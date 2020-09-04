Технологии
Женя Кузьмин
905

Инженер разобрал «технологичный» тест на беременность — оказалось, что это обычный тест с почти бесполезной электроникой Материал редакции

Все технологии внутри дорогого цифрового теста на беременность нужны не для точности, а только для того, чтобы считать стандартные две полоски и вывести слово «Беременна» на экран.

8 комментариев
В закладки

Всем знакомы классические тесты на беременность, которые показывают результат с помощью одной или двух полосок. Так называемый «бумажный» экспресс-тест используется уже почти 50 лет, и за это время поменялся не слишком сильно.

Но в последние годы появились цифровые тесты на беременность, которые предлагают более «технологичный» подход. Они гораздо дороже, и возникает ощущение, что они используют электронику, чтобы сделать тестирование точнее, чем в случае с обычными полосками.

Американский инженер и техноблогер Foone Turing решил разобрать один из таких тестов и проверить, в чём отличие теста-полоски от цифрового. И выяснил, что главное различие — внедрение необязательной электроники в последний. Весь процесс разбора он зафиксировал в твиттер-треде.

foone @Foone
I saw a tweet recently that I wanted to confirm. Sadly I can't find it right now, but it was about digital pregnancy tests.
So, I went out and grabbed a 2-pack for 7 dollars: let's tear it down! https://t.co/1a0drwi7N5
Я недавно увидел твит про это и решил лично в этом убедиться. К сожалению, я не могу найти твит, но речь шла о цифровых тестах на беременность. Так что я купил два таких за 7 долларов. Давайте разберём их!
foone @Foone
This end pulls off, and has the absorbent "PEE HERE" material inside it. https://t.co/dSaGVxwwbS
Этот конец открывается, и там находится впитывающий материал, на который нужно помочиться
foone @Foone
The other end has a clear "SQUEEZE HERE" section, so there's probably a button under it.
The logo says these are 733282/As from SPD GmBH, Switzerland.
That's Swiss Precision Diagnostics GmbH. https://t.co/5JvmUk7vwJ
На другом конце — определённо, область «Нажать сюда», так что под ней, вероятно, кнопка. Логотип говорит о том, что производитель — Swiss Precision Diagnostics GmbH
foone @Foone
And... there's no screws under here. This thing is glued or clipped together. (spoilers: it's clipped)
Time to get the spudger. https://t.co/20AgFRNbRB
Иии... тут нет никаких болтов. Эта штука либо приклеена, либо прикреплена (спойлер: прикреплена)
foone @Foone
So, with it open, we've got a single PCB here.
There's some kind of pill-looking thing to the left, a little LCD screen, and a I can see a battery on the other side. https://t.co/WsuPI3pVsb
Итак, здесь у нас есть единственная печатная плата. Слева есть что-то похожее на таблетку, небольшой LCD-дисплей, а на другой стороне я вижу батарею.
foone @Foone
So, flipping it over, we've got a battery on the left, an IC, and a long paper strip. https://t.co/ENHNe5cKny
Переворачиваем, и тут у нас батарея слева, микросхема и длинная бумажная полоска
foone @Foone
And check it out: this paper strip has a line on it... this is a pregnancy test strip, isn't it? https://t.co/eEDHRzSyY7
Проверяем: на этой бумажной полоске есть линия... Это ведь бумажный тест на беременность, так?
foone @Foone
That's the kind used in the non-digital testers. The ones that show lines, right?
What's it doing inside a digital tester?

Oh boy. https://t.co/4NjHAe3U4d
То же самое, что и в аналоговых тестах. Те, которые показывают полоски, правильно? Что они делают в цифровом тесте?
foone @Foone
Well if we look opposite the paper we can see there's three little holes here, and there's something inside. We need to get this plastic shroud off! https://t.co/gXgmXTQPbH
Если посмотреть под бумагой, то мы можем увидеть три небольших отверстия и что-то внутри. Нам нужно снять этот пластик!
foone @Foone
But first, a battery!
It's a CR1616 3V button cell. Makes sense. That's basically a cheaper smaller version of the more common CR2032, and this thing doesn't need a ton of battery life, it's a one-use device. https://t.co/RplYTjxtFB
Но сперва батарейка! Это CR1616 3V. Имеет смысл: это более дешёвая версия более привычной батарейки CR2032. Тесту не нужна большая батарейка, это одноразовое устройство
foone @Foone
So inside the plastic, there's the 3 holes and a sort of 45-degree-angle ramp that had some shiny metal on it (that unfortunately fell out before I could take a picture) https://t.co/kj8YDokBmk
Итак, пластик: тут три отверстия и своего рода рампа под углом в 45 градусов и каким-то блестящим металлом на ней (который, к сожалению, выпал прежде, чем я сделал фото)
foone @Foone
That sits on top of this.
You know what this is?
This is three LEDs and two photosensors. https://t.co/NaqGlf6Jlq
Вот, что находится поверх. Знаете, что это? Три светодиода и два фотосенсора
foone @Foone
and it turns out that the LEDs do the edge one, then the center, then it does it in the opposite direction.
It then measures the light hitting the two sensors while it does that. https://t.co/hhrYZleYog
Получается, что светодиоды горят по краям, затем по центру, а потом делают то же самое в обратном направлении. Затем определяется свет, падающий на два датчика
foone @Foone
and why does it do that? so it can detect the lines on the paper!
In other words, the whole point of the digital part, the battery, IC, LEDs, and photodiodes... is to read the lines and tell you "PREGNANT" and "NOT PREGNANT" instead of "||" or "|+" https://t.co/uTlKUTkiCY
И зачем это всё? Чтобы сенсоры смогли считать линии на бумаге! Другими словами, весь смысл цифровой части, микросхемы, батареи, светодиодов и фотосенсоров... считать линии и написать вам на экране, что вы «БЕРЕМЕННЫ» или «НЕ БЕРЕМЕННЫ» вместо двух полосок
foone @Foone
So, what else?
Well, there's that IC...
It's a Holtek HT48C06! https://t.co/aazvZViChL
Что ещё? У нас есть микросхема — это Holtek HT48C06!
foone @Foone
That's an 8-bit microcontroller. 64 bytes of RAM, 1024 words of ROM, 13 GPIO pins, running at either 4mhz or 8mhz. Given that they're only doing a 3v battery here and I don't see any voltage conversion circuitry, I think it's running at 4mhz. https://t.co/GkH2jflMoC
Это воьмибитный микроконтроллер. 64 байта оперативной памяти. ПЗУ объёмом 1024 слова, 13 контактов GPIO, работает на частоте 4 или 8 МГц. Учитывая, что тут только 3v-батарейка и я не вижу схемы преобразования напряжения — думаю, что работает всё же на частоте 4 МГц
foone @Foone
It's a surprisingly complicated chip. You might think it's very limited because it's only got 64 bytes of ram, but it's actually using a pipelined architecture to operate at 1 instruction per cycle, giving it quite good performance for a 4mhz CPU. https://t.co/pGZaEzo3MT
Это удивительно сложный чип. Вы можете подумать, что он крайне ограничен из-за 64 байтов оперативной памяти, но на самом деле он использует конвейерную архитектуру с одной инструкцией за цикл, выдавая довольно хорошую производительность для процессора на 4 МГц
foone @Foone
This thing is probably faster at number crunching and basic I/O than the CPU used in the original IBM PC, and this one is in something you pee on and throw away.
Эта штука, возможно, быстрее обрабатывает цифры и базовый ввод/вывод, чем процессоры, использовавшиеся в оригинальных компьютерах IBM, и это вещь, на которую вы писаете и выбрасываете
foone @Foone
Sadly, the "C" in the HT48C06 means this is the mask ROM version, so there's no reprogramming this chip to run other programs. We can't run Doom on this pregnancy tester, I'm sorry.
К сожалению, «C» в HT48C06 означает, что это версия ПЗУ, из-за которой чип нельзя перепрограммировать для запуска других программ. Мы не сможем запустить DOOM на тесте на беременность, простите
foone @Foone
BTW, to answer a suggestion no one has made yet:
Yes, I could replace the microcontroller with an alternative one that CAN run doom, but:
1. it has to run on 3v, which is tricky
2. it has no inputs but "pee on it"
3. the LCD can only show "pregnant","not","manual","wait"
Отвечая на предположение, которые никто ещё не сделал. Да, я могу заменить микроконтроллер на другой, который МОЖЕТ запустить DOOM, но. 1. Он должен работать на 3v-батарейке, что сложно. У него нет устройств для ввода, помимо «Помочись сюда». 3. Экран может показывать только «Беременна», «Нет», «Инструкция», «Подождите»
foone @Foone
I should mod this into a flash drive.
I wanna hand someone some Important Work Files on a 128gb USB Pregnancy Test. https://t.co/A430ncAbYq
Я могу превратить тест в флешку. Я хочу передать кому-нибудь важные рабочие файлы на 128 ГБ USB-тесте на беременности
foone @Foone
but yeah, as for "WHY DOES THIS EXIST" when it adds basically nothing over the manual version that just shows you lines?

It's a scam, basically. Computers are cheap now. People are buying the digital one thinking it's the more accurate fancy model, but it's the same.
И да, почему такие тесты существуют, если они не добавляют практически ничего из того, что уже есть в тестах, которые просто показывают полоски? Это мошенничество. Компьютеры сейчас дешёвые. А люди покупают цифровые тесты, думаю, что это более точная модная модель. Но это то же самое
foone @Foone
in fact, if anything, it's LESS accurate.
The batteries can't die in the manual model with the lines, and if your indicator paper doesn't light up a very bright line, your human eyes are probably more sensitive than the photodiodes in this thing.
По факту, такие тесты даже МЕНЕЕ аккуратны. В обычные тестах не может умереть батарейка, а если на бумажке будет не очень яркая вторая линия, то человеческий глаз более чувствителен, чем сенсоры в этой штуке
foone @Foone
in any case, the final tl;dr: don't waste your time and money on the digital readers. Just get the cheap analog ones, specifically the kind that are just a box of test strips.
For the price of this device you can get like 25 test strips, and it'll create less e-waste.
В любом случае, финальный итог: не тратьте своё время и деньги на цифровые тесты. Просто купите дешёвый аналоговый. За цену этого устройства вы можете купить примерно 25 стрип-тестов, и так будет меньше электронных отходов

#треды #технологии

Женя Кузьмин PLUS
+186 709
ничего не знаю, подписывайтесь на мой твиттер: twitter.com/zhenya_indigo
1
27
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Женя Кузьмин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0434\u044b","\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438"], "comments": 8, "likes": 27, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 207853, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Sep 2020 13:58:28 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Volkov

0

Лучше бы многоразовый сделал

Ответить

Романтический каякер

Sergey
3

презерватив

Ответить

Израильский спрей

Романтический
0

Он и так многоразовый. Пробывал его мыть?

Ответить

Израильский спрей

Израильский
0

У меня, правда, из-за такого скоро дочка родится

Ответить

Выгодный колос

0

| Swiss Precision Diagnostics GmbH
Ясно, фальсификации... ничего удивительно

Ответить

loock loockov

0

хуёвый перевод

Ответить

Marat Khamadeev

0

 Всем знакомы классические тесты на беременность, которые показывают результат с помощью одной или двух полосок

Абсолютно всем, да.

Ответить

Данила

0

Классика.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Частые вопросы по отравлению Навального
Решил тезисно собрать и ответить на разные вопросы.
287
Новости
Прокурор запросила 11 лет колонии для Ефремова по делу о ДТП в Москве
Актёр признал вину.
158
Разборы
Epic против Apple: почему конфликт неоднозначен, чем он грозит пользователям и могут ли стороны к чему-то прийти
Обзор эпохальной схватки о «монополии» на iOS и мнение редактора TJ о происходящем.
135
Популярное за три дня
Новости
Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок»
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
445
Истории
«Предупредили, что изнасилуют»: насколько глобальна проблема физического и сексуального насилия над мужчинами
От случаев изнасилования на войне до эпизодов бытового насилия, где мужчины часто воспринимаются как «жертвы второго сорта».
105
Разборы
Частые вопросы по отравлению Навального
Решил тезисно собрать и ответить на разные вопросы.
287
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Меглин

Музей «Яндекса» впервые…

AZP

«В институт, на работу, а потом…

Дитковский

Музей «Яндекса» впервые…

Дмитрий Зубков

Основатель Baza рассказал о…

Андрей Малинин

11 израильтян обвиняют в…

Мочил манту, хотя…

Обзор ноутбука Lenovo Legion…

AZP

«В институт, на работу, а потом…

Андрей Тодоровский

Инженер разобрал…

Данила

Инженер разобрал…

Александр Хнычков

Новые профили на TJ

Yura Svinaryov

Станция метро "Кленовый бульвар…

Андрей Тодоровский

Инженер разобрал…

Marat Khamadeev

Инженер разобрал…

Роман Александров

Основатель Baza рассказал о…