Intel представила Tiger Lake — процессоры для ноутбуков с новой графикой Xe. Она до двух раз мощнее прошлого поколения Материал редакции
Первые устройства на новых чипах появятся в продаже уже осенью 2020 года.
Intel представила 11-е поколение процессоров с приставкой Tiger Lake. Они получили поддержку последних технологий — Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, новую встроенную графику Xe и стали производительнее предшественников при меньших затратах энергии. Об этом TJ сообщили в компании.
Новая линейка Tiger Lake построена на базе 10-нм техпроцесса, как и предыдущее поколение — Intel пока не освоила 7 нанометровую компоновку. При этом в компании утверждают, что в новой архитектуре Willow Cove применили SuperFin—дизайн, который обеспечит лучшую скорость при более низких затратах энергии.
Старшие чипы линейки также получили новую интегрированную графику Iris Xe: в Intel утверждают, что она вдвое мощнее предыдущего поколения. Во время презентации компания устроила демонстрацию — процессор 11-го поколения с Iris Xe работал с графикой так же хорошо или даже лучше, чем чип прошлого поколения с видеокартой Nvidia MX350.
При этом i3 ни в одной из версий поддержку Iris Xe не получили, только Intel UHD Graphics. Все процессоры теперь поддерживают 8К-разрешение для одного монитора или 4К-разрешение для чётырёх.
Tiger Lake выпустят для всех версий процессоров Intel, как для U-серии, так и для Y-серии. Самым старшим в линейке станет Core i7-1185G7 с базовой тактовой частотой 3 ГГц и максимальной частотой одного ядра до 4,8 ГГц. Он также получил самую производительную версию Iris Xe с 96 ядрами и максимальной частотой графики до 1,35 ГГц.
Новые процессоры оснастили новым встроенным ИИ-движком. Он позволит чипам лучше работать с такими функциями как удаление фона во время видеозвонков.
Вместе с процессорами Intel представила Evo — новый стандарт сертификации устройств, соответствие которому будут обозначать наклейкой на ноутбуках. Чтобы получить стикер, устройство должно будет работать до 9 часов в режиме повседневнего использования на одном заряде (для экранов с разрешением 1080p), поддерживать быструю зарядку — 4 часа работы за 30 минут, поддерживать Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4, а система должна просыпаться «меньше чем за секунду».
Intel утверждает, что сертификацию прошли уже около 20 устройств. При этом осенью производители планируют выпустить до 150 моделей ноутбуков на базе Tiger Lake. Первыми продуктами станут Samsung Galaxy Book Flex 5G, Acer Swift 5 и Swift3 и последние Asus Zenbook.
Вместе с анонсом новых процессоров Intel также обновила логотип. Это первая смена брендинга компании за 14 лет.
для тех, кто, как и я, путается в этих по-ублюдски бесконечных одинаковых путаных наименованиях, подготовил шпаргалку:
Coffee Lake - 14 нм настольные 8xxx, 9xxx на архитектуре Skylake (LGA1151v2), вышли в 2018 и 2019
Comet Lake - 14 нм настольные 10xxx на архитектуре Skylake (LGA1200), вышли в 2020
Rocket Lake - 14 нм настольные 11xxx на архитектуре Willow Cove (LGA1200), с поддержкой PCIe 4.0, выйдут в 2021
Alder Lake - 10 нм настольные 12000 на архитектуре Golden Cove (LGA1700), выйдут когда-нибудь, вроде бы в 2022
Cascade Lake - 14 нм многоядерные HEDT 10xxx на архитектуре Skylake (LGA2066)
Cannon Lake - первые 10 нм в виде одного мобильного i3, dead on arrival в 2018
Ice Lake - 10 нм мобильные 10xxGx на архитектуре Sunny Cove, вышли в 2019
Tiger Lake - 10 нм мобильные 11xxGx на архитектуре Willow Cove, с графикой Xe, вышли в 2020 (сегодня)
Условный Женя
И у всех, сука, разные сокеты.
Да что б вы удавились, падлы драные!
Подскажи нубу плиз 10хххН видел в ноутах, и 10хххr тоже видел в ноутах, какие лучше?
H имеют увеличенный лимит энергопотребления, соответственно бустятся до больших частот и зачастую имеют больше ядер. Ставятся обычно в толстые простигосподи "игровые ноутбуки".
U для ультрабуков, поиграть на них можно, но у них хуже производительность и охлаждение.
Y вообще письки для чтения почты.
у амд примерно то же самое с теми же самыми буквами, если я не ошибаюсь
Откуда инфа, что Rocket Lake в 21? На Pro Hi-Tech говорили, что в конце этого года, да и инженерники уже начали в бенчмарках светиться
Comet Lake вышли четыре месяца назад ало, ты им сколько месяцев жизни отводишь?
А что я? Не я эти утечки пложу
Да и не вижу ни одной проблемы с тем, чтобы как можно быстрее похоронить текущее поколение
они конечно говнецо, но не настолько бесполезное, как какой-нибудь проживший полгода Broadwell
Как же я ненавижу все эти наклейки маркетинговые на ноутбуках. Какое мне нахрен дело что за технология удаляет мне фон в зуме или заставляет игрушки работать быстрее.
Ты ещё скажи, что яблочко на айфонах сзади не нужно!
Еретик, жгите его!
У них уже и Wi-Fi прямо в процессоре?
Солдатский цвет
Не в процессоре, а в ЦП.
царя праведника в лик святых?
ты кстати серьезно?
Да, я не пойму как проц связан с wi-fi
ну а как DDR4 связано с процом?
на материнских платах очень мало обязательных контроллеров осталось, почти всё в процессорах уже давно
Тупняк какой-то, какие там скорости у wi-fi, чипсета более чем хватит
Подозреваю, там настолько сложно избавляться от шумов, что при высокой пропускной способности нужен мощный вычислительный модуль. Вероятно, у Intel получилось сделать нормально и не настолько сильно задрать стоимость, чтобы остальным разрабатывать или продвигать свои модули невыгодно.
единственное что интересно в Tiger Lake - графика Xe, жду тестов
(но не очень, потому что все равно Zen 3 на подходе)
Нанометры уже несколько лет "не работают". Там сейчас эти цифры каждый производитель пишет как захочет левая пятка, а по факту 10нм интела практически равны 5-7 у TSMC
с новой графикой Xe и улучшенным энергопотреблением
и новыми уязвимостями
Классно порвались от того что Apple соскочили.
Для тех кто не в курсе, Apple де факто как главный заказчик **специфических** ноутов просили Intel о том, что нужно впердолить в процессоры. Те же QuickSync и Thunderbolt появились с пинка Apple.
Но хорошо, что зашевелились, я хз какие отшибленные покупают AMD под что-то, кроме игр. Xeon'ы и i9 с workstation-grade задачами справляются лучше.
что такое Nvidia MX350.
нет, очень базовое говно, единственным преимуществом которого было то, что оно быстрее интеловских встроек и имело собственную видеопамять
которая в свою очередь тоже базовое говно, хуже которого только 1030 и интеловские встройки
бля ну шо ты как маленький, в танки можно играть, значит GTX
ну 1050ti хорошо тащит GTA V на ультра, а мне больше и не надо
🤔🤔🤔
Вообще, конечно, очень интересно. В новости куда интереснее не то, что графика интел стала круче - а то, что они обещают энергопотребление на уровне старых затычек. И это уже невероятно круто, да.
А можно уже нормальный профессор где весь транзисторный бюджет будет потрачен на ЦПУ, а не на бесполезную графику?
Почти все серверные решения идут без графического стека - пользуйтесь, коль хотите. Никто не запрещает вам купить, например, ксеон.
В настольных же системах графика необходима. В ноутбуках для Оптимуса, в стационарниках - для всех тех, кому не нужно дискретное решение (практически любая рабочая техника, не связанная с мультимедией)
А дыр в безопасности тоже в два раза больше по сравнению с предыдущими поколениями? Через сколько месяцев процессор превратится в тыкву из-за того, что в Интеле работают криворукие разгильдяи?