поколение 

Ответить

Илюхер XXX

Денис
0

они конечно говнецо, но не настолько бесполезное, как какой-нибудь проживший полгода Broadwell

Ответить

Солдатский цвет

17

 Об этом TJ сообщили в компании

Ответить

Nikita Rodionov

12

Как же я ненавижу все эти наклейки маркетинговые на ноутбуках. Какое мне нахрен дело что за технология удаляет мне фон в зуме или заставляет игрушки работать быстрее.

Ответить

Виктор Ганелес

Nikita
7

Ты ещё скажи, что яблочко на айфонах сзади не нужно!
Еретик, жгите его!

Ответить

ouxen

Nikita
1

подчеркивают неуважение к виндокрестьянам

Ответить

Денис Файзулин

Nikita
1

условия контракта от производителей железа

Ответить

alexferman

3

У них уже и Wi-Fi прямо в процессоре?

Ответить

пепси

alexferman
16
Ответить

Солдатский цвет

alexferman
5

Не в процессоре, а в ЦП.

Ответить

Владимир Филатов

Солдатский
5

царя праведника в лик святых?

Ответить

Солдатский цвет

Владимир
2

Ну товарищ майор

Ответить

Солдатский цвет

Солдатский
2

Кидайте

Ответить

пепси

alexferman
0

ты кстати серьезно?

Ответить

alexferman

пепси
2

Да, я не пойму как проц связан с wi-fi

Ответить

пепси

alexferman
0

ну а как DDR4 связано с процом?

Ответить

alexferman

пепси
2

Контроллер в проце

Ответить

Гриша Почуев

пепси
0

Как?

Ответить

Православный татарин

alexferman
0

смешняво)

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
0

хуй во рту

Ответить

Илюхер XXX

alexferman
0

на материнских платах очень мало обязательных контроллеров осталось, почти всё в процессорах уже давно

Ответить

alexferman

Илюхер
0

Тупняк какой-то, какие там скорости у wi-fi, чипсета более чем хватит

Ответить

alexferman

alexferman
0

У wi-fi 6 максимальная скорость 11 Гбит/сек, ну хз

Ответить

Солдатский цвет

Илюхер
0

Ты погоди, эти технологии ещё не дошли до их периферии мира

Ответить

Mikhail Burmistrov

alexferman
0

Подозреваю, там настолько сложно избавляться от шумов, что при высокой пропускной способности нужен мощный вычислительный модуль. Вероятно, у Intel получилось сделать нормально и не настолько сильно задрать стоимость, чтобы остальным разрабатывать или продвигать свои модули невыгодно.

Ответить

Каменный кран

alexferman
0

В смартфонах и модемы туда интегрируют.

Ответить

Остальной динозавр

4

"Apple senpai, не уходи от нас"

Ответить

Илюхер XXX

2

единственное что интересно в Tiger Lake - графика Xe, жду тестов
(но не очень, потому что все равно Zen 3 на подходе)

Ответить

пепси

Илюхер
2

да соснут у амд

Ответить

Денис Файзулин

Илюхер
0

фулхд в баттле 30 фпс

Ответить

Pasha Fedin

3

Ждём новые настолки на 14++++++++++ тех процессе 🤡

Ответить

Иван Иванович

3

Новые бэкдоры не забыли, надеюсь?

Ответить

Солдатский цвет

0

 Alder Lake - 10 нм настольные 12000 на архитектуре Golden Cove (LGA1700), выйдут когда-нибудь, вроде бы в 2022

КЕК, в 2022 10 нм, КЕК

Ответить

Кирилл Втюрин

Солдатский
3

Нанометры уже несколько лет "не работают". Там сейчас эти цифры каждый производитель пишет как захочет левая пятка, а по факту 10нм интела практически равны 5-7 у TSMC

Ответить

Илюхер XXX

Солдатский
1

давай поставим в заслугу, что планировалось-то в 2016)))00

Ответить

dmzkrsk

Солдатский
0

Надо заранее запланировать отпуск

Ответить

Владимир Филатов

1

с новой графикой Xe и улучшенным энергопотреблением

и новыми уязвимостями

Ответить

Оскорбления и спам

–1

Классно порвались от того что Apple соскочили.

Для тех кто не в курсе, Apple де факто как главный заказчик **специфических** ноутов просили Intel о том, что нужно впердолить в процессоры. Те же QuickSync и Thunderbolt появились с пинка Apple.

Но хорошо, что зашевелились, я хз какие отшибленные покупают AMD под что-то, кроме игр. Xeon'ы и i9 с workstation-grade задачами справляются лучше.

Ответить

Илюхер XXX

Оскорбления
1

ты из австралии штоле

Ответить

Evgenij Koval

Оскорбления
0

Дядь вы дурак?

Ответить

ouxen

0

что такое Nvidia MX350.

Ответить

Григорий Иоффе

ouxen
0

https://www.notebookcheck-ru.com/NVIDIA-GeForce-MX350.453665.0.html

Ответить

ouxen

Григорий
0

типа круто?

Ответить

Илюхер XXX

ouxen
0

нет, очень базовое говно, единственным преимуществом которого было то, что оно быстрее интеловских встроек и имело собственную видеопамять

Ответить

ouxen

Илюхер
0

там написано что она как GTX 1050

Ответить

Илюхер XXX

ouxen
2

которая в свою очередь тоже базовое говно, хуже которого только 1030 и интеловские встройки

Ответить

ouxen

Илюхер
0

а хуле она тогда GTX

Ответить

Илюхер XXX

ouxen
2

бля ну шо ты как маленький, в танки можно играть, значит GTX

Ответить

ouxen

Илюхер
1

раньше было по другому(

Ответить

Илюхер XXX

ouxen
0

раньше и хуй стоял

Ответить

Последовательный

Илюхер
0

ну 1050ti хорошо тащит GTA V на ультра, а мне больше и не надо

Ответить

Илюхер XXX

Последо…
0

🤔🤔🤔

Ответить

Последовательный

Илюхер
0

А че не так-то? Какой-то хуй еще минус поставил

Ответить

Исключительный

Илюхер
0

Не. Там слишком большой прыжок от встроенных.

Ответить

Вова А.

0

ХеХе

Ответить

Прочий спрей

0

Святая конкуренция и пророк её - рыночек.

Ответить

Андрей Свечников

0

Вообще, конечно, очень интересно. В новости куда интереснее не то, что графика интел стала круче - а то, что они обещают энергопотребление на уровне старых затычек. И это уже невероятно круто, да.

Ответить

Nick Rosenberg

–1

А можно уже нормальный профессор где весь транзисторный бюджет будет потрачен на ЦПУ, а не на бесполезную графику?

Ответить

Посторонний фитиль

Nick
0

Нельзя

Ответить

Андрей Свечников

Nick
0

Почти все серверные решения идут без графического стека - пользуйтесь, коль хотите. Никто не запрещает вам купить, например, ксеон.

В настольных же системах графика необходима. В ноутбуках для Оптимуса, в стационарниках - для всех тех, кому не нужно дискретное решение (практически любая рабочая техника, не связанная с мультимедией)

Ответить

Alexander Personazhe

–3

А дыр в безопасности тоже в два раза больше по сравнению с предыдущими поколениями? Через сколько месяцев процессор превратится в тыкву из-за того, что в Интеле работают криворукие разгильдяи?

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