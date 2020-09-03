Apple отложила ввод ограничений отслеживания пользователей в iOS 14 до 2021 года после жалобы Facebook Материал редакции
Компания пояснила, что решила дать разработчикам больше времени на изменение приложений.
Apple отложила ввод ограничений на отслеживание пользователей в iOS 14. Приложения обяжут запрашивать разрешение на получение данных только с 2021 года. Об этом Apple сообщила на сайте для разработчиков.
Компания также отложила запуск специального раздела о приватности в App Store, в котором пользователи смогут узнать, как то или иное приложение работает с приватностью. Теперь функцию собираются запустить к концу 2020 года, но уже с сентября разработчики смогут направить в Apple информацию для раздела. Подробности о применении новых правил пообещали рассказать осенью.
Изначально обе функции анонсировали вместе с iOS 14 на конференции WWDC 2020. Ограничение на отслеживание пользователей должны были ввести по умолчанию вместе с выходом системы осенью 2020 года — оно есть во всех бета-версиях системы.
26 августа Facebook пожаловался, что ограничение отслеживания пользователей в iOS 14 снизит эффективность рекламы. Претензии компании касались той же функции, которую Apple, в итоге, перенесла: в соцсети отмечали, что из-за ограничений не смогут показывать рекламу на iOS, в том числе и в сторонних приложениях.
жаль, эту заразу надо давить (цукер должен быть уничтожен)
Символический браслет
FAcebook - единственная в мире соцсеть которой невозможно пользоваться из-за йобнутого интерфейса
Инвестиционный микрофон
Они его сделали более менее нормальным вроде как
Инвестиционный микрофон
Хотя лучше не стало, правда
У меня диссонанс. "Они сделали более или менее нормальным" и "лучше не стало"
Символический браслет
Мне ещё не сделали
Манямирок либерах?
Почему ? Просто видимо ее не считают настолько популярной чтобы всерьез тратить ресурсы
Просто если туда ведёт ссылка, то это либо Шендеровичи Альбацы, либо срачи как очередная совесть нации переметнулась в РТ
хз, в горячих темах там только боты и есть. Нормальные люди там комменты не пишут.
Если ТикТок действительно с его подачи решили отжать то он должен страдать.
🐸🐍
ебаный фейсбук и ебаный ремаркетинг будет жить еще год????
ну сам фб то ладно
но бля инстаграм мне жопу рвет. Особенно, когда я не могу заходить в него без выключенного микрофона. и потом говорят, шо фб не слушает
Вопрос в том, зачем инсте микрофон, а не зачем ему микрофон в инсте :)
Нормальные приложения спрашивают разрешение тогда, когда оно нужно, а это не пускает в приложение без разрешения походу.
Посторонний фитиль
Ну вот и дают годик на изобретение какой-нибудь более лютой хуйни
ну главное чтобы за рамки адекватности не переходили рекламщики сраные
Одна дерьмовая компания дала время другой дерьмовой компании ещё год, чтобы выдумать что-то дерьмовое.
Епик что?
Фух, выдохнули, хоть и ненадолго) Понапридумывали всяких SKAd со своим ебучим ConversionValue
@Биржа TJ купить 1 334705
чуваки, вы просто реально не понимаете чем это все могло обернуться для всех, и дело здесь вовсе не в цукере) он может быть тысячу раз говнюком, но за весь фарш платили бы мы с вами)