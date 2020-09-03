Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple отложила ввод ограничений отслеживания пользователей в iOS 14 до 2021 года после жалобы Facebook Материал редакции

Компания пояснила, что решила дать разработчикам больше времени на изменение приложений.

50 комментариев
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Apple отложила ввод ограничений на отслеживание пользователей в iOS 14. Приложения обяжут запрашивать разрешение на получение данных только с 2021 года. Об этом Apple сообщила на сайте для разработчиков.

Чтобы дать разработчикам время на ввод необходимых изменений, приложения будут обязаны запрашивать разрешение на отслеживание пользователей в начале следующего года.

из заявления Apple

Компания также отложила запуск специального раздела о приватности в App Store, в котором пользователи смогут узнать, как то или иное приложение работает с приватностью. Теперь функцию собираются запустить к концу 2020 года, но уже с сентября разработчики смогут направить в Apple информацию для раздела. Подробности о применении новых правил пообещали рассказать осенью.

Изначально обе функции анонсировали вместе с iOS 14 на конференции WWDC 2020. Ограничение на отслеживание пользователей должны были ввести по умолчанию вместе с выходом системы осенью 2020 года — оно есть во всех бета-версиях системы.

26 августа Facebook пожаловался, что ограничение отслеживания пользователей в iOS 14 снизит эффективность рекламы. Претензии компании касались той же функции, которую Apple, в итоге, перенесла: в соцсети отмечали, что из-за ограничений не смогут показывать рекламу на iOS, в том числе и в сторонних приложениях.

#новости #apple #приватность

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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50 комментариев
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ouxen

24

жаль, эту заразу надо давить (цукер должен быть уничтожен)

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solawind

ouxen
–8

Тащемта единственная в России соцсеть в которой пока можно общаться без зашкаливающего количества ботов

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Символический браслет

solawind
19

FAcebook - единственная в мире соцсеть которой невозможно пользоваться из-за йобнутого интерфейса

Ответить

Инвестиционный микрофон

Символический
0

Они его сделали более менее нормальным вроде как

Ответить

Инвестиционный микрофон

Инвестиционный
5

Хотя лучше не стало, правда

Ответить

Viktor Vasilyev

Инвести…
0

У меня диссонанс. "Они сделали более или менее нормальным" и "лучше не стало"

Ответить

Инвестиционный

Viktor
0

UI стал лучше, UX всё ещё в дерьме тонет

Ответить

Символический браслет

Инвестиционный
1

Мне ещё не сделали

Ответить

Инвестиционный

Символи…
0

Хуясе, может ты где-то сам настройку выбрал?

Ответить

Символический

Инвести…
3

Нет. Я всё перерыл. Про меня забыли.

Ответить

Инвестиционный

Символи…
0

Ну я хуй знает чем помочь, я там не сижу, поэтому всех тонкостей не знаю

Ответить

rossoshmap

solawind
3

Манямирок либерах? 

Ответить

solawind

rossoshmap
3

Почему ? Просто видимо ее не считают настолько популярной чтобы всерьез тратить ресурсы

Ответить

rossoshmap

solawind
2

Просто если туда ведёт ссылка, то это либо Шендеровичи Альбацы, либо срачи как очередная совесть нации переметнулась в РТ

Ответить

solawind

rossosh…
0

Незна, я там в основном географическими районными группами пользуюсь, они довольно активны. за политическими не слежу

Ответить

Посторонний фитиль

solawind
2

Это какая? Фейсбук, что ли?))))))))

Ответить

Max Okhrimenko

solawind
0

хз, в горячих темах там только боты и есть. Нормальные люди там комменты не пишут.

Ответить

Big Dick Energy

ouxen
1

Если ТикТок действительно с его подачи решили отжать то он должен страдать.

Ответить

rossoshmap

ouxen
0

🐸🐍

Ответить

ouxen

rossoshmap
1

badger! badger! badger!

Ответить

Соколов Андрей

10

Прогнулись 

Ответить

Jakub Marona

5

ебаный фейсбук и ебаный ремаркетинг будет жить еще год????

Ответить

solawind

Jakub
1

Да фб всех переживет, каким бы он говном не был, у него гигантская база пользователей.

Ответить

Jakub Marona

solawind
1

ну сам фб то ладно
но бля инстаграм мне жопу рвет. Особенно, когда я не могу заходить в него без выключенного микрофона. и потом говорят, шо фб не слушает

Ответить

ouxen

Jakub
0

Зачем тебе в инсте микрофон

Ответить

Пластиковое Окно

ouxen
2

Вопрос в том, зачем инсте микрофон, а не зачем ему микрофон в инсте :)

Ответить

ouxen

Пластик…
0

для сторис)

Ответить

Пластиковое Окно

ouxen
3

Нормальные приложения спрашивают разрешение тогда, когда оно нужно, а это не пускает в приложение без разрешения походу. 

Ответить

Jakub Marona

Пластик…
0

Именно. Сториз не снимаю, а контент потреблядь блять не могу

Ответить

Посторонний фитиль

Jakub
0

Ну вот и дают годик на изобретение какой-нибудь более лютой хуйни

Ответить

Jakub Marona

Посторонний
0

ну главное чтобы за рамки адекватности не переходили рекламщики сраные

Ответить

sony360

4

Одна дерьмовая компания дала время другой дерьмовой компании ещё год, чтобы выдумать что-то дерьмовое.

Ответить

KSA

sony360
0

Можно не выдумывать, можно купить 0day
Они как раз подешевели для яблока

Ответить

Дамир Камалетдинов

3

Так, пацаны, Apple накосячила. Где же ваши плюсы

Ответить

ouxen

Дамир
0

Что значит накосячила, кста когда преза будет?

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
1

Пока неясно, но уже точно не 10 сентября. Ставлю либо на самый конец месяца, либо на октябрь

Ответить

ouxen

Дамир
2

Ставь очко ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
0

Ставлю два очка

Ответить

ouxen

Дамир
0

Не два очка обычно губит

Ответить

TRIAL

ouxen
0

а одно?

Ответить

Индийский парфюмер

Дамир
0
Ответить

rossoshmap

0

Епик что? 

Ответить

ouxen

rossoshmap
4

фэйл

Ответить

Denis Kulikov

1

Фух, выдохнули, хоть и ненадолго) Понапридумывали всяких SKAd со своим ебучим ConversionValue

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

0

Опять новые иски? 

Ответить

rossoshmap

0

@Биржа TJ купить 1 334705

Ответить

Биржа TJ

rossoshmap
0

Слишком дешевая акция. Можно покупать только акции ценой от 10 ⓛ

Ответить

Aleksandr Bajev

0

После этого — не значит по причине этого.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Aleksandr
0

А где написано, что это причина?

Ответить

Стас Станиславский

–1

чуваки, вы просто реально не понимаете чем это все могло обернуться для всех, и дело здесь вовсе не в цукере) он может быть тысячу раз говнюком, но за весь фарш платили бы мы с вами)

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