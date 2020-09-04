Vivo показала смартфон с меняющей цвет задней крышкой

Для этого использовали специальное стекло.

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Vivo объявила о разработке смартфона с меняющей цвет задней крышкой. Компания показала концепт устройства с работающей технологией смены цвета — он меняется от бесцветного до ярко синего за пару секунд по нажатию кнопки.

Пока у будущего смартфона нет ни названия, ни даты выхода. Он может переключаться только между двумя цветами, а для смены цвета Vivo использовала электрохромное стекло — это технология, которую зачастую применяют в архитектуре.

Ice universe @UniverseIce A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration https://t.co/kSg5NSD0tL

Электрохромное стекло позволяет менять «прозрачность» и цвет стекла, подавая на него электрический сигнал. Зачастую, такие стёкла устанавливают в отелях или переговорных комнатах в офисах. Электрохромное стекло ещё зачастую называют «умным» стеклом.

Vivo не первой применила его в смартфонах, но первая распространила на всю заднюю панель. До этого OnePlus показывала смартфон Concept One, задние камеры которого становились «невидимыми» благодаря той же технологии