Первые устройства на новых чипах появятся в продаже уже осенью 2020 года.

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Intel Tiger Lake Фото Intel

Intel представила 11-е поколение процессоров с приставкой Tiger Lake. Они получили поддержку последних технологий — Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, новую встроенную графику Xe и стали производительнее предшественников при меньших затратах энергии. Об этом TJ сообщили в компании.

Новая линейка Tiger Lake построена на базе 10-нм техпроцесса, как и предыдущее поколение — Intel пока не освоила 7 нанометровую компоновку. При этом в компании утверждают, что в новой архитектуре Willow Cove применили SuperFin—дизайн, который обеспечит лучшую скорость при более низких затратах энергии.

Старшие чипы линейки также получили новую интегрированную графику Iris Xe: в Intel утверждают, что она вдвое мощнее предыдущего поколения. Во время презентации компания устроила демонстрацию — процессор 11-го поколения с Iris Xe работал с графикой так же хорошо или даже лучше, чем чип прошлого поколения с видеокартой Nvidia MX350.

При этом i3 ни в одной из версий поддержку Iris Xe не получили, только Intel UHD Graphics. Все процессоры теперь поддерживают 8К-разрешение для одного монитора или 4К-разрешение для чётырёх.

Вся линейка процессоров Tiger Lake с характеристиками Изображение The Verge

Tiger Lake выпустят для всех версий процессоров Intel, как для U-серии, так и для Y-серии. Самым старшим в линейке станет Core i7-1185G7 с базовой тактовой частотой 3 ГГц и максимальной частотой одного ядра до 4,8 ГГц. Он также получил самую производительную версию Iris Xe с 96 ядрами и максимальной частотой графики до 1,35 ГГц.

Новые процессоры оснастили новым встроенным ИИ-движком. Он позволит чипам лучше работать с такими функциями как удаление фона во время видеозвонков.

Вместе с процессорами Intel представила Evo — новый стандарт сертификации устройств, соответствие которому будут обозначать наклейкой на ноутбуках. Чтобы получить стикер, устройство должно будет работать до 9 часов в режиме повседневнего использования на одном заряде (для экранов с разрешением 1080p), поддерживать быструю зарядку — 4 часа работы за 30 минут, поддерживать Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4, а система должна просыпаться «меньше чем за секунду».

Стикер Intel Evo

Intel утверждает, что сертификацию прошли уже около 20 устройств. При этом осенью производители планируют выпустить до 150 моделей ноутбуков на базе Tiger Lake. Первыми продуктами станут Samsung Galaxy Book Flex 5G, Acer Swift 5 и Swift3 и последние Asus Zenbook.

Вместе с анонсом новых процессоров Intel также обновила логотип. Это первая смена брендинга компании за 14 лет.