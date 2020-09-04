Технологии
Дамир Камалетдинов
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Vivo показала смартфон с меняющей цвет задней крышкой Материал редакции

Для этого использовали специальное стекло.

31 комментарий
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Vivo объявила о разработке смартфона с меняющей цвет задней крышкой. Компания показала концепт устройства с работающей технологией смены цвета — он меняется от бесцветного до ярко синего за пару секунд по нажатию кнопки.

Пока у будущего смартфона нет ни названия, ни даты выхода. Он может переключаться только между двумя цветами, а для смены цвета Vivo использовала электрохромное стекло — это технология, которую зачастую применяют в архитектуре.

Ice universe @UniverseIce
A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration https://t.co/kSg5NSD0tL

Электрохромное стекло позволяет менять «прозрачность» и цвет стекла, подавая на него электрический сигнал. Зачастую, такие стёкла устанавливают в отелях или переговорных комнатах в офисах. Электрохромное стекло ещё зачастую называют «умным» стеклом.

Vivo не первой применила его в смартфонах, но первая распространила на всю заднюю панель. До этого OnePlus показывала смартфон Concept One, задние камеры которого становились «невидимыми» благодаря той же технологии

#новости #смартфоны #vivo

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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31 комментарий
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Смешанный бокал

12

Все классно, но я обычно телефон запихиваю в бронебойный чехол 

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Драматический Кирилл

Смешанный
9

Молодой человек, это не для вас выпущено

Ответить

Тонкий магнит

Смешанный
2

babushka style

Ответить

Смешанный бокал

Тонкий
1

Зато не пиздится, когда я его роняю

Ответить

Kir Kirsky

Смешанный
0

С кем?

Ответить

Илюхер XXX

Смешанный
0

говноед

Ответить

Смешанный бокал

Илюхер
1

Приятно познакомиться, говноед.

Ответить

walkindizaster

6

 Пока у будущего смартфона нет ни названия, ни даты выхода

Ни какого-либо смысла.

Ответить

Дальний хот-дог

1

Идея мб неплохая
Реализация плохая

Ответить

Противный диод

0

с меняющей цвет задней крышкой

Простите мои прескриптивистские докапывания, но разве так вообще говорят в официальном русском языке?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Противный
0

это язык заголовков

Ответить

Противный диод

Дамир
0

Чё, реально такое есть?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Противный
5

Да нет конечно, но такой порядок слов в данном случае решает две задачи:
1. Выносит вперёд акцент на том, что крышка меняет цвета;
2. Избавляет от запятой.

Ответить

Кирилл Сосновский

Дамир
0

вот это ты его уел канешн

Ответить

Sergey Volkov

Противный
0

Hyper Text Article Language

Ответить

Илюхер XXX

Противный
0

почему нет-то, это обычный причастный оборот

Ответить

Петербургский Макс

0

А я-то дурак, покупаю смартфон для того чтобы звонить, а не чтобы понтоваться перед незнакомыми людьми...

Ответить

Драматический Кирилл

Петербургский
1

Своя аудитория у него будет

Ответить

Петербургский Макс

Драматический
1
Ответить

Константин Курасов

Петербургский
0

Как вариант - можно самому получать удовольствие от красивой вещи

Ответить

Американский цветок

0

Специальная модель для нохчей, вместо Нокиа

Ответить

Дмитрий Прокофьев

0

А у меня есть магнит, где Путтн меняется на Медвед сам собой, ничего нажимать не нужно. Но смысла в этом примерно столько же

Ответить

Плохой Женя

0

наконец-то полезную фичу кто-то придумал

Ответить

Возрастной алмаз

0

Ведродрочеры выстроились в очередь, чтобы купить и поносить эпол за то, что у них такой функции нет.

Ответить

Илюхер XXX

0

а ведь можно просто рассеивающую пластину (как на электронных книгах) поставить и фигачить по ней RGB-светодиодами с одной стороны

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
0

Это разве не колхозно будет выглядеть?

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
0

любое ргб колхозно, но людям нравится.
на современных электрокнижках свет расходится вполне равномерно, а сами светодиоды не особо заметны.
ну и на приведенной гифке тоже переход из пастельного голубого в пастельный желтовато-розоватый

Ответить

Sloy Pyli

Илюхер
0

Еще бы экран на обратной стороне поставили.

Ответить

Тюремный историк

0

Vivo показала смартфон с меняющей цвет задней крышкой

Не волнуйтесь, чехол исправит этот дефект.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

А ведь можно не страдать колхозной хернёй и делать чёрный монолитный задник без стекла.

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Направленный Валера

0

Vivo показала смартфон с меняющей цвет задней крышкой

Ждём доработанную технологию на OnePlus значит.

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