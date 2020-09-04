Vivo показала смартфон с меняющей цвет задней крышкой Материал редакции
Для этого использовали специальное стекло.
Vivo объявила о разработке смартфона с меняющей цвет задней крышкой. Компания показала концепт устройства с работающей технологией смены цвета — он меняется от бесцветного до ярко синего за пару секунд по нажатию кнопки.
Пока у будущего смартфона нет ни названия, ни даты выхода. Он может переключаться только между двумя цветами, а для смены цвета Vivo использовала электрохромное стекло — это технология, которую зачастую применяют в архитектуре.
Электрохромное стекло позволяет менять «прозрачность» и цвет стекла, подавая на него электрический сигнал. Зачастую, такие стёкла устанавливают в отелях или переговорных комнатах в офисах. Электрохромное стекло ещё зачастую называют «умным» стеклом.
Vivo не первой применила его в смартфонах, но первая распространила на всю заднюю панель. До этого OnePlus показывала смартфон Concept One, задние камеры которого становились «невидимыми» благодаря той же технологии
Тонкий магнит
babushka style
Смешанный бокал
Зато не пиздится, когда я его роняю
говноед
Пока у будущего смартфона нет ни названия, ни даты выхода
Ни какого-либо смысла.
Противный диод
Чё, реально такое есть?
Драматический Кирилл
Своя аудитория у него будет
Как вариант - можно самому получать удовольствие от красивой вещи
А у меня есть магнит, где Путтн меняется на Медвед сам собой, ничего нажимать не нужно. Но смысла в этом примерно столько же
а ведь можно просто рассеивающую пластину (как на электронных книгах) поставить и фигачить по ней RGB-светодиодами с одной стороны
любое ргб колхозно, но людям нравится.
на современных электрокнижках свет расходится вполне равномерно, а сами светодиоды не особо заметны.
ну и на приведенной гифке тоже переход из пастельного голубого в пастельный желтовато-розоватый
А ведь можно не страдать колхозной хернёй и делать чёрный монолитный задник без стекла.