Все технологии внутри дорогого цифрового теста на беременность нужны не для точности, а только для того, чтобы считать стандартные две полоски и вывести слово «Беременна» на экран.

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Всем знакомы классические тесты на беременность, которые показывают результат с помощью одной или двух полосок. Так называемый «бумажный» экспресс-тест используется уже почти 50 лет, и за это время поменялся не слишком сильно.

Но в последние годы появились цифровые тесты на беременность, которые предлагают более «технологичный» подход. Они гораздо дороже, и возникает ощущение, что они используют электронику, чтобы сделать тестирование точнее, чем в случае с обычными полосками.

Американский инженер и техноблогер Foone Turing решил разобрать один из таких тестов и проверить, в чём отличие теста-полоски от цифрового. И выяснил, что главное различие — внедрение необязательной электроники в последний. Весь процесс разбора он зафиксировал в твиттер-треде.

foone @Foone

So, I went out and grabbed a 2-pack for 7 dollars: let's tear it down! I saw a tweet recently that I wanted to confirm. Sadly I can't find it right now, but it was about digital pregnancy tests.So, I went out and grabbed a 2-pack for 7 dollars: let's tear it down! https://t.co/1a0drwi7N5 Я недавно увидел твит про это и решил лично в этом убедиться. К сожалению, я не могу найти твит, но речь шла о цифровых тестах на беременность. Так что я купил два таких за 7 долларов. Давайте разберём их!

foone @Foone This end pulls off, and has the absorbent "PEE HERE" material inside it. https://t.co/dSaGVxwwbS [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EhCYErHUYAIDsBI.jpg","width":2048,"height":1590}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EhCYIYWUMAcHpzf.jpg","width":2048,"height":1816}}}] Этот конец открывается, и там находится впитывающий материал, на который нужно помочиться

foone @Foone

The logo says these are 733282/As from SPD GmBH, Switzerland.

That's Swiss Precision Diagnostics GmbH. The other end has a clear "SQUEEZE HERE" section, so there's probably a button under it.The logo says these are 733282/As from SPD GmBH, Switzerland.That's Swiss Precision Diagnostics GmbH. https://t.co/5JvmUk7vwJ На другом конце — определённо, область «Нажать сюда», так что под ней, вероятно, кнопка. Логотип говорит о том, что производитель — Swiss Precision Diagnostics GmbH

foone @Foone

Time to get the spudger. And... there's no screws under here. This thing is glued or clipped together. (spoilers: it's clipped)Time to get the spudger. https://t.co/20AgFRNbRB Иии... тут нет никаких болтов. Эта штука либо приклеена, либо прикреплена (спойлер: прикреплена)

foone @Foone

There's some kind of pill-looking thing to the left, a little LCD screen, and a I can see a battery on the other side. So, with it open, we've got a single PCB here.There's some kind of pill-looking thing to the left, a little LCD screen, and a I can see a battery on the other side. https://t.co/WsuPI3pVsb Итак, здесь у нас есть единственная печатная плата. Слева есть что-то похожее на таблетку, небольшой LCD-дисплей, а на другой стороне я вижу батарею.

foone @Foone So, flipping it over, we've got a battery on the left, an IC, and a long paper strip. https://t.co/ENHNe5cKny Переворачиваем, и тут у нас батарея слева, микросхема и длинная бумажная полоска

foone @Foone And check it out: this paper strip has a line on it... this is a pregnancy test strip, isn't it? https://t.co/eEDHRzSyY7 Проверяем: на этой бумажной полоске есть линия... Это ведь бумажный тест на беременность, так?

foone @Foone

What's it doing inside a digital tester?



Oh boy. That's the kind used in the non-digital testers. The ones that show lines, right?What's it doing inside a digital tester?Oh boy. https://t.co/4NjHAe3U4d То же самое, что и в аналоговых тестах. Те, которые показывают полоски, правильно? Что они делают в цифровом тесте?

foone @Foone Well if we look opposite the paper we can see there's three little holes here, and there's something inside. We need to get this plastic shroud off! https://t.co/gXgmXTQPbH Если посмотреть под бумагой, то мы можем увидеть три небольших отверстия и что-то внутри. Нам нужно снять этот пластик!

foone @Foone

It's a CR1616 3V button cell. Makes sense. That's basically a cheaper smaller version of the more common CR2032, and this thing doesn't need a ton of battery life, it's a one-use device. But first, a battery!It's a CR1616 3V button cell. Makes sense. That's basically a cheaper smaller version of the more common CR2032, and this thing doesn't need a ton of battery life, it's a one-use device. https://t.co/RplYTjxtFB Но сперва батарейка! Это CR1616 3V. Имеет смысл: это более дешёвая версия более привычной батарейки CR2032. Тесту не нужна большая батарейка, это одноразовое устройство

foone @Foone So inside the plastic, there's the 3 holes and a sort of 45-degree-angle ramp that had some shiny metal on it (that unfortunately fell out before I could take a picture) https://t.co/kj8YDokBmk Итак, пластик: тут три отверстия и своего рода рампа под углом в 45 градусов и каким-то блестящим металлом на ней (который, к сожалению, выпал прежде, чем я сделал фото)

foone @Foone

You know what this is?

This is three LEDs and two photosensors. That sits on top of this.You know what this is?This is three LEDs and two photosensors. https://t.co/NaqGlf6Jlq Вот, что находится поверх. Знаете, что это? Три светодиода и два фотосенсора

foone @Foone

It then measures the light hitting the two sensors while it does that. and it turns out that the LEDs do the edge one, then the center, then it does it in the opposite direction.It then measures the light hitting the two sensors while it does that. https://t.co/hhrYZleYog Получается, что светодиоды горят по краям, затем по центру, а потом делают то же самое в обратном направлении. Затем определяется свет, падающий на два датчика

foone @Foone

In other words, the whole point of the digital part, the battery, IC, LEDs, and photodiodes... is to read the lines and tell you "PREGNANT" and "NOT PREGNANT" instead of "||" or "|+" and why does it do that? so it can detect the lines on the paper!In other words, the whole point of the digital part, the battery, IC, LEDs, and photodiodes... is to read the lines and tell you "PREGNANT" and "NOT PREGNANT" instead of "||" or "|+" https://t.co/uTlKUTkiCY И зачем это всё? Чтобы сенсоры смогли считать линии на бумаге! Другими словами, весь смысл цифровой части, микросхемы, батареи, светодиодов и фотосенсоров... считать линии и написать вам на экране, что вы «БЕРЕМЕННЫ» или «НЕ БЕРЕМЕННЫ» вместо двух полосок

foone @Foone

Well, there's that IC...

It's a Holtek HT48C06! So, what else?Well, there's that IC...It's a Holtek HT48C06! https://t.co/aazvZViChL Что ещё? У нас есть микросхема — это Holtek HT48C06!

foone @Foone That's an 8-bit microcontroller. 64 bytes of RAM, 1024 words of ROM, 13 GPIO pins, running at either 4mhz or 8mhz. Given that they're only doing a 3v battery here and I don't see any voltage conversion circuitry, I think it's running at 4mhz. https://t.co/GkH2jflMoC Это воьмибитный микроконтроллер. 64 байта оперативной памяти. ПЗУ объёмом 1024 слова, 13 контактов GPIO, работает на частоте 4 или 8 МГц. Учитывая, что тут только 3v-батарейка и я не вижу схемы преобразования напряжения — думаю, что работает всё же на частоте 4 МГц

foone @Foone It's a surprisingly complicated chip. You might think it's very limited because it's only got 64 bytes of ram, but it's actually using a pipelined architecture to operate at 1 instruction per cycle, giving it quite good performance for a 4mhz CPU. https://t.co/pGZaEzo3MT Это удивительно сложный чип. Вы можете подумать, что он крайне ограничен из-за 64 байтов оперативной памяти, но на самом деле он использует конвейерную архитектуру с одной инструкцией за цикл, выдавая довольно хорошую производительность для процессора на 4 МГц

foone @Foone This thing is probably faster at number crunching and basic I/O than the CPU used in the original IBM PC, and this one is in something you pee on and throw away. Эта штука, возможно, быстрее обрабатывает цифры и базовый ввод/вывод, чем процессоры, использовавшиеся в оригинальных компьютерах IBM, и это вещь, на которую вы писаете и выбрасываете

foone @Foone Sadly, the "C" in the HT48C06 means this is the mask ROM version, so there's no reprogramming this chip to run other programs. We can't run Doom on this pregnancy tester, I'm sorry. К сожалению, «C» в HT48C06 означает, что это версия ПЗУ, из-за которой чип нельзя перепрограммировать для запуска других программ. Мы не сможем запустить DOOM на тесте на беременность, простите

foone @Foone BTW, to answer a suggestion no one has made yet:

Yes, I could replace the microcontroller with an alternative one that CAN run doom, but:

1. it has to run on 3v, which is tricky

2. it has no inputs but "pee on it"

3. the LCD can only show "pregnant","not","manual","wait" Отвечая на предположение, которые никто ещё не сделал. Да, я могу заменить микроконтроллер на другой, который МОЖЕТ запустить DOOM, но. 1. Он должен работать на 3v-батарейке, что сложно. У него нет устройств для ввода, помимо «Помочись сюда». 3. Экран может показывать только «Беременна», «Нет», «Инструкция», «Подождите»

foone @Foone

I wanna hand someone some Important Work Files on a 128gb USB Pregnancy Test. I should mod this into a flash drive.I wanna hand someone some Important Work Files on a 128gb USB Pregnancy Test. https://t.co/A430ncAbYq Я могу превратить тест в флешку. Я хочу передать кому-нибудь важные рабочие файлы на 128 ГБ USB-тесте на беременности

foone @Foone but yeah, as for "WHY DOES THIS EXIST" when it adds basically nothing over the manual version that just shows you lines?



It's a scam, basically. Computers are cheap now. People are buying the digital one thinking it's the more accurate fancy model, but it's the same. И да, почему такие тесты существуют, если они не добавляют практически ничего из того, что уже есть в тестах, которые просто показывают полоски? Это мошенничество. Компьютеры сейчас дешёвые. А люди покупают цифровые тесты, думаю, что это более точная модная модель. Но это то же самое

foone @Foone in fact, if anything, it's LESS accurate.

The batteries can't die in the manual model with the lines, and if your indicator paper doesn't light up a very bright line, your human eyes are probably more sensitive than the photodiodes in this thing. По факту, такие тесты даже МЕНЕЕ аккуратны. В обычные тестах не может умереть батарейка, а если на бумажке будет не очень яркая вторая линия, то человеческий глаз более чувствителен, чем сенсоры в этой штуке

foone @Foone in any case, the final tl;dr: don't waste your time and money on the digital readers. Just get the cheap analog ones, specifically the kind that are just a box of test strips.

For the price of this device you can get like 25 test strips, and it'll create less e-waste. В любом случае, финальный итог: не тратьте своё время и деньги на цифровые тесты. Просто купите дешёвый аналоговый. За цену этого устройства вы можете купить примерно 25 стрип-тестов, и так будет меньше электронных отходов